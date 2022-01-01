Повышение заболеваемости COVID-19 ожидается во второй половине февраля, - Кузин
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Министерстве здравоохранения предупреждают о повышении заболеваемости коронавирусом. Пик может быть уже во второй половине февраля 2022 года.
Об этом сказал главный санврач страны Игорь Кузин в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
"Мы ожидаем повышения заболеваемости, начиная со второй половины февраля 2022 года, сезонное. Будем надеяться, что за счет вакцинации эта волна будет меньше или такого же уровня, как в 2021 году", - отметил представитель Минздрава.
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це насправді новина для 1-го січня?
Може бути, може не бути, може бути у другій половині січня, оймакрон він такий, а от кузіну краще було б випити пару склянок і закусити - бо іноді краще жувати, ніж говорити - замість того, щоб на новорічні свята просувати теорії, які базуються на здогадках.
Дивно, що жоден ЗМІ (!) в Україні підтримує лише провладно-впецинаторську позицію, без жодного натяку на аналіз і критичне мислення.
Цензура? Ні, не чули
Я - в шоці. Той же ніби розумник Порошенко абсолютно не адекватний стосовно до роздутої ковідоістерії. Я втратив будь-які сподівання відносно нього. За два роки не дослідити і оцінити стан справ - це що? Тупість чи зрада інтересів народу України? про зеленського я ж таких питань не задаю
теж розчарував, як Єпіфаній, так і Святослав. Обоє з досить непоганою філософською освітою. але не хочуть захищатти правду, як заповідав Син Божий Господь. це що?
Сердечно вітаю Вас та Вашу родину з Новим Роком. Бажаю все перейти ! Здоровий глузд Ви маєте, сили, думаю - теж. Тому, здоров'я і щастя. Мені здається, що більшу частину ми вже пережили, лишилося трошки.
Крім того, цікаво крім цієї дописувачки, ще у італійців запитати, чи життя у них уже нормальне? - від самих же італійців відповідь я знаю, і вона на превеликий жаль для таких Ко і їх подібних зовсім інша.
Забудь, не для цього Ляшко законтрактував постачання вакцин на 2022 та 2023 роки.
вторая половина апреля - понижение, крутое пике, уррра, мы чемпионы, желтая зона, Пасха, майские...
теперь их от корыта не оторвать.. уже во всем мире поняли, что шмурдизация - это афера, а эта кодла никак не успокоится..
а шлюшко и кодла должны пойти под суд за геноцид украинцев и коррупционные схемы закупок из бюджета этого шмурдяка..
Хіба що перед вакцинацією людям проводять сяке-таке обстедення (аналіз крові на холестерин, рівень цукру, схильність до тромбозу , гіпертонії тощо). Не те, що в нас всіх, як отару на вакцинацію заганяють
Не хочеш прогнутися і дати себе акололити експериментальною рідиною - залишаєшся без зарплати та пенсійного стажу
Запаслись оружием, водкой, сухарями,ГСМ.
Московський патріархат?