Путін обговорив з Ердоганом пропозиції щодо "гарантій безпеки" Російській Федерації

Президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Ердоган провели телефонну розмову. З-поміж усіх інших тем глави держав обговорили й так звані "гарантії безпеки", яких РФ вимагає від НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, ро це повідомили у Кремлі.

Глави держав також говорили про двостороннє співробітництво між країнами, ситуацію на Закавказзі, а також про сирійське та лівійське врегулювання.

"Були порушені і міжнародні теми, включаючи відомі пропозиції щодо вироблення юридично оформлених домовленостей, що гарантують безпеку Російської Федерації, ситуацію в Закавказзі, питання сирійського та лівійського врегулювання", - пише пресслужба президента РФ.

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