Запуск украинского спутника из SpaceX ожидается в январе, - Маркарова

Запуск украинского космического аппарата "СИЧ-2-30" ожидается в январе этого года.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в "Субботнем интервью" Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь мы ожидаем хорошей погоды. Это должно случиться уже, надеюсь, в течение следующих недель. Точно в январе ожидаем запуск нашего спутника", - отметила она.

Дипломат добавила, что Украина активно занимается вопросом расширения сотрудничества с НАСА и частными компаниями.

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"И очень активно работаем над расширением нашего сотрудничества не только с НАСА (встреча президента Зеленского впервые с администратором НАСА заложила очень серьезный план нашего сотрудничества в будущем), но и с частными компаниями", - сказала Маркарова.

Спутник дистанционного зондирования земли "СИЧ-2-30" был разработан и изготовлен специалистами государственного конструкторского бюро "Южное" в Днепре. В космос его отправит ракета-носитель Falcon 9 компания Илона Маска Space-X. Это первый за последние десять лет аппарат отечественного производства, который Украина планирует запустить в космос.

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Запуск спутника "СИЧ-2-30" запланирован на 10 января 2022 года.

Ранее запуск планировали до конца 2021 года.