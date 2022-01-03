П'ять ядерних країн заявили про необхідність запобігання ядерній війні
П'ять держав виступили зі спільною заявою про необхідність запобігти ядерній війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Білого дому.
Документ підписали Китай, Росія, Великобританія, Сполучені Штати і Франція.
Зокрема, ядерні держави вважають запобігання війни між країнами, що володіють ядерною зброєю, і зниження стратегічних ризиків їх головними обов'язками.
"Ми підтверджуємо, що ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести. Оскільки застосування ядерної зброї матиме далекосяжні наслідки, ми також стверджуємо, що ядерна зброя - поки вона існує - повинна служити оборонним цілям, стримувати агресію і запобігати війні. Ми твердо переконані, що подальше поширення такої зброї має бути попереджено", - йдеться в заяві.
При цьому в заяві наголошується, що лідери п'яти країн залишаються прихильними зобов'язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
"Кожен з нас має намір зберегти і ще більше посилити наші національні заходи щодо запобігання несанкціонованого або ненавмисного застосування ядерної зброї. Ми підтверджуємо обгрунтованість наших попередніх заяв про не націлювання, знову заявляючи, що жодне з наших ядерних озброєнь не націлене один на одного або на будь-яку іншу державу", - йдеться в заяві.
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интересна форма отказа...денег нет в бюджете Индонезии....,но для американских и французских бабло нашли... https://youtu.be/Gkl1URP0kM8 ...видос в тему...
ЯО очень хороша для терактов и разпила тонн бабла. Вспомнить как рашка на никому не нужный Посейдон лаве просрала, еще и бред городила что вызовет цунами. Да для вызова среднего цунами урана и свинца на всей земле не хватит - там мощности от сдвига тектонических плит на порядки больше...
ЯО по стоимости - это самый бесполезный вид вооружений. Хорошо что мы от него избавились, а то бы сейчас весь оборонный бюджет сжирало и бабло пилили бы.
А сейчас сколько? Над Хиросимой взорвали 64 кг урана. Поучаствовать в реакции успело менее 700 грамм (остальное разлетелось раньше). В результате выделилось менее 1 грамма энергии. То есть порядка 0.1% от массы. Предположим у термоядерной - такой же КПД. Предположим технологии со временем придут к тому что в реакцию включится весь заряд. Тогда на 100 мегатонн должно пойти около 5 000 кг заряда. Сейчас такая бомба уже должна бы была влезать в ракету.
НО: у ядерной реакции - хреновый КПД. Возьмём антивещество. У него при аннигиляции в энергию переходит не только 100% массы, но и равная масса обычного вещества. Сколько антивещества надо на такой взрыв? Вроде 2.5 кг?!
Человеку вполне по силам разнести землю. Если даже не прямо сейчас, то в недалёком будущем.
100 мегатонн - это термоядерная бомба. Там ядерная используеться как детонатор.
Ну и посчитай Хиросима - 64 кг урана - бомба 4400 кг. Короче умножай массу на 100. Ты ж просто уран не будешь в ракету совать лол
Радиацая быстро падает - заходи в дом,
садись на диван, включай телевизор....
Только подвинь прежних хозяев.
https://www.gazeta.ru/science/2020/09/06_a_13238396.shtml
"Верю".
И ни слова о неприменении ЯО против безъядерных государств. Что очень актуально для Украины, в данное время.
А остальные?
Новина перша.
6 січня у Москві відбудуться переговори радників лідерів Норманського формату.
Тема зустрічі - ситуація навколо України.
Зустрінуться представники Німеччини, Франції та Росії.
А Україна? А її представників там не буде.
сделал именно фуйлостан, захватив Крым и развязав войну в Украине
именно фуйлостан и подстраховуется этой бумажкой
надеясь уничтожить Украину не доводя ситуацию до ядерной кнопки
но надо понимать
что врагов у фуйлостана намного больше, чем друзей,
и, если они будут бить
то сразу -
по кремлю,
чтобы сильно не распылятся !
Но обладатели ядерных арсеналов, вместо их сокращения у себя, больше всего беспокоятся о том, что бы ядерное оружие не появилось у других стран.