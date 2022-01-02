Результативність судової реформи буде видно влітку 2022 року, — Шабунін
Реальну результативність судової реформи в Україні можна буде побачити вже до середини літа 2022 року. В разі її успішності до кінця року очищена Вища рада правосуддя почне звільняти недоброчесних суддів, а на посади обиратимуть кваліфікованих професіоналів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначає у своїй статті для ZN.UA керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
"2022-й стане роком імплементації судової реформи, проголосованої влітку 2021-го. Вже до середини року ми побачимо її плоди. На той час Етична рада мала би очистити чинну Вищу раду правосуддя, а конкурсна комісія — обрати нову Вищу кваліфікаційну комісію суддів", - зазначає Шабунін.
За його словами, реформа як така не становить для оточення президента Володимира Зеленського негайної екзистенційної загрози, тому має найбільші шанси для реалізації у антикорупційному блоці.
"Основна загроза судовій реформі, принаймні зараз, іде не так від Банкової, як від старих судових "еліт". У руках останніх залишився частковий контроль над їхньою головною зброєю — Конституційним судом. … У разі ситуативного союзу з ОП голосів для знищення судової реформи їм вистачить. Так само, як, наприклад, і для ліквідації антикорупційного суду. Відповідне подання, до речі, КСУ саме розглядає", - зазначає він.
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Да, Шабунин все-таки идиот...
Зеленський допустить створення незалежної і чесної судової системи??
Сам Шибунин устроился было эскурсоводом у Богдана, того что Андрей, но..... эскурсбюро по корупции приказало долго жить и опять заламывает руки и носится по ефирах - антикорупционному льву мяса не додают. Как когда то не могли прогнать с ефира человека с нотками металла в голосе, Егорку Соболева, а спалился сам - поздравили с Деревянкиным известного "русского философа" Суркова с днюхой и нету в ефире поздравителей.
1. Канадский инвестор разбирает оборудование солнечной электростанции в Никополе. После двух!!! лет судебного беспредела инвестор, понеся гигантские убытки, уходит из страны дураков.
Этот инвестор зашёл в Украину под личные гарантии Зе, данные в Оттаве.
Инвестор обращался к Зе во время судебного беспредела - в ответ тишина.
Образцово-показательная ситуация для инвестров всего мира.
2. Эта ситуация за гранью. Зе лично обещал Байдену назначить прокурора САП до нового года. Это же условие прописано в меморандуме с МВФ. Там дед-лайн был прлписан 21 ноября 2021 года. Позорный фарс с назначением прокурора САП произошёл в присутствии послов G7 и при трансляции позора в прямом эфире на весь мир.
Репутации страны нанесён колоссальный репутационный ущерб, на восстановление которого уйдут годы.
При этом экономическое положение страны Украина неминуемо ухудшиться. Но у Бени, как мы помним, есть ещё один рецепт решения проблемы - дефолт