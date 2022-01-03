В начале года Россия планирует провести учения стратегических ядерных сил, - росСМИ
Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил (СЯС) РФ состоятся в начале 2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны России.
"Учения "Гром" с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года", - сказал он.
Отмечается, что ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Также сообщается, что СКШУ с СЯС проводятся ежегодно, как правило в конце "военного" учебного года. Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России. Также выполняется учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ.
Уже многие недели усиливаются опасения, что Россия готовится к вторжению на территорию Украины. Евросоюз и НАТО пригрозили Москве жесточайшими санкциями на такой случай. Россия отвергает обвинения в подготовке к войне и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении и проведении маневров у российских границ.
15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.
Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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Ото буде...
а по тих, хто ж то такий влучно поцілив ракетами у ядерні блоки по обидва боки держкордону буде встановити просто неможливо...стільки різних ракет зі своїми і не своїми підрозділами буде в зоні пострілів
ТТЗ-тактико-технічних занять
КШСН-командно штабних спеціальних навчання.
ТСН-тактико-спеціальні навчання
У України,як держави що мала Ядерну зброю,повинні бути усі документи стосовно приведення військ РВСП до вищих ступенів БГ,лінійки прицілювання ракетних комплексів та час розрахування боєвої готовності,це стосується й інших підрозділів російської армії,
Чому штаби України не вивчають тактику підрозділів,з приміненням ********* озброєння все є у наявності
Якщо цього не відбувається то це саботаж й підступництво
Ген.штаб тоді потрібно весь повісити до біса
воронеж то думал, воронеж то думал
воронеж то думал
ученья идут....." (С)
Последний факт печалит по той простой причине, что среди властей РФ очень много неадекватов, людей слабо соображающих в самом прямом смысле этого слова, то есть дуболомов.
Сам пост и реакция на него профессора Преображенского.
Где то в середине 90-х МО США приобрело 2 суперкомпьютера, для оценки самораспада боеголовок. Вывод --- К 2005 году самыми свежими расейскими боеголовками можно смело бомбить Воронеж --- нихрена ему не будет. Утрирую, конечно, но ядерное оружие балалайна может засунуть себе в.... ну, вы поняли. Испытания --запрещены, поэтому ***** и передал южнокорейскому Плохишу.Тот и рванул, но... взрывы оказались слабыми, и с каждым днем будут все слабее, многие --- уже вообще можно в металлолом...
Тягніть їх десь в Улан-Уде. Ато може таке вийти що і з американцями не доведеться повоювати.