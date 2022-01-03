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На початку року Росія планує провести навчання стратегічних ядерних сил, - росЗМІ

На початку року Росія планує провести навчання стратегічних ядерних сил, - росЗМІ

Стратегічні командно-штабні навчання (СКШУ) "Гром" за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил (СЯС) РФ відбудуться на початку 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТАСС повідомило джерело, близьке до Міноборони Росії.

"Навчання "Гром" за участю російської ядерної тріади заплановано на початок 2022 року", - сказав він.

Зазначається, що ТАСС не має в своєму розпорядженні офіційного підтвердження цієї інформації.

Також повідомляється, що СКШУ з СЯС проводяться щорічно, зазвичай наприкінці "військового" навчального року. Як правило у межах цих навчань підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по полігону Кура на Камчатці, атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає МБР за метою полігоні Чижа на півночі Росії. Також виконується навчально-бойовий пуск МБР зі складу ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки Дальньої авіації ВКС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не виключає розміщення на території Білорусі ядерної зброї, якщо США і НАТО відмовляться обговорювати "гарантії безпеки", - МЗС РФ

Вже протягом багатьох тижнів посилюються побоювання, що Росія готується до вторгнення на територію України. Євросоюз і НАТО пригрозили Москві найжорсткішими санкціями на такий випадок. Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни та зі свого боку звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.

вторгнення (380) росія (65052) військові навчання (2775) ядерна зброя (1149)


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Топ коментарі
+14
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03.01.2022 09:40
+13
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03.01.2022 09:42
+10
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03.01.2022 09:36
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Ще якийсь довбо@об натисне на якусь червону кнопку "Пуск".
Ото буде...
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03.01.2022 09:35 Відповісти
дуже сподіваюсь, що та боеголовка вибухне десь у пусковій установці на підводному човні або ракетоносці
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03.01.2022 09:45 Відповісти
в зоні можливих бойових дій з обох боків знаходиться до десятка аес...
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03.01.2022 10:14 Відповісти
Бомбить будуть Київ если чо, Миколаїв, Херсон, Одессу. Для чого їм радіаційний фон? Їм треба придушить опір - вдарити по мобілізаційним пунктам.
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03.01.2022 10:23 Відповісти
ще досі суд не завершив справу по бук і МН17...
а по тих, хто ж то такий влучно поцілив ракетами у ядерні блоки по обидва боки держкордону буде встановити просто неможливо...стільки різних ракет зі своїми і не своїми підрозділами буде в зоні пострілів
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03.01.2022 10:31 Відповісти
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03.01.2022 11:21 Відповісти
раньше учения проходили в пустыне Средней Азии войск ПВО всех округов и соединений.. охрану по периметру несли войска КГБ когда лейтенант мог послал полем самого генерала ракетных войск сил ПВО.. у меня был знакомый Одесского округа округ так условно в зону входил аж Краснодарский край Белоруссия Молдова и границы по западу Румыния и так далее.. акватория Черного Азовского моря он был что то оперативный сотрудник из командиров штаба ПВО.. однажды они пропустили одну цель- ракета прошла мимо .....скандал был таков- что поменяли 40% командования от высшего до среднего звена - потому что по условиям учений пропустили что то типа Б-52 США... а там на борту 6 бомб по 25 киллотон..каждая... и главное ехали составы через всю страну и было тихо тихо никаких понтов реляций и бравурных статей и репортажей...
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03.01.2022 11:37 Відповісти
в долине Бекаа в 1982-м ПВО тоже пару израильских самолетиков прощелкали, а уж сколько ракет и кассетных бомб уничтожили (методом камикадзе), так это рассказать - не пересказать. Правда при этом потери израильской авиации - ноль целых, ноль десятых
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03.01.2022 11:55 Відповісти
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03.01.2022 09:36 Відповісти
Ох і морда, аж рука за цеглиною тягнеться!
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03.01.2022 09:40 Відповісти

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03.01.2022 10:52 Відповісти
А ти не стримуйся)
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03.01.2022 16:26 Відповісти
Не дотягнуся, черга бажаючих дуже велика.
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03.01.2022 19:26 Відповісти
ЗДОХНИ *****
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03.01.2022 11:59 Відповісти
Тільки не по Воронежу, тільки не по Воронежу, бо дужу близько від нас!
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03.01.2022 09:38 Відповісти
Судя по поступающей все время информации, учения в Раше ( за частую совместно с Минским генерал губернаторством, оккупированными Абхазией, Юж. Осетией, Приднестровьем, Крымом и ОРДЛО) происходят 300 дней в году, оставшиеся дни это период подготовки к учениям. И они еще жалуются на количество учений в Украине или странах НАТО, которых на 10 порядков меньше, и численность задействованных сил в 10-15 раз меньше.
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03.01.2022 09:38 Відповісти
Проведуть інвентарізацію скільки у них ядрьоних бімб.
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03.01.2022 09:40 Відповісти
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03.01.2022 09:40 Відповісти
краще "зелёная".... щоб не так "палевно" було
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03.01.2022 09:42 Відповісти
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03.01.2022 09:41 Відповісти
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03.01.2022 09:42 Відповісти
Запяматайте,періодика,терміни й організація ТТЗ,КШСН,ТСН,у РВСП ведуться за схемами ще радянського часу

ТТЗ-тактико-технічних занять

КШСН-командно штабних спеціальних навчання.
ТСН-тактико-спеціальні навчання
У України,як держави що мала Ядерну зброю,повинні бути усі документи стосовно приведення військ РВСП до вищих ступенів БГ,лінійки прицілювання ракетних комплексів та час розрахування боєвої готовності,це стосується й інших підрозділів російської армії,
Чому штаби України не вивчають тактику підрозділів,з приміненням ********* озброєння все є у наявності
Якщо цього не відбувається то це саботаж й підступництво

Ген.штаб тоді потрібно весь повісити до біса
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03.01.2022 09:43 Відповісти
Воронежу приготовиться
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03.01.2022 09:46 Відповісти
Последний козырь.
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03.01.2022 09:51 Відповісти
"не скоро руины травой порастут
воронеж то думал, воронеж то думал
воронеж то думал
ученья идут....." (С)
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03.01.2022 10:00 Відповісти
Варонеш падумать не успеет, как и мардва када из Сумской области прилетит.
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03.01.2022 10:19 Відповісти
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03.01.2022 10:00 Відповісти
Руський - нема такої національності. Татаро-монголи.
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03.01.2022 10:57 Відповісти
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03.01.2022 12:01 Відповісти
Главное,что бы учения проводили подальше от границы Украины,учитывая рукожопость кацапов и как никогда сильную Вейншорию
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03.01.2022 10:05 Відповісти
У суседей Украины с Востока денег больше нет, зато осталось много песен про ковид (которые население уже не слушает), много песен про бИндер (которые населению за все эти годы уже навязли в зубах) и очень много ЯО.
Последний факт печалит по той простой причине, что среди властей РФ очень много неадекватов, людей слабо соображающих в самом прямом смысле этого слова, то есть дуболомов.
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03.01.2022 10:14 Відповісти


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03.01.2022 10:14 Відповісти
Если будут боевые пуски ракет , то точняк и трех ракет две упадут , так что Воронеж должен срочно готовиться.
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03.01.2022 10:18 Відповісти
Детский сад
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03.01.2022 15:28 Відповісти
Гагарин долетался,дохлый Ссср до звизделся до вяличия в Гробу Господнем...,РАБссия повторяет дебильную дорогу идующую в Никуда...
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03.01.2022 10:22 Відповісти
2 in 1.
Сам пост и реакция на него профессора Преображенского.
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03.01.2022 10:25 Відповісти
Северная Корея. Только еше коварнее. И почему то весь мир молчит, а как Украине даже не дают оружие для самозащиты
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03.01.2022 10:23 Відповісти
у Сєвернай Карєє нема газу й нафти, а в паРаше есть, тому й мовчать.
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03.01.2022 11:24 Відповісти
Особо интересно участие в учениях РВСН , которьіе составляют основу российского ядерного потенциала . Дело в том , что основной ударной силой РВСН с 70-х годов прошлого века бьіли "южмашевские" МБР СС-18 "Воевода-Сатана" с десятью разделяющимися боеголовками индивидуального наведения . У них закончился срок безопасной єксплуатации (прокорродировали топливньіе баки) , а замену в виде тяжелой жидкостной МБР"Сармат" россияне пока создать не смогли . Оттого Путин и начал "требовать гарантии безопасности" от США и НАТО . Имхо
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03.01.2022 10:26 Відповісти
Скорее бы уже кацапстан прокорродировал окончательно. Осточертела дичь болотная.
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03.01.2022 10:48 Відповісти
оно начало "требовать гарантий", потомушо даже на востоке и юге Украины соцопросы уже показывают около 50% за НАТО, во многом благодаря мудрой и дальновидной политике *****
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03.01.2022 12:11 Відповісти
Дедушка аж и штанов выпрыгивает, показывая свою неадекватность... "Не трожь меня, - я психический" =) Лимит ********** давно исчерпан. "Не верю!" (с)
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03.01.2022 10:28 Відповісти
Мавзолейные Шизофреники Мировую революцию начали в 1917 году,с чего вы взяли что быдло Мавзолейное ее завершило в 1922 году созданием дохлого сссра?
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03.01.2022 10:29 Відповісти
Похоже ,ті бімби вже й шевелить не можна,грохнуть при пускі,ото був би подарунок!
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03.01.2022 10:34 Відповісти
Шампанское долго не хранится,взрывается само по себе по истечении срока годности...точно такая фигня и с ядерной бімбой...
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03.01.2022 10:37 Відповісти
С ядерной бомбой -- с точностью наоборот... Гарантия советского завода-изготовителя на боеголовку --- 10 лет, из-за деградации заряда, если проще --- боеголовка начинает саморазрушаться с момента изготовления. После этого головка снималась и заменялась свежей. Сколеновстан уже два раза продлевал сроки гарантии --- до 30 лет... Реакторы по наработке оружейного плутония остановлены, свежего ---нет! И чему там взрываться?

Где то в середине 90-х МО США приобрело 2 суперкомпьютера, для оценки самораспада боеголовок. Вывод --- К 2005 году самыми свежими расейскими боеголовками можно смело бомбить Воронеж --- нихрена ему не будет. Утрирую, конечно, но ядерное оружие балалайна может засунуть себе в.... ну, вы поняли. Испытания --запрещены, поэтому ***** и передал южнокорейскому Плохишу.Тот и рванул, но... взрывы оказались слабыми, и с каждым днем будут все слабее, многие --- уже вообще можно в металлолом...
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03.01.2022 11:54 Відповісти
Севернокорейскому!
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03.01.2022 11:56 Відповісти
Существуют радиохимические заводы, где содержимое боеголовок чистится от продуктов распада и снова засовывается в заряд. Иначе и США давно бы были неядерной державой.
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03.01.2022 12:45 Відповісти
А я уже обрадовался.... да, существуют, в частности Сибирский химический комбинат... благодарю за поправку...
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03.01.2022 14:05 Відповісти
Самі себе взірвуть і НАТО заплаче.
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03.01.2022 10:42 Відповісти
чим більше навчань , тим більше здошне кацапів ...
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03.01.2022 10:42 Відповісти
Последний козырь...За ним только голая жопа )
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03.01.2022 10:43 Відповісти
Первая ласточка над Воронежем уже была замечена:
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03.01.2022 10:46 Відповісти
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03.01.2022 11:04 Відповісти
Хоть бы не сломали там ничего. Воронеж напрягся.
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03.01.2022 10:46 Відповісти
сами себя не ******* вяликие
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03.01.2022 10:48 Відповісти
Ви там, макаки макшанські, обережніше з простроченими ************.
Тягніть їх десь в Улан-Уде. Ато може таке вийти що і з американцями не доведеться повоювати.
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03.01.2022 10:52 Відповісти
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03.01.2022 10:57 Відповісти
Що за маразм, у них нема боєголовок на БЧ, по договору із США все лежить на складах. Можу тільки поспівчувати Воронежу. Або, можливо мокші вирішили повернути їх на чергування. Тоді я вітаю усю західну цивілізацію, своєю нерішучістю ви створили загрозу кінця людству. Зате не розділили х***.
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03.01.2022 10:58 Відповісти
во это напрасно. обычно у мордвы на учениях чтото взрывается. а тут они решили проверить есть ли в наличии кузькина мать. ведь взорвут нахер все. Если проводить так делать им где то на сайберии за уралом, чтобы облако с радиацией в китай ушло.
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03.01.2022 11:02 Відповісти
Китаю это только на пользу пойдёт. Если бы у китайцев было 4 руки, то они удвоили бы своё производство.
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03.01.2022 11:54 Відповісти
эти идиоты в моськве до сих пор думают, шо все русскоязычные до уsрачки и уsсачки мечтают жить в расии
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03.01.2022 11:10 Відповісти
Деякі ідіоти і в Україні так думають. Якщо балака на російській - то вже він росіянин. Знаю таких особисто.
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03.01.2022 11:19 Відповісти
Ого. Они друг-другу МБР хотят сделать?
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03.01.2022 11:22 Відповісти
Пугают перед переговорами или вторжением . . .
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03.01.2022 11:22 Відповісти
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03.01.2022 11:25 Відповісти
 
 