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Пять ядерных стран заявили о необходимости предотвращения ядерной войны

Пять ядерных стран заявили о необходимости предотвращения ядерной войны

Пять государств выступили с общим заявлением о необходимости предотвратить ядерную войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Документ подписали Китай, Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и Франция.

В частности, ядерные государства считают предотвращение войны между обладающими ядерным оружием странами и снижение стратегических рисков их главными обязанностями.

"Мы подтверждаем, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Поскольку применение ядерного оружия будет иметь далеко идущие последствия, мы также утверждаем, что ядерное оружие - пока оно существует - должно служить оборонным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войну. Мы твердо убеждены, что дальнейшее распространение такого оружия должно быть предотвращено", - говорится в заявлении.

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При этом в заявлении отмечается, что лидеры пяти стран остаются благосклонными по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Каждый из нас намерен сохранить и еще больше усилить наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерного оружия. Мы подтверждаем обоснованность наших предыдущих заявлений о ненацеливании, снова заявляя, что ни одно из наших ядерных вооружений не нацелено друг на друга или на любое другое государство", - говорится в заявлении.

Автор: 

Великобритания (4946) Китай (2954) россия (95454) США (26542) Франция (3501) ядерное оружие (1331) ядерная безопасность (493)


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Топ комментарии
+10
Дуже жаль, що Україна не в числі ядерних держав.
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03.01.2022 16:56
+10
Все эти договора не стоят ничего мы уже видели будапештский меморандум все подписанты гарантировали но ничего из гарантий не выполнено очередной фантик
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03.01.2022 17:01
+9
И потому раша собирается в Беларусь ядерное оружие завозить и в Крым завезла ?
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03.01.2022 17:01
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Индонезия отказалась покупать РАБссиянский хлам СУ-35...,вместо них купят американские и францкские самолеты...

интересна форма отказа...денег нет в бюджете Индонезии....,но для американских и французских бабло нашли... https://youtu.be/Gkl1URP0kM8 ...видос в тему...
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03.01.2022 17:29 Ответить
В 2021 году на РАБсси упало без видимых причин 34 самолета вертолета,погибло более 150 хмырей Путлера....,плата за сбитый Боинг на Донбассе продолжится и в этом году....
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03.01.2022 17:33 Ответить
А что такого в ЯО ? Большой бабах? Про ядерную зиму мифы уже развеяли, города сносить можно просто ковровыми бомбардировками - эфективней и дешевле (смотри бомбежки Токио, там Херосима и рядом не стояла), что бы увеличить радиус поражения в 10 раз надо заряд увеличить в 1000, что офигенно не норм, учитывая стоимость. Да, самое конченое в ЯО, это как раз стоимость, только безумец может столько тратить на оружие, за такое бабло можно столько авиационных вакуумных бомб повышенной мощности наклепать, что сумарная мощность ЯО и рядом не стояло.

ЯО очень хороша для терактов и разпила тонн бабла. Вспомнить как рашка на никому не нужный Посейдон лаве просрала, еще и бред городила что вызовет цунами. Да для вызова среднего цунами урана и свинца на всей земле не хватит - там мощности от сдвига тектонических плит на порядки больше...
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03.01.2022 17:35 Ответить
О чем вы? У термоядерных зарядов практически нет потолка мощности. Совок взорвал 60 мегатонную боеголовку в 1960-х. При том что изначальная мощность предполагалась в 100 мегатонн, зассали непредсказуемых последствий. После этого начались все это договоры по сокращению арсеналов, так как дошло, что судный день может наступить раньше времени.
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03.01.2022 18:13 Ответить
Да, и чем ты ее доставлять собрался 100 мегатонн? Это больше 45 тонн, ее даже Ту-160 не подымит. В Мрию засунуть? Сейчас вообще поняли и максимум делают до 200 килотонн, бо больше нет никакого смысла. У термоядерных зарядов есть потолок мощности из за ограниченого количества обогащенного урана и свинца для обертки.

ЯО по стоимости - это самый бесполезный вид вооружений. Хорошо что мы от него избавились, а то бы сейчас весь оборонный бюджет сжирало и бабло пилили бы.
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03.01.2022 18:30 Ответить
больше 45 тонн

А сейчас сколько? Над Хиросимой взорвали 64 кг урана. Поучаствовать в реакции успело менее 700 грамм (остальное разлетелось раньше). В результате выделилось менее 1 грамма энергии. То есть порядка 0.1% от массы. Предположим у термоядерной - такой же КПД. Предположим технологии со временем придут к тому что в реакцию включится весь заряд. Тогда на 100 мегатонн должно пойти около 5 000 кг заряда. Сейчас такая бомба уже должна бы была влезать в ракету.

НО: у ядерной реакции - хреновый КПД. Возьмём антивещество. У него при аннигиляции в энергию переходит не только 100% массы, но и равная масса обычного вещества. Сколько антивещества надо на такой взрыв? Вроде 2.5 кг?!

Человеку вполне по силам разнести землю. Если даже не прямо сейчас, то в недалёком будущем.
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03.01.2022 18:58 Ответить
один грамм антиводорода стоил бы 62,5 триллиона долларов если его можно было произвести, но толку - он тут же анигилирует

100 мегатонн - это термоядерная бомба. Там ядерная используеться как детонатор.

Ну и посчитай Хиросима - 64 кг урана - бомба 4400 кг. Короче умножай массу на 100. Ты ж просто уран не будешь в ракету совать лол
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04.01.2022 23:52 Ответить
Нейтронную атомную бомбу никто не отменял.
Радиацая быстро падает - заходи в дом,
садись на диван, включай телевизор....
Только подвинь прежних хозяев.
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03.01.2022 19:02 Ответить
Ніхто за 50 років не намагався бомбити АЕС.
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03.01.2022 19:07 Ответить
Що по впшому таке нейтронна бомба?
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03.01.2022 19:08 Ответить
Ввести мораторий на войны и разоружиться! Кто против, экономическое эмбарго. Конец. Или готовьтесь к ядерной катастрофе, морально, конечно я имею у виду)
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03.01.2022 17:37 Ответить
РАБссия скорее нападет на Ичкерию в третий раз...,чем с таким же металломом на весь Мир...,после братства с Гитлером в 1939 года...на РАБссии произошел надлом сюзничества паталогеческая трусость...,это типа вдесятером на одного грузина в 2008 году напасть могут...
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03.01.2022 17:41 Ответить
Ну, если Запоребрик подписал, британцы могут спать спокойно.

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03.01.2022 17:42 Ответить
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03.01.2022 18:53 Ответить
Кстати, у немцев тогда не было дальней авиации...
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03.01.2022 18:54 Ответить
Что не помешало совершить им 7 сентября 1940 года массированную бомбардировку Лондона, невежественный скреподрочер.
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03.01.2022 19:32 Ответить
Бомбардировки немцами Лондона в 1940 - это фейки, геббельсовская отрыхка?

https://www.gazeta.ru/science/2020/09/06_a_13238396.shtml
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03.01.2022 19:53 Ответить
А с чего ты взял что она фейковая, адепт скрепоносный? В 1940, как раз во время бомбардировок Лондона Сосо с Гитлером были очень даже вась-вась. Вероятнее всего, эта картинка как раз и появилась в 1940-м, а вот уже в 1941-м ее быренько перерисовали. Ради получения ленд-лиза. Хоть усрись, но доказать обратное ты не можешь, совкодрочер)
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04.01.2022 09:02 Ответить
З.Ы. Кстати, а какого года это твоя "+10500 нефейковая" картинка от совковой пропаганды? Это важно. Поскольку первыми Берлин начали бомбить ваще французы, потом британцы, в 1940-м, потом совок в 1941 чисто отметился, ибо десяток бомбардировщиков, долетевших до цели - это меньше, чем ничего. Британцы в 1941-1943 налетов почти не совершали. Совку же уже до 1945 уже было не до того.
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04.01.2022 09:25 Ответить
А ти докажи, що це фейк
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04.01.2022 06:02 Ответить
История доказала: во время 2-й мировой нацистский Берлин бомбили США, Великобритания и СССР. Будешь спорить?
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04.01.2022 08:45 Ответить
Це не доказ, спробуй ще
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05.01.2022 21:40 Ответить
Марк Фейгин в беседе с Игорем Яковенко произнес страшную цифру...на РАБссии от Ковид панедимии дуба врелзаи 1 млн рабсеянцев.....,не надо никакой ядерной бімбы...
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03.01.2022 17:45 Ответить
Україна відмовилась від ядерної зброї взамін на гарантії недоторканності.УГОДА ПОРУШЕНА,тепер нас НІЩО НЕ СТРИМУЄ.
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03.01.2022 17:48 Ответить
Відсутність збагачувальних підприємств, контроль МАГАТЕ, над відпрацьованим ядерним паливом. Ну і звісно, як же без наших гнид, що не страшніші московських вошей.
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03.01.2022 18:17 Ответить
Різали не тільки те що стосується ЯЗ. А наприклад, ПЗРК, літаки перехоплювачі і багато ще чого цікавого, ми ж напевно єдині хто ратифікував договір про звичайні озброєння, при тому що наш сусід цього не зробив. Питання хто буде за це відповідати, відповідь - напевно ніхто.
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03.01.2022 18:46 Ответить
Як мило, п'ять ядерних країн заявили про запобігання ядерної війни. Що робити іншим без'ядерним країнам, у кордонах яких ядерні скопили більш ніж стотисячну армію. Ах так, Будапештський меморандум../
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03.01.2022 17:51 Ответить
ну например развивать гиперзвуковые ракеты с обычной взрывчаткой и биологическое оружие.
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03.01.2022 18:24 Ответить
Нам можна дешевше. Простих ракет з дальністю 500 км. щоб до Москви долетіло.
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03.01.2022 18:57 Ответить
Ну, допустим, появятся у вас такие ракеты. Дальше что делать будете?
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03.01.2022 19:54 Ответить
Ну допустим, сможем спасти Воронеж.
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03.01.2022 19:56 Ответить
Увы, Воронеж уже ничто не спасёт...
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03.01.2022 20:05 Ответить
Первая в Мире ядренная бомба была изобретена в моем родном Харькове в 1932 году четырьмя физиками-ядерщиками... Я этим фактом и горжусь и не горжусь....
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03.01.2022 17:51 Ответить
...за 6 лет до того как в принципе было открыто расщепление ядра при поглощении нейтронов...

"Верю".
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03.01.2022 18:32 Ответить
Рудольф Абель, был не в курсе.
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03.01.2022 18:59 Ответить
Им хорошо. А попробуй их самих отказаться от ядерного оружия. А некоторых развели как лохов..
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03.01.2022 17:52 Ответить
Извечные соперники Китай и Индия кааака бахнут бімбами по друг другу,будет вам усем больно...(шутка юмора)
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03.01.2022 17:57 Ответить
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03.01.2022 17:59 Ответить
Підбір фото для циєї новини свідчить про те, що редактор новин на цензорі - недоумок.
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03.01.2022 18:11 Ответить
В частности, ядерные государства считают предотвращение войны между обладающими ядерным оружием странами и снижение стратегических рисков их главными обязанностями

И ни слова о неприменении ЯО против безъядерных государств. Что очень актуально для Украины, в данное время.
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03.01.2022 18:15 Ответить
Будут разоружаться?
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03.01.2022 18:15 Ответить
Ніхто в здоровому розумі не відмовиться від ЯЗ. Це тільки наші голови колгоспу могли в 90х до цього додуматися, паралельно знищивши в додачу величезні об'єми іншої зброї.
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03.01.2022 18:23 Ответить
Только 5.
А остальные?
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03.01.2022 18:28 Ответить
Остальные не играют ключевые роли в "мировой политике". Видимо, так считается...
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03.01.2022 19:49 Ответить
Після того як "Будапештський меморандум" ці "гаранти" перетворили в туалетний папірець всі їхні "заяви про необхідність запобігти ядерній війні" є таким самим туалетним папірцем, принаймні для України....
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03.01.2022 18:41 Ответить
Хорошее заявление! Хотя и не содержит ничего нового....Еще до "Брежневской разрядки ученые объяснили политикам что ЯО - это оружие для самоубийства и убийства жизни на Земле. Но ,свихнувшиеся мизантропы или блефующие людоеды не переводятся... И самое печальное ,что толпы обывателей поддерживают таких упырей....
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03.01.2022 19:00 Ответить
Mark Bobrovsky@bobmark_42



Новина перша.
6 січня у Москві відбудуться переговори радників лідерів Норманського формату.
Тема зустрічі - ситуація навколо України.
Зустрінуться представники Німеччини, Франції та Росії.
А Україна? А її представників там не буде.
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03.01.2022 19:00 Ответить
Подумаешь...тоже мне миротворчество... Так на парашке свято уверены, что и вторжение в Украину "должно служить оборонным целям"... Весь мир в опасности, пока существует ******** и пох на ваши заявления и договора!
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03.01.2022 19:13 Ответить
смешно
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03.01.2022 19:26 Ответить
И Путин? Это он пытается выбраться из своего капкана, который поставил блефуя, а теперь ищет пути красиво выйти из провала! Типа, я за мир! Боится, что получит в ответку, мало не покажется! Типа, грабить, убивать буду, но вы меня не трогайте, я больше не буду грозить ядерным пеплом! Хитро, как со стерхами, только они улетели в другую сторону!
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03.01.2022 19:30 Ответить
Раші такі меморандуми до дупи
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03.01.2022 19:42 Ответить
... а чому решта ядерних країн не підписали : Ізраїль, Пакистан, Індія ?
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03.01.2022 19:45 Ответить
уже вполне очевидно какие вы миротворцы мля..ть
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03.01.2022 19:50 Ответить
первый шаг к началу ядерной войны
сделал именно фуйлостан, захватив Крым и развязав войну в Украине
именно фуйлостан и подстраховуется этой бумажкой
надеясь уничтожить Украину не доводя ситуацию до ядерной кнопки
но надо понимать
что врагов у фуйлостана намного больше, чем друзей,
и, если они будут бить
то сразу -
по кремлю,
чтобы сильно не распылятся !
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03.01.2022 20:04 Ответить
Оскільки застосування ядерної зброї матиме далекосяжні наслідки, ми також стверджуємо, що ядерна зброя - поки вона існує - повинна служити оборонним цілям, стримувати агресію і запобігати війні. світові аферисти роззброїли Україну ,щоб щоб ядерний український потенціал, не служив Україні оборонним цілям ,не стримував рашистську,а чи то якусь іншу агресію і не запобігав війні з Україною,Стають очевидні минулі домовленності ,про нинішні події в Україні
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03.01.2022 20:22 Ответить
Для того, что бы избежать ядерной войны, логичнее всего, уменьшить ядерные арсеналы.
Но обладатели ядерных арсеналов, вместо их сокращения у себя, больше всего беспокоятся о том, что бы ядерное оружие не появилось у других стран.
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03.01.2022 22:29 Ответить
від ядерної зброї ОБОВ'ЯЗКОВО постраждають найбільше країни, які її зберігають!
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04.01.2022 03:39 Ответить
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