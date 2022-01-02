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В новогоднюю ночь в Польше нашли мертвым украинца

В новогоднюю ночь в Польше нашли мертвым украинца

В канун Нового года в городе Седльце в Польше украинец был найден мертвым возле арендованной квартиры. Вероятно, его убили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Тело 47-летнего гражданина Украины нашли в Седльце на тротуаре прохожие. У него было большое ранение головы.

"Правоохранители установили, что 47-летний мужчина гражданин Украины, который арендовал комнату в доме на улице, где его нашли", - рассказала спикер прокуратуры города Седльце Кристина Голобек.

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По ее словам, другие комнаты в доме, где проживал убитый, арендуют иностранцы.

В канун Нового года в здании была вечеринка. Вероятно, именно здесь и произошло убийство.

В связи с инцидентом задержаны 12 человек, арендовавших квартиры в этом доме. По словам пресс-секретаря прокуратуры, ранее допросы были невозможны, в частности, из-за состояния алкогольного опьянения некоторых из задержанных.

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Польша (8405) убийство (6479) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+20
Во Вроцлаве танкист "Айдара" проучил поляков, напавших на украинцев...27 декабря 2021,
Во Вроцлаве четверо пьяных поляков ворвались среди ночи в хостел. Они планировали избить украинцев, которые в нем проживали.Поляки ворвались в хостел, выбив ногами дверь.
Мужчины кричали, что "хотят попробовать украинской крови".
Но на их беду в этом хостеле в то время был сержант танковой роты батальона "Айдар" Виталий Коруна.
"Акс исполнил их желание - эти д*билы почувствовали вкус крови, только своей!!"
- сказал Коруна.
Танкист выбил двум нападавшим зубы, а остальные двое испугавшись скрылись.
Полицию на место происшествия не вызвали. Нападавших просто выгнали из хостела на улицу.

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02.01.2022 21:04
+16
Кацапы . Пытаются создать напряжение . Т
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02.01.2022 20:31
+15
Бачила нещодавно відео, як у хостел в якому живуть українці, увірвались п'ятеро молодих поляків напідпитку- хотіли спробувати української крові.
Був там боєць Айдару - от і отримали вони..
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02.01.2022 20:49
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Або поляки або кацапи
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02.01.2022 20:28 Ответить
Кацапы . Пытаются создать напряжение . Т
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02.01.2022 20:31 Ответить
100%
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02.01.2022 21:45 Ответить
Бачила нещодавно відео, як у хостел в якому живуть українці, увірвались п'ятеро молодих поляків напідпитку- хотіли спробувати української крові.
Був там боєць Айдару - от і отримали вони..
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02.01.2022 20:49 Ответить
Даже если это правда, у поляков поводов для этого больше, чем достаточно - украинцы действительно их дают. Не чаще, чем сами поляки, но своё говно ж не воняет.
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02.01.2022 20:57 Ответить
Наприклад, цікаво...
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02.01.2022 21:05 Ответить
Во Вроцлаве танкист "Айдара" проучил поляков, напавших на украинцев...27 декабря 2021,
Во Вроцлаве четверо пьяных поляков ворвались среди ночи в хостел. Они планировали избить украинцев, которые в нем проживали.Поляки ворвались в хостел, выбив ногами дверь.
Мужчины кричали, что "хотят попробовать украинской крови".
Но на их беду в этом хостеле в то время был сержант танковой роты батальона "Айдар" Виталий Коруна.
"Акс исполнил их желание - эти д*билы почувствовали вкус крови, только своей!!"
- сказал Коруна.
Танкист выбил двум нападавшим зубы, а остальные двое испугавшись скрылись.
Полицию на место происшествия не вызвали. Нападавших просто выгнали из хостела на улицу.

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02.01.2022 21:04 Ответить
Це хороша історія . Так і має бути .
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02.01.2022 21:21 Ответить
так четверо или пятеро?
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02.01.2022 23:47 Ответить
погоджуюсь,в Польщі був багато разів на шопінг на єкскурсію їздив,але саме тому за свої 36 років так і не їздив ніразу на заробітки,соромно ставати в один ряд з бидлом яке соромить мою країну
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02.01.2022 20:55 Ответить
Якеж ти дурне!
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02.01.2022 23:17 Ответить
заробітчани і євробляхери завелись,підпалив я вам дупи феерично
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02.01.2022 23:29 Ответить
то в вашей крыше шифер начал потихоньку сползать
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02.01.2022 23:50 Ответить
Ой ти смішний! Ти сам себе своїми коментарями показуєшь дурнем. Як це може заводити? Тут тільки дивуєшся - невже воно дійсно таке дурне?
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03.01.2022 10:54 Ответить
еще не подошло время
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02.01.2022 23:49 Ответить
Сейчас ты обозвал быдлом инженеров, работающих в ОАЭ, строителей в Израиле, нефтяников в Норвегии и т.д.А сам то кто, вуйка без роду без племени?
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03.01.2022 11:50 Ответить
Ау шановный
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03.01.2022 11:52 Ответить
інжинери які під час війни голосують за клоуна по пріколу а потім їдуть на заробітки в Ізраєль кидаючи свою державу під час війни не мають у мене поваги!!!!!
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03.01.2022 11:57 Ответить
Но ты же на диване и не на фронте?
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03.01.2022 12:55 Ответить
аномальне бухло в ненормальному колі...- і як наслідок...(((
трібно берегти себе, хоч на війні, хоч на святі))
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02.01.2022 20:35 Ответить
...в Україні також... (вибачте за цинізм)
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02.01.2022 20:35 Ответить
Йой ,що то сі робе . А в Україні жодного не знайшли ,мабуть ...
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02.01.2022 20:39 Ответить
Всё чаще. Всё чаще о ДТП украинских, в Польше, всё чаще о смертельных случаях, как криминальных, так и около...
А причина какова? А просто увеличение количества наших работяг... Просто статистика...
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02.01.2022 20:55 Ответить
Немного не в тему но как Чеченцы любят русских!

https://pikabu.ru/story/kadyirovskiy_silovik_o_russkikh_8734068
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02.01.2022 21:15 Ответить
Ой! Де тільки наших не вбивають.

Брудна піна розбіглася по світу за кращим життям, а поводитись по-європейські ще не навчилась.
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02.01.2022 21:17 Ответить
Та там ще розібратися які то Українці.... паспорт так України а мамка чи папка з Рязані чи ще якихось є#єнєй, а ген кацапа не вичавить.... він й дає такі "побочні" .
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02.01.2022 21:49 Ответить
Звичайно, українці за кордоном бувають різні. Є туалетна еліта, яка аж за океан за довшим чліном поїхала, бо місцеві українці іх не вже не влаштовували по туалетах на заправках. Та замість того, щоб знайти там собі якогось індуса чи араба, ця еліта продовжує і надалі ненавидіти Україну та українців на сайті. Їх банять, деактивовують, а вони все одно лізуть зі своєю ненавистю.

А що до наших роботяг у Європі, то вони там ніхто, безправні, нещасні, ніким не захищені раби.
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02.01.2022 22:31 Ответить
Уявляю , що ви пережили . А в мене навпаки , гарні спогади . Працював в Польщі 2 роки і дотепер з багатьма поляками гарні стосунки . Передзвонюємось , вітаємо зі святами . Шкода що над вами так познущались, і тепер у вас ненависть до людей .
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02.01.2022 23:26 Ответить
У мене найкращі спогади про Польщу, бо я ще й за національністю - полька. Ненависть до людей у тих, хто у своєму акаунті пише про себе: люблю людей та життя, а насправді цих людей ненавидить, разом з собаками.

А ви хто таке, нульове? Звідки взялося? Кого любиш? Кого ненавидиш? Чому перший свій коментар присвятив саме мені?
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02.01.2022 23:38 Ответить
"Іренко"! Так виходить - мені саме Вас більше всього треба ненавидіть? А що тоді мені з собою робить? "Порваться на сотню маленьких медвежат"?!!! У мене в роду і українці і татари і поляки і болгари і "литвини" і навіть (тихцем казали) - жидовка!!! Жінку взяв - так у неї в роду - "козаки ростовські!!! Виходить - "піти повіситься"
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03.01.2022 01:27 Ответить
А мене за шо?

Ви ж поляків поважаєте, там навіть хтось з ваших живе. Чи я шось плутаю?
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03.01.2022 01:32 Ответить
Іренка - в Польщі - нікого! "Литвинів" - купа! Зять - "литвин" - Гродненщина Правда тепер мій зять у них - "бандера!!! Онук гордиться "родословною" по материній лінії - від сотника полку Максима Вільшанського (Кривоноса) Я ціную!
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03.01.2022 01:43 Ответить
Яр! Ваші діти та онуки мабуть дуже красиві, якщо стільки національностей змішано. Такий дід навчить онука по-справжньому Неньку любити.
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03.01.2022 01:50 Ответить
Іренка! Навіть боюся! Подивилась моя на внука і сказала: "Тринадцять уже Пи**ец дєвкам - кароокий чорнобровий ! Аби не розпаскудився!"
А щодо національності - так ще з "малого" мама "втуляла" що він - українець А я його просвітив що він ще й "черкас"!!! А це колись звучало як у американців - "фронтір" Так що самі розумієте ЩО у нас виростає!!!
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03.01.2022 02:14 Ответить
шо вы плетете???

А "лезут" потому, что ресурс позиционирует себя, типа, как публичная площадка, а не, например, как клуб по интересам "Соевые устрицы". Если бы только ресурс открыто объявил что он "клуб" - здесь бы осталось ровно столько посетителей, сколько и на остальных складах петроваты.
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03.01.2022 00:03 Ответить
Лапоть! Ти не понял!

Лізуть ті, кого деактивували за порушення правил та за зневагу до редакційних дій Адміністрації.

Ти сам-то з клюбу «Блакитна устриця»? Так, шалун?
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03.01.2022 00:10 Ответить
Лапоть, судя по стилистике, вы о "туалетных" упомянули не зря - тяжким трудом заработанное дает о себе знать. Спросите у дедушки Фройда!
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03.01.2022 00:17 Ответить
Лапоть! Ти ще раз не понял!
«Туалетною елітою» називає українців одна заробітчанка, яка ненавидить людей, а особливо українців. Тому твоє по дідусю Фройду відносить до неї, а не до мене.
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03.01.2022 00:30 Ответить
Вы таких же взглядов, как старая ботка Ксения ВБ?
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03.01.2022 11:57 Ответить
Що за маєчня! "Безправні раби" тільки на рф хто їде. У ЄС , як що ти працюєш та знаходишся легально маєш такі самі права як місцеві тільки у виборах не можеш приймати участь.
Люди не вірте брехунам писакам що пишуть про "як раби у ЄС" ..... скорійше за усе провокатори кацапськи!
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03.01.2022 01:00 Ответить
По-перше, не маЄчня, а маЯчня.
По-друге, мова йшла про роботяг без професії, без досвіду, без розуму.
По-третє, сам провокатор кацапський.
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03.01.2022 01:08 Ответить
По-перше маЄчня = маяЯчня.
По-друге ти , як що ми вже не ти, не писала що мова про "без професії".
По- третє, я кацап..... це точно маячня з маєчні
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03.01.2022 11:47 Ответить
Боже мій! Саме за ці слова - "брудна піна" на мене "Ведана" образилася! А я всього-навсього констатував факт що разом з нормальними людьми за кордон хлинуло кримінальне бидло по якому і оцінюють нас! Бо вони найяскравіше "світяться" в криміналі До цих пір на мене "губу дме"
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03.01.2022 01:11 Ответить
Та я ж за Вами і повторюю цю фразу, підтримую колегу, так сизать.

Ви праві, як завжди. Наше кримінальне бидло за кордоном робить нам погану репутацію, але де кому це подобається.
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03.01.2022 01:20 Ответить
Почитай выше как вас петухов лаптеногих чеченцы чморят!
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02.01.2022 21:30 Ответить
Жаль людину.
Чи поліцаї з'ясують, хто його вбив ...

Добре, що туалетна "еліта" - вся "європейська" - сидить вдома і радіє кожній смерті співвітчизника. Більше того, всіляко бажає та закликає до цього.
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02.01.2022 21:29 Ответить
Украинцы в Польше все чаще становятся жертвами преступлений, совершенными на почве ненависти. Об этом говорится в докладе Совета Европы о защите национальных меньшинств в Польше. Заученный вопрос окуевшего Поляка ,ты за чем курва сюда приехал ?? Начало разговора..
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02.01.2022 21:35 Ответить
Я в 2019-м пять раз был в польше, дважды по туризму, три раза - транзитом. Такого скотского отношения к пассажирам рейсов из Украины я нигде в европе не встречал. Поэтому никогда в эту шовинистскую говносрану и шагу не ступлю.
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02.01.2022 21:42 Ответить
Где ты был пять раз? Мухосранске и усть-Задрыщенске? Я был в Польше норм народ покрайней мере не получишь свиноколом под ребро как у вас в Срани Рязани на дискотеке!
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02.01.2022 22:07 Ответить
Чучело, за время безвиза я обьехал всю польшу: от перемышля и ряшева до гданьска и быдгоща, а еще была многократно варшава, краков, катовице, вроцлав, закопане. Встречался с полькой. Польский опыт предостаточен.
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03.01.2022 10:34 Ответить
Ну не знаю . В мене про Польщу самі приємні враження . Два роки там працював . То напевно причина в вас . Знаю що кацапів всі ненавидять , ну бо то бидло . А до вас чому ставились як до худоби ? Не розуміюмію .
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02.01.2022 23:31 Ответить
Почему у немцев, испанцев, голландцев, греков, венгров, австрийцев, итальянцев никогда нет ко мне лишних вопросов на границе?
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03.01.2022 10:36 Ответить
а вы побольше их лайном обливайте - может лучше относится станут
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03.01.2022 00:12 Ответить
Те саме можно спитати у Поляків у Британії.
Самі курви їздять по світу й щоб їх нормально приймали а до їх бачь "не можна" .... хай йдуть на хутлера.
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02.01.2022 21:51 Ответить
польские парашемои так любят тут утверждать, что их ляхи ценят и уважают. Но судя по этой новости, что-то пошло не так. Я не верю в кацапский след, скорей в каком-то пане/панах хозяин жизни проснулся, вот решили оттянутся в новогоднюю ночь.
Кстати, а чем закончилась та история, где польские мусора убили украинца в участке? Правильно - ничем. Виноватых даже не закрыли в сизо за убийство, они продолжают работать. А вы говорите вас ляхи ценят. Где? Для них вы биомусор, готовый работать за самую низкую зарплату на самой ужасной работе при этом не имея никаких прав.
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02.01.2022 21:38 Ответить
З кацапами так поводяться у їх на родінє на РФ. А про Польщу брехня, бувають іноді випадки бо ватників багато по світу але у більшості нормально ставляться Поляки .
P. S. путин-*****.
РФ - нацисско фашисская страна террорист.
Кацап- брехливий раб *********** на швабре.
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02.01.2022 21:54 Ответить
Ваши даже что такое параша не знают! Срут под кустами вместе с волками! Да и вас в своей стране кавказцы ни в хер не ставят! А насчет параш так вы на МКС за американцев их моете!
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02.01.2022 21:54 Ответить
В поляндію нашим їхати не можна. Щось зі своїми олігархами треба вчинити, аби не треба було їхати нігде. Аби своя хата була раєм.
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02.01.2022 21:50 Ответить
я таки умаляю как там может быть украинец это поляк полупщек
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02.01.2022 23:07 Ответить
До речі , в Польщі багато таких "українців" , що по українськи два слова зліпити не можуть . Звичайне кацапське бидло , тільки з українським паспортом . Зазвичай обисцяне і п'яне.
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02.01.2022 23:35 Ответить
Уявляю, як вас обісцяного та п'яного поляки поштовхали ногами. То треба ж було вести себе не як худоба на чужині. По наїде бидло до Європи, а потім скаржиться, що їх за людей на вважають.
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02.01.2022 23:42 Ответить
Ну і постійно запізнюються на роботу , стараються щось вкрасти і встигнути скрізь нагадити . Кацапи , одним словом .
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02.01.2022 23:38 Ответить
Дивно, як вас там взагалі не вбили.
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02.01.2022 23:45 Ответить
Я ж кажу : дуже гарні стосунки з поляками . Передзвонюємось , вітаємо один одного дотепер , хоча минуло вже більше року , як я в Україні працюю. Я думаю , що все від людини залежить . Бидло тягнеться до бидла , а нормальні до нормальних . Тому й враження різні .
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02.01.2022 23:57 Ответить
Да не может быть чтоб поляки украинца убили......... поляки такие хорошие они вот сто тысяч украинцев польскому учат !! А жителям Львова при минимальном знании польского будут паспорта выдавать
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03.01.2022 10:22 Ответить
В Польше на тротуаре нашли мертвым украинца.
В Ривне (Украина) на дороге нашли мертвым украинского солдата, сбитого пьяным украинским водителем
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03.01.2022 12:32 Ответить
 
 