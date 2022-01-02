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Арахамия первым предложил мне возглавить Министерство реинтеграции, – Верещук

Арахамия первым предложил мне возглавить Министерство реинтеграции, – Верещук

Возглавить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук, которая была нардепом от "Слуги народа", предложил глава фракции Давид Арахамия.

Об этом Верещук сказала в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Журналисты отметили, что политик готова была возглавить Министерство обороны, но вскоре стало известно, что ей предложили другое кресло. У нее спросили, как это произошло.

"Дайте я вспомню, кто мне первый предложил. Давид Арахамия, глава нашей фракции, мы с ним общались. Я депутат Верховной Рады, являюсь членом фракции "Слуга народа" в парламенте, Верховной Раде (до назначения министром. – Ред.), мы беседовали с Давидом, потому что он присутствует в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки... Давид Арахамия предложил и объяснил, почему сейчас должность министра реинтеграции более оптимальна и эффективна, чем, например, министр обороны, куда я действительно целилась", – рассказала Верещук.

После этого, по ее словам, у нее были беседы с премьером и с президентом. На уточнение, был ли такой разговор с главой Офиса президента Андреем Ермаком, Верещук сказала, что общалась с ним уже после назначения.

На вопрос, сколько времени, по ее оценке, понадобится на реинтеграцию оккупированных территорий, Верещук отметила, что надо разделять деоккупацию, которой занимаются военные и президент, и реинтеграцию.

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"Я утверждаю, что у нас реинтеграция здесь и сейчас, наша человекоцентричная политика... Все желающие вернуться должны получить такую возможность. Все, кто хотят, чтобы их дети учились в украинских вузах, а затем работали в Украине, у них должна быть такая возможность. Они должны понимать, какие есть центры и где они действуют. Они должны понимать, куда они могут приехать и кто их здесь встретит, кто им поможет с сопровождением, в том числе и административным. Таких людей очень много", – пояснила министр.

Автор: 

Арахамия Давид (988) Верещук Ирина (504) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+34
готова була очолити Міністерство оборони

Ох ти ж @паний звіздець. В що перетворили цю країну....
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02.01.2022 14:47
+30
Ирина когда вам предлагали возглавить министерство реинтеграции. Вы хоть знали, что обозначает слово "реинтеграция", или вы как все остальные "лишь бы до корыта побыстрее добраться", а там что будет, то будет. Ни хрена в этом не соображаю, для этого есть заместители.
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02.01.2022 14:46
+28
Мене просто бісить, коли оці "проФФесіонали" готові йти на любу посаду, про яку навіть уявлення не мають.
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02.01.2022 14:50
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Ирина когда вам предлагали возглавить министерство реинтеграции. Вы хоть знали, что обозначает слово "реинтеграция", или вы как все остальные "лишь бы до корыта побыстрее добраться", а там что будет, то будет. Ни хрена в этом не соображаю, для этого есть заместители.
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02.01.2022 14:46 Ответить
Мене просто бісить, коли оці "проФФесіонали" готові йти на любу посаду, про яку навіть уявлення не мають.
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02.01.2022 14:50 Ответить
и так замечу, было всегда...в стране безработица шкалит, кипит, молодняк с дипломами ша бугор сотнями тыс валит, а длб-ов табуны в министры и в замы в очередь выстроились...доколе нарид вы будете за гречку и Лэсю на выборы то бегать, катлетное тупорылое хамье в красные кресла законы писать усаживая!?..обратите внимание хоть на цвет волос и возраст парламентариев мировых развитых стран, мать вашу!
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02.01.2022 16:03 Ответить
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02.01.2022 17:09 Ответить



Google у відповідь на запит "скільки років придурку?" видає біографію Зеленського (ФОТО)

Пошуковий гігант Google у відповідь на запит "скільки років придурку?" видає біографію президента Володимира Зеленського, розміщену на його офіційному сайті

.
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02.01.2022 15:35 Ответить
ну хоть тебе Амедов рассказывали кто такой Моника ЗЕленский - но ты ведь проголосовал за него...
что теперь скулишь...?
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02.01.2022 16:38 Ответить
а воровать я и так умею
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02.01.2022 17:43 Ответить
вона просто подумала: А какая разніца? і пішла в міністерство реінтеграції.
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02.01.2022 14:47 Ответить
Верещук,она только и вересчать умеет, больше ничего!
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02.01.2022 15:22 Ответить
готова була очолити Міністерство оборони

Ох ти ж @паний звіздець. В що перетворили цю країну....
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02.01.2022 14:47 Ответить
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02.01.2022 15:10 Ответить
на лаврова схожа.
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02.01.2022 14:48 Ответить
А казали що "убієнний" брат вирішує кадрові питання, а тут виявляється "конкурент" з*явився.
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02.01.2022 14:51 Ответить
Якби спікером в МЗС призначили , ото був би дует двох "сестер"!
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02.01.2022 14:56 Ответить
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02.01.2022 15:07 Ответить
Скумбрия по 8 грн?
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02.01.2022 15:27 Ответить
Один народ.
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02.01.2022 15:16 Ответить
Верещук все одно ,де верещати
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02.01.2022 14:52 Ответить
На запрос "сколько лет придурку" Google начал выдавать официальную биографию Зеленского
Перевірти легко .... ДумайЗе
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02.01.2022 14:54 Ответить
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь. (с)
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02.01.2022 14:54 Ответить
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02.01.2022 14:56 Ответить
він вже втомився чекати ! так втомився, що навіть не привітав з Новим Роком.
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02.01.2022 15:54 Ответить
Зелені курви готові "працювати" хоч де, тільки б платити гроші, а що з державою буде від діяльності таких "керовників" пох...(((
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02.01.2022 15:05 Ответить
Какой нах реинтеграции??? нахер эта раковая опухоль Украине???
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02.01.2022 15:06 Ответить
Это просто термин для списания бабла
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02.01.2022 15:28 Ответить
Лучше бы это бабло потратили на поднятие пенсий пенсионерам в Украине. От Донбасса нужно отмораживаться! Пусть это быдло пожинают то, что посеяли! И Крым такие же дауны и сейчас ноют, что непризнанные и херово им в РФ. Украине нужно отморозится от них и тогда без них - Украину берут в НАТО и ЕС. Так и надо поступать и не тратить время на них. А потом уже, когда РФ сыпаться начнет или Путин свалит, то может и вернем их, если одумаются и мозги появятся, и то, если Украина еще захочет их возвращать...
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02.01.2022 15:39 Ответить
Вы капитуляцию уже реинтеграцией называете? Какие слова вы еще поменяли смыслами?
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02.01.2022 15:06 Ответить
В цій країні стае вже просто стидно жити!
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02.01.2022 15:09 Ответить
Пані Верещук я би не довірив будинок блуду , бо дівчата, цьому пацюку жиночої статті, швидко передні зуби повибивали
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02.01.2022 15:09 Ответить
Коли вже ця так звана влада піде і припинятся експеременти над краіною ,що до професіоналізму це дно невігластва.
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02.01.2022 15:10 Ответить
Та ви всі там «фахівці»…
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02.01.2022 15:11 Ответить
ВСЯ проблема в том, что мы, украинцы, очень добрые люди и вместо того, что бы подобных деятелей и деятельниц сажать, причём непременно на кол, мы быстро забываем что они наворотили-накрали и прощаем им всё содеянное. А вот ежели бы её подвесить (и даже не за шею) на том же подъёмном кране, где она изображала из себя шизофреничку (впрочем, изображала ли?) с зонтиком, и не снимать её оттуда пару месяцев, то следующий на её должности, уже возможно начал бы и думать, прежде чем, что то сделать или украсть.
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02.01.2022 15:14 Ответить
По моему ей нужно заниматься только,, куда ,, и ,, чем,, , она же предлагала кому-то из депутатов- ,,если будете плохо себя вести , то дам в жопу,,Интересно- чем , куда и кого она будет реинтегрировать.
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02.01.2022 15:15 Ответить
Она предлагала дать ВСЕМ.
А кули, сосна то рабочая хоть и рава руская сосна.
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02.01.2022 16:16 Ответить
А кто такой Арахамия? У нас таких нет, мы их не знали и знать не хотим - это ответственность Зеленского да и что может Верещук,если бы даже и хотела, разве что верещати?, а какая ответственность у Зеленского на примере подготовки энергетики к отопительному сезону, да и вообще ко всей экономике страны , офшорам, пандемии, армии известна - никакой, искличение может быть только велике будивництво конечно же не за счет инвестиций а за счет бюджета, тобиш опять ни какой.
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02.01.2022 15:15 Ответить
Звісно, кого ж іще призначати ЗЕленій владі як не зрадників!
Її чоловік в часи Майдану керував захопленням сбу "Альфа" Будинку профспілок і його подальшим піджогом разом з пораненими майданівцями
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02.01.2022 15:16 Ответить
Реинтеграция оккупированных территорий.

Иллюстрация к выражению "делить шкуру неубитого медведя". А в нашем случае ещё "...и дербанить под это деньги".
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02.01.2022 15:24 Ответить
Верещук мегапопулярна в зеленом стаде. Готова выполнять все прихоти зепартийных боссов, для нет понятия "анал табу".
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02.01.2022 15:25 Ответить
Тепер ця ***** так sтараєтьsя для ціх любимих sепаріv, vyзи без ЗНО, підvищyють sтипендії, дорогy роблядь до окyпоvаного ЛyгонДона, голоsyvать бyдyть з рашиsтsькими паsпортами і ці yблюд-и sидять y наших реsторанах, а y vечорі оsкvерняють памятники загиблих Патріотіv, по каналy ДОМ йде зомбyvання наsелення на допомогy пyтлерy, з приходом Зе білше наелення sтали краще vідноsитиsь до рашиsтіv опитyvання
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02.01.2022 15:31 Ответить
Донбасс не нужен Украине! Донбасс - это галимый якорь, который не дает Украине идти Западным путем. У них менталитет там бомжей российских. Там галимый совок, как на Брайтон бич, что время остановилось в совке. Даже в РФ уже не такой совок, как на Донбассе и на Брайтоне. Пусть они идут нахер! Они тянут Украину на дно! От них нужно морозится и игнорировать! Там мозгов нету у людей - быдло тупорылое население там. Аналогия в голове возникает, что Донбасс - это Северная Корея, а Украина - это Южная Корея, только там происходило все раньше. Северную Корею поддерживал СССР, а Южную поддерживали США. Если Донбасс хочет жить в этом говне, то пусть живут! Пусть РФ им плотит пенсии, а Украина своим пенсионерам увеличит пенсии. Так и РФ эти бомжи по ходу не особо нужны, а РФ тупо драконит Украину при помощи них и не дает двигаться Западным путем. Отрезаем их и без конфликта уже нас берут в НАТО и ЕС.
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02.01.2022 15:32 Ответить
Та я об этом давно говорю - только стена и ров с крокодилами. Строим демилитаризрванную зону как 38 параллель между Кореями с минными полями, рвами, дотами дзотами, артточками и пул5метными гнёздами, даём мирным жителям луганды пару месяцев на «туда или сюда» и закрываем все что только можно. После этого двигаемся дальше вНАТО и в ЕС. Сейчас же мы завязли в грязи как груженый брёвнами грузовик….
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02.01.2022 16:03 Ответить
Донбасс был есть и будет украинской территорией , и чистилищем для ватных скотов ... Не прокатит нарратив , типа " Украине не нужен Донбасс " и его нужно отрезать от Украины . Не прокатит ! ...
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02.01.2022 16:46 Ответить
там живут не Украинцы, там живут завезенные выродки из России Сталиным. А Украинцев примусово выселяли оттуда. русификация Украины не природная происходила приказами Тиранов из Москвы. Донбасс, как территория Украины, а люди там чужие заселены были. Они получили русские паспорта. Если они уедут в РФ обратно разве-что, то тогда можно возвращать, а так они не ассимилировались в Украинцев, они оккупационное население, также и в Крыму. Крым заселяли пенсионерами русских служивых гнид - чекистов и т.п. я не хочу жить в одной стране с жителями Донбасса теперешними, потому что они нам уже избрали - Януковча и Партию Регионов. Опять их впустить в Украину, чтобы они гадили всей нормальной Украине??? да пошли они нах!!!
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02.01.2022 19:35 Ответить
Свое мнение я уже изложил ...
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02.01.2022 20:49 Ответить
Про обоє рябоє...
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02.01.2022 15:34 Ответить
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02.01.2022 15:36 Ответить
Гугл знає ....
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02.01.2022 15:36 Ответить
На )(уй пшла,зебилка намаханая,вместе с черножепым.
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02.01.2022 15:39 Ответить
А хто б ЩЕ зміг додуматись до такої херні?
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02.01.2022 15:39 Ответить
Твое место на окружной, и то побрезгуют))))
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02.01.2022 15:41 Ответить
Ого! У нас в Украине уже агрохимия всех министров назначает??? Да украинцы, дожились до счастья..
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02.01.2022 15:58 Ответить
ну Буба не хотів, щоб над ним ще дужче насміхались, таки збив "приціл" у Попінс, і вона крізь жовч співає - вот уже не літаю я .... Обіділась, стратегка.
А який термін придумала - людиноцентризм, хто це їй таку дурість вбив голову. Хоча, папуга може говорити навіть на ІДІШ. Але отряд зелених служок не заметіл потери бойца, а то вона навіть Байдена не може зрозуміти, до чого він просто говорить.
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02.01.2022 16:02 Ответить
Наш ара с хамией крутой пацан ! Нет бы *********** торговать,так он "министров" назначает !?? И выбор ,надо сказать, бесподобный.... Такая же базарная хабалка как и сам назначатель. Весь этот цирк возможен только при всенародно избранном шоумене. А хотели что?
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02.01.2022 16:39 Ответить
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02.01.2022 16:48 Ответить
Арахамія ?
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03.01.2022 06:55 Ответить
Яке їхало, таке й здибало.
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02.01.2022 17:08 Ответить
Два дебила - это сила ....
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02.01.2022 17:17 Ответить
Два лайна....
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02.01.2022 17:35 Ответить
Ну тогда понятно.. А мы то думали кто же это дебил...
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02.01.2022 17:40 Ответить
два кеда с одного велосипеда ))))
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02.01.2022 18:03 Ответить
Ось за це його і посадять!
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02.01.2022 18:04 Ответить
вони так все наараxамують аба о3ельонюють
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02.01.2022 18:33 Ответить
Арахамія першим запропонував мені очолити Міністерство реінтеграції /Кадры решают всё. А назначает кадры Коломойский. За контакт с Коломойским отвечает глава фракции СН Давид Арахамия. Данилюк-т.е.Коломойский- трижды(!) предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Это при Наеве и Кривоносе./ На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк/ Начальник СБУ-юрист Коломойского Баканов/ Он прежде всего мой адвокат, - Коломойский о члене команды Зеленского Богдане /Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД. 27.08.19.
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02.01.2022 18:34 Ответить
ЗНХ ПНХ
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02.01.2022 18:53 Ответить
Этот панк арахамия будет под следствием скоро.
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02.01.2022 20:24 Ответить
ЗЕчмо вобще хоть шо-нибудь делает? Дерьмак разведку курирует, Арахамия министров назначает. Не удивлюсь, если узнаю, шо все бумажки типа "законопроекты" подписует первая ледя Скумбрия по 8 гр
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02.01.2022 21:43 Ответить
Яке їхало, таке й здибало
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03.01.2022 03:19 Ответить
Дебіл запропонував імбіцилу .
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03.01.2022 06:53 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет. Вот и для Торпеды кресло нашлось
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03.01.2022 12:43 Ответить
 
 