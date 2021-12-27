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Розвідник 10 ОГШБ Кирило Недін помер від раку

Новини Цензор.НЕТ Події

Розвідник 10 ОГШБ Кирило Недін помер від раку

У Києві від онкологічного захворювання помер 34-річний Кирило Недін (позивний Адєса), військовослужбовець розвідувальної роти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про смерть Кирила Недіна журналістам розповів його побратим, боєць 24 механізованої бригади імені Короля Данила Максим Ємець, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Ми служили з ним протягом восьми років. Він був моїм найближчим другом. Це — навіть більше, ніж побратим, набагато більше".

"Кирило народився в Одесі. До армії був моряком. Був учасником Майдану в Одесі, брав участь у подіях 2 травня 2014 року, коли горів Будинок профспілок. Із серпня 2014 року став військовослужбовцем Збройних сил України. Вступив у добровольчий батальйон УНСО. Потім усі дружно підписали контракт у 54 окремий розвідувальний батальйон. Тоді поїхали на Схід", — пригадує Максим Ємець.

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Боєць розповідає, що з 14 жовтня 2014 року Кирило Недін виконував бойові завдання в зоні АТО/ООС, зокрема, упродовж 2014-2015 років — поблизу Маріуполя, на річці Кальміус. Кирило Недін служив у 131 окремому по розвідувальному батальйоні, 34 батальйоні тероборони.

"У 2014 році, коли ми тільки з ним познайомилися, він розмовляв російською мовою. А вже в останні дні спілкувався чистою українською. Він дуже вболівав за українську мову".

"Згодом він пішов служити у моє підпорядкування, у 108 гірсько-штурмовий батальйон 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Я був командиром взводу. Відтоді й до січня 2019 року Кирило служив у нас", — розповідає Максим Ємець.

Опісля Кирило Недін перейшов у 24 механізовану бригаду імені Короля Данила. Там служив до січня 2021 року. Згодом пішов на контракт у 10 гірсько-штурмову бригаду.

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"Хотів ближче до дому, до Івано-Франківська (він навіть продав квартиру в Одесі, аби придбати тут). Потім у нього почалися проблеми зі здоров'ям, виникло якесь новоутворення на плечі. Він пішов у госпіталі — Сєвєродонецький, Харківський, Київський. У столиці йому діагностували онкологію. Він пройшов три курси хімієтерапії, добре себе почував. Цьогоріч у жовтні я був у нього в гостях. Кирило мав гарний настрій, він готовий був далі виконувати бойові завдання", — пригадує Максим Ємець.

"Надзвичайно талановитий військовий, ніколи не вживав алкоголь. Мав дуже запальний характер. У нього навіть позивний був Адєса. Всі казали навмисно через "А". Кирила видавав його одеський гонор".

Максим Ємець розповідає, що востаннє спілкувався із другом 26 грудня.

"Він телефонував мені й позавчора, кожного дня дзвонив. Розповідав про протоколи лікування, казав, що іде на покращення. Сьогодні зранку мені зателефонувала його дівчина і сказала, що мого друга не стало... Кажуть: "Герої не вмирають". А вони вмирають... Це — найбільший удар для мене з 2014 року, коли я втратив двох найближчих друзів", — каже Максим Ємець.

Кирила Недіна поховають 29 грудня у рідній Одесі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
Вічна пам'ять...
Царство Небесне.
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27.12.2021 20:55
+32
Тільки подумати скільки учасників війни вмирає від раку. Молоді люди ж..
Щось з цим не так.
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27.12.2021 20:55
+31
Дякую за захист, спочивай з миром. Хай Небо прийме ще одного воїна.
Батькам велика дяка за сина.
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27.12.2021 21:01
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Вічна пам'ять...
Царство Небесне.
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27.12.2021 20:55 Відповісти
Тільки подумати скільки учасників війни вмирає від раку. Молоді люди ж..
Щось з цим не так.
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27.12.2021 20:55 Відповісти
Рак це лотерея... У будь кого та у будь якому віці...
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27.12.2021 21:03 Відповісти
Ні, там явно ще щось.
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27.12.2021 21:06 Відповісти
Ні, просто не публікують загальну статистику.
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27.12.2021 21:10 Відповісти
Ну що,Ksenia VB,трохи примирилися після після спору про вакцинацію? Я вважаю що так... Сам вакцинувався пфайзером, але ж це під примусом,з огляду на захворювання в минулому році! Але ж це зовсім інша тема... Ксенія,пишіть,мені завжди цікаво.
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27.12.2021 21:23 Відповісти
Надто багато військови,волонтерів,помирають від онкології.Потрібно передати на передову дозиметри.Можливо кацорилі використовують опромінення.
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27.12.2021 21:40 Відповісти
Постійна напруга.
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27.12.2021 22:40 Відповісти
Ksenia VB - дійсно не так! Рак,це псіхогенна хвороба,на жаль..(одна з псіхогенних). Чим більше стресів, тим більше ризику...
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27.12.2021 21:10 Відповісти
Це перш за все хвороба імунної системи. На яку побіжно може впливати стрес і умови життя. Але непрямо. І такий вплив потребує значногчасу.
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27.12.2021 22:05 Відповісти
Харчування плюс стрес,от вам і хвороба.
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27.12.2021 21:40 Відповісти
Були люди, хто з початковими стадіями з самого початку війни узявся за зброю, свідомий свого статусу. З наміром встигнути прихопити з собою вороженьків. Знав одного дядка, що так і сказав, коли пішов добровольцем, мовляв маю ще до смерті прислужитися. З 17 року це стало помітно в статистиці звільнених з лав, тож, гадаю, він був не сам такий.
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27.12.2021 22:13 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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27.12.2021 21:01 Відповісти
Дякую за захист, спочивай з миром. Хай Небо прийме ще одного воїна.
Батькам велика дяка за сина.
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27.12.2021 21:01 Відповісти
Як боляче ...
Хлопці-хлопці, що ж ви так ...

Воїни, герої, відчайдухи, але підступна хвороба безжально забирає вас ...

Спочивай, Друже. Ще б жити й жити.
Глибокі співчуття рідним.
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27.12.2021 21:04 Відповісти
Хай зустріне на Тому Світі тільки душі добрих людей... Царство Небесне Герою України...
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27.12.2021 21:05 Відповісти
Царство Небесне. Але ні! Ти не вмер, ти перейшов в Воїнство небесне, яке захища ,нашу Україну разом з Архангелом Михаїлом і його Воїнством
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27.12.2021 21:10 Відповісти
Кітруда недешева...
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27.12.2021 21:13 Відповісти
Гибнут стада, родня умирает,
Cмертен ты сам;
Hо смерти не ведает
Громкая слава деяний достойных.
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27.12.2021 21:17 Відповісти
Нехай Всемилостивий Господь прийме Його світлу та щиру Душу і оселить там, де праведні спочивають. Царство Небесне…! Вічна і світла пам'ять

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27.12.2021 21:22 Відповісти
R.I.P. Солдату
Герою Слава !
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27.12.2021 21:30 Відповісти
Очень скоротечный,вероятно, саркома. Настоящий ветеран. Герои не вмирають.Еще и не пожил,не долюбил.
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27.12.2021 21:32 Відповісти
R.I.P
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27.12.2021 21:38 Відповісти
Людина - це істота соціальна! Для того,що б жили наші Герої,від нас вимагається зовсім мало: увага,подяка,шана при їх героїчному житті. Як що наш ветеран наливає чарку за свої кошти - відмовся! Налий за свої!!!
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27.12.2021 21:47 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
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27.12.2021 21:52 Відповісти
Царство небесное Кириллу. Война дает о себе знать. Переживания, стрессы., походные условия. Очень жаль. Спасибо. что защищал нас. Соболезнование родным и близким.
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27.12.2021 22:00 Відповісти
Щось багато молодих військових від раку помирають. А москальське лайно живе і жере.Де ж та справедливість?
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27.12.2021 22:03 Відповісти
PREDATOR PREDATOR,не хвилюйся: - вони,негідники,смертні ще й як! Здихають падлюки,як клопи! Тільки за їх душі жодна **** доброї пам'яті не матиме. Хіба що **** кредит сплатить!
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27.12.2021 22:17 Відповісти
Та це зрозуміло,але такі молоді,не мають так помирати.Крім того це наші військові і захищали Україну від московських покидьків.Якось несправедливо це все.
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27.12.2021 22:22 Відповісти
А що ж ми зробимо...Не справедливо...Де ж та справедливість,бл@дь... Але ж кінцевий результат таки справедливим буде: орда перестане існувати!
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27.12.2021 22:32 Відповісти
Зі святими упокой,Господи,душу Кирила и втіш рідних його...
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27.12.2021 22:07 Відповісти
Царство Небесное ВОИНУ-Защитнику.....Скорбим...
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27.12.2021 22:16 Відповісти
 
 