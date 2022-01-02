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Запуск украинского спутника из SpaceX ожидается в январе, - Маркарова

Запуск украинского спутника из SpaceX ожидается в январе, - Маркарова

Запуск украинского космического аппарата "СИЧ-2-30" ожидается в январе этого года.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в "Субботнем интервью" Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь мы ожидаем хорошей погоды. Это должно случиться уже, надеюсь, в течение следующих недель. Точно в январе ожидаем запуск нашего спутника", - отметила она.

Дипломат добавила, что Украина активно занимается вопросом расширения сотрудничества с НАСА и частными компаниями.

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"И очень активно работаем над расширением нашего сотрудничества не только с НАСА (встреча президента Зеленского впервые с администратором НАСА заложила очень серьезный план нашего сотрудничества в будущем), но и с частными компаниями", - сказала Маркарова.

Спутник дистанционного зондирования земли "СИЧ-2-30" был разработан и изготовлен специалистами государственного конструкторского бюро "Южное" в Днепре. В космос его отправит ракета-носитель Falcon 9 компания Илона Маска Space-X. Это первый за последние десять лет аппарат отечественного производства, который Украина планирует запустить в космос.

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Запуск спутника "СИЧ-2-30" запланирован на 10 января 2022 года.

Ранее запуск планировали до конца 2021 года.

спутник (231) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+4
ага только в этот раз без комуняк
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02.01.2022 19:11
+4
нее.. спутник двойного назначения.. будет смотреть за кацапами, в том числе..
еще при Порошенко утверждена госпрограмма.. следующий спутник будет мощнее..
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02.01.2022 19:39
+3
Супутник «Січ-2-1» розроблено в рамках Національної космічної програми України і призначено для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому й інфрачервоному діапазонах довжин електромагнітних хвиль і передачі інформації отриманих зображень наземному інформаційному комплексу космічної системи.
https://www.nkau.gov.ua/ua/space-complexes-ua/spacecraft/sich-2-1
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02.01.2022 19:18
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ага только в этот раз без комуняк
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02.01.2022 19:11 Ответить
А ідіотизм нікуди не подівся.


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30
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02.01.2022 19:16 Ответить
Супутник «Січ-2-1» розроблено в рамках Національної космічної програми України і призначено для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому й інфрачервоному діапазонах довжин електромагнітних хвиль і передачі інформації отриманих зображень наземному інформаційному комплексу космічної системи.
https://www.nkau.gov.ua/ua/space-complexes-ua/spacecraft/sich-2-1
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02.01.2022 19:18 Ответить
Кучу денег на показуху, это наше все!
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02.01.2022 19:29 Ответить
нее.. спутник двойного назначения.. будет смотреть за кацапами, в том числе..
еще при Порошенко утверждена госпрограмма.. следующий спутник будет мощнее..
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02.01.2022 19:39 Ответить
Їх має бути 6 шт. Кожний наступний буде все більш досконалим.
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02.01.2022 22:03 Ответить
При Пете такой херни не было.
Ой...
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02.01.2022 19:33 Ответить
Вагонов нет, газа нет, света нет, заводы и фабрики останавливаются, армия похеру, зато мы запускаем спутник, как завещал великий ЗЕ! Ага. Пэрэмога!
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02.01.2022 19:35 Ответить
и ещё флот ледоколов
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02.01.2022 20:23 Ответить
Уважаемый.....Так Вы считаете это все Зеля угандошил....?
А то что все предшественники 30 лет страну грабили и ничего в замен ...
Блин ...этот хоть что то делает......
Или Вы забыли с чего все началось(2014) и раньше ,,,,,Зеля тут каким боком..,?
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02.01.2022 20:28 Ответить
Не забыли. В 2014 Зеля давал концерты в Москве и в Горловке перед боевиками и обзывал Украину проституткой. Мы ничего не забыли и всё напомним.
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02.01.2022 22:04 Ответить
ЗЕпереміга. Урра!
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02.01.2022 21:07 Ответить
Да не кто ни кого не должен побеждать....нужно просто делать свое дело и отвечать за свои слова !!!
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02.01.2022 21:20 Ответить
Маркарова... Красивая женщина... Правда, я столько не выпью... Таки жаль, что Ламброзо у нас -не в ходу.
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02.01.2022 20:27 Ответить
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02.01.2022 21:14 Ответить
чет сегодня много маркаровой !? устроилась на пол-ставки пресс-секретарем зеленых гнид с ОП !?
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02.01.2022 20:29 Ответить
Да по срать за какие деньги и с чьей подачи ,,,,главное что бы дела с болтовней сходились..
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02.01.2022 20:40 Ответить
не, только Ермака. Будет менять МИДа Кулебякина, потому что тот как настоящий циник и вашим и нашим. Она просто на стажировке.
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02.01.2022 20:36 Ответить
Слухайте, вона дура. Це запуск Спейс Ікс, називається Транспортер, вже до речі, третій. Так от Маск раз у півроку назбирує зі всього світу різних супутників і запускає їх кучею за один раз. Перший транспортер закинув 133 супутника, другий - 85 шт. Третій теж закине біля сотні, точної інформації не знайшов. Ця куріца видає за досягнення, що спейс ікс погодився закинути на орбіту Січ, але це лише бізнес, там буде купа студентських кубсатів, є приватні супутники.
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02.01.2022 22:16 Ответить
Где можно просматривать информацию, чрезвычайно-необходимую информацию, которую будет транслировать спутник "Сичь2?... боюсь, что контрагентом свего архива будет РНБО, которое в лупу будет рассматривать интересные моменты и иногода по пятницам будут выносить на рассмотрение.
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03.01.2022 05:59 Ответить
 
 