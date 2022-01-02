УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10745 відвідувачів онлайн
Новини
8 009 138

Маркарова анонсувала відкриття першого ресторану української кухні у Вашингтоні

Маркарова анонсувала відкриття першого ресторану української кухні у Вашингтоні

У 2022 році у Вашингтоні планується відкриття ресторану української національної кухні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Після того, як нам вдалося досить швидко відкрити Український дім, і він дійсно став таким центром, зараз дуже активно працюємо над ідеєю відкриття українського ресторану, тому що у Вашингтоні, на жаль, досі немає українського ресторану", – зазначила вона.

За словами пані посла, запит на українську кухню в американській столиці є й, до того ж, кухня – "дуже великий інструмент нашої культурної дипломатії".

"Наша кухня дуже смачна, ми бачимо це на прийомах, які влаштовуємо регулярно у посольстві, в Українському домі, що і вареники, і голубці, і всі наші українські страви користуються великим попитом. Тому працюємо", – розповіла Маркарова.

Найвідомішим українським рестораном в Сполучених Штатах є ресторан "Веселка" в Нью-Йорку. Американський журнал Esquire включив саме цей заклад в список "100 ресторанів, які Америці не можна втратити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск українського супутника зі SpaceX очікується у січні, - Маркарова

Автор: 

ресторани (334) США (22665) Маркарова Оксана (492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Достижение дипломати,****
показати весь коментар
02.01.2022 22:28
+19
А квартал туда на гастроли будет летать?
показати весь коментар
02.01.2022 22:35
+18
Теперь понятно, чем маркарова будет заниматься после назначения нового посла...
показати весь коментар
02.01.2022 22:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В Вашингтоні не було українського ресторану?-важко в це повірити.
показати весь коментар
02.01.2022 23:55 Відповісти
А пенсіонерів з України там годують?
показати весь коментар
02.01.2022 23:59 Відповісти
Ресторан це хорошо. Але чи цим повинен посол займатися ?!
показати весь коментар
03.01.2022 00:06 Відповісти
100% будет иметь интерес с заведения
показати весь коментар
03.01.2022 01:40 Відповісти
Посол повинен займатися всим,багато американців не знають,що таке Україна і де це,тому любе нагадування про себе ,позитивне,нам на користь!
показати весь коментар
03.01.2022 07:09 Відповісти
Біснування сивоботів схоже на біснування кацапні.
показати весь коментар
03.01.2022 00:07 Відповісти
Воно точно посол,а не "шефповар" з совкової "Їдальні",де ж ви курви нелохі таке знайшли.
показати весь коментар
03.01.2022 00:15 Відповісти
наследство
показати весь коментар
03.01.2022 01:41 Відповісти
послу в США нечем больше заняться? пипец
показати весь коментар
03.01.2022 00:23 Відповісти
Украинские рестораны должны быть в каждой стране и каждого города, как Макдональдсы!
показати весь коментар
03.01.2022 00:30 Відповісти
Но не за счёт Украины!
показати весь коментар
03.01.2022 08:13 Відповісти
Это сильно, особенно для посла
показати весь коментар
03.01.2022 00:32 Відповісти
Бородатый анекдот 80-х годов:
Чукча поступает в МИМО.
Ему задают вопрос:
-Скажите, каких Вы знаете послов?
-Ну Чрезвычайный посол...
-Еще?
-Ну посол СССР....
- А еще?
- Ну, пряный посол...
- И что все?
- Ну, еще, посол на Х*Й!
P.S. Думаю, що негри (прошу вибачення, афроамериканці)
відразу натовпом набіжать на український борщ з пампушками...
P.P.S. Хазяїн стопудово з Києва, той який м'ясо по дєшовке купує на Бесарабці для свого рістарану!
показати весь коментар
03.01.2022 10:33 Відповісти
невже з Оболоні - ........ Катлета?
показати весь коментар
03.01.2022 15:43 Відповісти
Самым известным украинским рестораном в Соединенных Штатах является ресторан "Радуга" в Нью-Йорке. Американский журнал Esquire включил именно это заведение в список "100 ресторанов, которые Америке нельзя потерять". Источник:
Ресторан називається "Веселка". З якого переляку Цензор перекладає власну назву? І головне - це так Маркарова бачить залучення американських інвестицій в українську економіку? 🤔 І цікаво, хто цей підприємець, якому посол Маркарова робить рекламу? Якщо це хтось з американців українського походження, то які заслуги у цій події самої Маркпрової? Якщо це хтось з українських можновладців, то знову ж таки, як така реклама стосується інтересів держави, яку офіційно представляє Макарова?
показати весь коментар
03.01.2022 00:49 Відповісти
Точно не можновладців-«веселка» тут з 70-х. Це культовий заклад для жителів і туристів.
показати весь коментар
03.01.2022 05:28 Відповісти
То тої культової "Веселки" жодна Маркарова точно ніякого стосунку ніколи не мала і сподіваюся мати ніколи не буде. 😊
показати весь коментар
03.01.2022 07:00 Відповісти
Так хто його відкриє: держава Україна чи американська "хохлорня" (с), "яка аж за океан за довшим чліном поїхала, бо місцеві українці іх не вже не влаштовували по туалетах на заправках. " (с) ?
показати весь коментар
03.01.2022 01:22 Відповісти
Ресторан будет называться "Скумбрия по 8" ?
показати весь коментар
03.01.2022 02:56 Відповісти
Або ж "Велюр".
показати весь коментар
03.01.2022 08:42 Відповісти
"Велюровый митбол".
показати весь коментар
03.01.2022 08:44 Відповісти
30 лет лучшие представители МИД Украины не могли добиться открытия ресторана с украинской кухней в Вашингтоне. Это знаменательные событие обязательно войдет в новогоднюю речь Президента Украины в 2022 году.
=============
Что-то мне подсказывает, что Трускавец занервничал.
показати весь коментар
03.01.2022 05:03 Відповісти
Эта тушка откормленная и похожа на шеф-повара
показати весь коментар
03.01.2022 06:53 Відповісти
Маркарова говорит ,что в Вашингтоне не знают украинской кухни.Политическую кухню Украины,которые проводят все президенты знают во всем мире:наобещать в три короба потом врать о выполнении,давать взятки еврочиновникам и даже будущим президентам (сын байдена,получал и получает сотни тысяч долларов в Украине)и это в обмен на возможность красть из бюджета и легализовать это через офшоры в недвижимость и деньги на западе.Украинская внутренняя политика тоже хорошоизвестна:гробить свой народ налогами и комуналкой и красть красть и красть...вот и получается,что за счёт денег народа в Вашингтоне открыли ресторан,где будут договариваться как грабить дальше Украину
показати весь коментар
03.01.2022 06:57 Відповісти
Скумбрію подавати будуть?
показати весь коментар
03.01.2022 07:24 Відповісти
Скумбрию надо приносить с собой. В газете.
показати весь коментар
03.01.2022 08:42 Відповісти
Свинина по 20 грн зэ от Коли Тищенко,скумбрия по 8 грн от Ленки Зеленский -оказывается это была реклама ресторана в Вашингтоне...
показати весь коментар
03.01.2022 08:16 Відповісти
Все те, що не падає до кишені Пеці, є зрадоГаньбою, ольгіноКремльом, колабораціонізморупцією, зєбіламі, скумбрієюПоВосєм і кротаміВоп.
показати весь коментар
03.01.2022 08:32 Відповісти
Всегда думал что открытие ресторанов это везде инициатива частного бизнеса, ну наверное кроме Северной Кореи))))
показати весь коментар
03.01.2022 09:09 Відповісти
Лучше бы у нас следователи были, которые внимательно расследовали бы деятельность министерства финансов при петре липецком,это важнее для страны,чем ресторан в Вашингтоне.
показати весь коментар
03.01.2022 09:53 Відповісти
оце видно що видатний посол. досягнення дуже -дуже значне. скоро буде ленточки в туалетах перерізати
показати весь коментар
03.01.2022 10:18 Відповісти
Мне бы её проблемы !
показати весь коментар
03.01.2022 11:21 Відповісти
это настоящая победа новой украинской зе-дипломатии!!!
на фоне таких свершений, даже, как-то меркнет провал назначения прокурора САП и других выдающихся достижений нынешней власти...!!!!
показати весь коментар
03.01.2022 12:22 Відповісти
Що вона "трендить".
Вона жиеве "зеленим" життям, - вихваляння найЗеленішого.
Подивіться на ютуб "Ніна-Україна" і ви переконаєтеся що і в США і в Європі і цілому світі вже давно існують ресторани (в тому числі і української кухні), магазини які заснували українці чи діти вихідців з України. І які презентують Україну і бережуть її традиції.
показати весь коментар
03.01.2022 12:26 Відповісти
оголодала, бідна.
показати весь коментар
03.01.2022 15:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 