Результативність судової реформи буде видно влітку 2022 року, — Шабунін

Реальну результативність судової реформи в Україні можна буде побачити вже до середини літа 2022 року. В разі її успішності до кінця року очищена Вища рада правосуддя почне звільняти недоброчесних суддів, а на посади обиратимуть кваліфікованих професіоналів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначає у своїй статті для ZN.UA керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"2022-й стане роком імплементації судової реформи, проголосованої влітку 2021-го. Вже до середини року ми побачимо її плоди. На той час Етична рада мала би очистити чинну Вищу раду правосуддя, а конкурсна комісія — обрати нову Вищу кваліфікаційну комісію суддів", - зазначає Шабунін.

За його словами, реформа як така не становить для оточення президента Володимира Зеленського негайної екзистенційної загрози, тому має найбільші шанси для реалізації у антикорупційному блоці.

"Основна загроза судовій реформі, принаймні зараз, іде не так від Банкової, як від старих судових "еліт". У руках останніх залишився частковий контроль над їхньою головною зброєю — Конституційним судом. … У разі ситуативного союзу з ОП голосів для знищення судової реформи їм вистачить. Так само, як, наприклад, і для ліквідації антикорупційного суду. Відповідне подання, до речі, КСУ саме розглядає", - зазначає він.

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