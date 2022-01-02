Обмен информацией с США становится все более подробным, - Маркарова
Обмен информацией с США становится все более подробным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в интервью Радио Свобода посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Мы даже подписали ряд документов об обмене информацией. И обмен информацией у нас становится все более и более подробным. Поэтому мы здесь активно друг с другом обмениваемся информацией", – заявила она.
Посол добавила, что за 2021 год у Украины и США "значительно увеличилось" количество "точек соприкосновения".
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маркарова НЕ посол для Белого Дома!
Сколько мы будем их слушать раскрыв рот
Израиль: мы в ответ на обстрел --- уничтожили базу боевиков /сообщили в ООН/
А мы оправдывались за уничтожение с геликоптера батареи боевиков
Россия говорит наших войск нет--- надо уничтожать технику ---это НЛО