"Омикрон" вызвал вспышку COVID-19 среди трижды привитых ученых на Фарерах, - исследование

Большинство участников закрытой научно-медицинской конференции в начале декабря, невзирая на три дозы вакцины против коронавируса и ПЦР-тест максимум за 36 ч до встречи, заразились омикрон-штаммом.

Об этом случае на Фарерских островах говорится в препринте исследования вспышки, выложенном на medRxiv, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В мероприятии приняли участие 33 работника здравоохранения, причем все они были привиты вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и получили третью дозу не ранее чем за 2,5 месяца до события. Накануне конференции все они сдали негативный тест на SARS-CoV-2, большинство – ПЦР.

Спустя несколько дней после окончания конференции часть ее участников почувствовали себя нехорошо; ПЦР-тесты оказались положительными. Вслед за этим проверились и остальные: всего "+" получили 21 из 33 человек, причем все зараженные (средний возраст 45 лет) были с симптомами, пускай преимущественно и легкими.

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Ни один из пациентов не был госпитализирован с COVID-19, но, как уточнили авторы, по такой небольшой выборке невозможно определить частоту госпитализаций или смертность от "Омикрона".

Наиболее частыми симптомами была утомляемость (15 человек), боль в мышцах и лихорадка (по 13), насморк (12), боль в суставах (11), а наименее распространенными – потеря вкуса (5), запаха и боль в груди (по 4).

Исследователи пишут, что еще мало данных, какой риск развития "лонг-ковида" после "омикрона".

Авторы полагают, что высокая заразность "омикрона" объясняется также его коротким инкубационным периодом – по сравнению с прошлыми штаммами.

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