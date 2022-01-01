Україна отримає від США катери Mark VI, - Маркарова

У 2022 році Сполучені Штати поставлять Україні військові катери типу Mark VI. Очікується, що їх може бути не менше, ніж три.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"З цього року ми почнемо їх отримувати", – сказала дипломат.

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Він додала, що сьогодні триває обговорення про кількість плавзасобів.

З слів посла, США відправлять Україні ще один катер типу Айленд. І станеться це у першому кварталі 2022 року

Mark VI – тип патрульних катерів ВМС США, які призначені для патрулювання прибережних морських територій та захисту портової інфраструктури.

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