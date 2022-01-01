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Пандемия коронавируса закончится в 2022 году, - глава ВОЗ Гебрейесус

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Пандемия коронавируса закончится в 2022 году, - глава ВОЗ Гебрейесус

Если все страны мира будут бороться с распространением коронавируса, то пандемия закончится в 2022 году.

Об этом заявил в новогоднем обращении глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Он призвал мировых лидеров отказаться от "узкого национализма" и накопления вакцин, которые, по его мнению, мешают борьбе с пандемией.

"Узкий национализм и накопление вакцин некоторыми странами подорвали справедливость и создали идеальные условия для появления штамма "Омикрон", и чем дольше сохраняется неравенство, тем выше риск эволюции вируса, которую мы не можем предотвратить или предвидеть. Если мы покончим с неравенством, мы покончим с пандемией", - убежден Гебрейесус.

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ВОЗ поставила новую цель на 2022 год: вакцинировать 70% людей во всех странах до июля, чтобы положить конец пандемии.
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Топ комментарии
+12
Це була лише репетиція. Помилки буде враховано і виправлено.
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01.01.2022 16:55
+8
Срубили уже деньжат, бигфарма? можно расходиться?))

п.с. попутно утратили репутацию и хоть какое-то доверие, но это мелочи, когда речь идёт о таких деньгах
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01.01.2022 17:09
+8
Это шутка? Если вакцинированные болеют и распространяют вирус ,то как вакцинация посмеет закончить пандемию??
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01.01.2022 17:24
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астанавитесь! дайте Израилю провакцинироваться хотя бы в десятый раз. 4 раза - не кошерно.
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01.01.2022 19:34 Ответить
Успеют еще, и десятый, и двадцатый. Суть задачи в том, чтобы всех уколоть сначала 4 раза, а потом и 10, а не только в отдельных странах, именно это эфиоп и хотел сказать.
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01.01.2022 20:03 Ответить
Для єфиопа у него фамилия слишком красивая!
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02.01.2022 06:30 Ответить
ха вiн кeрує процeсом?
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01.01.2022 20:13 Ответить
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01.01.2022 20:15 Ответить
Вони не стомлюються заперечувати самих себе. Через певний час будуть сидіти за гратами.
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01.01.2022 20:22 Ответить
Тобто ті території, на яких уколізували по 80 і 90 та більше %, лишать у спокої ?

Чи 70% це про 5ту дозу ?
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01.01.2022 20:25 Ответить
"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, а лучше сразу денежки отдайте прямо нам" глава ВОЗ Гебрейесус.
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01.01.2022 20:40 Ответить
Самое интересное, что он не говорил того, что ему приписывают в заголовке статьи.
Похоже, что уже и тут, на Цензоре, журнашлюхам предоставлена полная свобода ляпать языком, не отвечая за базар.
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01.01.2022 21:19 Ответить
Уже давно такое. То же часто замечаю несоответствие заголовка и содержимого статьи.
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01.01.2022 21:34 Ответить
скажите спасибо -Омікрону это благодаря его неожиданной мутации в пользу контагиозности и абсолютному понижению в летальности он выдавил дельту и глобалисты в трауре вынуждены признать закрытие проекта КОВИДОБЕСИЯ
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01.01.2022 21:30 Ответить
Этого мало. Необходим военный трибунал над всеми участниками "проекта".
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02.01.2022 04:11 Ответить
Еще какую то муйню придумают.
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02.01.2022 07:19 Ответить
Пандемия то может и закончиться, а вот всякие ограничения-нет, особенно после того, как стало понятно, что теперь любой чиновник средней руки может заставить людей делать что ему взбредёт в голову.
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01.01.2022 23:12 Ответить
Закончится?
Т.е. уже набрано необходимое количество дрессированных граждан?
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02.01.2022 09:32 Ответить
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