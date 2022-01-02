УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10745 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
22 903 159

Для стримування Путіна потрібні "небачені" санкції, - конгресмен США Шифф

Для стримування Путіна потрібні

Росія "дуже ймовірно" вторгнеться в Україну, і її можуть стримати лише "небачені досі санкції". Проте вторгнення може мати зворотний ефект для Москви, залучивши більше країн до військового альянсу НАТО.

Про це в неділю, 2 січня, заявив голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф, пише Тhe Guardian, передає Цензор.НЕТ.

В ефірі каналу CBS Face the Nation Шиффа запитали, що завадить Путіну віддати наказ про вторгнення російських військ, які зібралися біля кордону.

"Я думаю, що для того, щоб стримати те, що здається дуже вірогідним російським вторгненням в Україну, знову знадобляться величезні санкції проти Росії. І я вважаю, що наші союзники повинні бути переконані в цьому. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині", – сказав Шифф.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боротьба України проти РФ - це і наша боротьба, їхня оборона - це оборона США, - конгресмен Шифф на дебатах щодо імпічменту Трампа. ВIДЕО

На запитання, чи вважає він, що заплановані переговори мають якісь шанси запобігти вторгненню, він відповів: "Боюся, що Путін дуже ймовірно вторгнеться".

"Я досі, чесно кажучи, не розумію повної мотивації, чому він зараз це робить, але він, безумовно, має намір до цього, якщо ми не зможемо переконати його в іншому. І я думаю, що ніщо інше, ніж рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає його, і це саме те, що нам потрібно зробити з нашими союзниками", – наголосив Адам Шифф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У питаннях санкцій проти РФ Захід має діяти жорсткіше. Найбільш дошкульним стало б надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко

Автор: 

Конгрес США (1226) санкції (11802) Шифф (7)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
Краще Б-52 пришліть,з ядерними ракетами,як в 2020 році і москалі обкакаються.Бо москалі боягузливі,а всіх беруть на понт.
показати весь коментар
02.01.2022 21:26
+21
Вот у себя на саратове на швабре и сиди, не лезь к нормальным людям
показати весь коментар
02.01.2022 22:31
+17
Хватит шпарить по методичке , троль кацапский
не собираются Китай и США ВОЕВАТЬ - это рашка продвигает такие мысли , в ее интересах столкнуть лбами США И КИТАЙ, а самой усесться над схваткою
Советую Вам с этого форума исчезнуть
показати весь коментар
02.01.2022 22:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Світ змінюється! Стадо двоногих мавп Ні!!
показати весь коментар
02.01.2022 23:00 Відповісти
А можно ещё стекла наглотаться. Когда трахать начнут, то порежутся.
показати весь коментар
02.01.2022 23:11 Відповісти
Всё понятно)
показати весь коментар
02.01.2022 23:59 Відповісти
Дивно,скільки розуму,потрібно,й скільи, часу,щоб дорости,д інтелекту Дитини
Невже,здатні зрозуміти,що армагедец,вже постукав у двері
показати весь коментар
02.01.2022 22:42 Відповісти
Все забывают , что вся элита раши держит свои счета на западе и семьи и недвижимость там же
Выкинут их всех обратно в рашу и счета в банках перекроют
Так шо элита стоит перед вопросом - терпеть дальше старого маразматика или удалять с поля 😀😀🎶
показати весь коментар
02.01.2022 22:43 Відповісти
А вот прибавят ночью маразматика подушкой - и нет проблемы 😀😀😀
Дворцовые интриги были там всегда
показати весь коментар
02.01.2022 22:51 Відповісти
Сталина тоже убили
показати весь коментар
02.01.2022 22:52 Відповісти
Мне астролог сказал , что раша развалится на мелкие страны - к этому идёт 😀😀
показати весь коментар
02.01.2022 22:55 Відповісти
год не назвал??
показати весь коментар
02.01.2022 23:05 Відповісти
Сейчас надо не годом интересоваться, а насколько украинское мигрантское законодательство приблизили к европейскому .
Ибо при развале раши в Украину рванут толпы мигрантов с семьями ( бо тут есть безвиз) и правдами и неправдами эта орда будет получать гражданство и голосовать
а в ЕС 10 лет гражданство ждут и более
показати весь коментар
02.01.2022 23:21 Відповісти
чем плох вопрос о годе? если это случится по его виденью в ближ. время, этот закон нам срочно нужен. А если через 50 лет, то на фига он нам сейчас??
показати весь коментар
03.01.2022 00:55 Відповісти
Єта,ж нада?!!!
показати весь коментар
02.01.2022 23:06 Відповісти
К тому идёт: Юпитер выходит из Водолея, Сатурн в Водолее будет ещё длительное время и на подходе уже Плутон.
показати весь коментар
03.01.2022 11:23 Відповісти
Імпотенти йІмбіцили,здатні,щось вирішувати??? Та,малі діти ведть,себе Розумніше
показати весь коментар
02.01.2022 23:03 Відповісти
Це яких ніхто не побачить? Ну як до цього було...
показати весь коментар
02.01.2022 22:47 Відповісти
Побачила росія санкції, і не те що побачила, а ще й відчула, втративши трильйон доларів.
показати весь коментар
02.01.2022 23:24 Відповісти
показати весь коментар
02.01.2022 23:29 Відповісти
"Росія "дуже ймовірно" вторгнеться в Україну" - а разве не россия оккупировала Крым и Донбасс?!!! Таки правда что это были Зеленые Человечки с Марса??!!!
показати весь коментар
02.01.2022 22:47 Відповісти
Мотивация не понятна, - может потому что он псих, в буквальном смысле.
показати весь коментар
02.01.2022 23:20 Відповісти
Пора посмотреть в корень: войны хочет один-единственный организм.
Проще его уничтожить, и не париться вариантами адских или
супер адских санкций.
показати весь коментар
02.01.2022 23:23 Відповісти
там таких организмов как минимум миленов 100.
показати весь коментар
03.01.2022 00:49 Відповісти
Это принцип раковой клетки, то есть тот случай когда клетка считает себя важнее всего организма.
показати весь коментар
03.01.2022 11:26 Відповісти
Скорее СП-2 отвлекающий маневр. Его значение для экспорта рф чуть больше, чем никакое.
показати весь коментар
02.01.2022 23:27 Відповісти
Оказывается это Байден негодяй?))) а бункерная мразь тут ни причём?))
показати весь коментар
03.01.2022 00:02 Відповісти
Фінляндія, Німеччина, Китай, Корея, Японія, Кавказ і всі республіки федерації тільки і чекають цього вторгнення, щоб приєднатися до України і повернути свої окуповані москалями території.
показати весь коментар
02.01.2022 23:29 Відповісти
Зараз їм буде неочикувальна санкція- ОМІКРОН. Рятувати їх буде нікому. Тільки що води подати з ціанкою.
показати весь коментар
02.01.2022 23:34 Відповісти
А то правда, що х-лу вже одну руку до пуза прив'язали?
показати весь коментар
02.01.2022 23:42 Відповісти
Бенефіс тролів на цій гілці
показати весь коментар
03.01.2022 00:00 Відповісти
В переводе с дипломатического "невиданные санкции" - это Хиросима !?...да ковбой - ДА !!! ДА !!!
показати весь коментар
03.01.2022 00:08 Відповісти
Хотя бы для начала ПВО прислали бы сюда..
показати весь коментар
03.01.2022 00:11 Відповісти
"Я до сих пор, честно говоря, не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он, безусловно, намерен к этому, если мы не сможем убедить его в другом. Источник:
Мдя...Интересно, он читал мемуары Педалика, или Педалик читал его мемуары?!
показати весь коментар
03.01.2022 00:36 Відповісти
Вы можете нормально высказаться в отношеннии логики действий ********* путина?
Всё правильно он говорит
показати весь коментар
03.01.2022 08:36 Відповісти
Это он главзебиловскую прессконференцию посмотрел. Там ни одного связаного предложения нет.
показати весь коментар
03.01.2022 09:51 Відповісти
Для сдерживания необходим всего лишь надёжный снайпер.
показати весь коментар
03.01.2022 03:30 Відповісти
Для задерживается нужно, чтобы все украинцы стали снайперами.
показати весь коментар
03.01.2022 11:28 Відповісти
Если 1/3 резерва ЦБ РФ вложена в юани, а китайская компания Evergrande, наконец, официально фффсё, что означает начало краха рынка жилья в Китае, то в зависимости от того, с какой скоростью юани начнут превращаться в фантики, не только вторгнешься, а и всеобщую мобилизацию объявишь.
показати весь коментар
03.01.2022 10:10 Відповісти
показати весь коментар
03.01.2022 10:38 Відповісти
Переходять вже від занепокоєння до дій
показати весь коментар
03.01.2022 10:50 Відповісти
лучше одолжите нам беспилотники с ракетами.
показати весь коментар
03.01.2022 13:37 Відповісти
*********** треба здати на богадєльню- ось і всі санкції, що потрібні
показати весь коментар
03.01.2022 14:03 Відповісти
Путин хочет переиграть историю. Он в роли Гитлера у которого есть ядерное оружие.
показати весь коментар
03.01.2022 14:05 Відповісти
Як що Пукін не хоче другої Чечні, то краще йому дома сидіти
показати весь коментар
03.01.2022 14:11 Відповісти
Підпишіть петицію, газ дорогий, а вугілля москалі вкрали.https://petition.president.gov.ua/petition/128702 ДОЗВОЛИТИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ДОЗВОЛІВ ЗБИРАТИ В ЛІСІ МЕРТВУ ДЕРЕВИНУ, ТАКУ ЯК СУШНЯК, ПОВАЛЕНІ ДЕРЕВА, ХМИЗ І ПОРУБКОВІ ЗАЛИШКИ. Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua)
показати весь коментар
03.01.2022 14:41 Відповісти
нужны санкции не против русского народа (где у нас друзья и родственники), а против зажравшейся от нефтегазодолларов кремлевской верхушки, находящейся у власти дольше брежневской команды и желающей потопить Украину в крови. Бить нужно по чувствительому месту - по нефтегазовой отрасли рф и бить конкретно.
показати весь коментар
03.01.2022 18:46 Відповісти
Свои все дома, а виновата не верхушка, а народ страны паРаши
Плохим рюсише - плохие гробы, хорошим - хорошие...
показати весь коментар
04.01.2022 13:22 Відповісти
Я з вами згоден тільки в одному ,бити треба тамагавками у нафтовидобувну інфраструктуру і все для путіна закінчится бо силовикам платити немає чим тоді і вони його самі зкинуть так би мовити палацовий переворот по російським же традиціям.
показати весь коментар
04.01.2022 13:43 Відповісти
И так на всей Рассеи...вся жизнь санкции
показати весь коментар
03.01.2022 20:00 Відповісти
Бульбометы х$ровы
Забрали ядерное оружие шантажом, а теперь звиздят
показати весь коментар
04.01.2022 13:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 