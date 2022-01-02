Запуск украинского спутника из SpaceX ожидается в январе, - Маркарова
Запуск украинского космического аппарата "СИЧ-2-30" ожидается в январе этого года.
Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в "Субботнем интервью" Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь мы ожидаем хорошей погоды. Это должно случиться уже, надеюсь, в течение следующих недель. Точно в январе ожидаем запуск нашего спутника", - отметила она.
Дипломат добавила, что Украина активно занимается вопросом расширения сотрудничества с НАСА и частными компаниями.
"И очень активно работаем над расширением нашего сотрудничества не только с НАСА (встреча президента Зеленского впервые с администратором НАСА заложила очень серьезный план нашего сотрудничества в будущем), но и с частными компаниями", - сказала Маркарова.
Спутник дистанционного зондирования земли "СИЧ-2-30" был разработан и изготовлен специалистами государственного конструкторского бюро "Южное" в Днепре. В космос его отправит ракета-носитель Falcon 9 компания Илона Маска Space-X. Это первый за последние десять лет аппарат отечественного производства, который Украина планирует запустить в космос.
Запуск спутника "СИЧ-2-30" запланирован на 10 января 2022 года.
Ранее запуск планировали до конца 2021 года.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30
https://www.nkau.gov.ua/ua/space-complexes-ua/spacecraft/sich-2-1
еще при Порошенко утверждена госпрограмма.. следующий спутник будет мощнее..
Ой...
А то что все предшественники 30 лет страну грабили и ничего в замен ...
Блин ...этот хоть что то делает......
Или Вы забыли с чего все началось(2014) и раньше ,,,,,Зеля тут каким боком..,?