Путин обсудил с Эрдоганом предложения по "гарантиям безопасности" Российской Федерации
Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Среди других тем главы государств обсудили и так называемые "гарантии безопасности", которые РФ требует от НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗН, об этом сообщили в Кремле.
Главы государств также говорили о двустороннем сотрудничестве между странами, ситуации на Закавказье, а также о сирийском и ливийском урегулировании.
"Были затронуты и международные темы, включая известные предложения по выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования", - пишет пресс-служба президента РФ.
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Будапештский договор-2
рашка сдает ЯО в обмен на "ножки Байдена"
в этом бизнесе главное - прикинуться битым и громко кричать
И добавил: в Сирии ты мне не товарищ
Турция развивает военное сотрудничество с Сакартвело.
хозяин Южного Кавказа - Турция !
Він же хвашистів перемог ще в 43тому
боится как бы ему не повторили "смутные времена" с польским королем на московском престоле
Турки всю історію були на боці того, хто більше заплатить. Тому вважаю, що турки мають в цій війні свій інтерес !! Крим , більш за все на першому...
Мнє гарантії!
Я свой позор
Сумею іскупіть!
В США доволі часто великі злочинці їдуть на співпрацю з слідством і їм надають "гарантії безпеки" і участь в програмі "захист свідків"
А потом рассказывает, что они что-то "обсудили"...