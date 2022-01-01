Пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році, - глава ВООЗ Гебреєсус

Якщо всі країни світу боротимуться із поширенням коронавірусу, пандемія закінчиться у 2022 році.

Про це заявив у новорічному зверненні глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на ВВС.

Він закликав світових лідерів відмовитися від "вузького націоналізму" та накопичення вакцин, які, на його думку, заважають боротьбі з пандемією.

"Вузький націоналізм і накопичення вакцин деякими країнами підірвали справедливість і створили ідеальні умови для появи штаму "Омікрон", і чим довше зберігається нерівність, тим вищий ризик еволюції вірусу, яку ми не можемо запобігти або передбачити. Якщо ми покінчимо з нерівністю, ми покінчимо з пандемією", - переконаний Гебреєсус.

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ВООЗ поставила нову мету на 2022 рік: вакцинувати 70% людей у ​​всіх країнах до липня, щоб покласти край пандемії.