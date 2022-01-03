В результате обстрела на Донбассе ранен украинский военный
В понедельник, 3 января, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, один из вражеских обстрелов был в сторону Светлодарска. Боевики открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединского оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья – средней тяжести", – говорится в сообщении.
В штабе добавили, что украинские рубежи остались без изменений, и ситуация в районе ООС остается контролируемой.
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