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Новини Санкції проти Росії
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Процес сертифікації "Північного потоку-2" може затягнутися до літа, - МЗС РФ

Процес сертифікації

Процес сертифікації "Північного потоку-2" може затягнутися до літа, не виключені нові санкції США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив "РИА Новости" заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін.

"Регламенти процедури такі, що вони дозволяють навіть не те щоб затягнути (процес сертифікації "Північного потоку 2"), а саме, робити цей розгляд у першій, другій умовно інстанції, розтягнувши його на багато місяців ... Так, це може і до літа продовжитися" , - сказав він.

При цьому Панкін не виключив, що сертифікація може бути ускладнена з боку США.

"Так, після цього може бути там кувалда американська - чому б не уявити, що американці скажуть німцям ні грама російського газу по "Північному потоку" не купувати? Він може бути сертифікований, а можуть і не просертифікувати. Можуть будь-що застосувати. Тобто каверзи можуть бути на кожному кроці", - сказав дипломат.

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Нагадаємо, глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко раніше заявив, що після запуску "Північного потоку-2" ціни на газ в Європі не впадуть. За його словами, президент РФ Володимир Путін крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, він ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які при цьому не були б прив'язані до ринку, хабів, споту.

МЗС рф (959) росія (65052) США (22685) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+5
ВШД ВАШОГО ПОТОКУ СМЕРДИТЬ ТРУПАМИ!
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03.01.2022 12:19
+4
До літа якого року ?
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03.01.2022 12:14
+3
И это прекрасно. Свиноросам страдать.
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03.01.2022 12:30
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До літа якого року ?
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03.01.2022 12:14 Відповісти
Краще до нового року!
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03.01.2022 15:24 Відповісти
Нашу Гадю туди на баржі, хай сертифікує🤣
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03.01.2022 12:16 Відповісти
ВШД ВАШОГО ПОТОКУ СМЕРДИТЬ ТРУПАМИ!
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03.01.2022 12:19 Відповісти
И это прекрасно. Свиноросам страдать.
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03.01.2022 12:30 Відповісти
Чего прекрасного то? К лету газпром отобьёт вложенные в поток 5 лярдов баксов за счёт высоких цен на газ. Им сейчас больше всех выгодна эта задержка, СП2 стоит, бабло льётся рекой. Развели болото и платим за газ в 3 раза дороже кому в карман? тут либо отказываться от любого газа из России либо не заниматься хнёй, ибо сейчас Путин на этом обогащается, а Европа сливает ему своё бабло.
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03.01.2022 14:47 Відповісти
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03.01.2022 19:25 Відповісти
Думаю к апрелю газпром отзовёт сертификацию. Вспомнит, о том, что масло в двигателе компрессорной станции не соответствует ГОСТу.
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03.01.2022 12:46 Відповісти
Я тоже считаю, что будет тянуть резину.
В 2022 цены на газ будут 400 летом, 700 зимой.
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03.01.2022 13:32 Відповісти
Капитан Очевидность . . .
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03.01.2022 15:33 Відповісти
 
 