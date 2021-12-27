Разведчик 10 ОГШБ Кирилл Недин умер от рака

В Киеве от онкологического заболевания скончался 34-летний Кирилл Недин (позывной Адеса), военнослужащий разведывательной роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

О смерти Кирилла Недина журналистам рассказал его побратим, боец 24 механизированной бригады имени Короля Данила Максим Емец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы служили с ним в течение восьми лет. Он был моим ближайшим другом. Это даже больше, чем побратим, гораздо больше".

"Кирилл родился в Одессе. До армии был моряком. Был участником Майдана в Одессе, участвовал в событиях 2 мая 2014 года, когда горел Дом профсоюзов. С августа 2014 стал военнослужащим Вооруженных сил Украины. Поступил в добровольческий батальон УНСО. подписали контракт в 54 отдельный разведывательный батальон. Тогда поехали на Восток", - вспоминает Максим Емец.

Боец рассказывает, что с 14 октября 2014 года Кирилл Недин выполнял боевые задания в зоне АТО/ООС, в частности, на протяжении 2014-2015 годов – вблизи Мариуполя, на реке Кальмиус. Кирилл Недин служил в 131 отдельном разведывательном батальоне, 34 батальона терробороны.

"В 2014 году, когда мы только с ним познакомились, он говорил на русском языке. А уже в последние дни общался на чистом украинском. Он очень болел за украинский язык".

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"Впоследствии он пошел служить в мое подчинение, в 108 горно-штурмовой батальон 10 отдельной горно-штурмовой бригады. Я был командиром взвода. С тех пор и до января 2019 Кирилл служил у нас", - рассказывает Максим Емец.

Затем Кирилл Недин перешел в 24 механизированную бригаду имени Короля Данила. Там он служил до января 2021 года. Затем пошел на контракт в 10 горно-штурмовую бригаду.

"Хотел поближе к дому, в Ивано-Франковск (он даже продал квартиру в Одессе, чтобы приобрести здесь). Потом у него начались проблемы со здоровьем, возникло какое-то новообразование на плече. Он пошел в госпитали — Северодонецкий, Харьковский, Киевский. В столице ему диагностировали онкологию. Он прошел три курса химиотерапии, хорошо себя чувствовал. В этом году в октябре я был у него в гостях. У Кирилла было хорошее настроение, он готов был дальше выполнять боевые задания", — вспоминает Максим Емец.

"Чрезвычайно талантливый военный, никогда не употреблявший алкоголь. Имел очень вспыльчивый характер. У него даже позывный был Адеса. Все говорили специально через "А". Кирилла выдавал его одесский гонор".

Максим Емец рассказывает, что последний раз общался с другом 26 декабря.

"Он звонил мне и позавчера, каждый день звонил. Рассказывал о протоколах лечения, говорил, что идет на улучшение. Сегодня утром мне позвонила по телефону его девушка и сказала, что моего друга не стало... Говорят: "Герои не умирают". А они умирают... Это самый большой удар для меня с 2014 года, когда я потерял двух ближайших друзей", — говорит Максим Емец.

Кирилла Недина похоронят 29 декабря в родной Одессе.