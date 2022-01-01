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Підвищення захворюваності на COVID-19 очікується у другій половині лютого, - Кузін
У Міністерстві охорони здоров'я попереджають про підвищення захворюваності на коронавірус. Пік може бути вже у другій половині лютого 2022 року.
Про це сказав головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Ми очікуємо підвищення захворюваності, починаючи з другої половини лютого 2022 року, сезонне. Сподіватимемося, що за рахунок вакцинації ця хвиля буде меншою або такого ж рівня, як у 2021 році", - зауважив представник МОЗ.
Топ коментарі
+12 atv1204 atv
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це насправді новина для 1-го січня?
Дивно, що жоден ЗМІ (!) в Україні підтримує лише провладно-впецинаторську позицію, без жодного натяку на аналіз і критичне мислення.
Цензура? Ні, не чули
Я - в шоці. Той же ніби розумник Порошенко абсолютно не адекватний стосовно до роздутої ковідоістерії. Я втратив будь-які сподівання відносно нього. За два роки не дослідити і оцінити стан справ - це що? Тупість чи зрада інтересів народу України? про зеленського я ж таких питань не задаю
теж розчарував, як Єпіфаній, так і Святослав. Обоє з досить непоганою філософською освітою. але не хочуть захищатти правду, як заповідав Син Божий Господь. це що?
Сердечно вітаю Вас та Вашу родину з Новим Роком. Бажаю все перейти ! Здоровий глузд Ви маєте, сили, думаю - теж. Тому, здоров'я і щастя. Мені здається, що більшу частину ми вже пережили, лишилося трошки.
Крім того, цікаво крім цієї дописувачки, ще у італійців запитати, чи життя у них уже нормальне? - від самих же італійців відповідь я знаю, і вона на превеликий жаль для таких Ко і їх подібних зовсім інша.
Забудь, не для цього Ляшко законтрактував постачання вакцин на 2022 та 2023 роки.
вторая половина апреля - понижение, крутое пике, уррра, мы чемпионы, желтая зона, Пасха, майские...
теперь их от корыта не оторвать.. уже во всем мире поняли, что шмурдизация - это афера, а эта кодла никак не успокоится..
а шлюшко и кодла должны пойти под суд за геноцид украинцев и коррупционные схемы закупок из бюджета этого шмурдяка..
Хіба що перед вакцинацією людям проводять сяке-таке обстедення (аналіз крові на холестерин, рівень цукру, схильність до тромбозу , гіпертонії тощо). Не те, що в нас всіх, як отару на вакцинацію заганяють
Не хочеш прогнутися і дати себе акололити експериментальною рідиною - залишаєшся без зарплати та пенсійного стажу
Запаслись оружием, водкой, сухарями,ГСМ.
Московський патріархат?