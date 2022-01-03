"Ковідна тисяча": вакциновані українці витратили вже 638 мільйонів гривень

На сьогодні з поданих 6,1 млн заявок на "єПідтримку" вакциновані українці вже витратили 638 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграмі.

Заявки подали понад 6,1 млн вакцинованих українців, які вже витратили 638 млн гривень.

Також він зазначив, що за три тижні громадяни відкрили 7,1 млн карток у банках для нарахування виплат.

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Як повідомлялося, проект "єПідтримка" у застосунку "Дія" був офіційно запущений 19 грудня.

Отримати тисячу гривень із держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат у мобільному додатку "Дія".



