С начала суток 2 января нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС
С начала суток 2 января российские оккупанты не нарушали режим "тишины".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
слово перемирие, в данном случае, может произносить только
больной извращенец или президент,
что к стати, одно и то же.
Их контролирует ермак и шефир.