Міноборони РФ анонсувало підготовку екіпажів палубних винищувачів в окупованому Криму
Міністерство оборони Росії повідомило про намір провести підготовку екіпажів палубних винищувачів Су-33 та МіГ-29К Північного флоту на території окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Як йдеться в повідомленні російського відомства, льотчики пройдуть підготовку на наземному інженерно-технічному авіаційному комплексі, що імітує польотну палубу авіаносця "Адмірал Кузнєцов".
Минулого року такі тренування проходили в серпні-жовтні. Тоді посадку на палубу відпрацьовували льотчики двох авіаполків – загалом до посадок на палубу підготували 10 льотчиків, заявило російське Міноборони.
Напередодні нового року Росія анонсувала створення двох нових військових полігонів, які з’являться у 2022 році – один із них буде розміщено в окупованому Криму.
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2) У РФ чисто оборонительная военная доктрина. С кем она будет воевать кораблями дальней морской зоны? Оборонять торговые пути в Азию и Африку? Так в той зоне подавляющее превосходство у США. Сделай РФ даже 5 авианосных групп, с полноценным составом, всё равно этого будет слишком мало. Строятся мелкие корабли ближней зоны. Оборона от тяжёлых кораблей противника - ракетами.
Предположим РФ решит обнаглеть и где то влезть "отвоёвывать сферу влияния". Так на одну её группу, США туда припрёт 10. Даже вместе с КНР и Индией, РФ ничего с ними сделать не сможет. Смысл что то начинать?!
Может командование и имеет другие взгляды, но я активно против строительства авианосцев и надводных кораблей дальней морской зоны. Для РФ это просто понты, и не более. Куда рациональнее строить стратегические подлодки.
Не смешите народ.
а у кацапов ни оборудования, ни специалистов
зы "дагоним и перегоним пиндосав!". копание отсюда и до обеда, покраска травы и т.д. во всей совковой красе.