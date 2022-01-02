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Обмін інформацією зі США стає все більш детальним, - Маркарова

Обмін інформацією зі США стає все більш детальним, - Маркарова

Обмін інформацією зі США стає все більш детальним.

Як передає Цензор.НЕТ, про  заявила в інтерв’ю Радіо Свобода посол України в США Оксана Маркарова.

"Ми навіть підписали ряд документів про обмін інформацією. І обмін інформацією у нас стає все більш і більш детальним. Тому ми тут активно один з одним обмінюємося інформацією", – заявила вона.

Посол додала, що за 2021 рік в України і США "значно збільшилося" число "точок дотику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від США катери Mark VI, - Маркарова

США (22665) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+5
А що сказати то хотіла?
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02.01.2022 15:16
+5
Що тепер США будуть їх інформувати не через 3 дні, а через 72 години.
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02.01.2022 15:21
+5
Ви так гарно працюєте з владою США що за зеленого чучила навіть посла призначати не хочуть.
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02.01.2022 15:27
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А що сказати то хотіла?
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02.01.2022 15:16 Відповісти
Що тепер США будуть їх інформувати не через 3 дні, а через 72 години.
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02.01.2022 15:21 Відповісти
Шо она на Бубочку Госдепу с ФБР инфу сливает. И всё более подробную.
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02.01.2022 16:11 Відповісти
А шо там с грамотой, посольской-то? Если можно, подетальнее, пжлйста.
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02.01.2022 15:19 Відповісти
Висит себе на стенкочке, в рамочке. У неё в комнате.
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02.01.2022 16:12 Відповісти
Ви так гарно працюєте з владою США що за зеленого чучила навіть посла призначати не хочуть.
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02.01.2022 15:27 Відповісти
У неї є шанс: повернути все що вона з чоловіком накрала чрез банкі до держави.
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02.01.2022 17:57 Відповісти
кроти довольні, ситі їх *****...
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02.01.2022 15:37 Відповісти
Вона докладає усе шмарклі. Це потім канал зв'язку спотворюється, і усе вже в ФСБ.
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02.01.2022 17:59 Відповісти
Судя по тому, что Коломойский в офшор Зеленскому бабла переслал 50 миллионов или сколько там, а олигархи Украины - все на крючке у спецслужб РФ, да и посмотреть все окружение Зеленского - это одни агенты спецслужб РФ, а как в поговорке - скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Как в США во время холодной войны был агент России внутри спецслужб США и он долго сливал инфу РФ и запалился он на тратах денег и тут тоже самое - это запал, когда ФБР спалило офшор Зеленского и перевод был от Коломойского. Олигархи все в русской мафии и под спецслужбами РФ. Да и вагнергейт и куча всего. Делиться информацией нужно аккуратно ибо все будет докладываться в Россию!
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02.01.2022 15:47 Відповісти
Кацапы засуетились…. Ах как хочется узнать по чем в Одессе рубероид? А хрен вам москалики! Молодец посол наживку закинула хорошо….
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02.01.2022 15:47 Відповісти
да блинн.. тяжеловес в дипломатии у нас послом в сша...где их берут !?
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02.01.2022 15:49 Відповісти
Да внешность то по фигу, лишь бы польза была. А ты что имел ввиду?
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02.01.2022 15:51 Відповісти
я за внешность и не говорил ничего... я как раз про другое...посол должен работать тихо - но его работа должна быть видна всем !!! а в этот случае как раз наоборот !!! ее дуру не хотели признавать сша (не принимали верительную грамоту) - и думаете с ней кто-то там считается !?
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02.01.2022 15:57 Відповісти
Я ничего не думаю, я в посольстве Украины в США не служу. А вы видать сильно обизнаный, я бы на вашем месте помолчал. Раз ей Штаты агреман прислали и она туда приехала - значит и де юре и де-факто её признали и не надо мне киздеть про признание. Верительная грамота вопрос второй - появилось у Байдена свободное время , принял. А то, что любое посольство - это маленький вонючий коллектив со своими завистниками, ненавистниками и стукачами, сынками и дочками мажорами, которые ненавидят друг друга,об этом в сми давно писано - переписано.
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02.01.2022 16:17 Відповісти
В том то и дело, что Штаты не приняли ее вверительные граммоты, а вместо этого проверяют *** назначение на коррупционность!
маркарова НЕ посол для Белого Дома!
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02.01.2022 23:42 Відповісти
Кто за нас ---что нибуть решит
Сколько мы будем их слушать раскрыв рот
Израиль: мы в ответ на обстрел --- уничтожили базу боевиков /сообщили в ООН/
А мы оправдывались за уничтожение с геликоптера батареи боевиков
Россия говорит наших войск нет--- надо уничтожать технику ---это НЛО
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02.01.2022 15:49 Відповісти
Кацапчики,скажите а няшка поклонская уже уехала в Кабо с Верде или ещё в мацкве сидит агремана ждёт???
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02.01.2022 15:49 Відповісти
Вони зовсім різні Маркарова і Поклонська. Маркарова злодійка, а Поклонська- зрадниця. А потім у Поклонськой тільки Николай Другий мироточить, а сама вона живе квітчастим особистим життям з африканцями даже в Московії.
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02.01.2022 17:51 Відповісти
ФБР или DynCorp типа должны проверять все власти Украины! Агентов России больше, чем нормальных людей. Даже сомнение есть, что там есть вообще хоть один нормальный человек ибо всех назначают олигархи и спецслужбы России. Всех пропускать, через проверку ФБР, как через сито!
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02.01.2022 15:53 Відповісти
Ах ти ж йо#шкін кіт. Значить, як оббріхували Порошенка і його прихильників ви були українськими патріотами-критиками, а якщо тепер вас критикують українці, то це антиукраїнські сили. "Перефразовуючи відому фразу про тих, хто не годує власну армію, годує чужі, скажу: якщо ми не підтримуємо свою українську незалежну журналістику, то прирікаємо себе на споживання пропаганди, фейків і стаємо слабшими у інформаційній війні, яку Росія і антиукраїнські сили ведуть проти нас." Маркарова О. надзвичайний і повноважний посол України в США.
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02.01.2022 16:06 Відповісти
Вона не тільки не надзвичайний посол, а навіть не повноважний.
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02.01.2022 18:02 Відповісти
американські точки дотику відомі і ніхто іх і не скриває- справа бабломойского,зелені офшори,кроти в ОП,вагнерівці т .д.Яким дотиком крім брехливих обіцянок дотикається "зе влада" до американських друзів.котрі підтримують український народ ???
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02.01.2022 16:07 Відповісти
З руськими кротами обмін інформацією? Вірим))
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02.01.2022 16:30 Відповісти
Красиво по ушам зебыдлу проехалась. А те уши развесили и хавают
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02.01.2022 16:45 Відповісти
А как Маркарова деньги из бюджета на свою конюшню крала она американцам тоже рассказала?кстати ее конюшня ещё не сгорела...все хорошо прекрасная Маркарова,все хорошо,все хорошо!
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02.01.2022 16:49 Відповісти
Пам'ятаю, як непритомніли Маркарова і шмаркля, коли в Україні заговорили про необхідність укласти зі США договір про військовий союз поза НАТО. Я спочатку не зрозумів, чому така реакція. Виявляється в цьому випадку США вимагали б видачі Коломойського їхньому правосуддю. А це зовсім неприйнятно для Зелі.
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02.01.2022 17:44 Відповісти
Зе!фекалии
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02.01.2022 19:01 Відповісти
 
 