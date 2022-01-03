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Новости Санкции против России
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Процесс сертификации "Северного потока-2" может затянуться до лета, - МИД РФ

Процесс сертификации

Процесс сертификации "Северного потока-2" может затянуться до лета, не исключены новые санкции США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил "РИА Новости" заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации "Северного потока 2"), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться", - сказал он.

При этом Панкин не исключил, что процесс сертификации может быть осложнен со стороны США.

"Да, после этого может быть там кувалда американская – почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу", - сказал дипломат.

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Напомним, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявил, что после запуска "Северного потока-2" цены на газ в Европе не упадут. По его словам, президент РФ Владимир Путин помимо того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, он еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, спотам.

Автор: 

МИД РФ (1665) россия (95454) США (26542) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+5
ВШД ВАШОГО ПОТОКУ СМЕРДИТЬ ТРУПАМИ!
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03.01.2022 12:19
+4
До літа якого року ?
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03.01.2022 12:14
+3
И это прекрасно. Свиноросам страдать.
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03.01.2022 12:30
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До літа якого року ?
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03.01.2022 12:14 Ответить
Краще до нового року!
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03.01.2022 15:24 Ответить
Нашу Гадю туди на баржі, хай сертифікує🤣
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03.01.2022 12:16 Ответить
ВШД ВАШОГО ПОТОКУ СМЕРДИТЬ ТРУПАМИ!
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03.01.2022 12:19 Ответить
И это прекрасно. Свиноросам страдать.
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03.01.2022 12:30 Ответить
Чего прекрасного то? К лету газпром отобьёт вложенные в поток 5 лярдов баксов за счёт высоких цен на газ. Им сейчас больше всех выгодна эта задержка, СП2 стоит, бабло льётся рекой. Развели болото и платим за газ в 3 раза дороже кому в карман? тут либо отказываться от любого газа из России либо не заниматься хнёй, ибо сейчас Путин на этом обогащается, а Европа сливает ему своё бабло.
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03.01.2022 14:47 Ответить
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03.01.2022 19:25 Ответить
Думаю к апрелю газпром отзовёт сертификацию. Вспомнит, о том, что масло в двигателе компрессорной станции не соответствует ГОСТу.
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03.01.2022 12:46 Ответить
Я тоже считаю, что будет тянуть резину.
В 2022 цены на газ будут 400 летом, 700 зимой.
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03.01.2022 13:32 Ответить
Капитан Очевидность . . .
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03.01.2022 15:33 Ответить
 
 