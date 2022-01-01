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Новини Боротьба з коронавірусом
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Підвищення захворюваності на COVID-19 очікується у другій половині лютого, - Кузін

Підвищення захворюваності на COVID-19 очікується у другій половині лютого, - Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я попереджають про підвищення захворюваності на коронавірус. Пік може бути вже у другій половині лютого 2022 року.

Про це сказав головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Ми очікуємо підвищення захворюваності, починаючи з другої половини лютого 2022 року, сезонне. Сподіватимемося, що за рахунок вакцинації ця хвиля буде меншою або такого ж рівня, як у 2021 році", - зауважив представник МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 190 осіб, зафіксовано 5 026 нових випадків зараження, 6 073 особи одужали

Автор: 

Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
не будет "пандемии", не нужны будут эти шляшки, кузины, крадуцкие..
теперь их от корыта не оторвать.. уже во всем мире поняли, что шмурдизация - это афера, а эта кодла никак не успокоится..
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01.01.2022 12:51
+11
Вже й терміни визначили, й цифри узгодили, і вакцини на 2 роки вперед замовили. Тепер будуть нам щоденно статистику згодовувати.
Дивно, що жоден ЗМІ (!) в Україні підтримує лише провладно-впецинаторську позицію, без жодного натяку на аналіз і критичне мислення.
Цензура? Ні, не чули
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01.01.2022 13:48
+8
контора, що, як стверджують деякі джерела, керує проектом, має в управлінні активів на більш ніж 9 трлн доларів. це і є запорукою "слухняності" урядів та президентів.
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01.01.2022 13:11
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нічого казати - мовчіть
це насправді новина для 1-го січня?
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01.01.2022 12:22 Відповісти
Пік може бути вже у другій половині лютого 2022 року. Джерело: Може бути, може не бути, може бути у другій половині січня, оймакрон він такий, а от кузіну краще було б випити пару склянок і закусити - бо іноді краще жувати, ніж говорити - замість того, щоб на новорічні свята просувати теорії, які базуються на здогадках.
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01.01.2022 12:36 Відповісти
Вже й терміни визначили, й цифри узгодили, і вакцини на 2 роки вперед замовили. Тепер будуть нам щоденно статистику згодовувати.
Дивно, що жоден ЗМІ (!) в Україні підтримує лише провладно-впецинаторську позицію, без жодного натяку на аналіз і критичне мислення.
Цензура? Ні, не чули
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01.01.2022 13:48 Відповісти
це навіть не цензура, це - гірше, це повне нерозуміння обставин. і можливо оплачена владою згода з її (влади) діями.
Я - в шоці. Той же ніби розумник Порошенко абсолютно не адекватний стосовно до роздутої ковідоістерії. Я втратив будь-які сподівання відносно нього. За два роки не дослідити і оцінити стан справ - це що? Тупість чи зрада інтересів народу України? про зеленського я ж таких питань не задаю
теж розчарував, як Єпіфаній, так і Святослав. Обоє з досить непоганою філософською освітою. але не хочуть захищатти правду, як заповідав Син Божий Господь. це що?
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01.01.2022 16:46 Відповісти
це на основі незрозумілої хвороби масштабна афера, в якій представники влади (чи, відповідно, до комента вище, опозиції) "ловлять свою рибку".
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01.01.2022 17:35 Відповісти
Шановний Володимире Павловичу ! (Це - я . Ще лишилося кілька кроків, щоб перевірити щодо деактивації мого акаунту. Правда, мені розказують про "локальні проблеми з входом").

Сердечно вітаю Вас та Вашу родину з Новим Роком. Бажаю все перейти ! Здоровий глузд Ви маєте, сили, думаю - теж. Тому, здоров'я і щастя. Мені здається, що більшу частину ми вже пережили, лишилося трошки.
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01.01.2022 21:54 Відповісти
дякую сердечно! І Вам того ж бажаю.
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02.01.2022 00:48 Відповісти
Та якось байдуже . Ну різко зменшиться кількість антиваксерів . То й що ? Адже саме це дає змогу суспільству повернутися знов у зелену зону і нормально жити далі .
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01.01.2022 12:37 Відповісти
яка країна після масової вакцинації повернулась до нормального життя?
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01.01.2022 12:46 Відповісти
Білорусія.
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01.01.2022 12:50 Відповісти
а там був лохдаун та поголовна вакцинація?
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01.01.2022 12:51 Відповісти
Білорусія навіть не знає, що це таке - нормальне життя. А от Італія майже повернулась, тільки у масках та з грінпассом.
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01.01.2022 13:10 Відповісти
як завжди все головне в нюансах: "майже, маски, грінпаси". Це зараз називається у таких, як ця дописувачка - нормальне життя ). хммм. ну що ж , цікаво, яке воно, "ненормальне" життя в їхніх головах? відповідати непотрібно - це питання риторичне, бо ця Ко чи їй подібні ще кинуться писати )))

Крім того, цікаво крім цієї дописувачки, ще у італійців запитати, чи життя у них уже нормальне? - від самих же італійців відповідь я знаю, і вона на превеликий жаль для таких Ко і їх подібних зовсім інша.
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01.01.2022 16:52 Відповісти
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01.01.2022 17:02 Відповісти
А Угорщина хіба ні? Був в червні 2021 в Будапешті (на Євро-2020), на вулиці всі без масок, у приміщеннях в масках. На стадіоні - за бажанням. Волонтерка на вулиці , коли побачила, що , в масці на вулиці, сказала , що в Угорщині , якщо людина на вулиці в масці - це означає, що людина інфікована
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01.01.2022 17:46 Відповісти
Адже саме це дає змогу суспільству повернутися знов у зелену зону і нормально жити далі .

Забудь, не для цього Ляшко законтрактував постачання вакцин на 2022 та 2023 роки.
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01.01.2022 12:48 Відповісти
у мене таке враження, що той дарміц купив собі довідку, а іншим пропонує здохнути від неперевірених вакцин. Для чого? - а можливо хоче мародерити майно померлих. Бо вже кілька коментів у нього з побажанням смерті багатьом людям. Анттиваксерів же разом з купившими довідками значно більше 50% навіть за ляшківською статьтистикою. чи не нащадок він нквдістів?
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01.01.2022 16:52 Відповісти
Именно для етого вы перед праздниками послабили карантин?
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01.01.2022 12:39 Відповісти
Ну а як іще можна зменшити кількість невакцинованих ? Одним достатньо роз'яснення лікарів , інших змивають хвилі захворюваності . Таким чином % вакцинованих людей постійно збільшується . І це добре .
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01.01.2022 12:53 Відповісти
дурень думкою багатіє
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01.01.2022 16:53 Відповісти
Та нет,то просто стадо лечат,кто ведётся тот ....
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01.01.2022 20:46 Відповісти
Все правильно.Срок эффективной "защиты" мРНК стимуляторов антител, максимум 120 дней, затем нарастает обратный эффект. И болеть и заражаться становятся чаще, чем не привитые, и все хронические болезни и побочки вылазят наружу. Понадобится срочный бустер, с одной промежуточной и двумя дополнительными дозами.
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01.01.2022 12:44 Відповісти
повышение - в феврале (истерия, фсёпропало, фсеумрем): красная зона, усиление лоХдауна...
вторая половина апреля - понижение, крутое пике, уррра, мы чемпионы, желтая зона, Пасха, майские...
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01.01.2022 12:45 Відповісти
Ого! Ви реально з Нігерії пишите? Як там зі статистикою та вакцинацією?
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01.01.2022 13:49 Відповісти
не будет "пандемии", не нужны будут эти шляшки, кузины, крадуцкие..
теперь их от корыта не оторвать.. уже во всем мире поняли, что шмурдизация - это афера, а эта кодла никак не успокоится..
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01.01.2022 12:51 Відповісти
може і зрозуміли, але процес не зупинити. занадто "жирний" ринок.
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01.01.2022 13:01 Відповісти
если будет некому впаривать шмурдяк, закроется сам этот рынок..
а шлюшко и кодла должны пойти под суд за геноцид украинцев и коррупционные схемы закупок из бюджета этого шмурдяка..
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01.01.2022 13:06 Відповісти
контора, що, як стверджують деякі джерела, керує проектом, має в управлінні активів на більш ніж 9 трлн доларів. це і є запорукою "слухняності" урядів та президентів.
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01.01.2022 13:11 Відповісти
Так помога, так помога тіки нікуда не лазьте, ні з ким не зустрічайтесь, надівайте намордніка, робіть тести (тю, та вони дешеві), а так то коліця, коліця бо дуже помога, дуже.
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01.01.2022 12:52 Відповісти
Сученятко одержало рознарядку... План є план, і його потрібно виконувати.
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01.01.2022 13:02 Відповісти
Откуда вообще эти прыщи повылазили ?
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01.01.2022 13:09 Відповісти
"ковид" закончится с окончанием зелёного режима
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01.01.2022 13:10 Відповісти
В Австралии уже закончился
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01.01.2022 13:14 Відповісти
Ничего у нас не закончилось. На уровне штатов введён официальный апартеид. Непроколотым запрещено как поехать в другой штат, так и сходить к парикмахеру.
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01.01.2022 13:20 Відповісти
Весь мир сосёт эту "канхвету". Кроме Африки - загадочной " кузницы " новых штаммов
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01.01.2022 13:26 Відповісти
Южную Африку выбрали "виновной" в качестве наказания: у них было "вакцинировано" лишь около 20%.
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01.01.2022 13:56 Відповісти
Є шанс на закінчення цього трешу у 2024 році - в той рік відбудуться вибори нового очільника ВООЗ. Якщо при новому все залишиться без змін - то короновірусу зупинить тільки Третя світова війна. Тим, хто після неї виживе - вже буде байдуже, хто вакцинований, якою вакциною і скільки разів
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01.01.2022 13:44 Відповісти
Война очень вероятна, и не одна: в Европе, и с Китаем.
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01.01.2022 13:56 Відповісти
Хотілось би, але ні. В країнах, які вважають себе демократичними і не схильними до корупції і пиляння коштів на охорону здоров'я, нічого нового, крім самоізоляції та масової вакцинації вигадати не можуть
Хіба що перед вакцинацією людям проводять сяке-таке обстедення (аналіз крові на холестерин, рівень цукру, схильність до тромбозу , гіпертонії тощо). Не те, що в нас всіх, як отару на вакцинацію заганяють
Не хочеш прогнутися і дати себе акололити експериментальною рідиною - залишаєшся без зарплати та пенсійного стажу
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01.01.2022 13:55 Відповісти
На Банковой получили команду: "всех колоть !" Так и выполняют.
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01.01.2022 13:57 Відповісти
Факт залишається фактом : кількість вакцинованих - щодня збільшується , а кількість не вакцинованих - щодня зменшується . Спалахи пандемії тільки пришвидшують цей процес . А отже все у нас буде добре .
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01.01.2022 13:15 Відповісти
У вьому світі пандемія тільки одна. Пандемія відсутності здорового глузду, і дай боже, щоб номінанти на премію Дарвіна, заширялись до смерті своїми шмурдяками, і дали можливість людству спокійно жити. Ширяйтесь,вакцінуйтесь,тільки не заважайте нормальним людям.
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01.01.2022 13:40 Відповісти
Ждем "Омикрон".
Запаслись оружием, водкой, сухарями,ГСМ.
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01.01.2022 13:15 Відповісти
А вот это - самое мудрое решение.
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01.01.2022 13:21 Відповісти
Я ще вітамін С додав. Звісно, в натуральному вигляді (жодних пігулок): ківі, перець, смородина, цитрусові тощо
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01.01.2022 13:57 Відповісти
МП готовится с 1 феврале на всем постсоветском пространстве БЕГАТЬ(по 2-3 человека) СО ШПРИЦАМИ ЗА ЛЮДЬМИ ,ЧТОБ СДЕЛАТЬ "УКОЛ ЗОНТИКОМ".МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К ЭТОМУ(??!!).
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01.01.2022 14:02 Відповісти
МП - це хто?
Московський патріархат?
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01.01.2022 14:28 Відповісти
Стоп. Зрозумів. МП - Світовий уряд (("Міровоє правітельство")
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01.01.2022 14:31 Відповісти
Это уже не пандемия, а пЛандемия!
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01.01.2022 14:09 Відповісти
я нічого не знаю про те правітєльство, але суче те правітєльство дурне як пробка. Вимруть німці і французи, вимруть українці і інші європейці. але все одно не вимруть індійці, китайці, африканці в більшості своїй. Те правітєльство впевнене, що буде оставатися на плаву у саме такому людському місиві? Якщо індійці поділять світ з китайцями, то тим міровим засранцям не дадуть навіть якогось острівка, аби дожити жируючи як вони звикли. Підуть на перевиховання в китайські табори замість перевихованих уйгурів. Історія - тітка жорстока. З нею не жартують.
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01.01.2022 17:04 Відповісти
З Новим Роком !
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01.01.2022 22:08 Відповісти
Вам и вашим всем родным счастья ,здоровья и всего самого лучшего всегда, с уважением Serg
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01.01.2022 22:19 Відповісти
 
 