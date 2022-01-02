В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили украинцев о снеголавинной опасности в Карпатах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 2 января на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). 2-4 января в горах Ивано-Франковской области, 2-3 января на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль