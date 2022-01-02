Маркарова анонсировала открытие первого ресторана украинской кухни в Вашингтоне
В 2022 году в Вашингтоне планируется открытие ресторана украинской кухни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщила в интервью Радио Свобода.
"После того, как нам удалось довольно быстро открыть Украинский дом, и он действительно стал таким центром, сейчас очень активно работаем над идеей открытия украинского ресторана, потому что в Вашингтоне, к сожалению, до сих пор нет украинского ресторана", – отметила она.
По словам посла, запрос на украинскую кухню в американской столице есть и, к тому же, кухня – "очень большой инструмент нашей культурной дипломатии".
"Наша кухня очень вкусная, мы видим это на приемах, которые устраиваем регулярно в посольстве, в Украинском доме, что и вареники, и голубцы, и все наши украинские блюда пользуются большим спросом. Поэтому работаем", – рассказала Маркарова.
Самым известным украинским рестораном в Соединенных Штатах является ресторан "Радуга" в Нью-Йорке. Американский журнал Esquire включил именно это заведение в список "100 ресторанов, которые Америке нельзя потерять".
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Чукча поступает в МИМО.
Ему задают вопрос:
-Скажите, каких Вы знаете послов?
-Ну Чрезвычайный посол...
-Еще?
-Ну посол СССР....
- А еще?
- Ну, пряный посол...
- И что все?
- Ну, еще, посол на Х*Й!
P.S. Думаю, що негри (прошу вибачення, афроамериканці)
відразу натовпом набіжать на український борщ з пампушками...
P.P.S. Хазяїн стопудово з Києва, той який м'ясо по дєшовке купує на Бесарабці для свого рістарану!
Ресторан називається "Веселка". З якого переляку Цензор перекладає власну назву? І головне - це так Маркарова бачить залучення американських інвестицій в українську економіку? 🤔 І цікаво, хто цей підприємець, якому посол Маркарова робить рекламу? Якщо це хтось з американців українського походження, то які заслуги у цій події самої Маркпрової? Якщо це хтось з українських можновладців, то знову ж таки, як така реклама стосується інтересів держави, яку офіційно представляє Макарова?
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Что-то мне подсказывает, что Трускавец занервничал.
на фоне таких свершений, даже, как-то меркнет провал назначения прокурора САП и других выдающихся достижений нынешней власти...!!!!
Вона жиеве "зеленим" життям, - вихваляння найЗеленішого.
Подивіться на ютуб "Ніна-Україна" і ви переконаєтеся що і в США і в Європі і цілому світі вже давно існують ресторани (в тому числі і української кухні), магазини які заснували українці чи діти вихідців з України. І які презентують Україну і бережуть її традиції.