РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4868 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 064 116

США разрешили колоть бустерную дозу вакцины Pfizer подросткам

США разрешили колоть бустерную дозу вакцины Pfizer подросткам

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США позволило бустерные прививки от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет, а также некоторых детей от 5 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем сообщении FDA также сообщил о решении сократить время между завершением первичной вакцинации вакциной Pfizer-BioNTech против Covid-19 и бустерной дозой по крайней мере до 5 месяцев.

Также американский регулятор позволил вводить третью дозу ковид-вакцины для некоторых детей в возрасте от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

FDA приняла решение, опираясь на данные из Израиля, где бустерные дозы получили более 6300 граждан в возрасте от 12 до 15 лет.

Читайте также: "Омикрон" вызвал вспышку COVID-19 среди трижды привитых ученых на Фарерах, - исследование

Третью прививку представителям этой возрастной группы сделали по меньшей мере через пять месяцев после получения второй дозы – и после ревакцинации в этой группе населения не замечено опасных явлений: ни случаев миокардита, ни перикардита.

Также никаких новых проблем с безопасностью не возникло в группе более 4,1 миллиона жителей Израиля в возрасте от 16 лет, получивших бустерную дозу по меньшей мере через пять месяцев после завершения первичной вакцинации.

Автор: 

вакцина (3815) США (26564)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
а те, що дослідження впливу цієї вакцинації з того ж міокардиту завершать у 2024, а впливу на жіночу репродукцію у 2025 нікого не хвилює?
показать весь комментарий
03.01.2022 23:53
+16
Всё это может закончиться военным конфликтом в мировых масштабах. Очевидно, в мире выращен абсолютно коррумпированный класс "политиков", которые десятилетиями следовали этому сценарию, и которым теперь некуда отступать: если они проиграют эту войну, их новая власть просто повесит.
показать весь комментарий
04.01.2022 00:12
+14
Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Мэри Бассетт признала, что намеренно вводит в заблуждение данные о госпитализации детей из-за коронавируса. Это делается для того, чтобы распространять панический страх по поводу вируса и убедить родителей сделать прививки своим детям.
показать весь комментарий
04.01.2022 00:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я сподіваюсь, що в неї все буде добре !
показать весь комментарий
05.01.2022 00:30 Ответить
Боже, скільки довбодятлів у коментарях. І вони реально вірять у всю ту маячню про всесвітню змову. Клініка блд.
показать весь комментарий
04.01.2022 03:18 Ответить
Филлип Магнес, Питер Эрл
Скользкая "наука" локдаунов

https://mises.in.ua/article/lockdown-science-pandemic/

оригінал: https://www.wsj.com/articles/lockdown-science-pandemic-imperial-college-london-quarantine-social-distance-covid-fauci-omicron-11639930605
показать весь комментарий
04.01.2022 15:16 Ответить
Також ні в якому разі не можна було щеплюватись від віспи, бо перетворишся на корову.

показать весь комментарий
04.01.2022 03:25 Ответить
У часи віспи ще не було таких як Білл Гейтс.
показать весь комментарий
04.01.2022 07:20 Ответить
Вирус оспы не мутирует
показать весь комментарий
04.01.2022 08:56 Ответить
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaw8977

А журнал сайнс каже, що мутує.
показать весь комментарий
04.01.2022 10:26 Ответить
Оспа стабильная фигня..одна прививка на всю жизнь. А ковидные псевдо прививки даже официально максимум на год, и дальше ХЗ что будет - вирус то быстро мутирует.
показать весь комментарий
04.01.2022 10:15 Ответить
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaw8977

Журнал сайнс каже, що нестабільна. І перемогли її лише тотальною вакцинацією.
показать весь комментарий
04.01.2022 10:27 Ответить
Внимательно перечитал статью ,основной довод для проведения следующего укола - хуже не будет!
показать весь комментарий
04.01.2022 07:05 Ответить
В слове "заставили" много ошибок
показать весь комментарий
04.01.2022 08:16 Ответить
На манєже все тєже помийні антивакси захлинаються у власному блювотинні та перетворюють сайт на пропагандонський антиваксерний майданчик. Сенс життя цих нещасних - це переконати бидло не робити вакцину, при чому самі вже давно вакциновані, тому що за кордоном з цим дуже строго.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:34 Ответить
Irenka, лапочка, благаю тебе, не роби вакцину! ))
показать весь комментарий
04.01.2022 13:03 Ответить
Ти запіздився! ))
показать весь комментарий
04.01.2022 13:05 Ответить
О, ні!
Невже ми втратимо тебе остаточно?
Обіцяю памятати тебе красунею...
показать весь комментарий
04.01.2022 13:14 Ответить
Нідаждьося!
показать весь комментарий
04.01.2022 13:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 