У новорічну ніч у Польщі знайшли мертвим українця
Напередодні Нового року в місті Сєдльце у Польщі українця було знайдено мертвим біля орендованої квартири. Імовірно, його вбили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Gazeta Wyborcza
Тіло 47-річного громадянина України знайшли у Сєдльце на тротуарі перехожі. У нього було значне поранення голови.
"Правоохоронці встановили, що чоловік був 47-річним громадянином України, який орендував кімнату в будинку на вулиці, де його знайшли", – розповіла речниця прокуратури міста Седльце Кристина Голобек.
За її словами, інші кімнати в будинку, де проживав потерпілий, також орендують іноземці.
Напередодні Нового року в будівлі була вечірка. Ймовірно, саме тут і сталося вбивство.
У зв’язку з інцидентом затримано 12 осіб, які орендували квартири в цьому будинку. За словами речниці прокуратури, раніше допити були неможливі, зокрема, через стан алкогольного сп’яніння деяких із затриманих.
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Був там боєць Айдару - от і отримали вони..
Во Вроцлаве четверо пьяных поляков ворвались среди ночи в хостел. Они планировали избить украинцев, которые в нем проживали.Поляки ворвались в хостел, выбив ногами дверь.
Мужчины кричали, что "хотят попробовать украинской крови".
Но на их беду в этом хостеле в то время был сержант танковой роты батальона "Айдар" Виталий Коруна.
"Акс исполнил их желание - эти д*билы почувствовали вкус крови, только своей!!"
- сказал Коруна.
Танкист выбил двум нападавшим зубы, а остальные двое испугавшись скрылись.
Полицию на место происшествия не вызвали. Нападавших просто выгнали из хостела на улицу.
трібно берегти себе, хоч на війні, хоч на святі))
А причина какова? А просто увеличение количества наших работяг... Просто статистика...
https://pikabu.ru/story/kadyirovskiy_silovik_o_russkikh_8734068
Брудна піна розбіглася по світу за кращим життям, а поводитись по-європейські ще не навчилась.
А що до наших роботяг у Європі, то вони там ніхто, безправні, нещасні, ніким не захищені раби.
А ви хто таке, нульове? Звідки взялося? Кого любиш? Кого ненавидиш? Чому перший свій коментар присвятив саме мені?
Ви ж поляків поважаєте, там навіть хтось з ваших живе. Чи я шось плутаю?
А щодо національності - так ще з "малого" мама "втуляла" що він - українець А я його просвітив що він ще й "черкас"!!! А це колись звучало як у американців - "фронтір" Так що самі розумієте ЩО у нас виростає!!!
А "лезут" потому, что ресурс позиционирует себя, типа, как публичная площадка, а не, например, как клуб по интересам "Соевые устрицы". Если бы только ресурс открыто объявил что он "клуб" - здесь бы осталось ровно столько посетителей, сколько и на остальных складах петроваты.
Лізуть ті, кого деактивували за порушення правил та за зневагу до редакційних дій Адміністрації.
Ти сам-то з клюбу «Блакитна устриця»? Так, шалун?
«Туалетною елітою» називає українців одна заробітчанка, яка ненавидить людей, а особливо українців. Тому твоє по дідусю Фройду відносить до неї, а не до мене.
Люди не вірте брехунам писакам що пишуть про "як раби у ЄС" ..... скорійше за усе провокатори кацапськи!
По-друге, мова йшла про роботяг без професії, без досвіду, без розуму.
По-третє, сам провокатор кацапський.
По-друге ти , як що ми вже не ти, не писала що мова про "без професії".
По- третє, я кацап..... це точно маячня з маєчні
Ви праві, як завжди. Наше кримінальне бидло за кордоном робить нам погану репутацію, але де кому це подобається.
Чи поліцаї з'ясують, хто його вбив ...
Добре, що туалетна "еліта" - вся "європейська" - сидить вдома і радіє кожній смерті співвітчизника. Більше того, всіляко бажає та закликає до цього.
Самі курви їздять по світу й щоб їх нормально приймали а до їх бачь "не можна" .... хай йдуть на хутлера.
Кстати, а чем закончилась та история, где польские мусора убили украинца в участке? Правильно - ничем. Виноватых даже не закрыли в сизо за убийство, они продолжают работать. А вы говорите вас ляхи ценят. Где? Для них вы биомусор, готовый работать за самую низкую зарплату на самой ужасной работе при этом не имея никаких прав.
P. S. путин-*****.
РФ - нацисско фашисская страна террорист.
Кацап- брехливий раб *********** на швабре.
В Ривне (Украина) на дороге нашли мертвым украинского солдата, сбитого пьяным украинским водителем