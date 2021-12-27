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Разведчик 10 ОГШБ Кирилл Недин умер от рака

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Разведчик 10 ОГШБ Кирилл Недин умер от рака

В Киеве от онкологического заболевания скончался 34-летний Кирилл Недин (позывной Адеса), военнослужащий разведывательной роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

О смерти Кирилла Недина журналистам рассказал его побратим, боец 24 механизированной бригады имени Короля Данила Максим Емец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы служили с ним в течение восьми лет. Он был моим ближайшим другом. Это даже больше, чем побратим, гораздо больше".

"Кирилл родился в Одессе. До армии был моряком. Был участником Майдана в Одессе, участвовал в событиях 2 мая 2014 года, когда горел Дом профсоюзов. С августа 2014 стал военнослужащим Вооруженных сил Украины. Поступил в добровольческий батальон УНСО. подписали контракт в 54 отдельный разведывательный батальон. Тогда поехали на Восток", - вспоминает Максим Емец.

Боец рассказывает, что с 14 октября 2014 года Кирилл Недин выполнял боевые задания в зоне АТО/ООС, в частности, на протяжении 2014-2015 годов – вблизи Мариуполя, на реке Кальмиус. Кирилл Недин служил в 131 отдельном разведывательном батальоне, 34 батальона терробороны.

"В 2014 году, когда мы только с ним познакомились, он говорил на русском языке. А уже в последние дни общался на чистом украинском. Он очень болел за украинский язык".

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"Впоследствии он пошел служить в мое подчинение, в 108 горно-штурмовой батальон 10 отдельной горно-штурмовой бригады. Я был командиром взвода. С тех пор и до января 2019 Кирилл служил у нас", - рассказывает Максим Емец.

Затем Кирилл Недин перешел в 24 механизированную бригаду имени Короля Данила. Там он служил до января 2021 года. Затем пошел на контракт в 10 горно-штурмовую бригаду.

"Хотел поближе к дому, в Ивано-Франковск (он даже продал квартиру в Одессе, чтобы приобрести здесь). Потом у него начались проблемы со здоровьем, возникло какое-то новообразование на плече. Он пошел в госпитали — Северодонецкий, Харьковский, Киевский. В столице ему диагностировали онкологию. Он прошел три курса химиотерапии, хорошо себя чувствовал. В этом году в октябре я был у него в гостях. У Кирилла было хорошее настроение, он готов был дальше выполнять боевые задания", — вспоминает Максим Емец.

"Чрезвычайно талантливый военный, никогда не употреблявший алкоголь. Имел очень вспыльчивый характер. У него даже позывный был Адеса. Все говорили специально через "А". Кирилла выдавал его одесский гонор".

Максим Емец рассказывает, что последний раз общался с другом 26 декабря.

"Он звонил мне и позавчера, каждый день звонил. Рассказывал о протоколах лечения, говорил, что идет на улучшение. Сегодня утром мне позвонила по телефону его девушка и сказала, что моего друга не стало... Говорят: "Герои не умирают". А они умирают... Это самый большой удар для меня с 2014 года, когда я потерял двух ближайших друзей", — говорит Максим Емец.

Кирилла Недина похоронят 29 декабря в родной Одессе.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+38
Вічна пам'ять...
Царство Небесне.
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27.12.2021 20:55
+32
Тільки подумати скільки учасників війни вмирає від раку. Молоді люди ж..
Щось з цим не так.
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27.12.2021 20:55
+31
Дякую за захист, спочивай з миром. Хай Небо прийме ще одного воїна.
Батькам велика дяка за сина.
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27.12.2021 21:01
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Вічна пам'ять...
Царство Небесне.
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27.12.2021 20:55 Ответить
Тільки подумати скільки учасників війни вмирає від раку. Молоді люди ж..
Щось з цим не так.
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27.12.2021 20:55 Ответить
Рак це лотерея... У будь кого та у будь якому віці...
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27.12.2021 21:03 Ответить
Ні, там явно ще щось.
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27.12.2021 21:06 Ответить
Ні, просто не публікують загальну статистику.
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27.12.2021 21:10 Ответить
Ну що,Ksenia VB,трохи примирилися після після спору про вакцинацію? Я вважаю що так... Сам вакцинувався пфайзером, але ж це під примусом,з огляду на захворювання в минулому році! Але ж це зовсім інша тема... Ксенія,пишіть,мені завжди цікаво.
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27.12.2021 21:23 Ответить
Надто багато військови,волонтерів,помирають від онкології.Потрібно передати на передову дозиметри.Можливо кацорилі використовують опромінення.
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27.12.2021 21:40 Ответить
Постійна напруга.
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27.12.2021 22:40 Ответить
Ksenia VB - дійсно не так! Рак,це псіхогенна хвороба,на жаль..(одна з псіхогенних). Чим більше стресів, тим більше ризику...
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27.12.2021 21:10 Ответить
Це перш за все хвороба імунної системи. На яку побіжно може впливати стрес і умови життя. Але непрямо. І такий вплив потребує значногчасу.
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27.12.2021 22:05 Ответить
Харчування плюс стрес,от вам і хвороба.
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27.12.2021 21:40 Ответить
Були люди, хто з початковими стадіями з самого початку війни узявся за зброю, свідомий свого статусу. З наміром встигнути прихопити з собою вороженьків. Знав одного дядка, що так і сказав, коли пішов добровольцем, мовляв маю ще до смерті прислужитися. З 17 року це стало помітно в статистиці звільнених з лав, тож, гадаю, він був не сам такий.
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27.12.2021 22:13 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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27.12.2021 21:01 Ответить
Дякую за захист, спочивай з миром. Хай Небо прийме ще одного воїна.
Батькам велика дяка за сина.
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27.12.2021 21:01 Ответить
Як боляче ...
Хлопці-хлопці, що ж ви так ...

Воїни, герої, відчайдухи, але підступна хвороба безжально забирає вас ...

Спочивай, Друже. Ще б жити й жити.
Глибокі співчуття рідним.
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27.12.2021 21:04 Ответить
Хай зустріне на Тому Світі тільки душі добрих людей... Царство Небесне Герою України...
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27.12.2021 21:05 Ответить
Царство Небесне. Але ні! Ти не вмер, ти перейшов в Воїнство небесне, яке захища ,нашу Україну разом з Архангелом Михаїлом і його Воїнством
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27.12.2021 21:10 Ответить
Кітруда недешева...
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27.12.2021 21:13 Ответить
Гибнут стада, родня умирает,
Cмертен ты сам;
Hо смерти не ведает
Громкая слава деяний достойных.
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27.12.2021 21:17 Ответить
Нехай Всемилостивий Господь прийме Його світлу та щиру Душу і оселить там, де праведні спочивають. Царство Небесне…! Вічна і світла пам'ять

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27.12.2021 21:22 Ответить
R.I.P. Солдату
Герою Слава !
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27.12.2021 21:30 Ответить
Очень скоротечный,вероятно, саркома. Настоящий ветеран. Герои не вмирають.Еще и не пожил,не долюбил.
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27.12.2021 21:32 Ответить
R.I.P
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27.12.2021 21:38 Ответить
Людина - це істота соціальна! Для того,що б жили наші Герої,від нас вимагається зовсім мало: увага,подяка,шана при їх героїчному житті. Як що наш ветеран наливає чарку за свої кошти - відмовся! Налий за свої!!!
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27.12.2021 21:47 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
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27.12.2021 21:52 Ответить
Царство небесное Кириллу. Война дает о себе знать. Переживания, стрессы., походные условия. Очень жаль. Спасибо. что защищал нас. Соболезнование родным и близким.
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27.12.2021 22:00 Ответить
Щось багато молодих військових від раку помирають. А москальське лайно живе і жере.Де ж та справедливість?
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27.12.2021 22:03 Ответить
PREDATOR PREDATOR,не хвилюйся: - вони,негідники,смертні ще й як! Здихають падлюки,як клопи! Тільки за їх душі жодна **** доброї пам'яті не матиме. Хіба що **** кредит сплатить!
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27.12.2021 22:17 Ответить
Та це зрозуміло,але такі молоді,не мають так помирати.Крім того це наші військові і захищали Україну від московських покидьків.Якось несправедливо це все.
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27.12.2021 22:22 Ответить
А що ж ми зробимо...Не справедливо...Де ж та справедливість,бл@дь... Але ж кінцевий результат таки справедливим буде: орда перестане існувати!
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27.12.2021 22:32 Ответить
Зі святими упокой,Господи,душу Кирила и втіш рідних його...
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27.12.2021 22:07 Ответить
Царство Небесное ВОИНУ-Защитнику.....Скорбим...
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27.12.2021 22:16 Ответить
 
 