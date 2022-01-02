У Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - ДСНС
У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередили українців про сніголавинну небезпеку в Карпатах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 2 січня на високогір’ї східної частини Закарпатської області та в горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). 2-4 січня у горах Iвано-Франкiвської області, 2-3 січня на високогір'ї Закарпатської та в горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.
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