На початку року Росія планує провести навчання стратегічних ядерних сил, - росЗМІ
Стратегічні командно-штабні навчання (СКШУ) "Гром" за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил (СЯС) РФ відбудуться на початку 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТАСС повідомило джерело, близьке до Міноборони Росії.
"Навчання "Гром" за участю російської ядерної тріади заплановано на початок 2022 року", - сказав він.
Зазначається, що ТАСС не має в своєму розпорядженні офіційного підтвердження цієї інформації.
Також повідомляється, що СКШУ з СЯС проводяться щорічно, зазвичай наприкінці "військового" навчального року. Як правило у межах цих навчань підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по полігону Кура на Камчатці, атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає МБР за метою полігоні Чижа на півночі Росії. Також виконується навчально-бойовий пуск МБР зі складу ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки Дальньої авіації ВКС РФ.
Вже протягом багатьох тижнів посилюються побоювання, що Росія готується до вторгнення на територію України. Євросоюз і НАТО пригрозили Москві найжорсткішими санкціями на такий випадок. Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни та зі свого боку звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.
15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.
Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.
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а по тих, хто ж то такий влучно поцілив ракетами у ядерні блоки по обидва боки держкордону буде встановити просто неможливо...стільки різних ракет зі своїми і не своїми підрозділами буде в зоні пострілів
ТТЗ-тактико-технічних занять
КШСН-командно штабних спеціальних навчання.
ТСН-тактико-спеціальні навчання
У України,як держави що мала Ядерну зброю,повинні бути усі документи стосовно приведення військ РВСП до вищих ступенів БГ,лінійки прицілювання ракетних комплексів та час розрахування боєвої готовності,це стосується й інших підрозділів російської армії,
Чому штаби України не вивчають тактику підрозділів,з приміненням ********* озброєння все є у наявності
Якщо цього не відбувається то це саботаж й підступництво
Ген.штаб тоді потрібно весь повісити до біса
воронеж то думал, воронеж то думал
воронеж то думал
ученья идут....." (С)
Последний факт печалит по той простой причине, что среди властей РФ очень много неадекватов, людей слабо соображающих в самом прямом смысле этого слова, то есть дуболомов.
Сам пост и реакция на него профессора Преображенского.
Где то в середине 90-х МО США приобрело 2 суперкомпьютера, для оценки самораспада боеголовок. Вывод --- К 2005 году самыми свежими расейскими боеголовками можно смело бомбить Воронеж --- нихрена ему не будет. Утрирую, конечно, но ядерное оружие балалайна может засунуть себе в.... ну, вы поняли. Испытания --запрещены, поэтому ***** и передал южнокорейскому Плохишу.Тот и рванул, но... взрывы оказались слабыми, и с каждым днем будут все слабее, многие --- уже вообще можно в металлолом...
Тягніть їх десь в Улан-Уде. Ато може таке вийти що і з американцями не доведеться повоювати.