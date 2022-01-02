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Маркарова анонсировала открытие первого ресторана украинской кухни в Вашингтоне

Маркарова анонсировала открытие первого ресторана украинской кухни в Вашингтоне

В 2022 году в Вашингтоне планируется открытие ресторана украинской кухни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщила в интервью Радио Свобода.

"После того, как нам удалось довольно быстро открыть Украинский дом, и он действительно стал таким центром, сейчас очень активно работаем над идеей открытия украинского ресторана, потому что в Вашингтоне, к сожалению, до сих пор нет украинского ресторана", – отметила она.

По словам посла, запрос на украинскую кухню в американской столице есть и, к тому же, кухня – "очень большой инструмент нашей культурной дипломатии".

"Наша кухня очень вкусная, мы видим это на приемах, которые устраиваем регулярно в посольстве, в Украинском доме, что и вареники, и голубцы, и все наши украинские блюда пользуются большим спросом. Поэтому работаем", – рассказала Маркарова.

Самым известным украинским рестораном в Соединенных Штатах является ресторан "Радуга" в Нью-Йорке. Американский журнал Esquire включил именно это заведение в список "100 ресторанов, которые Америке нельзя потерять".

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рестораны (279) США (26528) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+19
Достижение дипломати,****
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02.01.2022 22:28
+19
А квартал туда на гастроли будет летать?
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02.01.2022 22:35
+18
Теперь понятно, чем маркарова будет заниматься после назначения нового посла...
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02.01.2022 22:25
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Страница 2 из 2
В Вашингтоні не було українського ресторану?-важко в це повірити.
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02.01.2022 23:55 Ответить
А пенсіонерів з України там годують?
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02.01.2022 23:59 Ответить
Ресторан це хорошо. Але чи цим повинен посол займатися ?!
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03.01.2022 00:06 Ответить
100% будет иметь интерес с заведения
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03.01.2022 01:40 Ответить
Посол повинен займатися всим,багато американців не знають,що таке Україна і де це,тому любе нагадування про себе ,позитивне,нам на користь!
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03.01.2022 07:09 Ответить
Біснування сивоботів схоже на біснування кацапні.
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03.01.2022 00:07 Ответить
Воно точно посол,а не "шефповар" з совкової "Їдальні",де ж ви курви нелохі таке знайшли.
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03.01.2022 00:15 Ответить
наследство
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03.01.2022 01:41 Ответить
послу в США нечем больше заняться? пипец
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03.01.2022 00:23 Ответить
Украинские рестораны должны быть в каждой стране и каждого города, как Макдональдсы!
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03.01.2022 00:30 Ответить
Но не за счёт Украины!
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03.01.2022 08:13 Ответить
Это сильно, особенно для посла
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03.01.2022 00:32 Ответить
Бородатый анекдот 80-х годов:
Чукча поступает в МИМО.
Ему задают вопрос:
-Скажите, каких Вы знаете послов?
-Ну Чрезвычайный посол...
-Еще?
-Ну посол СССР....
- А еще?
- Ну, пряный посол...
- И что все?
- Ну, еще, посол на Х*Й!
P.S. Думаю, що негри (прошу вибачення, афроамериканці)
відразу натовпом набіжать на український борщ з пампушками...
P.P.S. Хазяїн стопудово з Києва, той який м'ясо по дєшовке купує на Бесарабці для свого рістарану!
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03.01.2022 10:33 Ответить
невже з Оболоні - ........ Катлета?
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03.01.2022 15:43 Ответить
Самым известным украинским рестораном в Соединенных Штатах является ресторан "Радуга" в Нью-Йорке. Американский журнал Esquire включил именно это заведение в список "100 ресторанов, которые Америке нельзя потерять". Источник:
Ресторан називається "Веселка". З якого переляку Цензор перекладає власну назву? І головне - це так Маркарова бачить залучення американських інвестицій в українську економіку? 🤔 І цікаво, хто цей підприємець, якому посол Маркарова робить рекламу? Якщо це хтось з американців українського походження, то які заслуги у цій події самої Маркпрової? Якщо це хтось з українських можновладців, то знову ж таки, як така реклама стосується інтересів держави, яку офіційно представляє Макарова?
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03.01.2022 00:49 Ответить
Точно не можновладців-«веселка» тут з 70-х. Це культовий заклад для жителів і туристів.
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03.01.2022 05:28 Ответить
То тої культової "Веселки" жодна Маркарова точно ніякого стосунку ніколи не мала і сподіваюся мати ніколи не буде. 😊
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03.01.2022 07:00 Ответить
Так хто його відкриє: держава Україна чи американська "хохлорня" (с), "яка аж за океан за довшим чліном поїхала, бо місцеві українці іх не вже не влаштовували по туалетах на заправках. " (с) ?
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03.01.2022 01:22 Ответить
Ресторан будет называться "Скумбрия по 8" ?
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03.01.2022 02:56 Ответить
Або ж "Велюр".
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03.01.2022 08:42 Ответить
"Велюровый митбол".
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03.01.2022 08:44 Ответить
30 лет лучшие представители МИД Украины не могли добиться открытия ресторана с украинской кухней в Вашингтоне. Это знаменательные событие обязательно войдет в новогоднюю речь Президента Украины в 2022 году.
=============
Что-то мне подсказывает, что Трускавец занервничал.
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03.01.2022 05:03 Ответить
Эта тушка откормленная и похожа на шеф-повара
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03.01.2022 06:53 Ответить
Маркарова говорит ,что в Вашингтоне не знают украинской кухни.Политическую кухню Украины,которые проводят все президенты знают во всем мире:наобещать в три короба потом врать о выполнении,давать взятки еврочиновникам и даже будущим президентам (сын байдена,получал и получает сотни тысяч долларов в Украине)и это в обмен на возможность красть из бюджета и легализовать это через офшоры в недвижимость и деньги на западе.Украинская внутренняя политика тоже хорошоизвестна:гробить свой народ налогами и комуналкой и красть красть и красть...вот и получается,что за счёт денег народа в Вашингтоне открыли ресторан,где будут договариваться как грабить дальше Украину
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03.01.2022 06:57 Ответить
Скумбрію подавати будуть?
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03.01.2022 07:24 Ответить
Скумбрию надо приносить с собой. В газете.
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03.01.2022 08:42 Ответить
Свинина по 20 грн зэ от Коли Тищенко,скумбрия по 8 грн от Ленки Зеленский -оказывается это была реклама ресторана в Вашингтоне...
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03.01.2022 08:16 Ответить
Все те, що не падає до кишені Пеці, є зрадоГаньбою, ольгіноКремльом, колабораціонізморупцією, зєбіламі, скумбрієюПоВосєм і кротаміВоп.
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03.01.2022 08:32 Ответить
Всегда думал что открытие ресторанов это везде инициатива частного бизнеса, ну наверное кроме Северной Кореи))))
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03.01.2022 09:09 Ответить
Лучше бы у нас следователи были, которые внимательно расследовали бы деятельность министерства финансов при петре липецком,это важнее для страны,чем ресторан в Вашингтоне.
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03.01.2022 09:53 Ответить
оце видно що видатний посол. досягнення дуже -дуже значне. скоро буде ленточки в туалетах перерізати
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03.01.2022 10:18 Ответить
Мне бы её проблемы !
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03.01.2022 11:21 Ответить
это настоящая победа новой украинской зе-дипломатии!!!
на фоне таких свершений, даже, как-то меркнет провал назначения прокурора САП и других выдающихся достижений нынешней власти...!!!!
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03.01.2022 12:22 Ответить
Що вона "трендить".
Вона жиеве "зеленим" життям, - вихваляння найЗеленішого.
Подивіться на ютуб "Ніна-Україна" і ви переконаєтеся що і в США і в Європі і цілому світі вже давно існують ресторани (в тому числі і української кухні), магазини які заснували українці чи діти вихідців з України. І які презентують Україну і бережуть її традиції.
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03.01.2022 12:26 Ответить
оголодала, бідна.
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03.01.2022 15:10 Ответить
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