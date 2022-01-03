У Києві можуть запровадити спецперепустки на громадський транспорт
У Києві затвердили порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками "Карантин". Він передбачає можливість введення перепусток на громадський транспорт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення київського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Згідно з документом, порядок може діяти на час обмежувальних заходів, встановлених для "червоної" зони адаптивного карантину. Тобто, спецперепустки можуть запровадити, якщо Київ повернеться до зони з найжорсткішими карантинними заходами.
При цьому введення спецперепусток не буде автоматичним, для цього потрібне окреме рішення Київської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про переведення громадського транспорту в режим спеціальних перевезень.
Спеціальні перепустки діятимуть на існуючих транспортних або соціальних (у випадку з пільговиками) картах. При цьому роботодавці мають зареєструватися на сайті системи "Карантин", подати заявки з інформацією про ПІБ своїх працівників і номери їх транспортних або соціальних карт.
Поповнення цих карт буде працювати в звичайному режимі.
Власникам спеціальних перепусток забороняється передавати свої транспортні карти іншим особам.
Інші електронні квитки, які не є носіями спецперепусток, будуть деактивовані на час "червоної" зони. Також не будуть працювати електронні квитки у вигляді QR-кодів, в тому числі й на паперовому носії.
Нагадаємо, у жовтні 2021 року кияни замовили понад 600 000 перепусток на випадок нового локдауну. Але вони так і не були введені, коли Київ був у "червоній" зоні.
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Последние штрихи к тотальному контролю и загону быдло в стойло...
"Свынюки" мочат антиваксов прям на улице.
Мы чуть отстаем. Но скоро будет как везде.
Вакцинированные представляют бОльшую угрозу как разносчики - у них нет симптомов носителя (температура и проч.).
А вакциновані так само можуть рознощиками інфекції, але вони цього не можуть знати тому що перебіг хвороби у вакцинованих значно легший - отже симптомів вони не відчувають.
Я про це ж і намагаюсь сказати.
Вакцинований точно так же чипляє і розносить вірус як і невакцинований. Наприклад - вакцинований і невакцинований разом були в закритому помешканні і підчепили вірус.
Оба вони стали розповсюджувачами вірусу.
Але у невакцинованого важкий перебіг захворювання і він зліг.
А вакцинований і не помітить що він носій і понесе розповсюджувати вірус.
Отже логічним є заборонити вакцинованим користуватись транспортом і не допускати вакцинованих у місця скопичення нормальних людей і там буде швидко подолана пандемія.
Наразі навмисно підживлюють пандемію ідіоти-можновладці ( а може навпаки - ідіоти вважають що вони ідіоти).
Я не проти вакцинації (хоча невідомі її наслідки (відомо що наразі зменшує важкість захворювання та невідомо чи не повиздихають потім вакциновані (є науково-досліджені факти з вірусології))) та науково-доведених способів (ті ж маски).
Я противник наступу на права людини під виглядом ... ... ... Та огидно коли якесь пучеоке сере в голову людям з телевізора, замість організувати науково-дослідну діяльність...
Ти вже намалював собі зірку Давида на спині ?
Нє ?
То не пиши єрунди ...
...зеленский
І припинити нарешті цей мор невакцинованих .
Тому никуди, поки, не виходжу.
У сусідки тест показав корону. ( вона захворіла десь на тиждень раніше і думала, що це застуда ) Симптоми в нас однакові:
температура 38,5, діарея, кашель, втрата нюху, незначна зміна смаку.
І шо? Він міг в той же день вдруге нічого не показати.
Чи сертифікат про вакцинацію вже буде не потрібним?
начинайте вводить спецпропуска в спецотделы со скумбрией по 8, гречкой по 12 и мясом по 50 ))))
як у 30ті роки - хто мав у кармані посвідчення нквс ника або стукача - ті переміщувалися по нашій країні вільно, а хлопи - мали сидіти по своїх підвалах і радіти життю.
Цей нарід нічому не вчиться навіть на своїх помилках.
Не слухайте ботів які вам розповідають що кличко-фашистські рішення законні - НЕЗАКОННІ абсолютно з тієї простої причини, що жодна кличко-фашистська комісія не наділена відповідними повноваженнями. Рішення про обмеження конституційних прав можуть прийматися органами виконавчої влади виключно у двох випадках: при введенні режиму надзвичайного або воєнного стану.
Тому складайте заяви - злочини мають бути зафіксовані, встановлені обставини і злочинці.
(Но только для своих).
А от "убезпечення" носить конкретні ознаки терору.
В руках негодяев это не удобство, а диктатура и террор.
НУ ОСЬ І ПРИВІТ КАНЦТАБОРНИМ АКСЕСУАРАМ І ПОРЯДКАМ.
Скоро будуть нашивки людям робити на одяг, а влітку татуювання
На здоров*я ...
Робити висновки не маючи інформації дурна справа.
У 19 столітті вакцінація теж сприймалась, як зло. Нічого, час пройшов, порозумнішали.
А тепер знову тупість розквітла.
Як ?? Коли космічні кораблі бороздять ... Інтернет ... Суцільна грамотність ...
Де ви беретесь, нелякані ...
Ти сьорбаєш шмурдяк замість вина чи чаю? Чому ?
Спробуй звари такий "шмурдяк" !
"Ви це теж будете заперечувати і "ліпити горбатого" про світовий заговір ???"
если можно с умным видом уколоть ?
Смерть через несколько дней или недель - это уже статистика.