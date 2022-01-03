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Новости Борьба с коронавирусом
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В Киеве могут ввести спецпропуска на общественный транспорт

В Киеве могут ввести спецпропуска на общественный транспорт

В Киеве утвердили порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин". Он предусматривает возможность введения пропуска на общественный транспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение киевского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Согласно документу, порядок может действовать на время ограничительных мер, установленных для "красной" зоны адаптивного карантина. То есть, спецпропуска могут ввести, если Киев вернется в зону с самыми жесткими карантинными мерами.

При этом введение спецпропусков не будет автоматическим, для этого нужно отдельное решение киевской Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводе общественного транспорта в режим специальных перевозок.

Специальные пропуска будут действовать на существующих транспортных или социальных (в случае с льготниками) картах. При этом работодатели должны зарегистрироваться на сайте системы "Карантин", подать заявки с информацией о ФИО своих работников и номерах их транспортных или социальных карт.

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Пополнение этих карт будет работать в обычном режиме.

Владельцам специальных пропусков запрещается передавать свои транспортные карты другим лицам.

Другие электронные билеты, которые не являются носителями спецпропусков, будут деактивированы на время "красной" зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе.

Напомним, в октябре 2021 года киевляне заказали более 600 000 пропусков на случай нового локдауна. Но они так и не были введены, когда Киев был в "красной" зоне.

Автор: 

Киев (25501) транспорт (1757) локдаун (294)


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Топ комментарии
+26
Фсё - полной полицейское государство с тотальным контролем...
Последние штрихи к тотальному контролю и загону быдло в стойло...
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03.01.2022 08:20
+15
https://thecovidworld.com/we-are-witnessing-history-being-repeated-eerie-similarities-between-pre-wwii-nazi-germany-laws-and-covid-19-pandemic-laws/ Мы являемся свидетелями повторения истории - мрачного сходства между законами нацистской Германии до Второй мировой войны и законами о пандемии СОVID
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03.01.2022 08:36
+11
О такой диктатуре раньше только мечтать могли.
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03.01.2022 08:21
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Правила форума Совет форумчан
Фсё - полной полицейское государство с тотальным контролем...
Последние штрихи к тотальному контролю и загону быдло в стойло...
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03.01.2022 08:20 Ответить
О такой диктатуре раньше только мечтать могли.
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03.01.2022 08:21 Ответить
ВЫДАЧЕЙ СПРАВОК ВЕДАЮТ СИНАГОГИ..все привет РЕЙХУ "@ыдомассонив" у меня сложилось такое впечатление..... что власти Украины весьма ОПЕЧАЛЕНЫ...🤡 МАЛОЙ СМЕРТНОСТЬЮ ОМИКРОНА И ДУМАЮТ НАД ТЕМ КАК ИСРПАВИТЬ НЕДОРАБОТКУ ДАННОГО ШТАММА ВИРУСА...???!!!
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03.01.2022 10:18 Ответить
Да, вот только это делает власти КИЕВА, а не Украины!
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03.01.2022 10:55 Ответить
В Амстердаме , Брюсселе проходят акции протеста против драконовских мер карантина.
"Свынюки" мочат антиваксов прям на улице.
Мы чуть отстаем. Но скоро будет как везде.
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03.01.2022 10:27 Ответить
для этого и раскручивался ковид...
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03.01.2022 10:58 Ответить
На Заході ніде не відбувається обмежень в транспорті. В транспорті не відбувається значних заражень ковідом.
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03.01.2022 08:25 Ответить
Та при чём там зараження?

Вакцинированные представляют бОльшую угрозу как разносчики - у них нет симптомов носителя (температура и проч.).
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03.01.2022 08:39 Ответить
Тоість хворі вештаються у натовпі ??
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03.01.2022 11:18 Ответить
Навпаки - хворі сидять дома.
А вакциновані так само можуть рознощиками інфекції, але вони цього не можуть знати тому що перебіг хвороби у вакцинованих значно легший - отже симптомів вони не відчувають.
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03.01.2022 11:37 Ответить
Ключове слово "можуть". Але якщо серед вакцинованих менше захворівших, то вони і не будуть рознощиками.
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03.01.2022 14:03 Ответить
Ні.
Я про це ж і намагаюсь сказати.
Вакцинований точно так же чипляє і розносить вірус як і невакцинований. Наприклад - вакцинований і невакцинований разом були в закритому помешканні і підчепили вірус.
Оба вони стали розповсюджувачами вірусу.
Але у невакцинованого важкий перебіг захворювання і він зліг.
А вакцинований і не помітить що він носій і понесе розповсюджувати вірус.

Отже логічним є заборонити вакцинованим користуватись транспортом і не допускати вакцинованих у місця скопичення нормальних людей і там буде швидко подолана пандемія.

Наразі навмисно підживлюють пандемію ідіоти-можновладці ( а може навпаки - ідіоти вважають що вони ідіоти).

Я не проти вакцинації (хоча невідомі її наслідки (відомо що наразі зменшує важкість захворювання та невідомо чи не повиздихають потім вакциновані (є науково-досліджені факти з вірусології))) та науково-доведених способів (ті ж маски).

Я противник наступу на права людини під виглядом ... ... ... Та огидно коли якесь пучеоке сере в голову людям з телевізора, замість організувати науково-дослідну діяльність...
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03.01.2022 19:43 Ответить
PS все вищесказане є моїми роздумами на ґрунті загальнодоступної інформації...
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03.01.2022 19:46 Ответить
На Заході також ніхто й ніколи не "переносить" святкові та будь-які інші календарні дні туди-сюди. А ми такі вільні та рішучі, що скоро почнемо планету повертати у протилежний бік.
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03.01.2022 08:54 Ответить
https://thecovidworld.com/we-are-witnessing-history-being-repeated-eerie-similarities-between-pre-wwii-nazi-germany-laws-and-covid-19-pandemic-laws/ Мы являемся свидетелями повторения истории - мрачного сходства между законами нацистской Германии до Второй мировой войны и законами о пандемии СОVID
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03.01.2022 08:36 Ответить
24 апреля 1942 года евреям на всей территории Третьего рейха было запрещено пользоваться общественным транспортом.
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03.01.2022 08:53 Ответить

Ти вже намалював собі зірку Давида на спині ?
Нє ?
То не пиши єрунди ...
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03.01.2022 11:20 Ответить
Тільки у квітні 1942-го?
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03.01.2022 17:20 Ответить
Ковидло Зеленскому сам бог послал. Все про...бы можно списать на болезнь + полный контроль над быдлом. ЗЕчмо
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03.01.2022 08:36 Ответить
...Бог
...зеленский
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03.01.2022 09:09 Ответить
Хорошо что не при Пете случилось. Он бы под этот шумок доллар по 50 сделал, если не больше.
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03.01.2022 10:26 Ответить
...после поздравлений с 2222, пропуск в будущее вполне логичен....два дебила уже сила, а два или три легион уже
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03.01.2022 08:52 Ответить
А не треба було реготати, він образився.
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03.01.2022 09:01 Ответить
Це ще місяць тому треба було зробити , щоб невакциновані не розносили по людях заразу.
І припинити нарешті цей мор невакцинованих .
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03.01.2022 09:26 Ответить
Лічись Бот.
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03.01.2022 09:29 Ответить
Підхопив корону від двічи вакцинованих сусідів...
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03.01.2022 09:47 Ответить
Ага , від сусідів по переповнений маршрутці .
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03.01.2022 10:17 Ответить
Я правду написав.
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03.01.2022 10:38 Ответить
Незрозуміло як Ви це визначили ? Впіймали і ідентифікували саме той вірус ? А чому не дотримувались соціальної дистанції ? Коротше, порушили усі обмежувальні заходи ...
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03.01.2022 11:22 Ответить
На решту вірусів перевірявся?
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03.01.2022 10:58 Ответить
Почалося 30-го зранку. Сьогодні перший день 36,9.
Тому никуди, поки, не виходжу.
У сусідки тест показав корону. ( вона захворіла десь на тиждень раніше і думала, що це застуда ) Симптоми в нас однакові:
температура 38,5, діарея, кашель, втрата нюху, незначна зміна смаку.
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03.01.2022 11:14 Ответить
У сусідки тест показав корону.

І шо? Він міг в той же день вдруге нічого не показати.
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03.01.2022 11:27 Ответить
Вам за це платять чи ви по природі своїй садист?
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03.01.2022 11:23 Ответить
два в одному
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03.01.2022 14:52 Ответить
Поговорите,поговорите пока ещё разрешают .
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03.01.2022 09:31 Ответить
Тобто для проїзду в транспорті у випадку переведення Києва в "червону зону" потрібно буде довідка про вакцинацію + спец.перепустка?
Чи сертифікат про вакцинацію вже буде не потрібним?
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03.01.2022 09:33 Ответить
Нє, мається на увазі карантин реальний - їздять тільки працівники критичної інфраструктури.
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03.01.2022 11:24 Ответить
аусвайс + тест + спецперепустка
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03.01.2022 18:08 Ответить
Кличкарастам ссява.
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03.01.2022 09:38 Ответить
А почему эта информация нам подаётся через путинский брехливый Руцкий Бизнес Канал?
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03.01.2022 10:13 Ответить
та уймитесь уже...
начинайте вводить спецпропуска в спецотделы со скумбрией по 8, гречкой по 12 и мясом по 50 ))))
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03.01.2022 10:27 Ответить
Не дають. Вхід мають тільки певний перелік організацій.
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03.01.2022 11:25 Ответить
да вводите уже жесткие ограничения как в некоторых странах ! быстрее вс закончится ! там будет видно кто кого надоело уже ваше нытье голимое
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03.01.2022 10:43 Ответить
Maйдан всё ближе...
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03.01.2022 10:44 Ответить
Все правильно делают
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03.01.2022 10:50 Ответить
Третий год эпидемии, зем!разь лютует
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03.01.2022 10:52 Ответить
Ну а шо-бабло от МВФ надо отрабатывать.
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03.01.2022 10:59 Ответить
Хтось був у інфекційних лікарнях і моргах в пік захворювань,коли в двох місній палаті 6 чол,задихаються і весь коридор забитий такими ж!А я був,тому не коментую.
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03.01.2022 10:55 Ответить
Я уже разоблачал этот бред! Угомонись!
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03.01.2022 11:01 Ответить
"разоблачай" дальше, отрабатывай
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03.01.2022 15:26 Ответить
Ну, були і рідні, і знайомі, нема там такого. До речі, на дихальну недостатність різного ступеню з різних причин, зокрема вірусних інфекцій, по статистиці в доковідні часи страждало від 500 чоловік на 100 тис, так шо за бажанням можна і один на одного хворих класти в лікарнях. Інформація у відкритому доступі.
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03.01.2022 11:08 Ответить
Судя по всему президентские выборы в Украине будут отменены из-за карантина.
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03.01.2022 11:09 Ответить
Або проведені через "Дію"
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03.01.2022 11:19 Ответить
Угу ... "Дію" можна поставити на кнопочний ??
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03.01.2022 11:27 Ответить
"Бздия" нужна только тем, кто любит такое нюхать.
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03.01.2022 14:17 Ответить
Тоість у тебе кнопочний ...
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03.01.2022 14:24 Ответить
То есть "Бздия" нужна апологетам слежки и террора.
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03.01.2022 14:41 Ответить
Ущемление гражданских прав? Не? Хорошо бы миллиардный иск к КГГА через ЕСПЧ.
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03.01.2022 11:26 Ответить
На кожного ??
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03.01.2022 11:27 Ответить
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03.01.2022 12:08 Ответить
нашому наріду таке подобається))) так шо все так і буде
як у 30ті роки - хто мав у кармані посвідчення нквс ника або стукача - ті переміщувалися по нашій країні вільно, а хлопи - мали сидіти по своїх підвалах і радіти життю.
Цей нарід нічому не вчиться навіть на своїх помилках.
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03.01.2022 13:25 Ответить
Громадяни які не згодні з кличко-фашистським порядком 33-37 років минулого століття рекомендую звертатися до органів МВС з відповідною заявою про вчинення кримінального злочину і вимагати реєстрації відповідної заяви.
Не слухайте ботів які вам розповідають що кличко-фашистські рішення законні - НЕЗАКОННІ абсолютно з тієї простої причини, що жодна кличко-фашистська комісія не наділена відповідними повноваженнями. Рішення про обмеження конституційних прав можуть прийматися органами виконавчої влади виключно у двох випадках: при введенні режиму надзвичайного або воєнного стану.
Тому складайте заяви - злочини мають бути зафіксовані, встановлені обставини і злочинці.
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03.01.2022 13:33 Ответить
Чьто ви наговариваите на Энтинзонов - они ж за демократию !
(Но только для своих).
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03.01.2022 14:16 Ответить
Най вони будуть наказані за те, що намагаються убезпечити тебе від хвороби.
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03.01.2022 14:22 Ответить
Хвороба неіснуюча, бо коронавірусом називають звичайнісінький грип.
А от "убезпечення" носить конкретні ознаки терору.
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03.01.2022 14:46 Ответить
болезнь несуществующая? - дядя, ты застрял где-то в начале 2020-го!
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03.01.2022 15:30 Ответить
"Всьо смєшалось в ... "
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03.01.2022 16:40 Ответить
На беспредел утырков с КГГА нужно ответить своим беспределом... Другого языка, как мы уже убедились, эти моральные уроды просто не понимают.
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03.01.2022 13:49 Ответить
Пора саботировать усиление диджитализации.
В руках негодяев это не удобство, а диктатура и террор.
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03.01.2022 14:13 Ответить
в магазинах даже пожилые платят с карточек и телефонов, сами того не ведая загоняя всех в кибергулаг
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03.01.2022 14:37 Ответить
А продавцы при покупке несчастной малярной кисточки уже требуют номер мобильного. Зачем ???
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03.01.2022 14:39 Ответить
У Києві затвердили порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками "Карантин". Він передбачає можливість введення перепусток на громадський транспорт. Джерело:
НУ ОСЬ І ПРИВІТ КАНЦТАБОРНИМ АКСЕСУАРАМ І ПОРЯДКАМ.
Скоро будуть нашивки людям робити на одяг, а влітку татуювання

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03.01.2022 14:24 Ответить
Чому влітку не можна нашивку ??
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03.01.2022 16:41 Ответить
Куди там на футболку нашивку тулити )
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04.01.2022 18:31 Ответить
Тоість Вас цікавить тільки це питання ?
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05.01.2022 11:03 Ответить
Дуже цікавить дивитись як увесь світ тягнуть до концтаборних порядків
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05.01.2022 12:05 Ответить
Цікаво. Ви у дитинстві пройшли всі щеплення ??
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05.01.2022 12:59 Ответить
Цікавим буває носи на базарі відкручують.
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05.01.2022 18:34 Ответить
Така ваша відповідь показує, що Ви зрозуміли до чого йдеться.
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05.01.2022 19:02 Ответить
Головне щоб ти зрозумів.
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05.01.2022 19:06 Ответить
Напевне відповіді не буде. З чого я роблю висновок, що Ви і Ваші діти у дитинстві пройшли увесь план вакцинації.
На здоров*я ...
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05.01.2022 19:26 Ответить
До чого тут вакцинація до нового шмурдяку від ковіду.
Робити висновки не маючи інформації дурна справа.
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05.01.2022 19:28 Ответить
Пєсєц ... Практика массової вакцинації зародилася у 19 столітті. І вона дала результат. Нас усих щеплювали у дитинстві. Ви це теж будете заперечувати і "ліпити горбатого" про світовий заговір ???
У 19 столітті вакцінація теж сприймалась, як зло. Нічого, час пройшов, порозумнішали.
А тепер знову тупість розквітла.
Як ?? Коли космічні кораблі бороздять ... Інтернет ... Суцільна грамотність ...
Де ви беретесь, нелякані ...
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05.01.2022 23:14 Ответить
Тепіл ти це тут пердищ про заговори, а не я. Я тільки кажу про шмурдяк.
Ти сьорбаєш шмурдяк замість вина чи чаю? Чому ?
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06.01.2022 01:20 Ответить
Де про заговори ?
Спробуй звари такий "шмурдяк" !
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07.01.2022 10:23 Ответить
Зрозумло, в спам.
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07.01.2022 13:32 Ответить
Ясно, злився. Підтвердження не буде.
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08.01.2022 11:24 Ответить
З даунами не дискутую
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08.01.2022 21:29 Ответить
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09.01.2022 21:52 Ответить
Тепіл, ти ще свої ж слова забуваєш, їж риби там багато фосфора -

"Ви це теж будете заперечувати і "ліпити горбатого" про світовий заговір ???"
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10.01.2022 14:26 Ответить
Дуже цікавить дивитись як увесь світ тягнуть до концтаборних порядків
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11.01.2022 11:13 Ответить
Звали нафіг
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11.01.2022 16:07 Ответить
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11.01.2022 18:53 Ответить
Зачем расстреливать без суда по решению "троек",
если можно с умным видом уколоть ?
Смерть через несколько дней или недель - это уже статистика.
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03.01.2022 14:49 Ответить
смерть мозга происходит и без всяког укола
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03.01.2022 15:33 Ответить
Залякують, щоб більше вакцинувались ті, хто ще вагається.
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03.01.2022 15:02 Ответить
 
 