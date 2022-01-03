На початку року Росія планує провести навчання стратегічних ядерних сил, - росЗМІ

Стратегічні командно-штабні навчання (СКШУ) "Гром" за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил (СЯС) РФ відбудуться на початку 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТАСС повідомило джерело, близьке до Міноборони Росії.

"Навчання "Гром" за участю російської ядерної тріади заплановано на початок 2022 року", - сказав він.

Зазначається, що ТАСС не має в своєму розпорядженні офіційного підтвердження цієї інформації.

Також повідомляється, що СКШУ з СЯС проводяться щорічно, зазвичай наприкінці "військового" навчального року. Як правило у межах цих навчань підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по полігону Кура на Камчатці, атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає МБР за метою полігоні Чижа на півночі Росії. Також виконується навчально-бойовий пуск МБР зі складу ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки Дальньої авіації ВКС РФ.

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Вже протягом багатьох тижнів посилюються побоювання, що Росія готується до вторгнення на територію України. Євросоюз і НАТО пригрозили Москві найжорсткішими санкціями на такий випадок. Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни та зі свого боку звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.