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Запуск українського супутника зі SpaceX очікується у січні, - Маркарова

Запуск українського супутника зі SpaceX очікується у січні, - Маркарова

Запуск українського космічного апарату "СІЧ-2-30" очікується в січні цього року.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут ми очікуємо гарної погоди. Це має трапитися вже, сподіваюся, упродовж наступних тижнів. Точно у січні очікуємо на запуск нашого супутника", – зазначила вона.

Дипломат додала, що Україна активно займається питанням розширення співпраці з НАСА і приватними компаніями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супутник "Січ-2-30" відправлено до США, - митниця. ФОТОрепортаж

"І дуже активно працюємо над розширенням нашої співпраці не тільки з НАСА (зустріч президента Зеленського вперше з адміністратором НАСА заклала дуже серйозний план нашої співпраці у майбутньому), але і з приватними компаніями", – сказала Маркарова.

Супутник дистанційного зондування землі "СІЧ-2-30" розробили та виготовили фахівці державного конструкторського бюро "Південне" в Дніпрі. У космос його відправить ракетою-носієм Falcon 9 компанія Ілона Маска Space-X. Це перший за останні 10 років апарат вітчизняного виробництва, який Україна планує запустити в космос.

Також читайте: Зеленський ставить завдання, щоб у 2022-му запустили супутники, а в 2024 - модуль на Місяць, - Уруський

Запуск супутника "СІЧ-2-30" запланували на 10 січня 2022 року.

Раніше запуск планувався до кінця 2021 року.

супутник (294) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+4
ага только в этот раз без комуняк
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02.01.2022 19:11
+4
нее.. спутник двойного назначения.. будет смотреть за кацапами, в том числе..
еще при Порошенко утверждена госпрограмма.. следующий спутник будет мощнее..
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02.01.2022 19:39
+3
Супутник «Січ-2-1» розроблено в рамках Національної космічної програми України і призначено для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому й інфрачервоному діапазонах довжин електромагнітних хвиль і передачі інформації отриманих зображень наземному інформаційному комплексу космічної системи.
https://www.nkau.gov.ua/ua/space-complexes-ua/spacecraft/sich-2-1
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02.01.2022 19:18
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ага только в этот раз без комуняк
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02.01.2022 19:11 Відповісти
А ідіотизм нікуди не подівся.


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30
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02.01.2022 19:16 Відповісти
Супутник «Січ-2-1» розроблено в рамках Національної космічної програми України і призначено для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому й інфрачервоному діапазонах довжин електромагнітних хвиль і передачі інформації отриманих зображень наземному інформаційному комплексу космічної системи.
https://www.nkau.gov.ua/ua/space-complexes-ua/spacecraft/sich-2-1
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02.01.2022 19:18 Відповісти
Кучу денег на показуху, это наше все!
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02.01.2022 19:29 Відповісти
нее.. спутник двойного назначения.. будет смотреть за кацапами, в том числе..
еще при Порошенко утверждена госпрограмма.. следующий спутник будет мощнее..
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02.01.2022 19:39 Відповісти
Їх має бути 6 шт. Кожний наступний буде все більш досконалим.
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02.01.2022 22:03 Відповісти
При Пете такой херни не было.
Ой...
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02.01.2022 19:33 Відповісти
Вагонов нет, газа нет, света нет, заводы и фабрики останавливаются, армия похеру, зато мы запускаем спутник, как завещал великий ЗЕ! Ага. Пэрэмога!
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02.01.2022 19:35 Відповісти
и ещё флот ледоколов
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02.01.2022 20:23 Відповісти
Уважаемый.....Так Вы считаете это все Зеля угандошил....?
А то что все предшественники 30 лет страну грабили и ничего в замен ...
Блин ...этот хоть что то делает......
Или Вы забыли с чего все началось(2014) и раньше ,,,,,Зеля тут каким боком..,?
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02.01.2022 20:28 Відповісти
Не забыли. В 2014 Зеля давал концерты в Москве и в Горловке перед боевиками и обзывал Украину проституткой. Мы ничего не забыли и всё напомним.
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02.01.2022 22:04 Відповісти
ЗЕпереміга. Урра!
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02.01.2022 21:07 Відповісти
Да не кто ни кого не должен побеждать....нужно просто делать свое дело и отвечать за свои слова !!!
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02.01.2022 21:20 Відповісти
Маркарова... Красивая женщина... Правда, я столько не выпью... Таки жаль, что Ламброзо у нас -не в ходу.
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02.01.2022 20:27 Відповісти
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02.01.2022 21:14 Відповісти
чет сегодня много маркаровой !? устроилась на пол-ставки пресс-секретарем зеленых гнид с ОП !?
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02.01.2022 20:29 Відповісти
Да по срать за какие деньги и с чьей подачи ,,,,главное что бы дела с болтовней сходились..
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02.01.2022 20:40 Відповісти
не, только Ермака. Будет менять МИДа Кулебякина, потому что тот как настоящий циник и вашим и нашим. Она просто на стажировке.
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02.01.2022 20:36 Відповісти
Слухайте, вона дура. Це запуск Спейс Ікс, називається Транспортер, вже до речі, третій. Так от Маск раз у півроку назбирує зі всього світу різних супутників і запускає їх кучею за один раз. Перший транспортер закинув 133 супутника, другий - 85 шт. Третій теж закине біля сотні, точної інформації не знайшов. Ця куріца видає за досягнення, що спейс ікс погодився закинути на орбіту Січ, але це лише бізнес, там буде купа студентських кубсатів, є приватні супутники.
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02.01.2022 22:16 Відповісти
Где можно просматривать информацию, чрезвычайно-необходимую информацию, которую будет транслировать спутник "Сичь2?... боюсь, что контрагентом свего архива будет РНБО, которое в лупу будет рассматривать интересные моменты и иногода по пятницам будут выносить на рассмотрение.
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03.01.2022 05:59 Відповісти
 
 