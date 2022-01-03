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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У результаті обстрілу на Донбасі поранений український військовий

У результаті обстрілу на Донбасі поранений український військовий

У понеділок, 3 січня, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Читайте також: Війська РФ відкривали вогонь із гранатометів у бік Світлодарська, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Так, один з ворожих обстрілів був проведений у бік Світлодарська. Бойовики відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів.

У напрямку Лебединського окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

"В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські рубежі залишилися без змін і ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

обстріл (28365) поранення (2801) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Швидкого одужання нашому захисникові.
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03.01.2022 17:55
+7
Одужання хлопцю…….
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03.01.2022 18:21
+2
Из-за аварии Украина сегодня прекратила подачу воды бурятам ЛНР. Они недовольны такими действия украинской банановой элитки и сильно-сильно однако возмущаются. «Украинская сторона с 21 часа (совпадает с мск) 2 января прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР»
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03.01.2022 18:19
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Швидкого одужання нашому захисникові.
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03.01.2022 17:55 Відповісти
Бажаю одужання і в мене запитання до зеленої макаки і його слуг, чому на новий рік на українському каналі Україна демонстративно співали пісні переважно російською мовою, мовою тих хто вбиває українців на фронті? Що це за неповага до народу? Шо це таке? Чому цей канал Ахметова не закривають після цього сатанячого виверту? Вони плюють і не поважають народ і пропагандують відкрито агресорські пісні . Це злочинність. Іде війна і в країні такі зрадницькі дії від олігархії і Ахметова. Ганьба!!!
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03.01.2022 20:27 Відповісти
Близько 60% захисників України, які знаходяться на фронті, розмовляють російською, і дають відсіч імперцям. Їм це не заважає. І іншим розсудливим людям також.
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03.01.2022 22:23 Відповісти
Хай розмовляють хоч і англійською, або чеченською на фронті, але я тут веду мову про телебачення окупованої країни. Січешь? Це все одно, що в перід 2 світової війни радянське ТБ демонструвало би своїм громадянам пісні і фільми німецькою мовою. Тільки дуже ненормальні люди цього не розуміють.
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04.01.2022 13:05 Відповісти
Из-за аварии Украина сегодня прекратила подачу воды бурятам ЛНР. Они недовольны такими действия украинской банановой элитки и сильно-сильно однако возмущаются. «Украинская сторона с 21 часа (совпадает с мск) 2 января прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР»
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03.01.2022 18:19 Відповісти
А чего она им до сих пор подавала воду? Наша власть совсем охренела?
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03.01.2022 20:21 Відповісти
Коментарем вище ти дуже вболівала за українську мову. Ну то притримуйся вже.
Щодо води...
Подача води в окремі райони окупованих територій Донецької і Луганської областей ніколи не припинялася з ряду причин.
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03.01.2022 22:34 Відповісти
Не тикай мені, хамло, я не потребую твоїх порад, і ніяких причин не може бути для того, щоб подавати воду туди, де господарює окупант і саме окупант повинен забезпечувати окуповані землі. Так як і торгівля з окупантом аморальна і злочинна, а вона досі ведеться з дозволу влади.
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04.01.2022 13:01 Відповісти
Одужання хлопцю…….
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03.01.2022 18:21 Відповісти
******* улетел - пора бобмить байден вьісьілай б2
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03.01.2022 18:25 Відповісти
А кацапів затримують за нашою вимогою? Чи нізащо?
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03.01.2022 19:27 Відповісти
Ермак_кацапський макак *****, тобі наші померлі та поранені не ввижаються ще!?!?!? Надо просто пєрєстать пиндєть но не стрелять!!!! Наші люди гинуть!!!!
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03.01.2022 22:02 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам. Воин, убей русского оккупанта!
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03.01.2022 22:39 Відповісти
РФ фашисти. Що від них можна чекати
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04.01.2022 02:50 Відповісти
 
 