США разрешили колоть бустерную дозу вакцины Pfizer подросткам
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США позволило бустерные прививки от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет, а также некоторых детей от 5 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем сообщении FDA также сообщил о решении сократить время между завершением первичной вакцинации вакциной Pfizer-BioNTech против Covid-19 и бустерной дозой по крайней мере до 5 месяцев.
Также американский регулятор позволил вводить третью дозу ковид-вакцины для некоторых детей в возрасте от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.
FDA приняла решение, опираясь на данные из Израиля, где бустерные дозы получили более 6300 граждан в возрасте от 12 до 15 лет.
Третью прививку представителям этой возрастной группы сделали по меньшей мере через пять месяцев после получения второй дозы – и после ревакцинации в этой группе населения не замечено опасных явлений: ни случаев миокардита, ни перикардита.
Также никаких новых проблем с безопасностью не возникло в группе более 4,1 миллиона жителей Израиля в возрасте от 16 лет, получивших бустерную дозу по меньшей мере через пять месяцев после завершения первичной вакцинации.
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Скользкая "наука" локдаунов
https://mises.in.ua/article/lockdown-science-pandemic/
оригінал: https://www.wsj.com/articles/lockdown-science-pandemic-imperial-college-london-quarantine-social-distance-covid-fauci-omicron-11639930605
А журнал сайнс каже, що мутує.
Журнал сайнс каже, що нестабільна. І перемогли її лише тотальною вакцинацією.
Невже ми втратимо тебе остаточно?
Обіцяю памятати тебе красунею...