Маркарова анонсировала открытие первого ресторана украинской кухни в Вашингтоне

В 2022 году в Вашингтоне планируется открытие ресторана украинской кухни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщила в интервью Радио Свобода.

"После того, как нам удалось довольно быстро открыть Украинский дом, и он действительно стал таким центром, сейчас очень активно работаем над идеей открытия украинского ресторана, потому что в Вашингтоне, к сожалению, до сих пор нет украинского ресторана", – отметила она.

По словам посла, запрос на украинскую кухню в американской столице есть и, к тому же, кухня – "очень большой инструмент нашей культурной дипломатии".

"Наша кухня очень вкусная, мы видим это на приемах, которые устраиваем регулярно в посольстве, в Украинском доме, что и вареники, и голубцы, и все наши украинские блюда пользуются большим спросом. Поэтому работаем", – рассказала Маркарова.

Самым известным украинским рестораном в Соединенных Штатах является ресторан "Радуга" в Нью-Йорке. Американский журнал Esquire включил именно это заведение в список "100 ресторанов, которые Америке нельзя потерять".

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