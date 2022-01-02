Обмін інформацією зі США стає все більш детальним, - Маркарова

Обмін інформацією зі США стає все більш детальним.

Як передає Цензор.НЕТ, про заявила в інтерв’ю Радіо Свобода посол України в США Оксана Маркарова.

"Ми навіть підписали ряд документів про обмін інформацією. І обмін інформацією у нас стає все більш і більш детальним. Тому ми тут активно один з одним обмінюємося інформацією", – заявила вона.

Посол додала, що за 2021 рік в України і США "значно збільшилося" число "точок дотику".

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