Пять ядерных стран заявили о необходимости предотвращения ядерной войны

Пять государств выступили с общим заявлением о необходимости предотвратить ядерную войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Документ подписали Китай, Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и Франция.

В частности, ядерные государства считают предотвращение войны между обладающими ядерным оружием странами и снижение стратегических рисков их главными обязанностями.

"Мы подтверждаем, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Поскольку применение ядерного оружия будет иметь далеко идущие последствия, мы также утверждаем, что ядерное оружие - пока оно существует - должно служить оборонным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войну. Мы твердо убеждены, что дальнейшее распространение такого оружия должно быть предотвращено", - говорится в заявлении.

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При этом в заявлении отмечается, что лидеры пяти стран остаются благосклонными по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Каждый из нас намерен сохранить и еще больше усилить наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерного оружия. Мы подтверждаем обоснованность наших предыдущих заявлений о ненацеливании, снова заявляя, что ни одно из наших ядерных вооружений не нацелено друг на друга или на любое другое государство", - говорится в заявлении.