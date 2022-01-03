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В начале года Россия планирует провести учения стратегических ядерных сил, - росСМИ

В начале года Россия планирует провести учения стратегических ядерных сил, - росСМИ

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил (СЯС) РФ состоятся в начале 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны России.

"Учения "Гром" с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года", - сказал он.

Отмечается, что ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Также сообщается, что СКШУ с СЯС проводятся ежегодно, как правило в конце "военного" учебного года. Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России. Также выполняется учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ.

Читайте: Ряд экс-послов США призвали Байдена обнародовать меры, подготовленные на случай вторжения РФ в Украину, - Associated Press

Уже многие недели усиливаются опасения, что Россия готовится к вторжению на территорию Украины. Евросоюз и НАТО пригрозили Москве жесточайшими санкциями на такой случай. Россия отвергает обвинения в подготовке к войне и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении и проведении маневров у российских границ.

15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Автор: 

вторжение (508) россия (95454) военные учения (3457) ядерное оружие (1331)


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Топ комментарии
+14
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03.01.2022 09:40
+13
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03.01.2022 09:42
+10
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03.01.2022 09:36
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Ще якийсь довбо@об натисне на якусь червону кнопку "Пуск".
Ото буде...
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03.01.2022 09:35 Ответить
дуже сподіваюсь, що та боеголовка вибухне десь у пусковій установці на підводному човні або ракетоносці
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03.01.2022 09:45 Ответить
в зоні можливих бойових дій з обох боків знаходиться до десятка аес...
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03.01.2022 10:14 Ответить
Бомбить будуть Київ если чо, Миколаїв, Херсон, Одессу. Для чого їм радіаційний фон? Їм треба придушить опір - вдарити по мобілізаційним пунктам.
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03.01.2022 10:23 Ответить
ще досі суд не завершив справу по бук і МН17...
а по тих, хто ж то такий влучно поцілив ракетами у ядерні блоки по обидва боки держкордону буде встановити просто неможливо...стільки різних ракет зі своїми і не своїми підрозділами буде в зоні пострілів
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03.01.2022 10:31 Ответить
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03.01.2022 11:21 Ответить
раньше учения проходили в пустыне Средней Азии войск ПВО всех округов и соединений.. охрану по периметру несли войска КГБ когда лейтенант мог послал полем самого генерала ракетных войск сил ПВО.. у меня был знакомый Одесского округа округ так условно в зону входил аж Краснодарский край Белоруссия Молдова и границы по западу Румыния и так далее.. акватория Черного Азовского моря он был что то оперативный сотрудник из командиров штаба ПВО.. однажды они пропустили одну цель- ракета прошла мимо .....скандал был таков- что поменяли 40% командования от высшего до среднего звена - потому что по условиям учений пропустили что то типа Б-52 США... а там на борту 6 бомб по 25 киллотон..каждая... и главное ехали составы через всю страну и было тихо тихо никаких понтов реляций и бравурных статей и репортажей...
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03.01.2022 11:37 Ответить
в долине Бекаа в 1982-м ПВО тоже пару израильских самолетиков прощелкали, а уж сколько ракет и кассетных бомб уничтожили (методом камикадзе), так это рассказать - не пересказать. Правда при этом потери израильской авиации - ноль целых, ноль десятых
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03.01.2022 11:55 Ответить
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03.01.2022 09:36 Ответить
Ох і морда, аж рука за цеглиною тягнеться!
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03.01.2022 09:40 Ответить

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03.01.2022 10:52 Ответить
А ти не стримуйся)
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03.01.2022 16:26 Ответить
Не дотягнуся, черга бажаючих дуже велика.
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03.01.2022 19:26 Ответить
ЗДОХНИ *****
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03.01.2022 11:59 Ответить
Тільки не по Воронежу, тільки не по Воронежу, бо дужу близько від нас!
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03.01.2022 09:38 Ответить
Судя по поступающей все время информации, учения в Раше ( за частую совместно с Минским генерал губернаторством, оккупированными Абхазией, Юж. Осетией, Приднестровьем, Крымом и ОРДЛО) происходят 300 дней в году, оставшиеся дни это период подготовки к учениям. И они еще жалуются на количество учений в Украине или странах НАТО, которых на 10 порядков меньше, и численность задействованных сил в 10-15 раз меньше.
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03.01.2022 09:38 Ответить
Проведуть інвентарізацію скільки у них ядрьоних бімб.
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03.01.2022 09:40 Ответить
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03.01.2022 09:40 Ответить
краще "зелёная".... щоб не так "палевно" було
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03.01.2022 09:42 Ответить
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03.01.2022 09:41 Ответить
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03.01.2022 09:42 Ответить
Запяматайте,періодика,терміни й організація ТТЗ,КШСН,ТСН,у РВСП ведуться за схемами ще радянського часу

ТТЗ-тактико-технічних занять

КШСН-командно штабних спеціальних навчання.
ТСН-тактико-спеціальні навчання
У України,як держави що мала Ядерну зброю,повинні бути усі документи стосовно приведення військ РВСП до вищих ступенів БГ,лінійки прицілювання ракетних комплексів та час розрахування боєвої готовності,це стосується й інших підрозділів російської армії,
Чому штаби України не вивчають тактику підрозділів,з приміненням ********* озброєння все є у наявності
Якщо цього не відбувається то це саботаж й підступництво

Ген.штаб тоді потрібно весь повісити до біса
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03.01.2022 09:43 Ответить
Воронежу приготовиться
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03.01.2022 09:46 Ответить
Последний козырь.
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03.01.2022 09:51 Ответить
"не скоро руины травой порастут
воронеж то думал, воронеж то думал
воронеж то думал
ученья идут....." (С)
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03.01.2022 10:00 Ответить
Варонеш падумать не успеет, как и мардва када из Сумской области прилетит.
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03.01.2022 10:19 Ответить
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03.01.2022 10:00 Ответить
Руський - нема такої національності. Татаро-монголи.
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03.01.2022 10:57 Ответить
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03.01.2022 12:01 Ответить
Главное,что бы учения проводили подальше от границы Украины,учитывая рукожопость кацапов и как никогда сильную Вейншорию
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03.01.2022 10:05 Ответить
У суседей Украины с Востока денег больше нет, зато осталось много песен про ковид (которые население уже не слушает), много песен про бИндер (которые населению за все эти годы уже навязли в зубах) и очень много ЯО.
Последний факт печалит по той простой причине, что среди властей РФ очень много неадекватов, людей слабо соображающих в самом прямом смысле этого слова, то есть дуболомов.
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03.01.2022 10:14 Ответить


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03.01.2022 10:14 Ответить
Если будут боевые пуски ракет , то точняк и трех ракет две упадут , так что Воронеж должен срочно готовиться.
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03.01.2022 10:18 Ответить
Детский сад
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03.01.2022 15:28 Ответить
Гагарин долетался,дохлый Ссср до звизделся до вяличия в Гробу Господнем...,РАБссия повторяет дебильную дорогу идующую в Никуда...
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03.01.2022 10:22 Ответить
2 in 1.
Сам пост и реакция на него профессора Преображенского.
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03.01.2022 10:25 Ответить
Северная Корея. Только еше коварнее. И почему то весь мир молчит, а как Украине даже не дают оружие для самозащиты
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03.01.2022 10:23 Ответить
у Сєвернай Карєє нема газу й нафти, а в паРаше есть, тому й мовчать.
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03.01.2022 11:24 Ответить
Особо интересно участие в учениях РВСН , которьіе составляют основу российского ядерного потенциала . Дело в том , что основной ударной силой РВСН с 70-х годов прошлого века бьіли "южмашевские" МБР СС-18 "Воевода-Сатана" с десятью разделяющимися боеголовками индивидуального наведения . У них закончился срок безопасной єксплуатации (прокорродировали топливньіе баки) , а замену в виде тяжелой жидкостной МБР"Сармат" россияне пока создать не смогли . Оттого Путин и начал "требовать гарантии безопасности" от США и НАТО . Имхо
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03.01.2022 10:26 Ответить
Скорее бы уже кацапстан прокорродировал окончательно. Осточертела дичь болотная.
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03.01.2022 10:48 Ответить
оно начало "требовать гарантий", потомушо даже на востоке и юге Украины соцопросы уже показывают около 50% за НАТО, во многом благодаря мудрой и дальновидной политике *****
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03.01.2022 12:11 Ответить
Дедушка аж и штанов выпрыгивает, показывая свою неадекватность... "Не трожь меня, - я психический" =) Лимит ********** давно исчерпан. "Не верю!" (с)
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03.01.2022 10:28 Ответить
Мавзолейные Шизофреники Мировую революцию начали в 1917 году,с чего вы взяли что быдло Мавзолейное ее завершило в 1922 году созданием дохлого сссра?
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03.01.2022 10:29 Ответить
Похоже ,ті бімби вже й шевелить не можна,грохнуть при пускі,ото був би подарунок!
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03.01.2022 10:34 Ответить
Шампанское долго не хранится,взрывается само по себе по истечении срока годности...точно такая фигня и с ядерной бімбой...
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03.01.2022 10:37 Ответить
С ядерной бомбой -- с точностью наоборот... Гарантия советского завода-изготовителя на боеголовку --- 10 лет, из-за деградации заряда, если проще --- боеголовка начинает саморазрушаться с момента изготовления. После этого головка снималась и заменялась свежей. Сколеновстан уже два раза продлевал сроки гарантии --- до 30 лет... Реакторы по наработке оружейного плутония остановлены, свежего ---нет! И чему там взрываться?

Где то в середине 90-х МО США приобрело 2 суперкомпьютера, для оценки самораспада боеголовок. Вывод --- К 2005 году самыми свежими расейскими боеголовками можно смело бомбить Воронеж --- нихрена ему не будет. Утрирую, конечно, но ядерное оружие балалайна может засунуть себе в.... ну, вы поняли. Испытания --запрещены, поэтому ***** и передал южнокорейскому Плохишу.Тот и рванул, но... взрывы оказались слабыми, и с каждым днем будут все слабее, многие --- уже вообще можно в металлолом...
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03.01.2022 11:54 Ответить
Севернокорейскому!
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03.01.2022 11:56 Ответить
Существуют радиохимические заводы, где содержимое боеголовок чистится от продуктов распада и снова засовывается в заряд. Иначе и США давно бы были неядерной державой.
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03.01.2022 12:45 Ответить
А я уже обрадовался.... да, существуют, в частности Сибирский химический комбинат... благодарю за поправку...
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03.01.2022 14:05 Ответить
Самі себе взірвуть і НАТО заплаче.
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03.01.2022 10:42 Ответить
чим більше навчань , тим більше здошне кацапів ...
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03.01.2022 10:42 Ответить
Последний козырь...За ним только голая жопа )
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03.01.2022 10:43 Ответить
Первая ласточка над Воронежем уже была замечена:
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03.01.2022 10:46 Ответить
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03.01.2022 11:04 Ответить
Хоть бы не сломали там ничего. Воронеж напрягся.
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03.01.2022 10:46 Ответить
сами себя не ******* вяликие
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03.01.2022 10:48 Ответить
Ви там, макаки макшанські, обережніше з простроченими ************.
Тягніть їх десь в Улан-Уде. Ато може таке вийти що і з американцями не доведеться повоювати.
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03.01.2022 10:52 Ответить
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03.01.2022 10:57 Ответить
Що за маразм, у них нема боєголовок на БЧ, по договору із США все лежить на складах. Можу тільки поспівчувати Воронежу. Або, можливо мокші вирішили повернути їх на чергування. Тоді я вітаю усю західну цивілізацію, своєю нерішучістю ви створили загрозу кінця людству. Зате не розділили х***.
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03.01.2022 10:58 Ответить
во это напрасно. обычно у мордвы на учениях чтото взрывается. а тут они решили проверить есть ли в наличии кузькина мать. ведь взорвут нахер все. Если проводить так делать им где то на сайберии за уралом, чтобы облако с радиацией в китай ушло.
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03.01.2022 11:02 Ответить
Китаю это только на пользу пойдёт. Если бы у китайцев было 4 руки, то они удвоили бы своё производство.
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03.01.2022 11:54 Ответить
эти идиоты в моськве до сих пор думают, шо все русскоязычные до уsрачки и уsсачки мечтают жить в расии
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03.01.2022 11:10 Ответить
Деякі ідіоти і в Україні так думають. Якщо балака на російській - то вже він росіянин. Знаю таких особисто.
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03.01.2022 11:19 Ответить
Ого. Они друг-другу МБР хотят сделать?
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03.01.2022 11:22 Ответить
Пугают перед переговорами или вторжением . . .
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03.01.2022 11:22 Ответить
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03.01.2022 11:25 Ответить
 
 