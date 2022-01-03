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"Ковідна тисяча": вакциновані українці витратили вже 638 мільйонів гривень
На сьогодні з поданих 6,1 млн заявок на "єПідтримку" вакциновані українці вже витратили 638 млн гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграмі.
Заявки подали понад 6,1 млн вакцинованих українців, які вже витратили 638 млн гривень.
Також він зазначив, що за три тижні громадяни відкрили 7,1 млн карток у банках для нарахування виплат.
Як повідомлялося, проект "єПідтримка" у застосунку "Дія" був офіційно запущений 19 грудня.
Отримати тисячу гривень із держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат у мобільному додатку "Дія".
Топ коментарі
+14 Привет
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+13 Рекрут
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+12 Дяди Васи Ученик
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може ми саме так забавляємося...а не цирк та кіно!
Але не лише. То чого ти додовбуєшся до людини, яка сплачує 20 % від вартості товарів ?
Що не так ?
Зробив нам послугу, роздавши ж наші гроші.
В інших країнах теж заохочують. Ви репетуєте - а в нас ні!
Почали заохочувати й підтримувати уражені сегменти економіки. Ви репетуєте - піар!
Якби Петро заохочував, вам би сподобалось.
Отвєчаю - це програма стимулювання вакцінації, а не підтримки ледачіх жебраків.
слиплись ноздли и зопа.
міністр блін
цікаво, а де сервера тієї "Дії"?
Про таке навіть не мріяли самі брудні диктатори. А якщо додати, що в нас інформація легко копіюється та продається на всіх рівнях - від дрібного криміналу до спецслужб кацапії, то стає моторошно від того, що чекає нас через декілька років.
Вам всё не так. Не стимулируют - плохо, стимулируют - плохо.
Нытьё - ваше кредо.
Тогда тебя нужно стимулировать, как это делают в Амстердаме.