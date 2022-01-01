Україна отримає від США катери Mark VI, - Маркарова
У 2022 році Сполучені Штати поставлять Україні військові катери типу Mark VI. Очікується, що їх може бути не менше, ніж три.
Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"З цього року ми почнемо їх отримувати", – сказала дипломат.
Він додала, що сьогодні триває обговорення про кількість плавзасобів.
З слів посла, США відправлять Україні ще один катер типу Айленд. І станеться це у першому кварталі 2022 року
Mark VI – тип патрульних катерів ВМС США, які призначені для патрулювання прибережних морських територій та захисту портової інфраструктури.
Топ коментарі
+23 BMW прогрітий
показати весь коментар01.01.2022 23:32
+20 Хм #474109
показати весь коментар02.01.2022 00:15
+18 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар01.01.2022 23:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_VI_patrol_boat
накриває увесь театр дій.
Зачем ракетные катера Бубе, свои спецкатера выбросил, видно Арахам был против. Чужие без вооружения, ну поставят КПВТ или Утес и будут катать Бубу с Бобой на станцию Фонтана. Может лавры Жака Кусто ему снятся и он бредит морем. Кусто когда то купил старый эсминец переоборудовал его под Калипсо и годами ныряли в поисках сокровищ. Но так не пойдет, нужно ему купит подводную лодку и будет как капитан Немо -никто он нем не услышит и тем более не увидит. И все будет спокойно, особенно женщинам - избирательницам. Ну поплачут немного, но ус покоятся.
Может еще про джавелины и завод байрактаров в Василькове это тоже новость?