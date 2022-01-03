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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Минобороны РФ анонсировало подготовку экипажей палубных истребителей в оккупированном Крыму

Минобороны РФ анонсировало подготовку экипажей палубных истребителей в оккупированном Крыму

Министерство обороны России сообщило о намерении провести подготовку экипажей палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К Северного флота на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как говорится в сообщении российского ведомства, летчики пройдут подготовку на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе, имитирующем полетную палубу авианосца "Адмирал Кузнецов".

В прошлом году такие тренировки проходили в августе-октябре. Тогда посадку на палубу отрабатывали летчики двух авиаполков – всего к посадкам на палубу подготовили 10 летчиков, заявило российское Минобороны.

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В преддверии нового года Россия анонсировала создание двух новых военных полигонов, которые появятся в 2022 году – один из них будет размещен в оккупированном Крыму.

Автор: 

армия РФ (19160) Крым (26376) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+17
Когда-то Кузя в знаменитом средиземноморском походе потопил 3 самолёта, простите, звездолёта, т.к. на России не ВВС, а ВКС.
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03.01.2022 21:43
+13
русские камикадзе....
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03.01.2022 21:26
+9
ну чтобы все и самовинищились!
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03.01.2022 21:25
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Да, нам лишь бы кто-то за нас что-то делал.
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03.01.2022 23:46 Ответить
неволнуйся, вас китайцы научат делать , и землю обрабатывать, все будете делать
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03.01.2022 23:56 Ответить
1) особо негде строить после потери Николаева. Хотя достраиваются сопоставимые верфи на Дальнем Востоке (но они для танкеров и не имеют поблизости кластера заводов для оборудования боевых кораблей, сформированный там корпус надо будет куда то тащить), и на севере (но они для буровых платформ, и плавучих газоперерабатывающих заводов, не знаю, можно ли там сделать корабль).
2) У РФ чисто оборонительная военная доктрина. С кем она будет воевать кораблями дальней морской зоны? Оборонять торговые пути в Азию и Африку? Так в той зоне подавляющее превосходство у США. Сделай РФ даже 5 авианосных групп, с полноценным составом, всё равно этого будет слишком мало. Строятся мелкие корабли ближней зоны. Оборона от тяжёлых кораблей противника - ракетами.
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03.01.2022 23:50 Ответить
Всё проще. У вас очень туго выходят даже фрегаты. Построено всего 2 штуки нового проекта (кстати очень неплохие, но всего 2!). Ни о каких эсминцах или авианосцах в ближайшие годы даже думать нечего. Собственно их нет и в проекте. Нет возможностей и денег. А не желания, как Вы пытаетесь утверждать.
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03.01.2022 23:55 Ответить
Представим что РФ построила авианосную группу. Что с нею делать? Переть в Сирию? Там и наземные базы есть, нахрен туда тянуть корабли? В Ливии РФ авиацию применять не собирается (это значит полномасштабно влезть в ту войну. Ладно, поддерживать выгодную сторону конфликта оружием и наёмниками, но не регулярной же армией?!). Поставить её на военной базе у себя? Так там свои аэродромы. Тягать её в порты союзников для обозначения присутствия? Так там хватит и отдельных кораблей постройки СССР. ЧТО с нею делать?!

Предположим РФ решит обнаглеть и где то влезть "отвоёвывать сферу влияния". Так на одну её группу, США туда припрёт 10. Даже вместе с КНР и Индией, РФ ничего с ними сделать не сможет. Смысл что то начинать?!

Может командование и имеет другие взгляды, но я активно против строительства авианосцев и надводных кораблей дальней морской зоны. Для РФ это просто понты, и не более. Куда рациональнее строить стратегические подлодки.
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04.01.2022 00:13 Ответить
Я понял Вас. Но у меня прямо противоположная точка зрения на развитие флотов. Убеждён что в будущем останутся только авианосцы и подлодки (ну и небольшие корабли типа корветов для мелких вопросов). А в отдалённом будущем останутся только подлодки, которые будут в том числе авианосцами.
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04.01.2022 00:25 Ответить
Мокшаний Мирзоевич, у майбутньому все так і буде. Єдине шо ви забули додати, то це "але не роцєйськіє"
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04.01.2022 09:41 Ответить
Да-да, такой ипанутый проект, в разделе "Приколы и фантастика", уже рассматривался. Даже модель от нехер делать сделали. Впихнёте туда очередной ПАГ (перспективное авиационного говно) и будет вам счастье))))
Не смешите народ.
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04.01.2022 10:54 Ответить
Мне поуй ,что вы там строите на раше.
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04.01.2022 07:53 Ответить
а потому ,что все они строились у нас на ЧСЗ
а у кацапов ни оборудования, ни специалистов
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04.01.2022 20:35 Ответить
а шо самоваро-несущий крейсер отрехтовали?
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03.01.2022 23:17 Ответить
ниряльників тренують?
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04.01.2022 01:24 Ответить
...и шо, "нитка" опять заработала? В 90-е вроде наши барыги её обездвижили. Так, нет росиянцам опять неймёться - восстановили
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04.01.2022 04:29 Ответить
у кацапов нет ни одной палубы, с которой бы что-то могло взлететь, а они репетируют взлет
зы "дагоним и перегоним пиндосав!". копание отсюда и до обеда, покраска травы и т.д. во всей совковой красе.
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04.01.2022 09:12 Ответить
что ты мелешь, кацап? если кто и напоминает совок, то это вонючая паРаша, а ***** изо всех силушек рядится во френч сралина.
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04.01.2022 19:35 Ответить
а палуби є? так отож )))))
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04.01.2022 09:39 Ответить
а Україні треба анонсувати тренування війскових користування Stingerom, та іншими засобами ППО...В Афгані,коли Стінгер з'явився..літуни на сірниках визначались кому летіти..і після жеребкування...попумки прощалися с життям.
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04.01.2022 10:00 Ответить
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