В новогоднюю ночь в Польше нашли мертвым украинца

В канун Нового года в городе Седльце в Польше украинец был найден мертвым возле арендованной квартиры. Вероятно, его убили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Тело 47-летнего гражданина Украины нашли в Седльце на тротуаре прохожие. У него было большое ранение головы.

"Правоохранители установили, что 47-летний мужчина гражданин Украины, который арендовал комнату в доме на улице, где его нашли", - рассказала спикер прокуратуры города Седльце Кристина Голобек.

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По ее словам, другие комнаты в доме, где проживал убитый, арендуют иностранцы.

В канун Нового года в здании была вечеринка. Вероятно, именно здесь и произошло убийство.

В связи с инцидентом задержаны 12 человек, арендовавших квартиры в этом доме. По словам пресс-секретаря прокуратуры, ранее допросы были невозможны, в частности, из-за состояния алкогольного опьянения некоторых из задержанных.

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