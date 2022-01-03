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"Ковидная тысяча": вакцинированные украинцы потратили уже 638 миллионов гривен
На сегодняшний день из поданных 6,1 млн заявок на "поддержку" вакцинированные украинцы уже потратили 638 млн гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграмме.
Заявки подали более 6,1 млн вакцинированных украинцев, которые уже израсходовали 638 млн гривен.
Также он отметил, что за три недели граждане открыли 7,1 млн карт в банках для начисления выплат.
Как сообщалось, проект "єПідтримка" в приложении "Дія" был официально запущен 19 декабря.
Получить тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, получившие прививку двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дія".
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може ми саме так забавляємося...а не цирк та кіно!
Але не лише. То чого ти додовбуєшся до людини, яка сплачує 20 % від вартості товарів ?
Що не так ?
Зробив нам послугу, роздавши ж наші гроші.
В інших країнах теж заохочують. Ви репетуєте - а в нас ні!
Почали заохочувати й підтримувати уражені сегменти економіки. Ви репетуєте - піар!
Якби Петро заохочував, вам би сподобалось.
Отвєчаю - це програма стимулювання вакцінації, а не підтримки ледачіх жебраків.
слиплись ноздли и зопа.
міністр блін
цікаво, а де сервера тієї "Дії"?
Про таке навіть не мріяли самі брудні диктатори. А якщо додати, що в нас інформація легко копіюється та продається на всіх рівнях - від дрібного криміналу до спецслужб кацапії, то стає моторошно від того, що чекає нас через декілька років.
Вам всё не так. Не стимулируют - плохо, стимулируют - плохо.
Нытьё - ваше кредо.
Тогда тебя нужно стимулировать, как это делают в Амстердаме.