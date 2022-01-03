Механика-водителя одной из воинских частей Донетчины нашли мертвым, - Специализированная прокуратура ОС

В Донецкой области в понедельник нашли тело военнослужащего 2001 года, уроженца пгт Нововасиловка (Запорожская обл.).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру Объединенных сил, по основной версии водитель покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из табельного оружия.

"Предварительно установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что по факту гибели военнослужащего Мариупольская спецпрокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

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"Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием", - уточняют правоохранители.

Они добавляют, что продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются "исчерпаемые меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события".

"Всех, кто имеет информацию об уточнении обстоятельств трагедии, просим обращаться в Мариупольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по тел. 066 732 16 91", - отмечают в прокуратуре.