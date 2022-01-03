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"Ковідна тисяча": вакциновані українці витратили вже 638 мільйонів гривень

На сьогодні з поданих 6,1 млн заявок на "єПідтримку" вакциновані українці вже витратили 638 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграмі.

Заявки подали понад 6,1 млн вакцинованих українців, які вже витратили 638 млн гривень.

Також він зазначив, що за три тижні громадяни відкрили 7,1 млн карток у банках для нарахування виплат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Федоров про COVID-тисячу: "Для людей старшого віку будуть максимально відкриті можливості". ВIДЕО

Як повідомлялося, проект "єПідтримка" у застосунку "Дія" був офіційно запущений 19 грудня.

Отримати тисячу гривень із держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат у мобільному додатку "Дія".

Ковідна тисяча: вакциновані українці витратили вже 638 мільйонів гривень 01
Ковідна тисяча: вакциновані українці витратили вже 638 мільйонів гривень 02

виплати (1038) Федоров Михайло (876) Мінцифри (1184) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+14
И сразу скумбрия стала по 8...а завтра будет по 5...
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03.01.2022 08:52
+13
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03.01.2022 08:55
+12
Хотілося б на шпиталь її перекинути! 4 000 з моєї сім'ї.
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03.01.2022 09:01
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И сразу скумбрия стала по 8...а завтра будет по 5...
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03.01.2022 08:52 Відповісти
а почему к примеру нельзя купить танк\ракету вскладчину на эту сраную тысячу?
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03.01.2022 08:52 Відповісти
Хотілося б на шпиталь її перекинути! 4 000 з моєї сім'ї.
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03.01.2022 09:01 Відповісти
і на військовий шпиталь або на дитячу лікарню...або на волонтерські рахунки...
може ми саме так забавляємося...а не цирк та кіно!
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03.01.2022 10:31 Відповісти
Ліпше скажіть коли ці гроші можна буде всім витратити на ліки або комуналку?!
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03.01.2022 08:54 Відповісти
Тому, що це не гроші - це ваучери. Бо на них неможливо купити товар, а лише послуги, і то - обмежено.
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03.01.2022 09:44 Відповісти
Ето не деньги для людей или ради людей. Ето очередная мошенническая схема по отмыванию денег и ПОПУлизма, как и *теплые кредиты*, *молодежное кредитование*, * зельоные тарифы* и т.д. Не все люди к сожадению понимают что ету тысячу власть вытащила с ихнего же кармана и дала им в руки ваучер на покупку ненужных книг или билета в театр.
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03.01.2022 10:03 Відповісти
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03.01.2022 08:55 Відповісти
Зелені понти заради піару. Роздає роші платників податків. Не свої, не жаль. Зате піару повні штани.
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03.01.2022 09:10 Відповісти
Роздає платникам податків. А ти податки сплачуєш, пенсіонер?
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03.01.2022 09:16 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє? Пенсія податком не обкладається.
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03.01.2022 09:29 Відповісти
То ти вже отримав гроші платників податків, чи відмовився?
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03.01.2022 09:53 Відповісти
Податки сплачуються при купівлі товарів. Не чув ?
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03.01.2022 09:41 Відповісти
Податки сплачуються при нарахуванні зарплатні та отриманні доходів, не чула?
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03.01.2022 09:54 Відповісти
В тому числі.
Але не лише. То чого ти додовбуєшся до людини, яка сплачує 20 % від вартості товарів ?
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03.01.2022 10:01 Відповісти
Ти його перший пост читала? Роздають гроші платників податків кому?Платникам податків. Але не всім, а тим, хто вакцинувався.
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03.01.2022 10:09 Відповісти
Тобто піар влаштований за рахунок платників податків.
Що не так ?
Зробив нам послугу, роздавши ж наші гроші.
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03.01.2022 10:13 Відповісти
Не так.
В інших країнах теж заохочують. Ви репетуєте - а в нас ні!
Почали заохочувати й підтримувати уражені сегменти економіки. Ви репетуєте - піар!
Якби Петро заохочував, вам би сподобалось.
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03.01.2022 10:18 Відповісти
Мне нужны ботинки, курточка, лекарства. Сегмент продавцов одежды и обуви пострадал не меньше. Почему я должен идти в кино или покупать книгу? Вот почему? Я может и по 8 скумбрию найду, как только ответите, почему я не могу купить на 1000 гривен то, что мне более необходимо?
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03.01.2022 11:12 Відповісти
Не можеш собі заробити на "ботинки"?
Отвєчаю - це програма стимулювання вакцінації, а не підтримки ледачіх жебраків.
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03.01.2022 11:35 Відповісти
Ещё раз для любителей Зе и ко! Я не говорю, что я против ваших программ стимуляции вакцинации! Я против того, как распорядились моими деньгами за меня! Представь, если я простимулирую так твою премию, и заставлю тебя купить на всё премию воды в бутылях, чтоб ты ещё и тянул их потом на 5й этаж! Короче, любой товар, который ты не сможешь потом продать, но и тебе он не нужен. И пытаясь оскорбить меня жибраком, ты только делаешь хуже своей Зелёно-коричневой партии! Коричневая понял надеюсь почему?
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03.01.2022 12:06 Відповісти
Потому, что эта тысяча - НЕ ДЕНЬГИ. Просто назвали их деньгами для успокоения охлоса.
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03.01.2022 11:44 Відповісти
грязные вонючие деньжата -оставьте их себе может нажретесь когда-нибудь
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03.01.2022 09:22 Відповісти
Новогодние фантазии, когда кончился кокаин, а от нюхания муки
слиплись ноздли и зопа.
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03.01.2022 09:27 Відповісти
"Нагадаємо, американські вчені зі Стенфордського університету https://racurs.ua/ua/n160615-koronavirus-lutuie-de-naylegshe-pidhopyty-covid-19.html запевняють , що відвідування закладів у закритих приміщеннях, де люди багато говорять, їдять або займаються спортом призводить до 80% випадків інфікування коронавірусом."
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03.01.2022 09:31 Відповісти
Та это и без "ученых" понятно любому.
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03.01.2022 10:10 Відповісти
чому не на державній?
міністр блін
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03.01.2022 09:39 Відповісти
Теж купив декілька цікавихих книжок у ці вихідні в "Книгарня Є" . Ні , ну класно ж . І дуже приємно .
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03.01.2022 09:40 Відповісти
А вы все деньги до копейки потратили?
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03.01.2022 10:39 Відповісти
43 гривні залишилось . За наступну книжку більшу частину доведеться платити своїми грошима.
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03.01.2022 10:48 Відповісти
Много людей не потратит до нуля эти деньги, а они уже выделены, интересно куда уйдут остатки со счетов? Ну и если вы оставите какие то копейки, то вы тоже соучастником будете.
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03.01.2022 10:57 Відповісти
Типа на дурняк и уксус сладок...да??
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03.01.2022 10:47 Відповісти
контроль за витратами - перше діло, уявляю як буде радіти піпл коли заборонять готівкові гроші.
цікаво, а де сервера тієї "Дії"?
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03.01.2022 09:45 Відповісти
Там де й кацапських ;Госуслуг;.
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03.01.2022 09:50 Відповісти
країна?
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03.01.2022 10:00 Відповісти
Дія - це не лише контроль за витратами, це тотальний контроль за громадянами. Ця тисяча просто один з кроків не лише для контролю за фінансами людей, а і до управління цими фінансами. Разом з контролем за іншою інформацією людей - медичною, освітньою, особистою та іншою, плюс стеження за переміщеннями людей, плюс підслуховування та підглядання за людьми через смартфони.
Про таке навіть не мріяли самі брудні диктатори. А якщо додати, що в нас інформація легко копіюється та продається на всіх рівнях - від дрібного криміналу до спецслужб кацапії, то стає моторошно від того, що чекає нас через декілька років.
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03.01.2022 10:14 Відповісти
все так. і мені цікаво, де ті сервери, де уся інфа?
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03.01.2022 10:17 Відповісти
Цього ми ніколи не взнаємо. Пошук в інтернеті дає типову картинку гібридної брехні - декілька статей, що розміщення серверів за кордоном, і витоки інформації, та мутне белькотіння наших чиновників, що воно сертифіковано і сервери в Україні.
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03.01.2022 11:56 Відповісти
В Жопу падло засунь свою тысячу. Хотя она даже не твоя а украденная у народа в виде безумных налогов. Я еще мог бы понять если бы людям дали возможность с пользой потратить ее или пожертвовать на армию или больным детям, а не на идиотизм, который мог придумать только больной на голову.
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03.01.2022 10:07 Відповісти
Ещё бы,нищая страна радуется унизительным подачкам,вместо того что бы требовать от правительства экономического кого подъёма,рвань довольствуется жалкими халявными крошками.
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03.01.2022 10:29 Відповісти
Виктор, это не подачка. Это стимулирование вакцинации, как и во многих других странах, в том числе и в США.
Вам всё не так. Не стимулируют - плохо, стимулируют - плохо.
Нытьё - ваше кредо.
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03.01.2022 10:37 Відповісти
"Ого,дают штуку за вакцинацию,побегу уколюсь",не будет ни одного антивакцинатора,кто так подумает,эта тысяча никак не повлияет на количество вакцинированных,а значит её нельзя называть стимулированием,это просто жалкая подачка.
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03.01.2022 10:49 Відповісти
Не хочешь "подачку"?
Тогда тебя нужно стимулировать, как это делают в Амстердаме.

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03.01.2022 11:14 Відповісти
https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus Министерство финансов США дало разрешение на использование средств, выделенных на борьбу с COVID-19, на стимулирование вакцинации, включая выплаты привившимся гражданам.
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03.01.2022 10:31 Відповісти
Выплаты ваучерами или деньгами?
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03.01.2022 10:40 Відповісти
Доступ к телу стоит миллионы. А люди штыркают непонятно что в себя
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03.01.2022 14:34 Відповісти
Исходя из представленных данных поддержку получили аж по 104 грн. 😂
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04.01.2022 11:15 Відповісти
 
 