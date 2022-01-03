РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5005 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
3 475 49

"Ковидная тысяча": вакцинированные украинцы потратили уже 638 миллионов гривен

На сегодняшний день из поданных 6,1 млн заявок на "поддержку" вакцинированные украинцы уже потратили 638 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграмме.

Заявки подали более 6,1 млн вакцинированных украинцев, которые уже израсходовали 638 млн гривен.

Также он отметил, что за три недели граждане открыли 7,1 млн карт в банках для начисления выплат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина – седьмая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, проект "єПідтримка" в приложении "Дія" был официально запущен 19 декабря.

Получить тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, получившие прививку двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дія".

Ковидная тысяча: вакцинированные украинцы потратили уже 638 миллионов гривен 01
Ковидная тысяча: вакцинированные украинцы потратили уже 638 миллионов гривен 02

Автор: 

выплаты (644) Федоров Михаил (505) Минцифры (316) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
И сразу скумбрия стала по 8...а завтра будет по 5...
показать весь комментарий
03.01.2022 08:52
+13
показать весь комментарий
03.01.2022 08:55
+12
Хотілося б на шпиталь її перекинути! 4 000 з моєї сім'ї.
показать весь комментарий
03.01.2022 09:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И сразу скумбрия стала по 8...а завтра будет по 5...
показать весь комментарий
03.01.2022 08:52 Ответить
а почему к примеру нельзя купить танк\ракету вскладчину на эту сраную тысячу?
показать весь комментарий
03.01.2022 08:52 Ответить
Хотілося б на шпиталь її перекинути! 4 000 з моєї сім'ї.
показать весь комментарий
03.01.2022 09:01 Ответить
і на військовий шпиталь або на дитячу лікарню...або на волонтерські рахунки...
може ми саме так забавляємося...а не цирк та кіно!
показать весь комментарий
03.01.2022 10:31 Ответить
Ліпше скажіть коли ці гроші можна буде всім витратити на ліки або комуналку?!
показать весь комментарий
03.01.2022 08:54 Ответить
Тому, що це не гроші - це ваучери. Бо на них неможливо купити товар, а лише послуги, і то - обмежено.
показать весь комментарий
03.01.2022 09:44 Ответить
Ето не деньги для людей или ради людей. Ето очередная мошенническая схема по отмыванию денег и ПОПУлизма, как и *теплые кредиты*, *молодежное кредитование*, * зельоные тарифы* и т.д. Не все люди к сожадению понимают что ету тысячу власть вытащила с ихнего же кармана и дала им в руки ваучер на покупку ненужных книг или билета в театр.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:03 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2022 08:55 Ответить
Зелені понти заради піару. Роздає роші платників податків. Не свої, не жаль. Зате піару повні штани.
показать весь комментарий
03.01.2022 09:10 Ответить
Роздає платникам податків. А ти податки сплачуєш, пенсіонер?
показать весь комментарий
03.01.2022 09:16 Ответить
Ти тупий, ілі гдє? Пенсія податком не обкладається.
показать весь комментарий
03.01.2022 09:29 Ответить
То ти вже отримав гроші платників податків, чи відмовився?
показать весь комментарий
03.01.2022 09:53 Ответить
Податки сплачуються при купівлі товарів. Не чув ?
показать весь комментарий
03.01.2022 09:41 Ответить
Податки сплачуються при нарахуванні зарплатні та отриманні доходів, не чула?
показать весь комментарий
03.01.2022 09:54 Ответить
В тому числі.
Але не лише. То чого ти додовбуєшся до людини, яка сплачує 20 % від вартості товарів ?
показать весь комментарий
03.01.2022 10:01 Ответить
Ти його перший пост читала? Роздають гроші платників податків кому?Платникам податків. Але не всім, а тим, хто вакцинувався.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:09 Ответить
Тобто піар влаштований за рахунок платників податків.
Що не так ?
Зробив нам послугу, роздавши ж наші гроші.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:13 Ответить
Не так.
В інших країнах теж заохочують. Ви репетуєте - а в нас ні!
Почали заохочувати й підтримувати уражені сегменти економіки. Ви репетуєте - піар!
Якби Петро заохочував, вам би сподобалось.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:18 Ответить
Мне нужны ботинки, курточка, лекарства. Сегмент продавцов одежды и обуви пострадал не меньше. Почему я должен идти в кино или покупать книгу? Вот почему? Я может и по 8 скумбрию найду, как только ответите, почему я не могу купить на 1000 гривен то, что мне более необходимо?
показать весь комментарий
03.01.2022 11:12 Ответить
Не можеш собі заробити на "ботинки"?
Отвєчаю - це програма стимулювання вакцінації, а не підтримки ледачіх жебраків.
показать весь комментарий
03.01.2022 11:35 Ответить
Ещё раз для любителей Зе и ко! Я не говорю, что я против ваших программ стимуляции вакцинации! Я против того, как распорядились моими деньгами за меня! Представь, если я простимулирую так твою премию, и заставлю тебя купить на всё премию воды в бутылях, чтоб ты ещё и тянул их потом на 5й этаж! Короче, любой товар, который ты не сможешь потом продать, но и тебе он не нужен. И пытаясь оскорбить меня жибраком, ты только делаешь хуже своей Зелёно-коричневой партии! Коричневая понял надеюсь почему?
показать весь комментарий
03.01.2022 12:06 Ответить
Потому, что эта тысяча - НЕ ДЕНЬГИ. Просто назвали их деньгами для успокоения охлоса.
показать весь комментарий
03.01.2022 11:44 Ответить
грязные вонючие деньжата -оставьте их себе может нажретесь когда-нибудь
показать весь комментарий
03.01.2022 09:22 Ответить
Новогодние фантазии, когда кончился кокаин, а от нюхания муки
слиплись ноздли и зопа.
показать весь комментарий
03.01.2022 09:27 Ответить
"Нагадаємо, американські вчені зі Стенфордського університету https://racurs.ua/ua/n160615-koronavirus-lutuie-de-naylegshe-pidhopyty-covid-19.html запевняють , що відвідування закладів у закритих приміщеннях, де люди багато говорять, їдять або займаються спортом призводить до 80% випадків інфікування коронавірусом."
показать весь комментарий
03.01.2022 09:31 Ответить
Та это и без "ученых" понятно любому.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:10 Ответить
чому не на державній?
міністр блін
показать весь комментарий
03.01.2022 09:39 Ответить
Теж купив декілька цікавихих книжок у ці вихідні в "Книгарня Є" . Ні , ну класно ж . І дуже приємно .
показать весь комментарий
03.01.2022 09:40 Ответить
А вы все деньги до копейки потратили?
показать весь комментарий
03.01.2022 10:39 Ответить
43 гривні залишилось . За наступну книжку більшу частину доведеться платити своїми грошима.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:48 Ответить
Много людей не потратит до нуля эти деньги, а они уже выделены, интересно куда уйдут остатки со счетов? Ну и если вы оставите какие то копейки, то вы тоже соучастником будете.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:57 Ответить
Типа на дурняк и уксус сладок...да??
показать весь комментарий
03.01.2022 10:47 Ответить
контроль за витратами - перше діло, уявляю як буде радіти піпл коли заборонять готівкові гроші.
цікаво, а де сервера тієї "Дії"?
показать весь комментарий
03.01.2022 09:45 Ответить
Там де й кацапських ;Госуслуг;.
показать весь комментарий
03.01.2022 09:50 Ответить
країна?
показать весь комментарий
03.01.2022 10:00 Ответить
Дія - це не лише контроль за витратами, це тотальний контроль за громадянами. Ця тисяча просто один з кроків не лише для контролю за фінансами людей, а і до управління цими фінансами. Разом з контролем за іншою інформацією людей - медичною, освітньою, особистою та іншою, плюс стеження за переміщеннями людей, плюс підслуховування та підглядання за людьми через смартфони.
Про таке навіть не мріяли самі брудні диктатори. А якщо додати, що в нас інформація легко копіюється та продається на всіх рівнях - від дрібного криміналу до спецслужб кацапії, то стає моторошно від того, що чекає нас через декілька років.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:14 Ответить
все так. і мені цікаво, де ті сервери, де уся інфа?
показать весь комментарий
03.01.2022 10:17 Ответить
Цього ми ніколи не взнаємо. Пошук в інтернеті дає типову картинку гібридної брехні - декілька статей, що розміщення серверів за кордоном, і витоки інформації, та мутне белькотіння наших чиновників, що воно сертифіковано і сервери в Україні.
показать весь комментарий
03.01.2022 11:56 Ответить
В Жопу падло засунь свою тысячу. Хотя она даже не твоя а украденная у народа в виде безумных налогов. Я еще мог бы понять если бы людям дали возможность с пользой потратить ее или пожертвовать на армию или больным детям, а не на идиотизм, который мог придумать только больной на голову.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:07 Ответить
Ещё бы,нищая страна радуется унизительным подачкам,вместо того что бы требовать от правительства экономического кого подъёма,рвань довольствуется жалкими халявными крошками.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:29 Ответить
Виктор, это не подачка. Это стимулирование вакцинации, как и во многих других странах, в том числе и в США.
Вам всё не так. Не стимулируют - плохо, стимулируют - плохо.
Нытьё - ваше кредо.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:37 Ответить
"Ого,дают штуку за вакцинацию,побегу уколюсь",не будет ни одного антивакцинатора,кто так подумает,эта тысяча никак не повлияет на количество вакцинированных,а значит её нельзя называть стимулированием,это просто жалкая подачка.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:49 Ответить
Не хочешь "подачку"?
Тогда тебя нужно стимулировать, как это делают в Амстердаме.

показать весь комментарий
03.01.2022 11:14 Ответить
https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus Министерство финансов США дало разрешение на использование средств, выделенных на борьбу с COVID-19, на стимулирование вакцинации, включая выплаты привившимся гражданам.
показать весь комментарий
03.01.2022 10:31 Ответить
Выплаты ваучерами или деньгами?
показать весь комментарий
03.01.2022 10:40 Ответить
Доступ к телу стоит миллионы. А люди штыркают непонятно что в себя
показать весь комментарий
03.01.2022 14:34 Ответить
Исходя из представленных данных поддержку получили аж по 104 грн. 😂
показать весь комментарий
04.01.2022 11:15 Ответить
 
 