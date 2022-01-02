В Украине потеплеет до +11°

В ближайшие сутки, 3 января, на территорию Украины начнет перемещаться теплая и влажная воздушная масса с запада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.

В северных, центральных и восточных областях в понедельник ожидается мокрый снег и дождь, ночью в северо-восточной части страны – значительный снег, метель, на дорогах Левобережья гололедица, на остальных территориях местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в восточной части Украины 9-14° мороза, в западных областях 0-5° тепла, днем ​​3-8° тепла, в Прикарпатье 9-11° тепла.

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В Киеве - мокрый снег и дождь, температура ночью 3-5° мороза, днем ​​5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время метеорологических наблюдений в Киеве в день 3 января самая высокая температура была зафиксирована на отметке 6,1 градуса тепла в 1899 году, а самая низкая – ночью на отметке 27,7 градуса мороза в 1908 году.

Во вторник, 4 января, ночью по всей Украине, а днем ​​в западных областях пройдет небольшой дождь, в Карпатах, в северо-восточной части и в Луганской области с мокрым снегом. Температура ночью и днем ​​0-5° тепла, ночью на северо-востоке до 3° мороза, днем ​​в западных и южных областях 4-9° тепла.

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Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. На дорогах местами гололедица.

В Киеве 4 января ночью небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем ​​2-4° тепла.