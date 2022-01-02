Для сдерживания Путина нужны "невиданные" санкции, - конгрессмен США Шифф
Россия "вероятнее всего" вторгнется в Украину, и ее могут сдержать только "невиданные до сих пор санкции". Однако вторжение может иметь обратный эффект для Москвы, привлекая больше стран в военный альянс НАТО.
Об этом в воскресенье, 2 января, заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, пишет Тhe Guardian, передает Цензор.НЕТ.
В эфире канала CBS Face the Nation Шиффа спросили, что помешает Путину отдать приказ о вторжении собравшихся у границы российских войск.
"Я думаю, что для того, чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным российским вторжением в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины ", – сказал Шифф.
На вопрос, считает ли он, что запланированные переговоры имеют какие-либо шансы предотвратить вторжение, он ответил: "Боюсь, что Путин очень вероятно вторгнется".
"Я до сих пор, честно говоря, не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он, безусловно, намерен к этому, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто другое, чем уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его, и это именно то, что нам нужно сделать с нашими союзниками", – подчеркнул Адам Шифф.
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Невже,здатні зрозуміти,що армагедец,вже постукав у двері
Выкинут их всех обратно в рашу и счета в банках перекроют
Так шо элита стоит перед вопросом - терпеть дальше старого маразматика или удалять с поля 😀😀🎶
Дворцовые интриги были там всегда
Ибо при развале раши в Украину рванут толпы мигрантов с семьями ( бо тут есть безвиз) и правдами и неправдами эта орда будет получать гражданство и голосовать
а в ЕС 10 лет гражданство ждут и более
Проще его уничтожить, и не париться вариантами адских или
супер адских санкций.
Мдя...Интересно, он читал мемуары Педалика, или Педалик читал его мемуары?!
Всё правильно он говорит
Плохим рюсише - плохие гробы, хорошим - хорошие...
Забрали ядерное оружие шантажом, а теперь звиздят