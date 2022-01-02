Маркарова анонсувала відкриття першого ресторану української кухні у Вашингтоні
У 2022 році у Вашингтоні планується відкриття ресторану української національної кухні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода.
"Після того, як нам вдалося досить швидко відкрити Український дім, і він дійсно став таким центром, зараз дуже активно працюємо над ідеєю відкриття українського ресторану, тому що у Вашингтоні, на жаль, досі немає українського ресторану", – зазначила вона.
За словами пані посла, запит на українську кухню в американській столиці є й, до того ж, кухня – "дуже великий інструмент нашої культурної дипломатії".
"Наша кухня дуже смачна, ми бачимо це на прийомах, які влаштовуємо регулярно у посольстві, в Українському домі, що і вареники, і голубці, і всі наші українські страви користуються великим попитом. Тому працюємо", – розповіла Маркарова.
Найвідомішим українським рестораном в Сполучених Штатах є ресторан "Веселка" в Нью-Йорку. Американський журнал Esquire включив саме цей заклад в список "100 ресторанів, які Америці не можна втратити".
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Чукча поступает в МИМО.
Ему задают вопрос:
-Скажите, каких Вы знаете послов?
-Ну Чрезвычайный посол...
-Еще?
-Ну посол СССР....
- А еще?
- Ну, пряный посол...
- И что все?
- Ну, еще, посол на Х*Й!
P.S. Думаю, що негри (прошу вибачення, афроамериканці)
відразу натовпом набіжать на український борщ з пампушками...
P.P.S. Хазяїн стопудово з Києва, той який м'ясо по дєшовке купує на Бесарабці для свого рістарану!
Ресторан називається "Веселка". З якого переляку Цензор перекладає власну назву? І головне - це так Маркарова бачить залучення американських інвестицій в українську економіку? 🤔 І цікаво, хто цей підприємець, якому посол Маркарова робить рекламу? Якщо це хтось з американців українського походження, то які заслуги у цій події самої Маркпрової? Якщо це хтось з українських можновладців, то знову ж таки, як така реклама стосується інтересів держави, яку офіційно представляє Макарова?
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Что-то мне подсказывает, что Трускавец занервничал.
на фоне таких свершений, даже, как-то меркнет провал назначения прокурора САП и других выдающихся достижений нынешней власти...!!!!
Вона жиеве "зеленим" життям, - вихваляння найЗеленішого.
Подивіться на ютуб "Ніна-Україна" і ви переконаєтеся що і в США і в Європі і цілому світі вже давно існують ресторани (в тому числі і української кухні), магазини які заснували українці чи діти вихідців з України. І які презентують Україну і бережуть її традиції.