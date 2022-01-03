УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3930 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
18 853 97

У Києві можуть запровадити спецперепустки на громадський транспорт

У Києві можуть запровадити спецперепустки на громадський транспорт

У Києві затвердили порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками "Карантин". Він передбачає можливість введення перепусток на громадський транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення київського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Згідно з документом, порядок може діяти на час обмежувальних заходів, встановлених для "червоної" зони адаптивного карантину. Тобто, спецперепустки можуть запровадити, якщо Київ повернеться до зони з найжорсткішими карантинними заходами.

При цьому введення спецперепусток не буде автоматичним, для цього потрібне окреме рішення Київської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про переведення громадського транспорту в режим спеціальних перевезень.

Спеціальні перепустки діятимуть на існуючих транспортних або соціальних (у випадку з пільговиками) картах. При цьому роботодавці мають зареєструватися на сайті системи "Карантин", подати заявки з інформацією про ПІБ своїх працівників і номери їх транспортних або соціальних карт.

Поповнення цих карт буде працювати в звичайному режимі.

Власникам спеціальних перепусток забороняється передавати свої транспортні карти іншим особам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення захворюваності на COVID-19 очікується у другій половині лютого, - Кузін

Інші електронні квитки, які не є носіями спецперепусток, будуть деактивовані на час "червоної" зони. Також не будуть працювати електронні квитки у вигляді QR-кодів, в тому числі й на паперовому носії.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року кияни замовили понад 600 000 перепусток на випадок нового локдауну. Але вони так і не були введені, коли Київ був у "червоній" зоні.

Київ (19443) транспорт (1391) локдаун (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Фсё - полной полицейское государство с тотальным контролем...
Последние штрихи к тотальному контролю и загону быдло в стойло...
показати весь коментар
03.01.2022 08:20
+15
https://thecovidworld.com/we-are-witnessing-history-being-repeated-eerie-similarities-between-pre-wwii-nazi-germany-laws-and-covid-19-pandemic-laws/ Мы являемся свидетелями повторения истории - мрачного сходства между законами нацистской Германии до Второй мировой войны и законами о пандемии СОVID
показати весь коментар
03.01.2022 08:36
+11
О такой диктатуре раньше только мечтать могли.
показати весь коментар
03.01.2022 08:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фсё - полной полицейское государство с тотальным контролем...
Последние штрихи к тотальному контролю и загону быдло в стойло...
показати весь коментар
03.01.2022 08:20 Відповісти
О такой диктатуре раньше только мечтать могли.
показати весь коментар
03.01.2022 08:21 Відповісти
ВЫДАЧЕЙ СПРАВОК ВЕДАЮТ СИНАГОГИ..все привет РЕЙХУ "@ыдомассонив" у меня сложилось такое впечатление..... что власти Украины весьма ОПЕЧАЛЕНЫ...🤡 МАЛОЙ СМЕРТНОСТЬЮ ОМИКРОНА И ДУМАЮТ НАД ТЕМ КАК ИСРПАВИТЬ НЕДОРАБОТКУ ДАННОГО ШТАММА ВИРУСА...???!!!
показати весь коментар
03.01.2022 10:18 Відповісти
Да, вот только это делает власти КИЕВА, а не Украины!
показати весь коментар
03.01.2022 10:55 Відповісти
В Амстердаме , Брюсселе проходят акции протеста против драконовских мер карантина.
"Свынюки" мочат антиваксов прям на улице.
Мы чуть отстаем. Но скоро будет как везде.
показати весь коментар
03.01.2022 10:27 Відповісти
для этого и раскручивался ковид...
показати весь коментар
03.01.2022 10:58 Відповісти
На Заході ніде не відбувається обмежень в транспорті. В транспорті не відбувається значних заражень ковідом.
показати весь коментар
03.01.2022 08:25 Відповісти
Та при чём там зараження?

Вакцинированные представляют бОльшую угрозу как разносчики - у них нет симптомов носителя (температура и проч.).
показати весь коментар
03.01.2022 08:39 Відповісти
Тоість хворі вештаються у натовпі ??
показати весь коментар
03.01.2022 11:18 Відповісти
Навпаки - хворі сидять дома.
А вакциновані так само можуть рознощиками інфекції, але вони цього не можуть знати тому що перебіг хвороби у вакцинованих значно легший - отже симптомів вони не відчувають.
показати весь коментар
03.01.2022 11:37 Відповісти
Ключове слово "можуть". Але якщо серед вакцинованих менше захворівших, то вони і не будуть рознощиками.
показати весь коментар
03.01.2022 14:03 Відповісти
Ні.
Я про це ж і намагаюсь сказати.
Вакцинований точно так же чипляє і розносить вірус як і невакцинований. Наприклад - вакцинований і невакцинований разом були в закритому помешканні і підчепили вірус.
Оба вони стали розповсюджувачами вірусу.
Але у невакцинованого важкий перебіг захворювання і він зліг.
А вакцинований і не помітить що він носій і понесе розповсюджувати вірус.

Отже логічним є заборонити вакцинованим користуватись транспортом і не допускати вакцинованих у місця скопичення нормальних людей і там буде швидко подолана пандемія.

Наразі навмисно підживлюють пандемію ідіоти-можновладці ( а може навпаки - ідіоти вважають що вони ідіоти).

Я не проти вакцинації (хоча невідомі її наслідки (відомо що наразі зменшує важкість захворювання та невідомо чи не повиздихають потім вакциновані (є науково-досліджені факти з вірусології))) та науково-доведених способів (ті ж маски).

Я противник наступу на права людини під виглядом ... ... ... Та огидно коли якесь пучеоке сере в голову людям з телевізора, замість організувати науково-дослідну діяльність...
показати весь коментар
03.01.2022 19:43 Відповісти
PS все вищесказане є моїми роздумами на ґрунті загальнодоступної інформації...
показати весь коментар
03.01.2022 19:46 Відповісти
На Заході також ніхто й ніколи не "переносить" святкові та будь-які інші календарні дні туди-сюди. А ми такі вільні та рішучі, що скоро почнемо планету повертати у протилежний бік.
показати весь коментар
03.01.2022 08:54 Відповісти
https://thecovidworld.com/we-are-witnessing-history-being-repeated-eerie-similarities-between-pre-wwii-nazi-germany-laws-and-covid-19-pandemic-laws/ Мы являемся свидетелями повторения истории - мрачного сходства между законами нацистской Германии до Второй мировой войны и законами о пандемии СОVID
показати весь коментар
03.01.2022 08:36 Відповісти
24 апреля 1942 года евреям на всей территории Третьего рейха было запрещено пользоваться общественным транспортом.
показати весь коментар
03.01.2022 08:53 Відповісти

Ти вже намалював собі зірку Давида на спині ?
Нє ?
То не пиши єрунди ...
показати весь коментар
03.01.2022 11:20 Відповісти
Тільки у квітні 1942-го?
показати весь коментар
03.01.2022 17:20 Відповісти
Ковидло Зеленскому сам бог послал. Все про...бы можно списать на болезнь + полный контроль над быдлом. ЗЕчмо
показати весь коментар
03.01.2022 08:36 Відповісти
...Бог
...зеленский
показати весь коментар
03.01.2022 09:09 Відповісти
Хорошо что не при Пете случилось. Он бы под этот шумок доллар по 50 сделал, если не больше.
показати весь коментар
03.01.2022 10:26 Відповісти
...после поздравлений с 2222, пропуск в будущее вполне логичен....два дебила уже сила, а два или три легион уже
показати весь коментар
03.01.2022 08:52 Відповісти
А не треба було реготати, він образився.
показати весь коментар
03.01.2022 09:01 Відповісти
Це ще місяць тому треба було зробити , щоб невакциновані не розносили по людях заразу.
І припинити нарешті цей мор невакцинованих .
показати весь коментар
03.01.2022 09:26 Відповісти
Лічись Бот.
показати весь коментар
03.01.2022 09:29 Відповісти
Підхопив корону від двічи вакцинованих сусідів...
показати весь коментар
03.01.2022 09:47 Відповісти
Ага , від сусідів по переповнений маршрутці .
показати весь коментар
03.01.2022 10:17 Відповісти
Я правду написав.
показати весь коментар
03.01.2022 10:38 Відповісти
Незрозуміло як Ви це визначили ? Впіймали і ідентифікували саме той вірус ? А чому не дотримувались соціальної дистанції ? Коротше, порушили усі обмежувальні заходи ...
показати весь коментар
03.01.2022 11:22 Відповісти
На решту вірусів перевірявся?
показати весь коментар
03.01.2022 10:58 Відповісти
Почалося 30-го зранку. Сьогодні перший день 36,9.
Тому никуди, поки, не виходжу.
У сусідки тест показав корону. ( вона захворіла десь на тиждень раніше і думала, що це застуда ) Симптоми в нас однакові:
температура 38,5, діарея, кашель, втрата нюху, незначна зміна смаку.
показати весь коментар
03.01.2022 11:14 Відповісти
У сусідки тест показав корону.

І шо? Він міг в той же день вдруге нічого не показати.
показати весь коментар
03.01.2022 11:27 Відповісти
Вам за це платять чи ви по природі своїй садист?
показати весь коментар
03.01.2022 11:23 Відповісти
два в одному
показати весь коментар
03.01.2022 14:52 Відповісти
Поговорите,поговорите пока ещё разрешают .
показати весь коментар
03.01.2022 09:31 Відповісти
Тобто для проїзду в транспорті у випадку переведення Києва в "червону зону" потрібно буде довідка про вакцинацію + спец.перепустка?
Чи сертифікат про вакцинацію вже буде не потрібним?
показати весь коментар
03.01.2022 09:33 Відповісти
Нє, мається на увазі карантин реальний - їздять тільки працівники критичної інфраструктури.
показати весь коментар
03.01.2022 11:24 Відповісти
аусвайс + тест + спецперепустка
показати весь коментар
03.01.2022 18:08 Відповісти
Кличкарастам ссява.
показати весь коментар
03.01.2022 09:38 Відповісти
А почему эта информация нам подаётся через путинский брехливый Руцкий Бизнес Канал?
показати весь коментар
03.01.2022 10:13 Відповісти
та уймитесь уже...
начинайте вводить спецпропуска в спецотделы со скумбрией по 8, гречкой по 12 и мясом по 50 ))))
показати весь коментар
03.01.2022 10:27 Відповісти
Не дають. Вхід мають тільки певний перелік організацій.
показати весь коментар
03.01.2022 11:25 Відповісти
да вводите уже жесткие ограничения как в некоторых странах ! быстрее вс закончится ! там будет видно кто кого надоело уже ваше нытье голимое
показати весь коментар
03.01.2022 10:43 Відповісти
Maйдан всё ближе...
показати весь коментар
03.01.2022 10:44 Відповісти
Все правильно делают
показати весь коментар
03.01.2022 10:50 Відповісти
Третий год эпидемии, зем!разь лютует
показати весь коментар
03.01.2022 10:52 Відповісти
Ну а шо-бабло от МВФ надо отрабатывать.
показати весь коментар
03.01.2022 10:59 Відповісти
Хтось був у інфекційних лікарнях і моргах в пік захворювань,коли в двох місній палаті 6 чол,задихаються і весь коридор забитий такими ж!А я був,тому не коментую.
показати весь коментар
03.01.2022 10:55 Відповісти
Я уже разоблачал этот бред! Угомонись!
показати весь коментар
03.01.2022 11:01 Відповісти
"разоблачай" дальше, отрабатывай
показати весь коментар
03.01.2022 15:26 Відповісти
Ну, були і рідні, і знайомі, нема там такого. До речі, на дихальну недостатність різного ступеню з різних причин, зокрема вірусних інфекцій, по статистиці в доковідні часи страждало від 500 чоловік на 100 тис, так шо за бажанням можна і один на одного хворих класти в лікарнях. Інформація у відкритому доступі.
показати весь коментар
03.01.2022 11:08 Відповісти
Судя по всему президентские выборы в Украине будут отменены из-за карантина.
показати весь коментар
03.01.2022 11:09 Відповісти
Або проведені через "Дію"
показати весь коментар
03.01.2022 11:19 Відповісти
Угу ... "Дію" можна поставити на кнопочний ??
показати весь коментар
03.01.2022 11:27 Відповісти
"Бздия" нужна только тем, кто любит такое нюхать.
показати весь коментар
03.01.2022 14:17 Відповісти
Тоість у тебе кнопочний ...
показати весь коментар
03.01.2022 14:24 Відповісти
То есть "Бздия" нужна апологетам слежки и террора.
показати весь коментар
03.01.2022 14:41 Відповісти
Ущемление гражданских прав? Не? Хорошо бы миллиардный иск к КГГА через ЕСПЧ.
показати весь коментар
03.01.2022 11:26 Відповісти
На кожного ??
показати весь коментар
03.01.2022 11:27 Відповісти
показати весь коментар
03.01.2022 12:08 Відповісти
нашому наріду таке подобається))) так шо все так і буде
як у 30ті роки - хто мав у кармані посвідчення нквс ника або стукача - ті переміщувалися по нашій країні вільно, а хлопи - мали сидіти по своїх підвалах і радіти життю.
Цей нарід нічому не вчиться навіть на своїх помилках.
показати весь коментар
03.01.2022 13:25 Відповісти
Громадяни які не згодні з кличко-фашистським порядком 33-37 років минулого століття рекомендую звертатися до органів МВС з відповідною заявою про вчинення кримінального злочину і вимагати реєстрації відповідної заяви.
Не слухайте ботів які вам розповідають що кличко-фашистські рішення законні - НЕЗАКОННІ абсолютно з тієї простої причини, що жодна кличко-фашистська комісія не наділена відповідними повноваженнями. Рішення про обмеження конституційних прав можуть прийматися органами виконавчої влади виключно у двох випадках: при введенні режиму надзвичайного або воєнного стану.
Тому складайте заяви - злочини мають бути зафіксовані, встановлені обставини і злочинці.
показати весь коментар
03.01.2022 13:33 Відповісти
Чьто ви наговариваите на Энтинзонов - они ж за демократию !
(Но только для своих).
показати весь коментар
03.01.2022 14:16 Відповісти
Най вони будуть наказані за те, що намагаються убезпечити тебе від хвороби.
показати весь коментар
03.01.2022 14:22 Відповісти
Хвороба неіснуюча, бо коронавірусом називають звичайнісінький грип.
А от "убезпечення" носить конкретні ознаки терору.
показати весь коментар
03.01.2022 14:46 Відповісти
болезнь несуществующая? - дядя, ты застрял где-то в начале 2020-го!
показати весь коментар
03.01.2022 15:30 Відповісти
"Всьо смєшалось в ... "
показати весь коментар
03.01.2022 16:40 Відповісти
На беспредел утырков с КГГА нужно ответить своим беспределом... Другого языка, как мы уже убедились, эти моральные уроды просто не понимают.
показати весь коментар
03.01.2022 13:49 Відповісти
Пора саботировать усиление диджитализации.
В руках негодяев это не удобство, а диктатура и террор.
показати весь коментар
03.01.2022 14:13 Відповісти
в магазинах даже пожилые платят с карточек и телефонов, сами того не ведая загоняя всех в кибергулаг
показати весь коментар
03.01.2022 14:37 Відповісти
А продавцы при покупке несчастной малярной кисточки уже требуют номер мобильного. Зачем ???
показати весь коментар
03.01.2022 14:39 Відповісти
У Києві затвердили порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками "Карантин". Він передбачає можливість введення перепусток на громадський транспорт. Джерело:
НУ ОСЬ І ПРИВІТ КАНЦТАБОРНИМ АКСЕСУАРАМ І ПОРЯДКАМ.
Скоро будуть нашивки людям робити на одяг, а влітку татуювання

показати весь коментар
03.01.2022 14:24 Відповісти
Чому влітку не можна нашивку ??
показати весь коментар
03.01.2022 16:41 Відповісти
Куди там на футболку нашивку тулити )
показати весь коментар
04.01.2022 18:31 Відповісти
Тоість Вас цікавить тільки це питання ?
показати весь коментар
05.01.2022 11:03 Відповісти
Дуже цікавить дивитись як увесь світ тягнуть до концтаборних порядків
показати весь коментар
05.01.2022 12:05 Відповісти
Цікаво. Ви у дитинстві пройшли всі щеплення ??
показати весь коментар
05.01.2022 12:59 Відповісти
Цікавим буває носи на базарі відкручують.
показати весь коментар
05.01.2022 18:34 Відповісти
Така ваша відповідь показує, що Ви зрозуміли до чого йдеться.
показати весь коментар
05.01.2022 19:02 Відповісти
Головне щоб ти зрозумів.
показати весь коментар
05.01.2022 19:06 Відповісти
Напевне відповіді не буде. З чого я роблю висновок, що Ви і Ваші діти у дитинстві пройшли увесь план вакцинації.
На здоров*я ...
показати весь коментар
05.01.2022 19:26 Відповісти
До чого тут вакцинація до нового шмурдяку від ковіду.
Робити висновки не маючи інформації дурна справа.
показати весь коментар
05.01.2022 19:28 Відповісти
Пєсєц ... Практика массової вакцинації зародилася у 19 столітті. І вона дала результат. Нас усих щеплювали у дитинстві. Ви це теж будете заперечувати і "ліпити горбатого" про світовий заговір ???
У 19 столітті вакцінація теж сприймалась, як зло. Нічого, час пройшов, порозумнішали.
А тепер знову тупість розквітла.
Як ?? Коли космічні кораблі бороздять ... Інтернет ... Суцільна грамотність ...
Де ви беретесь, нелякані ...
показати весь коментар
05.01.2022 23:14 Відповісти
Тепіл ти це тут пердищ про заговори, а не я. Я тільки кажу про шмурдяк.
Ти сьорбаєш шмурдяк замість вина чи чаю? Чому ?
показати весь коментар
06.01.2022 01:20 Відповісти
Де про заговори ?
Спробуй звари такий "шмурдяк" !
показати весь коментар
07.01.2022 10:23 Відповісти
Зрозумло, в спам.
показати весь коментар
07.01.2022 13:32 Відповісти
Ясно, злився. Підтвердження не буде.
показати весь коментар
08.01.2022 11:24 Відповісти
З даунами не дискутую
показати весь коментар
08.01.2022 21:29 Відповісти
показати весь коментар
09.01.2022 21:52 Відповісти
Тепіл, ти ще свої ж слова забуваєш, їж риби там багато фосфора -

"Ви це теж будете заперечувати і "ліпити горбатого" про світовий заговір ???"
показати весь коментар
10.01.2022 14:26 Відповісти
Дуже цікавить дивитись як увесь світ тягнуть до концтаборних порядків
показати весь коментар
11.01.2022 11:13 Відповісти
Звали нафіг
показати весь коментар
11.01.2022 16:07 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 18:53 Відповісти
Зачем расстреливать без суда по решению "троек",
если можно с умным видом уколоть ?
Смерть через несколько дней или недель - это уже статистика.
показати весь коментар
03.01.2022 14:49 Відповісти
смерть мозга происходит и без всяког укола
показати весь коментар
03.01.2022 15:33 Відповісти
Залякують, щоб більше вакцинувались ті, хто ще вагається.
показати весь коментар
03.01.2022 15:02 Відповісти
 
 