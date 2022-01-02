РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11273 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
22 903 159

Для сдерживания Путина нужны "невиданные" санкции, - конгрессмен США Шифф

Для сдерживания Путина нужны

Россия "вероятнее всего" вторгнется в Украину, и ее могут сдержать только "невиданные до сих пор санкции". Однако вторжение может иметь обратный эффект для Москвы, привлекая больше стран в военный альянс НАТО.

Об этом в воскресенье, 2 января, заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, пишет Тhe Guardian, передает Цензор.НЕТ.

В эфире канала CBS Face the Nation Шиффа спросили, что помешает Путину отдать приказ о вторжении собравшихся у границы российских войск.

"Я думаю, что для того, чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным российским вторжением в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины ", – сказал Шифф.

Читайте также: Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф на дебатах по импичменту Трампа. ВИДЕО

На вопрос, считает ли он, что запланированные переговоры имеют какие-либо шансы предотвратить вторжение, он ответил: "Боюсь, что Путин очень вероятно вторгнется".

"Я до сих пор, честно говоря, не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он, безусловно, намерен к этому, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто другое, чем уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его, и это именно то, что нам нужно сделать с нашими союзниками", – подчеркнул Адам Шифф.

Читайте также: В вопросах санкций против РФ Запад должен действовать более жестко. Наиболее чувствительным стало бы предоставление Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко

Конгресс США (1231) санкции (11276) Шифф (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Краще Б-52 пришліть,з ядерними ракетами,як в 2020 році і москалі обкакаються.Бо москалі боягузливі,а всіх беруть на понт.
показать весь комментарий
02.01.2022 21:26
+21
Вот у себя на саратове на швабре и сиди, не лезь к нормальным людям
показать весь комментарий
02.01.2022 22:31
+17
Хватит шпарить по методичке , троль кацапский
не собираются Китай и США ВОЕВАТЬ - это рашка продвигает такие мысли , в ее интересах столкнуть лбами США И КИТАЙ, а самой усесться над схваткою
Советую Вам с этого форума исчезнуть
показать весь комментарий
02.01.2022 22:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Світ змінюється! Стадо двоногих мавп Ні!!
показать весь комментарий
02.01.2022 23:00 Ответить
А можно ещё стекла наглотаться. Когда трахать начнут, то порежутся.
показать весь комментарий
02.01.2022 23:11 Ответить
Всё понятно)
показать весь комментарий
02.01.2022 23:59 Ответить
Дивно,скільки розуму,потрібно,й скільи, часу,щоб дорости,д інтелекту Дитини
Невже,здатні зрозуміти,що армагедец,вже постукав у двері
показать весь комментарий
02.01.2022 22:42 Ответить
Все забывают , что вся элита раши держит свои счета на западе и семьи и недвижимость там же
Выкинут их всех обратно в рашу и счета в банках перекроют
Так шо элита стоит перед вопросом - терпеть дальше старого маразматика или удалять с поля 😀😀🎶
показать весь комментарий
02.01.2022 22:43 Ответить
А вот прибавят ночью маразматика подушкой - и нет проблемы 😀😀😀
Дворцовые интриги были там всегда
показать весь комментарий
02.01.2022 22:51 Ответить
Сталина тоже убили
показать весь комментарий
02.01.2022 22:52 Ответить
Мне астролог сказал , что раша развалится на мелкие страны - к этому идёт 😀😀
показать весь комментарий
02.01.2022 22:55 Ответить
год не назвал??
показать весь комментарий
02.01.2022 23:05 Ответить
Сейчас надо не годом интересоваться, а насколько украинское мигрантское законодательство приблизили к европейскому .
Ибо при развале раши в Украину рванут толпы мигрантов с семьями ( бо тут есть безвиз) и правдами и неправдами эта орда будет получать гражданство и голосовать
а в ЕС 10 лет гражданство ждут и более
показать весь комментарий
02.01.2022 23:21 Ответить
чем плох вопрос о годе? если это случится по его виденью в ближ. время, этот закон нам срочно нужен. А если через 50 лет, то на фига он нам сейчас??
показать весь комментарий
03.01.2022 00:55 Ответить
Єта,ж нада?!!!
показать весь комментарий
02.01.2022 23:06 Ответить
К тому идёт: Юпитер выходит из Водолея, Сатурн в Водолее будет ещё длительное время и на подходе уже Плутон.
показать весь комментарий
03.01.2022 11:23 Ответить
Імпотенти йІмбіцили,здатні,щось вирішувати??? Та,малі діти ведть,себе Розумніше
показать весь комментарий
02.01.2022 23:03 Ответить
Це яких ніхто не побачить? Ну як до цього було...
показать весь комментарий
02.01.2022 22:47 Ответить
Побачила росія санкції, і не те що побачила, а ще й відчула, втративши трильйон доларів.
показать весь комментарий
02.01.2022 23:24 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2022 23:29 Ответить
"Росія "дуже ймовірно" вторгнеться в Україну" - а разве не россия оккупировала Крым и Донбасс?!!! Таки правда что это были Зеленые Человечки с Марса??!!!
показать весь комментарий
02.01.2022 22:47 Ответить
Мотивация не понятна, - может потому что он псих, в буквальном смысле.
показать весь комментарий
02.01.2022 23:20 Ответить
Пора посмотреть в корень: войны хочет один-единственный организм.
Проще его уничтожить, и не париться вариантами адских или
супер адских санкций.
показать весь комментарий
02.01.2022 23:23 Ответить
там таких организмов как минимум миленов 100.
показать весь комментарий
03.01.2022 00:49 Ответить
Это принцип раковой клетки, то есть тот случай когда клетка считает себя важнее всего организма.
показать весь комментарий
03.01.2022 11:26 Ответить
Скорее СП-2 отвлекающий маневр. Его значение для экспорта рф чуть больше, чем никакое.
показать весь комментарий
02.01.2022 23:27 Ответить
Оказывается это Байден негодяй?))) а бункерная мразь тут ни причём?))
показать весь комментарий
03.01.2022 00:02 Ответить
Фінляндія, Німеччина, Китай, Корея, Японія, Кавказ і всі республіки федерації тільки і чекають цього вторгнення, щоб приєднатися до України і повернути свої окуповані москалями території.
показать весь комментарий
02.01.2022 23:29 Ответить
Зараз їм буде неочикувальна санкція- ОМІКРОН. Рятувати їх буде нікому. Тільки що води подати з ціанкою.
показать весь комментарий
02.01.2022 23:34 Ответить
А то правда, що х-лу вже одну руку до пуза прив'язали?
показать весь комментарий
02.01.2022 23:42 Ответить
Бенефіс тролів на цій гілці
показать весь комментарий
03.01.2022 00:00 Ответить
В переводе с дипломатического "невиданные санкции" - это Хиросима !?...да ковбой - ДА !!! ДА !!!
показать весь комментарий
03.01.2022 00:08 Ответить
Хотя бы для начала ПВО прислали бы сюда..
показать весь комментарий
03.01.2022 00:11 Ответить
"Я до сих пор, честно говоря, не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он, безусловно, намерен к этому, если мы не сможем убедить его в другом. Источник:
Мдя...Интересно, он читал мемуары Педалика, или Педалик читал его мемуары?!
показать весь комментарий
03.01.2022 00:36 Ответить
Вы можете нормально высказаться в отношеннии логики действий ********* путина?
Всё правильно он говорит
показать весь комментарий
03.01.2022 08:36 Ответить
Это он главзебиловскую прессконференцию посмотрел. Там ни одного связаного предложения нет.
показать весь комментарий
03.01.2022 09:51 Ответить
Для сдерживания необходим всего лишь надёжный снайпер.
показать весь комментарий
03.01.2022 03:30 Ответить
Для задерживается нужно, чтобы все украинцы стали снайперами.
показать весь комментарий
03.01.2022 11:28 Ответить
Если 1/3 резерва ЦБ РФ вложена в юани, а китайская компания Evergrande, наконец, официально фффсё, что означает начало краха рынка жилья в Китае, то в зависимости от того, с какой скоростью юани начнут превращаться в фантики, не только вторгнешься, а и всеобщую мобилизацию объявишь.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:10 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2022 10:38 Ответить
Переходять вже від занепокоєння до дій
показать весь комментарий
03.01.2022 10:50 Ответить
лучше одолжите нам беспилотники с ракетами.
показать весь комментарий
03.01.2022 13:37 Ответить
*********** треба здати на богадєльню- ось і всі санкції, що потрібні
показать весь комментарий
03.01.2022 14:03 Ответить
Путин хочет переиграть историю. Он в роли Гитлера у которого есть ядерное оружие.
показать весь комментарий
03.01.2022 14:05 Ответить
Як що Пукін не хоче другої Чечні, то краще йому дома сидіти
показать весь комментарий
03.01.2022 14:11 Ответить
Підпишіть петицію, газ дорогий, а вугілля москалі вкрали.https://petition.president.gov.ua/petition/128702 ДОЗВОЛИТИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ДОЗВОЛІВ ЗБИРАТИ В ЛІСІ МЕРТВУ ДЕРЕВИНУ, ТАКУ ЯК СУШНЯК, ПОВАЛЕНІ ДЕРЕВА, ХМИЗ І ПОРУБКОВІ ЗАЛИШКИ. Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua)
показать весь комментарий
03.01.2022 14:41 Ответить
нужны санкции не против русского народа (где у нас друзья и родственники), а против зажравшейся от нефтегазодолларов кремлевской верхушки, находящейся у власти дольше брежневской команды и желающей потопить Украину в крови. Бить нужно по чувствительому месту - по нефтегазовой отрасли рф и бить конкретно.
показать весь комментарий
03.01.2022 18:46 Ответить
Свои все дома, а виновата не верхушка, а народ страны паРаши
Плохим рюсише - плохие гробы, хорошим - хорошие...
показать весь комментарий
04.01.2022 13:22 Ответить
Я з вами згоден тільки в одному ,бити треба тамагавками у нафтовидобувну інфраструктуру і все для путіна закінчится бо силовикам платити немає чим тоді і вони його самі зкинуть так би мовити палацовий переворот по російським же традиціям.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:43 Ответить
И так на всей Рассеи...вся жизнь санкции
показать весь комментарий
03.01.2022 20:00 Ответить
Бульбометы х$ровы
Забрали ядерное оружие шантажом, а теперь звиздят
показать весь комментарий
04.01.2022 13:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 