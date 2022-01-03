В Киеве могут ввести спецпропуска на общественный транспорт

В Киеве утвердили порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин". Он предусматривает возможность введения пропуска на общественный транспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение киевского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Согласно документу, порядок может действовать на время ограничительных мер, установленных для "красной" зоны адаптивного карантина. То есть, спецпропуска могут ввести, если Киев вернется в зону с самыми жесткими карантинными мерами.

При этом введение спецпропусков не будет автоматическим, для этого нужно отдельное решение киевской Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводе общественного транспорта в режим специальных перевозок.

Специальные пропуска будут действовать на существующих транспортных или социальных (в случае с льготниками) картах. При этом работодатели должны зарегистрироваться на сайте системы "Карантин", подать заявки с информацией о ФИО своих работников и номерах их транспортных или социальных карт.

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Пополнение этих карт будет работать в обычном режиме.

Владельцам специальных пропусков запрещается передавать свои транспортные карты другим лицам.

Другие электронные билеты, которые не являются носителями спецпропусков, будут деактивированы на время "красной" зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе.

Напомним, в октябре 2021 года киевляне заказали более 600 000 пропусков на случай нового локдауна. Но они так и не были введены, когда Киев был в "красной" зоне.