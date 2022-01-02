Путин обсудил с Эрдоганом предложения по "гарантиям безопасности" Российской Федерации

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Среди других тем главы государств обсудили и так называемые "гарантии безопасности", которые РФ требует от НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗН, об этом сообщили в Кремле.

Главы государств также говорили о двустороннем сотрудничестве между странами, ситуации на Закавказье, а также о сирийском и ливийском урегулировании.

"Были затронуты и международные темы, включая известные предложения по выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования", - пишет пресс-служба президента РФ.

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