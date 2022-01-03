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П'ять ядерних країн заявили про необхідність запобігання ядерній війні

П'ять ядерних країн заявили про необхідність запобігання ядерній війні

П'ять держав виступили зі спільною заявою про необхідність запобігти ядерній війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Білого дому.

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Документ підписали Китай, Росія, Великобританія, Сполучені Штати і Франція.

Зокрема, ядерні держави вважають запобігання війни між країнами, що володіють ядерною зброєю, і зниження стратегічних ризиків їх головними обов'язками.

"Ми підтверджуємо, що ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести. Оскільки застосування ядерної зброї матиме далекосяжні наслідки, ми також стверджуємо, що ядерна зброя - поки вона існує - повинна служити оборонним цілям, стримувати агресію і запобігати війні. Ми твердо переконані, що подальше поширення такої зброї має бути попереджено", - йдеться в заяві.

При цьому в заяві наголошується, що лідери п'яти країн залишаються прихильними зобов'язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Кожен з нас має намір зберегти і ще більше посилити наші національні заходи щодо запобігання несанкціонованого або ненавмисного застосування ядерної зброї. Ми підтверджуємо обгрунтованість наших попередніх заяв про не націлювання, знову заявляючи, що жодне з наших ядерних озброєнь не націлене один на одного або на будь-яку іншу державу", - йдеться в заяві.

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Велика Британія (5569) Китай (4566) росія (65052) США (22685) Франція (3053) ядерна зброя (1150) ядерна безпека (563)


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Топ коментарі
+10
Дуже жаль, що Україна не в числі ядерних держав.
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03.01.2022 16:56
+10
Все эти договора не стоят ничего мы уже видели будапештский меморандум все подписанты гарантировали но ничего из гарантий не выполнено очередной фантик
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03.01.2022 17:01
+9
И потому раша собирается в Беларусь ядерное оружие завозить и в Крым завезла ?
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03.01.2022 17:01
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Индонезия отказалась покупать РАБссиянский хлам СУ-35...,вместо них купят американские и францкские самолеты...

интересна форма отказа...денег нет в бюджете Индонезии....,но для американских и французских бабло нашли... https://youtu.be/Gkl1URP0kM8 ...видос в тему...
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03.01.2022 17:29 Відповісти
В 2021 году на РАБсси упало без видимых причин 34 самолета вертолета,погибло более 150 хмырей Путлера....,плата за сбитый Боинг на Донбассе продолжится и в этом году....
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03.01.2022 17:33 Відповісти
А что такого в ЯО ? Большой бабах? Про ядерную зиму мифы уже развеяли, города сносить можно просто ковровыми бомбардировками - эфективней и дешевле (смотри бомбежки Токио, там Херосима и рядом не стояла), что бы увеличить радиус поражения в 10 раз надо заряд увеличить в 1000, что офигенно не норм, учитывая стоимость. Да, самое конченое в ЯО, это как раз стоимость, только безумец может столько тратить на оружие, за такое бабло можно столько авиационных вакуумных бомб повышенной мощности наклепать, что сумарная мощность ЯО и рядом не стояло.

ЯО очень хороша для терактов и разпила тонн бабла. Вспомнить как рашка на никому не нужный Посейдон лаве просрала, еще и бред городила что вызовет цунами. Да для вызова среднего цунами урана и свинца на всей земле не хватит - там мощности от сдвига тектонических плит на порядки больше...
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03.01.2022 17:35 Відповісти
О чем вы? У термоядерных зарядов практически нет потолка мощности. Совок взорвал 60 мегатонную боеголовку в 1960-х. При том что изначальная мощность предполагалась в 100 мегатонн, зассали непредсказуемых последствий. После этого начались все это договоры по сокращению арсеналов, так как дошло, что судный день может наступить раньше времени.
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03.01.2022 18:13 Відповісти
Да, и чем ты ее доставлять собрался 100 мегатонн? Это больше 45 тонн, ее даже Ту-160 не подымит. В Мрию засунуть? Сейчас вообще поняли и максимум делают до 200 килотонн, бо больше нет никакого смысла. У термоядерных зарядов есть потолок мощности из за ограниченого количества обогащенного урана и свинца для обертки.

ЯО по стоимости - это самый бесполезный вид вооружений. Хорошо что мы от него избавились, а то бы сейчас весь оборонный бюджет сжирало и бабло пилили бы.
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03.01.2022 18:30 Відповісти
больше 45 тонн

А сейчас сколько? Над Хиросимой взорвали 64 кг урана. Поучаствовать в реакции успело менее 700 грамм (остальное разлетелось раньше). В результате выделилось менее 1 грамма энергии. То есть порядка 0.1% от массы. Предположим у термоядерной - такой же КПД. Предположим технологии со временем придут к тому что в реакцию включится весь заряд. Тогда на 100 мегатонн должно пойти около 5 000 кг заряда. Сейчас такая бомба уже должна бы была влезать в ракету.

НО: у ядерной реакции - хреновый КПД. Возьмём антивещество. У него при аннигиляции в энергию переходит не только 100% массы, но и равная масса обычного вещества. Сколько антивещества надо на такой взрыв? Вроде 2.5 кг?!

Человеку вполне по силам разнести землю. Если даже не прямо сейчас, то в недалёком будущем.
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03.01.2022 18:58 Відповісти
один грамм антиводорода стоил бы 62,5 триллиона долларов если его можно было произвести, но толку - он тут же анигилирует

100 мегатонн - это термоядерная бомба. Там ядерная используеться как детонатор.

Ну и посчитай Хиросима - 64 кг урана - бомба 4400 кг. Короче умножай массу на 100. Ты ж просто уран не будешь в ракету совать лол
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04.01.2022 23:52 Відповісти
Нейтронную атомную бомбу никто не отменял.
Радиацая быстро падает - заходи в дом,
садись на диван, включай телевизор....
Только подвинь прежних хозяев.
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03.01.2022 19:02 Відповісти
Ніхто за 50 років не намагався бомбити АЕС.
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03.01.2022 19:07 Відповісти
Що по впшому таке нейтронна бомба?
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03.01.2022 19:08 Відповісти
Ввести мораторий на войны и разоружиться! Кто против, экономическое эмбарго. Конец. Или готовьтесь к ядерной катастрофе, морально, конечно я имею у виду)
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03.01.2022 17:37 Відповісти
РАБссия скорее нападет на Ичкерию в третий раз...,чем с таким же металломом на весь Мир...,после братства с Гитлером в 1939 года...на РАБссии произошел надлом сюзничества паталогеческая трусость...,это типа вдесятером на одного грузина в 2008 году напасть могут...
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03.01.2022 17:41 Відповісти
Ну, если Запоребрик подписал, британцы могут спать спокойно.

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03.01.2022 17:42 Відповісти
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03.01.2022 18:53 Відповісти
Кстати, у немцев тогда не было дальней авиации...
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03.01.2022 18:54 Відповісти
Что не помешало совершить им 7 сентября 1940 года массированную бомбардировку Лондона, невежественный скреподрочер.
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03.01.2022 19:32 Відповісти
Бомбардировки немцами Лондона в 1940 - это фейки, геббельсовская отрыхка?

https://www.gazeta.ru/science/2020/09/06_a_13238396.shtml
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03.01.2022 19:53 Відповісти
А с чего ты взял что она фейковая, адепт скрепоносный? В 1940, как раз во время бомбардировок Лондона Сосо с Гитлером были очень даже вась-вась. Вероятнее всего, эта картинка как раз и появилась в 1940-м, а вот уже в 1941-м ее быренько перерисовали. Ради получения ленд-лиза. Хоть усрись, но доказать обратное ты не можешь, совкодрочер)
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04.01.2022 09:02 Відповісти
З.Ы. Кстати, а какого года это твоя "+10500 нефейковая" картинка от совковой пропаганды? Это важно. Поскольку первыми Берлин начали бомбить ваще французы, потом британцы, в 1940-м, потом совок в 1941 чисто отметился, ибо десяток бомбардировщиков, долетевших до цели - это меньше, чем ничего. Британцы в 1941-1943 налетов почти не совершали. Совку же уже до 1945 уже было не до того.
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04.01.2022 09:25 Відповісти
А ти докажи, що це фейк
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04.01.2022 06:02 Відповісти
История доказала: во время 2-й мировой нацистский Берлин бомбили США, Великобритания и СССР. Будешь спорить?
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04.01.2022 08:45 Відповісти
Це не доказ, спробуй ще
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05.01.2022 21:40 Відповісти
Марк Фейгин в беседе с Игорем Яковенко произнес страшную цифру...на РАБссии от Ковид панедимии дуба врелзаи 1 млн рабсеянцев.....,не надо никакой ядерной бімбы...
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03.01.2022 17:45 Відповісти
Україна відмовилась від ядерної зброї взамін на гарантії недоторканності.УГОДА ПОРУШЕНА,тепер нас НІЩО НЕ СТРИМУЄ.
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03.01.2022 17:48 Відповісти
Відсутність збагачувальних підприємств, контроль МАГАТЕ, над відпрацьованим ядерним паливом. Ну і звісно, як же без наших гнид, що не страшніші московських вошей.
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03.01.2022 18:17 Відповісти
Різали не тільки те що стосується ЯЗ. А наприклад, ПЗРК, літаки перехоплювачі і багато ще чого цікавого, ми ж напевно єдині хто ратифікував договір про звичайні озброєння, при тому що наш сусід цього не зробив. Питання хто буде за це відповідати, відповідь - напевно ніхто.
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03.01.2022 18:46 Відповісти
Як мило, п'ять ядерних країн заявили про запобігання ядерної війни. Що робити іншим без'ядерним країнам, у кордонах яких ядерні скопили більш ніж стотисячну армію. Ах так, Будапештський меморандум../
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03.01.2022 17:51 Відповісти
ну например развивать гиперзвуковые ракеты с обычной взрывчаткой и биологическое оружие.
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03.01.2022 18:24 Відповісти
Нам можна дешевше. Простих ракет з дальністю 500 км. щоб до Москви долетіло.
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03.01.2022 18:57 Відповісти
Ну, допустим, появятся у вас такие ракеты. Дальше что делать будете?
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03.01.2022 19:54 Відповісти
Ну допустим, сможем спасти Воронеж.
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03.01.2022 19:56 Відповісти
Увы, Воронеж уже ничто не спасёт...
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03.01.2022 20:05 Відповісти
Первая в Мире ядренная бомба была изобретена в моем родном Харькове в 1932 году четырьмя физиками-ядерщиками... Я этим фактом и горжусь и не горжусь....
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03.01.2022 17:51 Відповісти
...за 6 лет до того как в принципе было открыто расщепление ядра при поглощении нейтронов...

"Верю".
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03.01.2022 18:32 Відповісти
Рудольф Абель, был не в курсе.
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03.01.2022 18:59 Відповісти
Им хорошо. А попробуй их самих отказаться от ядерного оружия. А некоторых развели как лохов..
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03.01.2022 17:52 Відповісти
Извечные соперники Китай и Индия кааака бахнут бімбами по друг другу,будет вам усем больно...(шутка юмора)
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03.01.2022 17:57 Відповісти
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03.01.2022 17:59 Відповісти
Підбір фото для циєї новини свідчить про те, що редактор новин на цензорі - недоумок.
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03.01.2022 18:11 Відповісти
В частности, ядерные государства считают предотвращение войны между обладающими ядерным оружием странами и снижение стратегических рисков их главными обязанностями

И ни слова о неприменении ЯО против безъядерных государств. Что очень актуально для Украины, в данное время.
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03.01.2022 18:15 Відповісти
Будут разоружаться?
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03.01.2022 18:15 Відповісти
Ніхто в здоровому розумі не відмовиться від ЯЗ. Це тільки наші голови колгоспу могли в 90х до цього додуматися, паралельно знищивши в додачу величезні об'єми іншої зброї.
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03.01.2022 18:23 Відповісти
Только 5.
А остальные?
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03.01.2022 18:28 Відповісти
Остальные не играют ключевые роли в "мировой политике". Видимо, так считается...
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03.01.2022 19:49 Відповісти
Після того як "Будапештський меморандум" ці "гаранти" перетворили в туалетний папірець всі їхні "заяви про необхідність запобігти ядерній війні" є таким самим туалетним папірцем, принаймні для України....
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03.01.2022 18:41 Відповісти
Хорошее заявление! Хотя и не содержит ничего нового....Еще до "Брежневской разрядки ученые объяснили политикам что ЯО - это оружие для самоубийства и убийства жизни на Земле. Но ,свихнувшиеся мизантропы или блефующие людоеды не переводятся... И самое печальное ,что толпы обывателей поддерживают таких упырей....
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03.01.2022 19:00 Відповісти
Mark Bobrovsky@bobmark_42



Новина перша.
6 січня у Москві відбудуться переговори радників лідерів Норманського формату.
Тема зустрічі - ситуація навколо України.
Зустрінуться представники Німеччини, Франції та Росії.
А Україна? А її представників там не буде.
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03.01.2022 19:00 Відповісти
Подумаешь...тоже мне миротворчество... Так на парашке свято уверены, что и вторжение в Украину "должно служить оборонным целям"... Весь мир в опасности, пока существует ******** и пох на ваши заявления и договора!
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03.01.2022 19:13 Відповісти
смешно
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03.01.2022 19:26 Відповісти
И Путин? Это он пытается выбраться из своего капкана, который поставил блефуя, а теперь ищет пути красиво выйти из провала! Типа, я за мир! Боится, что получит в ответку, мало не покажется! Типа, грабить, убивать буду, но вы меня не трогайте, я больше не буду грозить ядерным пеплом! Хитро, как со стерхами, только они улетели в другую сторону!
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03.01.2022 19:30 Відповісти
Раші такі меморандуми до дупи
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03.01.2022 19:42 Відповісти
... а чому решта ядерних країн не підписали : Ізраїль, Пакистан, Індія ?
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03.01.2022 19:45 Відповісти
уже вполне очевидно какие вы миротворцы мля..ть
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03.01.2022 19:50 Відповісти
первый шаг к началу ядерной войны
сделал именно фуйлостан, захватив Крым и развязав войну в Украине
именно фуйлостан и подстраховуется этой бумажкой
надеясь уничтожить Украину не доводя ситуацию до ядерной кнопки
но надо понимать
что врагов у фуйлостана намного больше, чем друзей,
и, если они будут бить
то сразу -
по кремлю,
чтобы сильно не распылятся !
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03.01.2022 20:04 Відповісти
Оскільки застосування ядерної зброї матиме далекосяжні наслідки, ми також стверджуємо, що ядерна зброя - поки вона існує - повинна служити оборонним цілям, стримувати агресію і запобігати війні. світові аферисти роззброїли Україну ,щоб щоб ядерний український потенціал, не служив Україні оборонним цілям ,не стримував рашистську,а чи то якусь іншу агресію і не запобігав війні з Україною,Стають очевидні минулі домовленності ,про нинішні події в Україні
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03.01.2022 20:22 Відповісти
Для того, что бы избежать ядерной войны, логичнее всего, уменьшить ядерные арсеналы.
Но обладатели ядерных арсеналов, вместо их сокращения у себя, больше всего беспокоятся о том, что бы ядерное оружие не появилось у других стран.
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03.01.2022 22:29 Відповісти
від ядерної зброї ОБОВ'ЯЗКОВО постраждають найбільше країни, які її зберігають!
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04.01.2022 03:39 Відповісти
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