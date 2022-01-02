Арахамія першим запропонував мені очолити Міністерство реінтеграції, - Верещук

Очолити Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірині Верещук, яка була нардепкою від "Слуги народу", запропонував голова фракції Давид Арахамія.

Про це Верещук сказала в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Журналісти зазначили, що політикиня готова була очолити Міністерство оборони, але незабаром стало відомо, що їй запропонували інше крісло. У неї запитали, як це сталося.

"Дайте я пригадаю, хто мені перший запропонував. Давид Арахамія, голова нашої фракції, ми з ним розмовляли. Я депутат Верховної Ради, входжу до фракції "Слуга народу" в парламенті, Верховній Раді (до призначення міністеркою. – Ред."), ми розмовляли з Давидом, бо він є в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки... Давид Арахамія запропонував і пояснив, чому зараз посада міністерки реінтеграції є більш оптимальною і ефективною, ніж, наприклад, міністр оборони, куди я дійсно цілилася", – розповіла Верещук.

Після цього, за її словами, вона мала розмови з прем'єром і з президентом. На уточнення, чи була така розмова із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, Верещук сказала, що спілкувалася з ним уже після призначення.

На запитання, скільки часу, за її оцінкою, знадобиться на реінтеграцію окупованих територій, Верещук зазначила, що треба розділяти деокупацію, якою займаються військові і президент, і реінтеграцію.

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"Я кажу, що у нас реінтеграція тут і зараз, наша людиноцентрична політика... Усі, хто хочуть, щоб їхні діти навчалися в українських ВНЗ, а потім працювали в Україні, вони мають мати таку можливість. Вони мають розуміти, які центри і де діють. Вони мають розуміти, куди вони можуть приїхати і хто їх тут зустріне, хто їм допоможе із супроводом, зокрема й адміністративним. Таких людей дуже багато", – пояснила міністерка.



