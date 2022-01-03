Минобороны РФ анонсировало подготовку экипажей палубных истребителей в оккупированном Крыму
Министерство обороны России сообщило о намерении провести подготовку экипажей палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К Северного флота на территории оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как говорится в сообщении российского ведомства, летчики пройдут подготовку на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе, имитирующем полетную палубу авианосца "Адмирал Кузнецов".
В прошлом году такие тренировки проходили в августе-октябре. Тогда посадку на палубу отрабатывали летчики двух авиаполков – всего к посадкам на палубу подготовили 10 летчиков, заявило российское Минобороны.
В преддверии нового года Россия анонсировала создание двух новых военных полигонов, которые появятся в 2022 году – один из них будет размещен в оккупированном Крыму.
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2) У РФ чисто оборонительная военная доктрина. С кем она будет воевать кораблями дальней морской зоны? Оборонять торговые пути в Азию и Африку? Так в той зоне подавляющее превосходство у США. Сделай РФ даже 5 авианосных групп, с полноценным составом, всё равно этого будет слишком мало. Строятся мелкие корабли ближней зоны. Оборона от тяжёлых кораблей противника - ракетами.
Предположим РФ решит обнаглеть и где то влезть "отвоёвывать сферу влияния". Так на одну её группу, США туда припрёт 10. Даже вместе с КНР и Индией, РФ ничего с ними сделать не сможет. Смысл что то начинать?!
Может командование и имеет другие взгляды, но я активно против строительства авианосцев и надводных кораблей дальней морской зоны. Для РФ это просто понты, и не более. Куда рациональнее строить стратегические подлодки.
Не смешите народ.
а у кацапов ни оборудования, ни специалистов
зы "дагоним и перегоним пиндосав!". копание отсюда и до обеда, покраска травы и т.д. во всей совковой красе.