В Киеве могут ввести спецпропуска на общественный транспорт
В Киеве утвердили порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин". Он предусматривает возможность введения пропуска на общественный транспорт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение киевского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Согласно документу, порядок может действовать на время ограничительных мер, установленных для "красной" зоны адаптивного карантина. То есть, спецпропуска могут ввести, если Киев вернется в зону с самыми жесткими карантинными мерами.
При этом введение спецпропусков не будет автоматическим, для этого нужно отдельное решение киевской Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводе общественного транспорта в режим специальных перевозок.
Специальные пропуска будут действовать на существующих транспортных или социальных (в случае с льготниками) картах. При этом работодатели должны зарегистрироваться на сайте системы "Карантин", подать заявки с информацией о ФИО своих работников и номерах их транспортных или социальных карт.
Пополнение этих карт будет работать в обычном режиме.
Владельцам специальных пропусков запрещается передавать свои транспортные карты другим лицам.
Другие электронные билеты, которые не являются носителями спецпропусков, будут деактивированы на время "красной" зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе.
Напомним, в октябре 2021 года киевляне заказали более 600 000 пропусков на случай нового локдауна. Но они так и не были введены, когда Киев был в "красной" зоне.
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Последние штрихи к тотальному контролю и загону быдло в стойло...
"Свынюки" мочат антиваксов прям на улице.
Мы чуть отстаем. Но скоро будет как везде.
Вакцинированные представляют бОльшую угрозу как разносчики - у них нет симптомов носителя (температура и проч.).
А вакциновані так само можуть рознощиками інфекції, але вони цього не можуть знати тому що перебіг хвороби у вакцинованих значно легший - отже симптомів вони не відчувають.
Я про це ж і намагаюсь сказати.
Вакцинований точно так же чипляє і розносить вірус як і невакцинований. Наприклад - вакцинований і невакцинований разом були в закритому помешканні і підчепили вірус.
Оба вони стали розповсюджувачами вірусу.
Але у невакцинованого важкий перебіг захворювання і він зліг.
А вакцинований і не помітить що він носій і понесе розповсюджувати вірус.
Отже логічним є заборонити вакцинованим користуватись транспортом і не допускати вакцинованих у місця скопичення нормальних людей і там буде швидко подолана пандемія.
Наразі навмисно підживлюють пандемію ідіоти-можновладці ( а може навпаки - ідіоти вважають що вони ідіоти).
Я не проти вакцинації (хоча невідомі її наслідки (відомо що наразі зменшує важкість захворювання та невідомо чи не повиздихають потім вакциновані (є науково-досліджені факти з вірусології))) та науково-доведених способів (ті ж маски).
Я противник наступу на права людини під виглядом ... ... ... Та огидно коли якесь пучеоке сере в голову людям з телевізора, замість організувати науково-дослідну діяльність...
Ти вже намалював собі зірку Давида на спині ?
Нє ?
То не пиши єрунди ...
...зеленский
І припинити нарешті цей мор невакцинованих .
Тому никуди, поки, не виходжу.
У сусідки тест показав корону. ( вона захворіла десь на тиждень раніше і думала, що це застуда ) Симптоми в нас однакові:
температура 38,5, діарея, кашель, втрата нюху, незначна зміна смаку.
І шо? Він міг в той же день вдруге нічого не показати.
Чи сертифікат про вакцинацію вже буде не потрібним?
начинайте вводить спецпропуска в спецотделы со скумбрией по 8, гречкой по 12 и мясом по 50 ))))
як у 30ті роки - хто мав у кармані посвідчення нквс ника або стукача - ті переміщувалися по нашій країні вільно, а хлопи - мали сидіти по своїх підвалах і радіти життю.
Цей нарід нічому не вчиться навіть на своїх помилках.
Не слухайте ботів які вам розповідають що кличко-фашистські рішення законні - НЕЗАКОННІ абсолютно з тієї простої причини, що жодна кличко-фашистська комісія не наділена відповідними повноваженнями. Рішення про обмеження конституційних прав можуть прийматися органами виконавчої влади виключно у двох випадках: при введенні режиму надзвичайного або воєнного стану.
Тому складайте заяви - злочини мають бути зафіксовані, встановлені обставини і злочинці.
(Но только для своих).
А от "убезпечення" носить конкретні ознаки терору.
В руках негодяев это не удобство, а диктатура и террор.
НУ ОСЬ І ПРИВІТ КАНЦТАБОРНИМ АКСЕСУАРАМ І ПОРЯДКАМ.
Скоро будуть нашивки людям робити на одяг, а влітку татуювання
На здоров*я ...
Робити висновки не маючи інформації дурна справа.
У 19 столітті вакцінація теж сприймалась, як зло. Нічого, час пройшов, порозумнішали.
А тепер знову тупість розквітла.
Як ?? Коли космічні кораблі бороздять ... Інтернет ... Суцільна грамотність ...
Де ви беретесь, нелякані ...
Ти сьорбаєш шмурдяк замість вина чи чаю? Чому ?
Спробуй звари такий "шмурдяк" !
"Ви це теж будете заперечувати і "ліпити горбатого" про світовий заговір ???"
если можно с умным видом уколоть ?
Смерть через несколько дней или недель - это уже статистика.