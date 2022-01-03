В результате обстрела на Донбассе ранен украинский военный

В понедельник, 3 января, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, один из вражеских обстрелов был в сторону Светлодарска. Боевики открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

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"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья – средней тяжести", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские рубежи остались без изменений, и ситуация в районе ООС остается контролируемой.