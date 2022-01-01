Підвищення захворюваності на COVID-19 очікується у другій половині лютого, - Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я попереджають про підвищення захворюваності на коронавірус. Пік може бути вже у другій половині лютого 2022 року.

Про це сказав головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Ми очікуємо підвищення захворюваності, починаючи з другої половини лютого 2022 року, сезонне. Сподіватимемося, що за рахунок вакцинації ця хвиля буде меншою або такого ж рівня, як у 2021 році", - зауважив представник МОЗ.

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