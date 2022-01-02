РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7879 посетителей онлайн
Новости
2 428 30

Обмен информацией с США становится все более подробным, - Маркарова

Обмен информацией с США становится все более подробным, - Маркарова

Обмен информацией с США становится все более подробным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в интервью Радио Свобода посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Мы даже подписали ряд документов об обмене информацией. И обмен информацией у нас становится все более и более подробным. Поэтому мы здесь активно друг с другом обмениваемся информацией", – заявила она.

Посол добавила, что за 2021 год у Украины и США "значительно увеличилось" количество "точек соприкосновения".

Читайте также: Украина получит от США катера Mark VI, - Маркарова

Автор: 

США (26513) Маркарова Оксана (279)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
А що сказати то хотіла?
показать весь комментарий
02.01.2022 15:16
+5
Що тепер США будуть їх інформувати не через 3 дні, а через 72 години.
показать весь комментарий
02.01.2022 15:21
+5
Ви так гарно працюєте з владою США що за зеленого чучила навіть посла призначати не хочуть.
показать весь комментарий
02.01.2022 15:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що сказати то хотіла?
показать весь комментарий
02.01.2022 15:16 Ответить
Що тепер США будуть їх інформувати не через 3 дні, а через 72 години.
показать весь комментарий
02.01.2022 15:21 Ответить
Шо она на Бубочку Госдепу с ФБР инфу сливает. И всё более подробную.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:11 Ответить
А шо там с грамотой, посольской-то? Если можно, подетальнее, пжлйста.
показать весь комментарий
02.01.2022 15:19 Ответить
Висит себе на стенкочке, в рамочке. У неё в комнате.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:12 Ответить
Ви так гарно працюєте з владою США що за зеленого чучила навіть посла призначати не хочуть.
показать весь комментарий
02.01.2022 15:27 Ответить
У неї є шанс: повернути все що вона з чоловіком накрала чрез банкі до держави.
показать весь комментарий
02.01.2022 17:57 Ответить
кроти довольні, ситі їх *****...
показать весь комментарий
02.01.2022 15:37 Ответить
Вона докладає усе шмарклі. Це потім канал зв'язку спотворюється, і усе вже в ФСБ.
показать весь комментарий
02.01.2022 17:59 Ответить
Судя по тому, что Коломойский в офшор Зеленскому бабла переслал 50 миллионов или сколько там, а олигархи Украины - все на крючке у спецслужб РФ, да и посмотреть все окружение Зеленского - это одни агенты спецслужб РФ, а как в поговорке - скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Как в США во время холодной войны был агент России внутри спецслужб США и он долго сливал инфу РФ и запалился он на тратах денег и тут тоже самое - это запал, когда ФБР спалило офшор Зеленского и перевод был от Коломойского. Олигархи все в русской мафии и под спецслужбами РФ. Да и вагнергейт и куча всего. Делиться информацией нужно аккуратно ибо все будет докладываться в Россию!
показать весь комментарий
02.01.2022 15:47 Ответить
Кацапы засуетились…. Ах как хочется узнать по чем в Одессе рубероид? А хрен вам москалики! Молодец посол наживку закинула хорошо….
показать весь комментарий
02.01.2022 15:47 Ответить
да блинн.. тяжеловес в дипломатии у нас послом в сша...где их берут !?
показать весь комментарий
02.01.2022 15:49 Ответить
Да внешность то по фигу, лишь бы польза была. А ты что имел ввиду?
показать весь комментарий
02.01.2022 15:51 Ответить
я за внешность и не говорил ничего... я как раз про другое...посол должен работать тихо - но его работа должна быть видна всем !!! а в этот случае как раз наоборот !!! ее дуру не хотели признавать сша (не принимали верительную грамоту) - и думаете с ней кто-то там считается !?
показать весь комментарий
02.01.2022 15:57 Ответить
Я ничего не думаю, я в посольстве Украины в США не служу. А вы видать сильно обизнаный, я бы на вашем месте помолчал. Раз ей Штаты агреман прислали и она туда приехала - значит и де юре и де-факто её признали и не надо мне киздеть про признание. Верительная грамота вопрос второй - появилось у Байдена свободное время , принял. А то, что любое посольство - это маленький вонючий коллектив со своими завистниками, ненавистниками и стукачами, сынками и дочками мажорами, которые ненавидят друг друга,об этом в сми давно писано - переписано.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:17 Ответить
В том то и дело, что Штаты не приняли ее вверительные граммоты, а вместо этого проверяют *** назначение на коррупционность!
маркарова НЕ посол для Белого Дома!
показать весь комментарий
02.01.2022 23:42 Ответить
Кто за нас ---что нибуть решит
Сколько мы будем их слушать раскрыв рот
Израиль: мы в ответ на обстрел --- уничтожили базу боевиков /сообщили в ООН/
А мы оправдывались за уничтожение с геликоптера батареи боевиков
Россия говорит наших войск нет--- надо уничтожать технику ---это НЛО
показать весь комментарий
02.01.2022 15:49 Ответить
Кацапчики,скажите а няшка поклонская уже уехала в Кабо с Верде или ещё в мацкве сидит агремана ждёт???
показать весь комментарий
02.01.2022 15:49 Ответить
Вони зовсім різні Маркарова і Поклонська. Маркарова злодійка, а Поклонська- зрадниця. А потім у Поклонськой тільки Николай Другий мироточить, а сама вона живе квітчастим особистим життям з африканцями даже в Московії.
показать весь комментарий
02.01.2022 17:51 Ответить
ФБР или DynCorp типа должны проверять все власти Украины! Агентов России больше, чем нормальных людей. Даже сомнение есть, что там есть вообще хоть один нормальный человек ибо всех назначают олигархи и спецслужбы России. Всех пропускать, через проверку ФБР, как через сито!
показать весь комментарий
02.01.2022 15:53 Ответить
Ах ти ж йо#шкін кіт. Значить, як оббріхували Порошенка і його прихильників ви були українськими патріотами-критиками, а якщо тепер вас критикують українці, то це антиукраїнські сили. "Перефразовуючи відому фразу про тих, хто не годує власну армію, годує чужі, скажу: якщо ми не підтримуємо свою українську незалежну журналістику, то прирікаємо себе на споживання пропаганди, фейків і стаємо слабшими у інформаційній війні, яку Росія і антиукраїнські сили ведуть проти нас." Маркарова О. надзвичайний і повноважний посол України в США.
показать весь комментарий
02.01.2022 16:06 Ответить
Вона не тільки не надзвичайний посол, а навіть не повноважний.
показать весь комментарий
02.01.2022 18:02 Ответить
американські точки дотику відомі і ніхто іх і не скриває- справа бабломойского,зелені офшори,кроти в ОП,вагнерівці т .д.Яким дотиком крім брехливих обіцянок дотикається "зе влада" до американських друзів.котрі підтримують український народ ???
показать весь комментарий
02.01.2022 16:07 Ответить
З руськими кротами обмін інформацією? Вірим))
показать весь комментарий
02.01.2022 16:30 Ответить
Красиво по ушам зебыдлу проехалась. А те уши развесили и хавают
показать весь комментарий
02.01.2022 16:45 Ответить
А как Маркарова деньги из бюджета на свою конюшню крала она американцам тоже рассказала?кстати ее конюшня ещё не сгорела...все хорошо прекрасная Маркарова,все хорошо,все хорошо!
показать весь комментарий
02.01.2022 16:49 Ответить
Пам'ятаю, як непритомніли Маркарова і шмаркля, коли в Україні заговорили про необхідність укласти зі США договір про військовий союз поза НАТО. Я спочатку не зрозумів, чому така реакція. Виявляється в цьому випадку США вимагали б видачі Коломойського їхньому правосуддю. А це зовсім неприйнятно для Зелі.
показать весь комментарий
02.01.2022 17:44 Ответить
Зе!фекалии
показать весь комментарий
02.01.2022 19:01 Ответить
 
 