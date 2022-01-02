В Украине потеплеет до +11°
В ближайшие сутки, 3 января, на территорию Украины начнет перемещаться теплая и влажная воздушная масса с запада.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.
В северных, центральных и восточных областях в понедельник ожидается мокрый снег и дождь, ночью в северо-восточной части страны – значительный снег, метель, на дорогах Левобережья гололедица, на остальных территориях местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, в восточной части Украины 9-14° мороза, в западных областях 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, в Прикарпатье 9-11° тепла.
В Киеве - мокрый снег и дождь, температура ночью 3-5° мороза, днем 5-7° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время метеорологических наблюдений в Киеве в день 3 января самая высокая температура была зафиксирована на отметке 6,1 градуса тепла в 1899 году, а самая низкая – ночью на отметке 27,7 градуса мороза в 1908 году.
Во вторник, 4 января, ночью по всей Украине, а днем в западных областях пройдет небольшой дождь, в Карпатах, в северо-восточной части и в Луганской области с мокрым снегом. Температура ночью и днем 0-5° тепла, ночью на северо-востоке до 3° мороза, днем в западных и южных областях 4-9° тепла.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. На дорогах местами гололедица.
В Киеве 4 января ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2-4° тепла.
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На Беніну копійчину далеко не поїдеш ..
Война и мир: Украине нужно вырваться из путинско-порошенковского котла Сентябрь 27, 2017Метки: https://www.economics-prorok.com/tag/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d0%be%d1%81 Елена Ксантопулос , https://www.economics-prorok.com/tag/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be предательство Порошенко
Думала, не буду ничего писать. Спокойно, сцепив зубы, понаблюдаю, как ситуация будет развиваться. Отвлекусь на что-нибудь другое. Решила, что жизнь моя должна наполниться дополнительными смыслами. Думала, открою мольберт, достану краски, запечатлею осень… Но, куда там! Речь первой леди Марины разорвала мозг. Для кого она это говорила? Для народа или для своих? Нельзя же, в конце концов, так отрываться от Интернета, совести и Бога! Ну, живешь в белом дворце посреди нищего украинского села за высоким забором, ну, ходишь в свою поместную церковь, но загляни, хотя бы, в Интернет. Окружение мужа-гаранта, обслуживающий персонал этого окружения и порохоботы - это не то, на что стоит опираться. Все они явление преходящее, как и муж-президент, который уже давно стал нелегитимным в силу двух причин - 1. намеренного обмана избирателей во время президентской кампании 2. того количества преступлений, которые он совершил, уже пребывая на своем посту.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100008253758974&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf говорится в сегодняшней статье популярной публицистки, писателя Елены Ксантопулос. https://www.facebook.com/profile.php?id=100008253758974&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf h
Когда положение шаткое, так не блефуют под заставку «Срочная новость». Это не только аморально, это опасно.
Сегодня вечером в Виннице фейерверк. Горит второй по величине после Балаклеи, склад боеприпасов. Кем он взорван, мы никогда не узнаем. Причины? Сокрытие воровства? Куда же отправляли сворованные боеприпасы? На ту сторону или в Судан? Диверсия? Ну, тогда, на третий год войны, возможно, стоило бы побеспокоиться о безопасности складов с боеприпасами вместо того, чтобы строить бесконечную вереницу магазинов Рошен?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2017/09/%D1%87%D0%BF-%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.html ЧП в Виннице в день рождения Порошенко - отнюдь не совпадение
ВОЙНА
Все дело в том, что президент Порошенко не хотел и не хочет воевать против агрессора. Это, конечно, не значит, что он «президент мира», как он любит себя величать. Он президент-предатель. Хочу напомнить всем, как начиналась война с Россией (https://www.economics-prorok.com/2017/04/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.html фашистское государство , признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором). Мы могли бы прекратить шабаш в Крыму, но не прекратили. Спецвойска могли отстоять парламент и арестовать местных депутатов. Время было. Желания не было. Скажете, тогда Турчинов был и.о.? Придет время, Турчинов ответит. Я даже здесь и сейчас не буду про то, кто кого отпускал, кто на чьих самолетах на какие стрелки летал и о чем договаривался. Но разве Порошенко был не в курсе? Конечно, он обо всем знал! Ведь Януковича в Кремле обменяли на него, Порошенко, еще до Майдана. Януковича обменяли на более способного актера, который намного талантливее, чем зек Витя, мог сыграть раздвоение личности. Показывать на Запад, а вести страну на Восток.
А Донбасс? Ведь все было довольно примитивно и разворачивалось у нас перед глазами. Сколько лет там сидели «кроты»? Эти пророссийские организации, которые по первому приказу из Кремля повылазили из-под земли? Разве о них не знали? А граждане, призывавшие Путина и захватывавшие административные здания в Донецке и Луганске? Почитайте сводки тех дней. Они ждали, что их зачистят, но никто этого не делал, пока эти здания не превратились в укрепленные оплоты «руцкого мира». Хочу напомнить, как Аваков пресек попытку захвата ОГА в Харькове. Операция длилась 15 минут, после чего он провозгласил, что «мы больше не допустим захвата администраций». А чего ж допускали раньше? А ДАП? Почему мы его отдали вместе с нашими героями? Как посмели?! После стольких дней героической защиты! На таких подвигах воспитывается нация. Но Порошенко с помощью Муженко подвиг украинской нации просто растоптал. Потому что был договорняк. Обменять «свой путь для Украины» на место в «славянском триумвирате», в рамках которого у России будет все общее, включая историю, а у Украины и Белоруссии будет то, что им позволят иметь.
Президенту Порошенко, как и Путину, подвиги украинцев не нужны. Они их пугают. Порошенко нужна не нация, ему нужны рабы. Нашему гаранту нужно, чтобы лучшие, способные на подвиги и самопожертвование, сыны Украины лежали в могилах, а его жена и дети, на всех каналах, называли его лучшим. Идеалом революции Достоинства, образцом для подражания…
Меня как-то спросили, как я вижу прекращение войны на Донбассе? Стратегия мира и войны, реинтеграция Донбасса в Украину и всякое такое. Как я вижу? Хочу задать встречный вопрос - а против кого воюет та часть украинского народа, которая не наслаждается миром? Разве только против России?
Мы в окружении. У Путина есть союзник внутри Украины - Петр Порошенко. За три с половиной года войны были уничтожены добробаты, причем уничтожены жестоко и подло, из-за спины, в кровавых котлах. Кто выжил, сидит за решеткой. Сегодня уже взорвался пятый склад с боеприпасами. Оборонпром не считает преступлением, если директор этого предприятия ездит за запчастями в Россию. Не построено ни одного патронного завода. Продолжается торговля вооружением, в том числе, и с Россией. Главнокомандующий Порошенко отказался от Javelin'ов и не претендовал на флот, который списывает Канада. А этот флот нам, ох, как пригодился бы!
В тему - https://www.economics-prorok.com/2017/09/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bf-%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82.html Порошенко признался, что Трамп не дает Украине Javelin
Но это не впервой. Сразу же, после того, как стало ясно, что в президентской гонке победил именно Порошенко - а как могло было быть иначе - он быстро отказался от канадских военных вертолетов, которые обещал закупить на сэкономленные со второго тура деньги. Главнокомандующий Порошенко не разрешает своим солдатам воевать, ссылаясь на Минский договорняк или капитуляцию, которую он уже подписал. Тут уместно вспомнить первые перемирия. Мы тогда не понимали - зачем? Ведь наши добровольцы продвигались и освобождали украинские земли. Кому нужны были те перемирия, давшие время врагу укрепиться той помощью, что завозила Россия? Они укреплялись, мы не стреляли. Но за три с половиной года войны никто не остановил кровопролития, «президент мира» в том числе.
Так что война у нас не на Востоке. Там у нас некое «условие», созданное совместно Путиным и Порошенко, которое сыграет свою роль уже очень скоро. Сначала будет реинтеграция ОРДЛО, потом будет реинтеграция Украины назад в путинско-совковую империю. Путин нам разрешит одержать победу над самими собой, забив мяч в собственные ворота. Мы оденемся в вышиванки и будем праздновать «великую победу». Это «воссоединение» будут приветствовать огромное количество «украинских» политиков, постоянно летающих в Москву. Порошенко очень предусмотрительно не разорвал стратегический Договор с Россией, а всего этих договоров (неразорванных) более 140!
Вы скажите, а как же «украинизация», «декоммунизация», «Россия - агрессор» и все прочее? Для внутреннего потребления. Украинизация? Это галичанам время от времени Порошенко бросает «кости» в виде «Закона об образовании» и переименования улиц в героев УПА. Боюсь, что они обменяли фейковую украинизацию Петра Порошенко на союз с официальным Киевом. Они не будут лезть в политику, не будут бороться за единую политическую нацию, а будут вербально сражаться исключительно за идентичность, которая, как они утверждают, позволит им жить по-европейски, поднять экономику и начать получать европейские зарплаты. Рука, протянутая им русскоговорящими патриотами, зависла в воздухе. В то же время, Порошенко, не сдав Кремлю некоторые юго-восточные области Украины открыто, сдал их скрыто. С такими мэрами и председателями обладминистраций, как Труханов, Кернес и Брыль, можно считать, что Одесскую, Харьковскую и Запорожскую области мы уже сдали. На Запад - «кости», на Восток - регионалов и лояльных к президенту. Это тоже война, потому что раскол Украины - это поражение.
Вывод довольно прост и крайне неприятен. Война у нас везде! В том числе, и в наших мозгах. Потому что до сих пор мы не можем осознать тот факт, что президент и главнокомандующий Порошенко не воюет на стороне своего народа против агрессора. Он воюет на стороне врага против своего народа. Петр Порошенко, с самого начала российской агрессии, приготовил для нас поражения и капитуляцию.
***** олигархи, через укр...энерго и обл...газы все равно насчитают "за отопление" по максимуму!
А Антимонопольный Комитет этого в упор будет НЕ ВИДЕТЬ.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6616273551780000?__cft__[0]=AZUGXlEQJnYuZ7zjOaHWkvJ_QlMiji8ULFW60w_8pgXBUjhgcvJH9yATSMAYHNF2ovF20kpccTAll4JRkjOaqJSL4hikW2GLes07LxOcUXtjNj0v3bjcSH4IUro-RUOnwPc&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
А пока страна лежит в алкокоме, украинцам выставили новые повышенные счета за доставку газа.
Впрочем, не переживайте. Пейте дальше. Зеленский одобряет))))