Путін обговорив з Ердоганом пропозиції щодо "гарантій безпеки" Російській Федерації
Президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Ердоган провели телефонну розмову. З-поміж усіх інших тем глави держав обговорили й так звані "гарантії безпеки", яких РФ вимагає від НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, ро це повідомили у Кремлі.
Глави держав також говорили про двостороннє співробітництво між країнами, ситуацію на Закавказзі, а також про сирійське та лівійське врегулювання.
"Були порушені і міжнародні теми, включаючи відомі пропозиції щодо вироблення юридично оформлених домовленостей, що гарантують безпеку Російської Федерації, ситуацію в Закавказзі, питання сирійського та лівійського врегулювання", - пише пресслужба президента РФ.
Топ коментарі
+27 Артур Пирожков #156165
показати весь коментар02.01.2022 16:30
+16 андрій нікі #453618
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+15 Сергей Крот
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Будапештский договор-2
рашка сдает ЯО в обмен на "ножки Байдена"
в этом бизнесе главное - прикинуться битым и громко кричать
И добавил: в Сирии ты мне не товарищ
Турция развивает военное сотрудничество с Сакартвело.
хозяин Южного Кавказа - Турция !
Він же хвашистів перемог ще в 43тому
боится как бы ему не повторили "смутные времена" с польским королем на московском престоле
Турки всю історію були на боці того, хто більше заплатить. Тому вважаю, що турки мають в цій війні свій інтерес !! Крим , більш за все на першому...
Мнє гарантії!
Я свой позор
Сумею іскупіть!
В США доволі часто великі злочинці їдуть на співпрацю з слідством і їм надають "гарантії безпеки" і участь в програмі "захист свідків"
А потом рассказывает, что они что-то "обсудили"...