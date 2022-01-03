"Ковидная тысяча": вакцинированные украинцы потратили уже 638 миллионов гривен

На сегодняшний день из поданных 6,1 млн заявок на "поддержку" вакцинированные украинцы уже потратили 638 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграмме.

Заявки подали более 6,1 млн вакцинированных украинцев, которые уже израсходовали 638 млн гривен.

Также он отметил, что за три недели граждане открыли 7,1 млн карт в банках для начисления выплат.

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Как сообщалось, проект "єПідтримка" в приложении "Дія" был официально запущен 19 декабря.

Получить тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, получившие прививку двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дія".



