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Новини Оборона
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Україна отримає від США катери Mark VI, - Маркарова

Україна отримає від США катери Mark VI, - Маркарова

У 2022 році Сполучені Штати поставлять Україні військові катери типу Mark VI. Очікується, що їх може бути не менше, ніж три.

 Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Радіо Свобода.

"З цього року ми почнемо їх отримувати", – сказала дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в 2022 році отримає від США й іншу допомогу, крім запланованих $300 млн, - Маркарова

Він додала, що сьогодні триває обговорення про кількість плавзасобів.

З слів посла, США відправлять Україні ще один катер типу Айленд. І станеться це у першому кварталі 2022 року

Mark VI – тип патрульних катерів ВМС США, які призначені для патрулювання прибережних морських територій та захисту портової інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слово "компроміс" жодного разу не звучало, - Маркарова про переговори з США щодо пропозицій РФ по Донбасу

корабель (1612) оборона (4776) США (22665) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+23
Саме тому оця притрушена Оксана Маркарова, кольори параші натягнула?
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01.01.2022 23:32
+20
Я сьогодні прийняв рішеня, я переходжу на українську мову, можливо, для вас це не має значення, але я, українець, який народився у москві, так, у цьому мордорі, все життя до сьогодншньгого дня, а мені 34 роки, я говорив російською, согодні і назавжди я переходжу на українську!
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02.01.2022 00:15
+18
Как только зеленая руснявая шобла сбежит в Ростов, так сразу и будут.
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01.01.2022 23:35
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Раньше и под кредит ничего не продавали. Только страны Балтии (бесплатно), и Болгария с Польшей
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02.01.2022 14:23 Відповісти
зушуа- редкостный рашистский негодяй ,в спам,животное...
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02.01.2022 15:33 Відповісти
А его убивают уже несколько лет подряд))) вместе с тарифами)
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02.01.2022 10:31 Відповісти
Лучше Абрамсы и ПВО нам поставьте. Уже точно Рашка если будет нападать то не с моря. И все ети катера не выйдут из бухты чтобы не потопили
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02.01.2022 00:54 Відповісти
Наконец-то кто-то сказал что-то умное.
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02.01.2022 00:55 Відповісти
У вас на помойке одни дебилы)))
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02.01.2022 10:30 Відповісти
Ці катери виявились непотрібні США. Збудовані у 2015-2017 роках, вони виявилися не дуже надійними та дорогими в обслуговуванні. Тому берегова охорона вирішила їх позбутися. Я так розумію, що Україні вони насправді будуть при нагоді, бо вартість праці українських майстрів з ремонту обладнання не така велика, як таких майстрів у США.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_VI_patrol_boat
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02.01.2022 01:30 Відповісти
РАБссии нуюно всего лишь Версальский Мирный договор,который хмыри чЛенинцы подписали в 1919 году...
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02.01.2022 04:22 Відповісти
Первая аннексия была не в Крыму 2014. Она была в ноябре 1919 после упорных боев серожупанной дивизии УНР против большевицких ихтамнетов. После захвата севера Черниговщины- Стародубщины, ихтамнеты устроили там геноцид и "референдум на штыках" о присоединении к рашке. История повторяется. Учим историю
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02.01.2022 14:26 Відповісти
Якщо пуйло так боїться НАТО, що вже бракує на його пердак памперсів, то найкраще для нього , перенести столицю в туруханський край, в місто Тура. там до речі ще свіжа пам'ять про сталіна, якого так охота повторяти пукіну. Заодно , звільнить москву від своєї шобли. До речі, козлогадович вже хоче в сибірі будувати місто, отож, прапор йому в руки , а барабан на шию. Туда ракети НАТО точно не достануть. Цю пораду йому дав британський міністр оборони - коли казав, що росія має забратися звідусілть та піти лісом , мовчки.. Для пукіна , аби не пукав зі страху, то добра порада, застрілитися з туги, ну , або, як гітлер, проковтнуити отруту. Світ би ридав від захвату і задоволення! Туда ж його пропагандонів , кобилу скобу , з попкою, та нічним мудозвоном. ну і зразу туда ж мерина лавра з його замом ішаком.
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02.01.2022 04:36 Відповісти
І що далі з цими катерами робити? Закопувати в землю на танконебезпечних напрямках? Єдине, чим реально може допомогти дядько Сем, то це комплекси протиповітряної оборони. Але рішення по цьому вкрай важливому питанню немає...
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02.01.2022 07:18 Відповісти
ПВО та ПРО американських кораблів у Середземному та Чорному морях
накриває увесь театр дій.
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02.01.2022 10:00 Відповісти
Питання в тому чи буде воно задіяно, коли Мордор нападе... А ось кілька дивізіонів комплексу типу "Залізний купол" були б дуже доречні в Україні.
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02.01.2022 13:34 Відповісти
чем больше слов, тем меньше дела... потому как дольше всего пишется отчет о непроделанной работе...
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02.01.2022 10:11 Відповісти
Да хоть фрегаты с корветами поставит дядя Сэм,все равно при этой пацифистской власти все будет простаивать и ржаветь у причалов..Посему,катера так катера..Дали ВСУ отличнейшие современные турецкие БПЛА ,и толку от них ноль..,Так и будут пылиться на складах пока не устареют или не будут перепроданы..
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02.01.2022 10:16 Відповісти
Шо ж ты такой грустный свинособака? Тебя и ***** поздравило, а ты все грустишь, веселее, скоро ***** вас идиотов на бойню отправит и в рай)))
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02.01.2022 10:36 Відповісти
Иди опохмелись,а то из-за каждого угла тебе ***** в раю кажется
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02.01.2022 11:58 Відповісти
"Байрактари" чекають свого часу. А ви готуйте памперси, москалики. Да, і учіть китайську мову...
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02.01.2022 11:29 Відповісти
Какого тебе, зебиляка, надо еще часу чекаты,когда ООС рашисты с орками каждый день обстреливают
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02.01.2022 11:56 Відповісти
Послиха это креатура бубочкиного первого визиря Бобы-Ермака. Сама наверное восточных кровей раз такой прикид натянула, она смахивает на униформу сотрудника МЧС. Ну ничего фотка все вытянет, останется в анналах (или аналах).
Зачем ракетные катера Бубе, свои спецкатера выбросил, видно Арахам был против. Чужие без вооружения, ну поставят КПВТ или Утес и будут катать Бубу с Бобой на станцию Фонтана. Может лавры Жака Кусто ему снятся и он бредит морем. Кусто когда то купил старый эсминец переоборудовал его под Калипсо и годами ныряли в поисках сокровищ. Но так не пойдет, нужно ему купит подводную лодку и будет как капитан Немо -никто он нем не услышит и тем более не увидит. И все будет спокойно, особенно женщинам - избирательницам. Ну поплачут немного, но ус покоятся.
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02.01.2022 12:24 Відповісти
В чем новость? На mil.in.ua и дефенс экспресс эта новость уже полгода назад была. Причем их передачу еще при Порохе запланировали.
Может еще про джавелины и завод байрактаров в Василькове это тоже новость?
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02.01.2022 14:20 Відповісти
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