Украина получит от США катера Mark VI, - Маркарова

В 2022 году США поставят Украине военные катера типа Mark VI. Ожидается, что их может быть не менее трех.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"С этого года мы начнем их получать", – сказала дипломат.

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Она добавила, что сегодня идет обсуждение о количестве плавсредств.

По словам посла, США отправят Украине еще один катер типа "Айленд". И произойдет это в первом квартале 2022 года

Mark VI – тип патрульных катеров ВМС США, предназначенных для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры.

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