Пандемия коронавируса закончится в 2022 году, - глава ВОЗ Гебрейесус

Если все страны мира будут бороться с распространением коронавируса, то пандемия закончится в 2022 году.

Об этом заявил в новогоднем обращении глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Он призвал мировых лидеров отказаться от "узкого национализма" и накопления вакцин, которые, по его мнению, мешают борьбе с пандемией.

"Узкий национализм и накопление вакцин некоторыми странами подорвали справедливость и создали идеальные условия для появления штамма "Омикрон", и чем дольше сохраняется неравенство, тем выше риск эволюции вируса, которую мы не можем предотвратить или предвидеть. Если мы покончим с неравенством, мы покончим с пандемией", - убежден Гебрейесус.

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ВОЗ поставила новую цель на 2022 год: вакцинировать 70% людей во всех странах до июля, чтобы положить конец пандемии.