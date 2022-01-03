Міноборони РФ анонсувало підготовку екіпажів палубних винищувачів в окупованому Криму

Міністерство оборони Росії повідомило про намір провести підготовку екіпажів палубних винищувачів Су-33 та МіГ-29К Північного флоту на території окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як йдеться в повідомленні російського відомства, льотчики пройдуть підготовку на наземному інженерно-технічному авіаційному комплексі, що імітує польотну палубу авіаносця "Адмірал Кузнєцов".

Минулого року такі тренування проходили в серпні-жовтні. Тоді посадку на палубу відпрацьовували льотчики двох авіаполків – загалом до посадок на палубу підготували 10 льотчиків, заявило російське Міноборони.

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Напередодні нового року Росія анонсувала створення двох нових військових полігонів, які з’являться у 2022 році – один із них буде розміщено в окупованому Криму.