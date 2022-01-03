Процес сертифікації "Північного потоку-2" може затягнутися до літа, - МЗС РФ

Процес сертифікації "Північного потоку-2" може затягнутися до літа, не виключені нові санкції США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив "РИА Новости" заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін.

"Регламенти процедури такі, що вони дозволяють навіть не те щоб затягнути (процес сертифікації "Північного потоку 2"), а саме, робити цей розгляд у першій, другій умовно інстанції, розтягнувши його на багато місяців ... Так, це може і до літа продовжитися" , - сказав він.

При цьому Панкін не виключив, що сертифікація може бути ускладнена з боку США.

"Так, після цього може бути там кувалда американська - чому б не уявити, що американці скажуть німцям ні грама російського газу по "Північному потоку" не купувати? Він може бути сертифікований, а можуть і не просертифікувати. Можуть будь-що застосувати. Тобто каверзи можуть бути на кожному кроці", - сказав дипломат.

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Нагадаємо, глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко раніше заявив, що після запуску "Північного потоку-2" ціни на газ в Європі не впадуть. За його словами, президент РФ Володимир Путін крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, він ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які при цьому не були б прив'язані до ринку, хабів, споту.