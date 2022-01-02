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Путін обговорив з Ердоганом пропозиції щодо "гарантій безпеки" Російській Федерації

Путін обговорив з Ердоганом пропозиції щодо

Президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Ердоган провели телефонну розмову. З-поміж усіх інших тем глави держав обговорили й так звані "гарантії безпеки", яких РФ вимагає від НАТО.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, ро це повідомили у Кремлі.

Глави держав також говорили про двостороннє співробітництво між країнами, ситуацію на Закавказзі, а також про сирійське та лівійське врегулювання.

"Були порушені і міжнародні теми, включаючи відомі пропозиції щодо вироблення юридично оформлених домовленостей, що гарантують безпеку Російської Федерації, ситуацію в Закавказзі, питання сирійського та лівійського врегулювання", - пише пресслужба президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина готова сприяти зниженню напруженості між РФ та Україною, - прессекретар Ердогана

путін володимир (23780) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+27
Какой-то сюр. Государство-террорист, развязавшее войны против половины своих соседей, заикается о каких-то для себя "гарантий безопасности".
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02.01.2022 16:30
+16
Надіюсь що і після цієї розмови ще одним ятаганом в задниці ***** стане більше
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02.01.2022 16:29
+15
ес-но *****! сел на телефон и всех обзванивает!
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02.01.2022 16:30
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А хто з них запросив розмову з опонентом?
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02.01.2022 16:25 Відповісти
ес-но *****! сел на телефон и всех обзванивает!
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02.01.2022 16:30 Відповісти
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02.01.2022 16:39 Відповісти
На ***** твоего очень похож))
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02.01.2022 17:13 Відповісти
"гарантии безопасности", которые РФ требует от НАТО ?

Будапештский договор-2

 рашка сдает ЯО в обмен на "ножки Байдена"
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02.01.2022 16:47 Відповісти
Ношки то дохрена, на факи куревые.
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02.01.2022 17:09 Відповісти
Надіюсь що і після цієї розмови ще одним ятаганом в задниці ***** стане більше
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02.01.2022 16:29 Відповісти
Какой-то сюр. Государство-террорист, развязавшее войны против половины своих соседей, заикается о каких-то для себя "гарантий безопасности".
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02.01.2022 16:30 Відповісти
я знаю еще одно такое, которое кругом вопит об антисиметизме

 в этом бизнесе главное - прикинуться битым и громко кричать
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02.01.2022 16:49 Відповісти
тому що сцикотно
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02.01.2022 17:04 Відповісти
Як Ви кажете, "сюр" не в цьому, а в тому, що пропозиції цього терориста готові вислуховувати й, я переконаний, великою мірою погодитися з ними коштом інтересів жертв цього терориста.
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02.01.2022 17:32 Відповісти
Эрдоган намекнул, что в планируемом сссре будт как минимум на Азербайджан меньше.
И добавил: в Сирии ты мне не товарищ
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02.01.2022 16:33 Відповісти
и на Грузию тоже -

Турция развивает военное сотрудничество с Сакартвело.

хозяин Южного Кавказа - Турция !
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02.01.2022 16:51 Відповісти
Да ом сраная Россея нужна, кормить 100 миллионов дебилоидов.
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02.01.2022 16:34 Відповісти
та 100 млн это преувеличение .разве что бабы в будущем еще нарожают
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02.01.2022 17:23 Відповісти
Владімір Путін. Супер! Цензор нарешті перестав одомашнювати Пиню-*****, називаючи його Володимиром в укрверсії. Ура!
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02.01.2022 16:36 Відповісти
Эрдоган видимо заказал ещё ракет С-400 и ещё одну АЭС. Навтыкал ятаганов в спину *****.
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02.01.2022 16:38 Відповісти
Ага))) влажные мечты мрази сарапульской, просто послал ***** набуй
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02.01.2022 17:16 Відповісти
навіщо такому "мачо" якісь гарантіі якоїсь беспеки??
Він же хвашистів перемог ще в 43тому
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02.01.2022 16:46 Відповісти
ты понимаешь, дед "охляв" - повторить уже не может,
боится как бы ему не повторили "смутные времена" с польским королем на московском престоле
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02.01.2022 16:53 Відповісти
Кстати, поляки тоже владели москвой, значит московия польская земля
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02.01.2022 17:17 Відповісти
В камере тебе ***** обеспечат безопасность. И двери крепкие и караул.
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02.01.2022 16:52 Відповісти
Да ,Эрдоган спит и видит ,как бы ***** выписать гарантии безопасности просто кЮшать не может ..
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02.01.2022 17:00 Відповісти
Такое ощущение это не Раша с ее ядерным и военным потенциалом, а Швейцария, или даже Лихтенштейн.. которые выпрашивают "гарантии безопасности" для себя. Это издевательство над всем, включая логику. Гарантии безопасности должны получать Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Кыргыстан и даже Беларусь с восстановлением их территориальной целостности и полного суверенитета и независимости от Раши. Подобные гарантии должны также иметь соседние с Рашей нейтральные страны Финляндия и Швеция.. Говорить же о каких то "особых гарантий безопасности" для страны имеющий второй - третий военный потенциал в мире, как то даже неудобно. Возникает устойчивое ощущение того что Путин просто издевается над мировым сообществом, НАТО, ЕС, США,ОБСЕ, ООН и перечисленными выше странами. Так как защита наоборот нужна Миру именно от Раши.
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02.01.2022 17:16 Відповісти
Такое ощущение, шо приходят последние дни свинособакии, ***** вонючее прекрасно понимает, что против всего цивилизованного мира ему не устоять, вот и сопли пускает
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02.01.2022 17:19 Відповісти
***** жопу не прикрывает. Значит, понравилось.
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02.01.2022 17:21 Відповісти
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02.01.2022 17:37 Відповісти
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02.01.2022 17:40 Відповісти
Бомбити мирні міста України під виглядом боротьби з НАТО Туреччина не дозволить. Заявив учора Ердоган. Туреччина надасть Україні потрібну допомогу і перекине Турецькі війська на Донбас. Анкара вважає, що треба надати Україні всю посильну військову допомогу. Турецька армія готова. (с) ...Обнадійливо. приємно це читати, але не можу знайти це в новинах...
Турки всю історію були на боці того, хто більше заплатить. Тому вважаю, що турки мають в цій війні свій інтерес !! Крим , більш за все на першому...





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02.01.2022 17:43 Відповісти
Эрдоган каже что Путлер обосрался СкреПОНОСом когда Байрактары ловил своим металлоломом...
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02.01.2022 18:26 Відповісти
паБЕДАбессие...
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02.01.2022 18:33 Відповісти
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02.01.2022 18:34 Відповісти
О, дайте! Дайте!
Мнє гарантії!
Я свой позор

Сумею іскупіть!

В США доволі часто великі злочинці їдуть на співпрацю з слідством і їм надають "гарантії безпеки" і участь в програмі "захист свідків"
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02.01.2022 18:39 Відповісти
Вот это прикол ! Фюрер испрашивает у Османа его мнение о гарантиях безопасности самого рейха, Попередники в гробу перевернулись, А как там насчет мытья кирзачей в Средиземном море, уже все, накрылась банным тазом из курной русской бани извечная мечта сатрапов ? Или как ?
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02.01.2022 18:43 Відповісти
Путин прогнулся и поздравил Эрдогана с Новым годом.
А потом рассказывает, что они что-то "обсудили"...
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02.01.2022 19:07 Відповісти
Ердоган - оглу про гарантії безпеки рашистському "к,,,лу".У випадку дальнішої рашистської агресії проти України,Турція направить свої війска в Україну - гарантовано"
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02.01.2022 19:44 Відповісти
Интересно, до чего они договорились? Не хотелось бы терять такого союзника, как Турция
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02.01.2022 21:21 Відповісти
Та Ердогану "дати гарантії" що два пальці...хряпнути один-два літаки рашки-от і всі гарантії. Пуйло з новими силами візьметься за помідори...давити. Зовсім адекватна відповідь...
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03.01.2022 06:58 Відповісти
И он послал иго па всем вапросам у сиксуальнае путешевствие.
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03.01.2022 13:17 Відповісти
 
 