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В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС

В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили украинцев о снеголавинной опасности в Карпатах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 2 января на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). 2-4 января в горах Ивано-Франковской области, 2-3 января на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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