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Новости Операция Объединенных сил
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С начала суток 2 января нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС

С начала суток 2 января нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС

С начала суток 2 января российские оккупанты не нарушали режим "тишины".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

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Донбасс (26955) перемирие (1588) операция Объединенных сил (6766)


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Ну а пока, Google в ответ на запрос "сколько лет придурку?" выдает биографию Зеленского.
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02.01.2022 17:32 Ответить
У нас каждый день перемирие не нарушается только почему то каждый день убитые и раненные
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02.01.2022 17:41 Ответить
Скрытые консервы-кроты убивают Украину и украинцев не меньше, чем кацапские снайперы на фронте..
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02.01.2022 17:59 Ответить
А загиблий ???
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02.01.2022 18:36 Ответить
31го и 1го по одному человеку умерло..
слово перемирие, в данном случае, может произносить только
больной извращенец или президент,
что к стати, одно и то же.
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02.01.2022 20:05 Ответить
Уже и не верю этим сообщениям.
Их контролирует ермак и шефир.
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02.01.2022 20:18 Ответить
 
 