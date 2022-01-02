С начала суток 2 января нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС

С начала суток 2 января российские оккупанты не нарушали режим "тишины".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

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