Для стримування Путіна потрібні "небачені" санкції, - конгресмен США Шифф

Росія "дуже ймовірно" вторгнеться в Україну, і її можуть стримати лише "небачені досі санкції". Проте вторгнення може мати зворотний ефект для Москви, залучивши більше країн до військового альянсу НАТО.

Про це в неділю, 2 січня, заявив голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф, пише Тhe Guardian, передає Цензор.НЕТ.

В ефірі каналу CBS Face the Nation Шиффа запитали, що завадить Путіну віддати наказ про вторгнення російських військ, які зібралися біля кордону.

"Я думаю, що для того, щоб стримати те, що здається дуже вірогідним російським вторгненням в Україну, знову знадобляться величезні санкції проти Росії. І я вважаю, що наші союзники повинні бути переконані в цьому. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині", – сказав Шифф.

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На запитання, чи вважає він, що заплановані переговори мають якісь шанси запобігти вторгненню, він відповів: "Боюся, що Путін дуже ймовірно вторгнеться".

"Я досі, чесно кажучи, не розумію повної мотивації, чому він зараз це робить, але він, безумовно, має намір до цього, якщо ми не зможемо переконати його в іншому. І я думаю, що ніщо інше, ніж рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає його, і це саме те, що нам потрібно зробити з нашими союзниками", – наголосив Адам Шифф.

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