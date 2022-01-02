Запуск українського супутника зі SpaceX очікується у січні, - Маркарова
Запуск українського космічного апарату "СІЧ-2-30" очікується в січні цього року.
Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Тут ми очікуємо гарної погоди. Це має трапитися вже, сподіваюся, упродовж наступних тижнів. Точно у січні очікуємо на запуск нашого супутника", – зазначила вона.
Дипломат додала, що Україна активно займається питанням розширення співпраці з НАСА і приватними компаніями.
"І дуже активно працюємо над розширенням нашої співпраці не тільки з НАСА (зустріч президента Зеленського вперше з адміністратором НАСА заклала дуже серйозний план нашої співпраці у майбутньому), але і з приватними компаніями", – сказала Маркарова.
Супутник дистанційного зондування землі "СІЧ-2-30" розробили та виготовили фахівці державного конструкторського бюро "Південне" в Дніпрі. У космос його відправить ракетою-носієм Falcon 9 компанія Ілона Маска Space-X. Це перший за останні 10 років апарат вітчизняного виробництва, який Україна планує запустити в космос.
Запуск супутника "СІЧ-2-30" запланували на 10 січня 2022 року.
Раніше запуск планувався до кінця 2021 року.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30
https://www.nkau.gov.ua/ua/space-complexes-ua/spacecraft/sich-2-1
еще при Порошенко утверждена госпрограмма.. следующий спутник будет мощнее..
Ой...
А то что все предшественники 30 лет страну грабили и ничего в замен ...
Блин ...этот хоть что то делает......
Или Вы забыли с чего все началось(2014) и раньше ,,,,,Зеля тут каким боком..,?