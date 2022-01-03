Процесс сертификации "Северного потока-2" может затянуться до лета, - МИД РФ

Процесс сертификации "Северного потока-2" может затянуться до лета, не исключены новые санкции США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил "РИА Новости" заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации "Северного потока 2"), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться", - сказал он.

При этом Панкин не исключил, что процесс сертификации может быть осложнен со стороны США.

"Да, после этого может быть там кувалда американская – почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу", - сказал дипломат.

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Напомним, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявил, что после запуска "Северного потока-2" цены на газ в Европе не упадут. По его словам, президент РФ Владимир Путин помимо того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, он еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, спотам.