Для сдерживания Путина нужны "невиданные" санкции, - конгрессмен США Шифф

Россия "вероятнее всего" вторгнется в Украину, и ее могут сдержать только "невиданные до сих пор санкции". Однако вторжение может иметь обратный эффект для Москвы, привлекая больше стран в военный альянс НАТО.

Об этом в воскресенье, 2 января, заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, пишет Тhe Guardian, передает Цензор.НЕТ.

В эфире канала CBS Face the Nation Шиффа спросили, что помешает Путину отдать приказ о вторжении собравшихся у границы российских войск.

"Я думаю, что для того, чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным российским вторжением в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины ", – сказал Шифф.

Читайте также: Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф на дебатах по импичменту Трампа. ВИДЕО

На вопрос, считает ли он, что запланированные переговоры имеют какие-либо шансы предотвратить вторжение, он ответил: "Боюсь, что Путин очень вероятно вторгнется".

"Я до сих пор, честно говоря, не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он, безусловно, намерен к этому, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто другое, чем уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его, и это именно то, что нам нужно сделать с нашими союзниками", – подчеркнул Адам Шифф.

Читайте также: В вопросах санкций против РФ Запад должен действовать более жестко. Наиболее чувствительным стало бы предоставление Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко