Повышение заболеваемости COVID-19 ожидается во второй половине февраля, - Кузин

В Министерстве здравоохранения предупреждают о повышении заболеваемости коронавирусом. Пик может быть уже во второй половине февраля 2022 года.

Об этом сказал главный санврач страны Игорь Кузин в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Мы ожидаем повышения заболеваемости, начиная со второй половины февраля 2022 года, сезонное. Будем надеяться, что за счет вакцинации эта волна будет меньше или такого же уровня, как в 2021 году", - отметил представитель Минздрава.

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