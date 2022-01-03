Минобороны РФ анонсировало подготовку экипажей палубных истребителей в оккупированном Крыму

Министерство обороны России сообщило о намерении провести подготовку экипажей палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К Северного флота на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как говорится в сообщении российского ведомства, летчики пройдут подготовку на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе, имитирующем полетную палубу авианосца "Адмирал Кузнецов".

В прошлом году такие тренировки проходили в августе-октябре. Тогда посадку на палубу отрабатывали летчики двух авиаполков – всего к посадкам на палубу подготовили 10 летчиков, заявило российское Минобороны.

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В преддверии нового года Россия анонсировала создание двух новых военных полигонов, которые появятся в 2022 году – один из них будет размещен в оккупированном Крыму.