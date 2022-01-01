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Новини Боротьба з коронавірусом
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Пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році, - глава ВООЗ Гебреєсус

Пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році, - глава ВООЗ Гебреєсус

Якщо всі країни світу боротимуться із поширенням коронавірусу, пандемія закінчиться у 2022 році.

Про це заявив у новорічному зверненні глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на ВВС.

Він закликав світових лідерів відмовитися від "вузького націоналізму" та накопичення вакцин, які, на його думку, заважають боротьбі з пандемією.

"Вузький націоналізм і накопичення вакцин деякими країнами підірвали справедливість і створили ідеальні умови для появи штаму "Омікрон", і чим довше зберігається нерівність, тим вищий ризик еволюції вірусу, яку ми не можемо запобігти або передбачити. Якщо ми покінчимо з нерівністю, ми покінчимо з пандемією", - переконаний Гебреєсус.

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ВООЗ поставила нову мету на 2022 рік: вакцинувати 70% людей у ​​всіх країнах до липня, щоб покласти край пандемії.

Автор: 

ВООЗ (770) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Це була лише репетиція. Помилки буде враховано і виправлено.
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01.01.2022 16:55
+8
Срубили уже деньжат, бигфарма? можно расходиться?))

п.с. попутно утратили репутацию и хоть какое-то доверие, но это мелочи, когда речь идёт о таких деньгах
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01.01.2022 17:09
+8
Это шутка? Если вакцинированные болеют и распространяют вирус ,то как вакцинация посмеет закончить пандемию??
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01.01.2022 17:24
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астанавитесь! дайте Израилю провакцинироваться хотя бы в десятый раз. 4 раза - не кошерно.
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01.01.2022 19:34 Відповісти
Успеют еще, и десятый, и двадцатый. Суть задачи в том, чтобы всех уколоть сначала 4 раза, а потом и 10, а не только в отдельных странах, именно это эфиоп и хотел сказать.
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01.01.2022 20:03 Відповісти
Для єфиопа у него фамилия слишком красивая!
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02.01.2022 06:30 Відповісти
ха вiн кeрує процeсом?
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01.01.2022 20:13 Відповісти
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01.01.2022 20:15 Відповісти
Вони не стомлюються заперечувати самих себе. Через певний час будуть сидіти за гратами.
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01.01.2022 20:22 Відповісти
Тобто ті території, на яких уколізували по 80 і 90 та більше %, лишать у спокої ?

Чи 70% це про 5ту дозу ?
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01.01.2022 20:25 Відповісти
"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, а лучше сразу денежки отдайте прямо нам" глава ВОЗ Гебрейесус.
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01.01.2022 20:40 Відповісти
Самое интересное, что он не говорил того, что ему приписывают в заголовке статьи.
Похоже, что уже и тут, на Цензоре, журнашлюхам предоставлена полная свобода ляпать языком, не отвечая за базар.
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01.01.2022 21:19 Відповісти
Уже давно такое. То же часто замечаю несоответствие заголовка и содержимого статьи.
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01.01.2022 21:34 Відповісти
скажите спасибо -Омікрону это благодаря его неожиданной мутации в пользу контагиозности и абсолютному понижению в летальности он выдавил дельту и глобалисты в трауре вынуждены признать закрытие проекта КОВИДОБЕСИЯ
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01.01.2022 21:30 Відповісти
Этого мало. Необходим военный трибунал над всеми участниками "проекта".
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02.01.2022 04:11 Відповісти
Еще какую то муйню придумают.
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02.01.2022 07:19 Відповісти
Пандемия то может и закончиться, а вот всякие ограничения-нет, особенно после того, как стало понятно, что теперь любой чиновник средней руки может заставить людей делать что ему взбредёт в голову.
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01.01.2022 23:12 Відповісти
Закончится?
Т.е. уже набрано необходимое количество дрессированных граждан?
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02.01.2022 09:32 Відповісти
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