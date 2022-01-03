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Механіка-водія однієї з військових частин Донетчини знайшли мертвим, - Спеціалізована прокуратура ОС

У Донецькій області в понеділок знайшли тіло військовослужбовця 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка (Запорізька обл.).

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру Об'єднаних сил, за основною версією, водій покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з табельної зброї.

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"Попередньо встановлено, що солдат, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову із ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що за фактом загибелі військовослужбовця Маріупольська спецпрокуратура у військовій і оборонній сфері об'єднаних сил здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу.

"Розглядаються також інші версії, зокрема умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю", - уточнюють правоохоронці.

Вони додають, що тривають першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються "вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події".

"Усіх, хто має інформацію щодо уточнення обставин трагедії, просимо звертатися до Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил за тел. 066 732 16 91", - наголошують у прокуратурі.

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прокуратура (3673) смерть (6744) операція Об’єднаних сил (6725)


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Какой треш. Хочешь покончить жизнь самоубийством на Донбассе, возьми взрывчатки и на блокпост сепаров.
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03.01.2022 18:35 Відповісти
Кончающие жизнь самоубийством не мыслящие адекватно люди и тем более не думают о окружающих.
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03.01.2022 18:39 Відповісти
На Московії без змін. Рязань відзначилася.
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03.01.2022 19:22 Відповісти
прикольный феерверк
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03.01.2022 19:27 Відповісти
ребят,я был на войне,первый месяц 6 двухсотых не боевых,правильно делают что называют все своими именами,а то он идиот,а списивыли на боевые ,а люди перед ним на коленях стояли.....
,
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03.01.2022 19:25 Відповісти
как говорил мой бывший комбриг,причина суицидов в армии это правило трех б,бабло,бухло и бабы.
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03.01.2022 19:34 Відповісти
 
 