Пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році, - глава ВООЗ Гебреєсус
Якщо всі країни світу боротимуться із поширенням коронавірусу, пандемія закінчиться у 2022 році.
Про це заявив у новорічному зверненні глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на ВВС.
Він закликав світових лідерів відмовитися від "вузького націоналізму" та накопичення вакцин, які, на його думку, заважають боротьбі з пандемією.
"Вузький націоналізм і накопичення вакцин деякими країнами підірвали справедливість і створили ідеальні умови для появи штаму "Омікрон", і чим довше зберігається нерівність, тим вищий ризик еволюції вірусу, яку ми не можемо запобігти або передбачити. Якщо ми покінчимо з нерівністю, ми покінчимо з пандемією", - переконаний Гебреєсус.
ВООЗ поставила нову мету на 2022 рік: вакцинувати 70% людей у всіх країнах до липня, щоб покласти край пандемії.
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Чи 70% це про 5ту дозу ?
Похоже, что уже и тут, на Цензоре, журнашлюхам предоставлена полная свобода ляпать языком, не отвечая за базар.
Т.е. уже набрано необходимое количество дрессированных граждан?