Обмен информацией с США становится все более подробным, - Маркарова

Обмен информацией с США становится все более подробным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в интервью Радио Свобода посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Мы даже подписали ряд документов об обмене информацией. И обмен информацией у нас становится все более и более подробным. Поэтому мы здесь активно друг с другом обмениваемся информацией", – заявила она.

Посол добавила, что за 2021 год у Украины и США "значительно увеличилось" количество "точек соприкосновения".

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