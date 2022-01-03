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В результате обстрела на Донбассе ранен украинский военный

В результате обстрела на Донбассе ранен украинский военный

В понедельник, 3 января, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, один из вражеских обстрелов был в сторону Светлодарска. Боевики открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Читайте также: Войска РФ открывали огонь из гранатометов в сторону Светлодарска, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья – средней тяжести", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские рубежи остались без изменений, и ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Автор: 

обстрел (27043) ранение (3382) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Швидкого одужання нашому захисникові.
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03.01.2022 17:55
+7
Одужання хлопцю…….
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03.01.2022 18:21
+2
Из-за аварии Украина сегодня прекратила подачу воды бурятам ЛНР. Они недовольны такими действия украинской банановой элитки и сильно-сильно однако возмущаются. «Украинская сторона с 21 часа (совпадает с мск) 2 января прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР»
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03.01.2022 18:19
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Швидкого одужання нашому захисникові.
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03.01.2022 17:55 Ответить
Бажаю одужання і в мене запитання до зеленої макаки і його слуг, чому на новий рік на українському каналі Україна демонстративно співали пісні переважно російською мовою, мовою тих хто вбиває українців на фронті? Що це за неповага до народу? Шо це таке? Чому цей канал Ахметова не закривають після цього сатанячого виверту? Вони плюють і не поважають народ і пропагандують відкрито агресорські пісні . Це злочинність. Іде війна і в країні такі зрадницькі дії від олігархії і Ахметова. Ганьба!!!
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03.01.2022 20:27 Ответить
Близько 60% захисників України, які знаходяться на фронті, розмовляють російською, і дають відсіч імперцям. Їм це не заважає. І іншим розсудливим людям також.
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03.01.2022 22:23 Ответить
Хай розмовляють хоч і англійською, або чеченською на фронті, але я тут веду мову про телебачення окупованої країни. Січешь? Це все одно, що в перід 2 світової війни радянське ТБ демонструвало би своїм громадянам пісні і фільми німецькою мовою. Тільки дуже ненормальні люди цього не розуміють.
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04.01.2022 13:05 Ответить
Из-за аварии Украина сегодня прекратила подачу воды бурятам ЛНР. Они недовольны такими действия украинской банановой элитки и сильно-сильно однако возмущаются. «Украинская сторона с 21 часа (совпадает с мск) 2 января прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР»
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03.01.2022 18:19 Ответить
А чего она им до сих пор подавала воду? Наша власть совсем охренела?
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03.01.2022 20:21 Ответить
Коментарем вище ти дуже вболівала за українську мову. Ну то притримуйся вже.
Щодо води...
Подача води в окремі райони окупованих територій Донецької і Луганської областей ніколи не припинялася з ряду причин.
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03.01.2022 22:34 Ответить
Не тикай мені, хамло, я не потребую твоїх порад, і ніяких причин не може бути для того, щоб подавати воду туди, де господарює окупант і саме окупант повинен забезпечувати окуповані землі. Так як і торгівля з окупантом аморальна і злочинна, а вона досі ведеться з дозволу влади.
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04.01.2022 13:01 Ответить
Одужання хлопцю…….
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03.01.2022 18:21 Ответить
******* улетел - пора бобмить байден вьісьілай б2
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03.01.2022 18:25 Ответить
А кацапів затримують за нашою вимогою? Чи нізащо?
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03.01.2022 19:27 Ответить
Ермак_кацапський макак *****, тобі наші померлі та поранені не ввижаються ще!?!?!? Надо просто пєрєстать пиндєть но не стрелять!!!! Наші люди гинуть!!!!
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03.01.2022 22:02 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам. Воин, убей русского оккупанта!
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03.01.2022 22:39 Ответить
РФ фашисти. Що від них можна чекати
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04.01.2022 02:50 Ответить
 
 