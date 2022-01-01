17 134 123
Украина получит от США катера Mark VI, - Маркарова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В 2022 году США поставят Украине военные катера типа Mark VI. Ожидается, что их может быть не менее трех.
Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"С этого года мы начнем их получать", – сказала дипломат.
Она добавила, что сегодня идет обсуждение о количестве плавсредств.
По словам посла, США отправят Украине еще один катер типа "Айленд". И произойдет это в первом квартале 2022 года
Mark VI – тип патрульных катеров ВМС США, предназначенных для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры.
Топ комментарии
+23 BMW прогрітий
показать весь комментарий01.01.2022 23:32
+20 Хм e927b159
показать весь комментарий02.01.2022 00:15
+18 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий01.01.2022 23:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_VI_patrol_boat
накриває увесь театр дій.
Зачем ракетные катера Бубе, свои спецкатера выбросил, видно Арахам был против. Чужие без вооружения, ну поставят КПВТ или Утес и будут катать Бубу с Бобой на станцию Фонтана. Может лавры Жака Кусто ему снятся и он бредит морем. Кусто когда то купил старый эсминец переоборудовал его под Калипсо и годами ныряли в поисках сокровищ. Но так не пойдет, нужно ему купит подводную лодку и будет как капитан Немо -никто он нем не услышит и тем более не увидит. И все будет спокойно, особенно женщинам - избирательницам. Ну поплачут немного, но ус покоятся.
Может еще про джавелины и завод байрактаров в Василькове это тоже новость?