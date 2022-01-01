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Повышение заболеваемости COVID-19 ожидается во второй половине февраля, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Повышение заболеваемости COVID-19 ожидается во второй половине февраля, - Кузин

В Министерстве здравоохранения предупреждают о повышении заболеваемости коронавирусом. Пик может быть уже во второй половине февраля 2022 года.

Об этом сказал главный санврач страны Игорь Кузин в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Мы ожидаем повышения заболеваемости, начиная со второй половины февраля 2022 года, сезонное. Будем надеяться, что за счет вакцинации эта волна будет меньше или такого же уровня, как в 2021 году", - отметил представитель Минздрава.

Читайте также: 31 декабря более 52 тыс. человек вакцинировано от коронавируса в Украине, - Минздрав
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Топ комментарии
+12
не будет "пандемии", не нужны будут эти шляшки, кузины, крадуцкие..
теперь их от корыта не оторвать.. уже во всем мире поняли, что шмурдизация - это афера, а эта кодла никак не успокоится..
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01.01.2022 12:51
+11
Вже й терміни визначили, й цифри узгодили, і вакцини на 2 роки вперед замовили. Тепер будуть нам щоденно статистику згодовувати.
Дивно, що жоден ЗМІ (!) в Україні підтримує лише провладно-впецинаторську позицію, без жодного натяку на аналіз і критичне мислення.
Цензура? Ні, не чули
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01.01.2022 13:48
+8
контора, що, як стверджують деякі джерела, керує проектом, має в управлінні активів на більш ніж 9 трлн доларів. це і є запорукою "слухняності" урядів та президентів.
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01.01.2022 13:11
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нічого казати - мовчіть
це насправді новина для 1-го січня?
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01.01.2022 12:22 Ответить
Пік може бути вже у другій половині лютого 2022 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3308136

Може бути, може не бути, може бути у другій половині січня, оймакрон він такий, а от кузіну краще було б випити пару склянок і закусити - бо іноді краще жувати, ніж говорити - замість того, щоб на новорічні свята просувати теорії, які базуються на здогадках.
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01.01.2022 12:36 Ответить
Вже й терміни визначили, й цифри узгодили, і вакцини на 2 роки вперед замовили. Тепер будуть нам щоденно статистику згодовувати.
Дивно, що жоден ЗМІ (!) в Україні підтримує лише провладно-впецинаторську позицію, без жодного натяку на аналіз і критичне мислення.
Цензура? Ні, не чули
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01.01.2022 13:48 Ответить
це навіть не цензура, це - гірше, це повне нерозуміння обставин. і можливо оплачена владою згода з її (влади) діями.
Я - в шоці. Той же ніби розумник Порошенко абсолютно не адекватний стосовно до роздутої ковідоістерії. Я втратив будь-які сподівання відносно нього. За два роки не дослідити і оцінити стан справ - це що? Тупість чи зрада інтересів народу України? про зеленського я ж таких питань не задаю
теж розчарував, як Єпіфаній, так і Святослав. Обоє з досить непоганою філософською освітою. але не хочуть захищатти правду, як заповідав Син Божий Господь. це що?
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01.01.2022 16:46 Ответить
це на основі незрозумілої хвороби масштабна афера, в якій представники влади (чи, відповідно, до комента вище, опозиції) "ловлять свою рибку".
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01.01.2022 17:35 Ответить
Шановний Володимире Павловичу ! (Це - я . Ще лишилося кілька кроків, щоб перевірити щодо деактивації мого акаунту. Правда, мені розказують про "локальні проблеми з входом").

Сердечно вітаю Вас та Вашу родину з Новим Роком. Бажаю все перейти ! Здоровий глузд Ви маєте, сили, думаю - теж. Тому, здоров'я і щастя. Мені здається, що більшу частину ми вже пережили, лишилося трошки.
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01.01.2022 21:54 Ответить
дякую сердечно! І Вам того ж бажаю.
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02.01.2022 00:48 Ответить
Та якось байдуже . Ну різко зменшиться кількість антиваксерів . То й що ? Адже саме це дає змогу суспільству повернутися знов у зелену зону і нормально жити далі .
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01.01.2022 12:37 Ответить
яка країна після масової вакцинації повернулась до нормального життя?
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01.01.2022 12:46 Ответить
Білорусія.
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01.01.2022 12:50 Ответить
а там був лохдаун та поголовна вакцинація?
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01.01.2022 12:51 Ответить
Білорусія навіть не знає, що це таке - нормальне життя. А от Італія майже повернулась, тільки у масках та з грінпассом.
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01.01.2022 13:10 Ответить
як завжди все головне в нюансах: "майже, маски, грінпаси". Це зараз називається у таких, як ця дописувачка - нормальне життя ). хммм. ну що ж , цікаво, яке воно, "ненормальне" життя в їхніх головах? відповідати непотрібно - це питання риторичне, бо ця Ко чи їй подібні ще кинуться писати )))

Крім того, цікаво крім цієї дописувачки, ще у італійців запитати, чи життя у них уже нормальне? - від самих же італійців відповідь я знаю, і вона на превеликий жаль для таких Ко і їх подібних зовсім інша.
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01.01.2022 16:52 Ответить
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01.01.2022 17:02 Ответить
А Угорщина хіба ні? Був в червні 2021 в Будапешті (на Євро-2020), на вулиці всі без масок, у приміщеннях в масках. На стадіоні - за бажанням. Волонтерка на вулиці , коли побачила, що , в масці на вулиці, сказала , що в Угорщині , якщо людина на вулиці в масці - це означає, що людина інфікована
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01.01.2022 17:46 Ответить
Адже саме це дає змогу суспільству повернутися знов у зелену зону і нормально жити далі .

Забудь, не для цього Ляшко законтрактував постачання вакцин на 2022 та 2023 роки.
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01.01.2022 12:48 Ответить
у мене таке враження, що той дарміц купив собі довідку, а іншим пропонує здохнути від неперевірених вакцин. Для чого? - а можливо хоче мародерити майно померлих. Бо вже кілька коментів у нього з побажанням смерті багатьом людям. Анттиваксерів же разом з купившими довідками значно більше 50% навіть за ляшківською статьтистикою. чи не нащадок він нквдістів?
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01.01.2022 16:52 Ответить
Именно для етого вы перед праздниками послабили карантин?
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01.01.2022 12:39 Ответить
Ну а як іще можна зменшити кількість невакцинованих ? Одним достатньо роз'яснення лікарів , інших змивають хвилі захворюваності . Таким чином % вакцинованих людей постійно збільшується . І це добре .
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01.01.2022 12:53 Ответить
дурень думкою багатіє
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01.01.2022 16:53 Ответить
Та нет,то просто стадо лечат,кто ведётся тот ....
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01.01.2022 20:46 Ответить
Все правильно.Срок эффективной "защиты" мРНК стимуляторов антител, максимум 120 дней, затем нарастает обратный эффект. И болеть и заражаться становятся чаще, чем не привитые, и все хронические болезни и побочки вылазят наружу. Понадобится срочный бустер, с одной промежуточной и двумя дополнительными дозами.
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01.01.2022 12:44 Ответить
повышение - в феврале (истерия, фсёпропало, фсеумрем): красная зона, усиление лоХдауна...
вторая половина апреля - понижение, крутое пике, уррра, мы чемпионы, желтая зона, Пасха, майские...
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01.01.2022 12:45 Ответить
Ого! Ви реально з Нігерії пишите? Як там зі статистикою та вакцинацією?
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01.01.2022 13:49 Ответить
не будет "пандемии", не нужны будут эти шляшки, кузины, крадуцкие..
теперь их от корыта не оторвать.. уже во всем мире поняли, что шмурдизация - это афера, а эта кодла никак не успокоится..
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01.01.2022 12:51 Ответить
може і зрозуміли, але процес не зупинити. занадто "жирний" ринок.
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01.01.2022 13:01 Ответить
если будет некому впаривать шмурдяк, закроется сам этот рынок..
а шлюшко и кодла должны пойти под суд за геноцид украинцев и коррупционные схемы закупок из бюджета этого шмурдяка..
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01.01.2022 13:06 Ответить
контора, що, як стверджують деякі джерела, керує проектом, має в управлінні активів на більш ніж 9 трлн доларів. це і є запорукою "слухняності" урядів та президентів.
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01.01.2022 13:11 Ответить
Так помога, так помога тіки нікуда не лазьте, ні з ким не зустрічайтесь, надівайте намордніка, робіть тести (тю, та вони дешеві), а так то коліця, коліця бо дуже помога, дуже.
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01.01.2022 12:52 Ответить
Сученятко одержало рознарядку... План є план, і його потрібно виконувати.
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01.01.2022 13:02 Ответить
Откуда вообще эти прыщи повылазили ?
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01.01.2022 13:09 Ответить
"ковид" закончится с окончанием зелёного режима
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01.01.2022 13:10 Ответить
В Австралии уже закончился
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01.01.2022 13:14 Ответить
Ничего у нас не закончилось. На уровне штатов введён официальный апартеид. Непроколотым запрещено как поехать в другой штат, так и сходить к парикмахеру.
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01.01.2022 13:20 Ответить
Весь мир сосёт эту "канхвету". Кроме Африки - загадочной " кузницы " новых штаммов
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01.01.2022 13:26 Ответить
Южную Африку выбрали "виновной" в качестве наказания: у них было "вакцинировано" лишь около 20%.
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01.01.2022 13:56 Ответить
Є шанс на закінчення цього трешу у 2024 році - в той рік відбудуться вибори нового очільника ВООЗ. Якщо при новому все залишиться без змін - то короновірусу зупинить тільки Третя світова війна. Тим, хто після неї виживе - вже буде байдуже, хто вакцинований, якою вакциною і скільки разів
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01.01.2022 13:44 Ответить
Война очень вероятна, и не одна: в Европе, и с Китаем.
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01.01.2022 13:56 Ответить
Хотілось би, але ні. В країнах, які вважають себе демократичними і не схильними до корупції і пиляння коштів на охорону здоров'я, нічого нового, крім самоізоляції та масової вакцинації вигадати не можуть
Хіба що перед вакцинацією людям проводять сяке-таке обстедення (аналіз крові на холестерин, рівень цукру, схильність до тромбозу , гіпертонії тощо). Не те, що в нас всіх, як отару на вакцинацію заганяють
Не хочеш прогнутися і дати себе акололити експериментальною рідиною - залишаєшся без зарплати та пенсійного стажу
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01.01.2022 13:55 Ответить
На Банковой получили команду: "всех колоть !" Так и выполняют.
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01.01.2022 13:57 Ответить
Факт залишається фактом : кількість вакцинованих - щодня збільшується , а кількість не вакцинованих - щодня зменшується . Спалахи пандемії тільки пришвидшують цей процес . А отже все у нас буде добре .
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01.01.2022 13:15 Ответить
У вьому світі пандемія тільки одна. Пандемія відсутності здорового глузду, і дай боже, щоб номінанти на премію Дарвіна, заширялись до смерті своїми шмурдяками, і дали можливість людству спокійно жити. Ширяйтесь,вакцінуйтесь,тільки не заважайте нормальним людям.
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01.01.2022 13:40 Ответить
Ждем "Омикрон".
Запаслись оружием, водкой, сухарями,ГСМ.
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01.01.2022 13:15 Ответить
А вот это - самое мудрое решение.
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01.01.2022 13:21 Ответить
Я ще вітамін С додав. Звісно, в натуральному вигляді (жодних пігулок): ківі, перець, смородина, цитрусові тощо
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01.01.2022 13:57 Ответить
МП готовится с 1 феврале на всем постсоветском пространстве БЕГАТЬ(по 2-3 человека) СО ШПРИЦАМИ ЗА ЛЮДЬМИ ,ЧТОБ СДЕЛАТЬ "УКОЛ ЗОНТИКОМ".МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К ЭТОМУ(??!!).
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01.01.2022 14:02 Ответить
МП - це хто?
Московський патріархат?
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01.01.2022 14:28 Ответить
Стоп. Зрозумів. МП - Світовий уряд (("Міровоє правітельство")
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01.01.2022 14:31 Ответить
Это уже не пандемия, а пЛандемия!
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01.01.2022 14:09 Ответить
я нічого не знаю про те правітєльство, але суче те правітєльство дурне як пробка. Вимруть німці і французи, вимруть українці і інші європейці. але все одно не вимруть індійці, китайці, африканці в більшості своїй. Те правітєльство впевнене, що буде оставатися на плаву у саме такому людському місиві? Якщо індійці поділять світ з китайцями, то тим міровим засранцям не дадуть навіть якогось острівка, аби дожити жируючи як вони звикли. Підуть на перевиховання в китайські табори замість перевихованих уйгурів. Історія - тітка жорстока. З нею не жартують.
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01.01.2022 17:04 Ответить
З Новим Роком !
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01.01.2022 22:08 Ответить
Вам и вашим всем родным счастья ,здоровья и всего самого лучшего всегда, с уважением Serg
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01.01.2022 22:19 Ответить
 
 