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Новости Коронавирус и карантин
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"Омикрон" вызвал вспышку COVID-19 среди трижды привитых ученых на Фарерах, - исследование

Большинство участников закрытой научно-медицинской конференции в начале декабря, невзирая на три дозы вакцины против коронавируса и ПЦР-тест максимум за 36 ч до встречи, заразились омикрон-штаммом.

Об этом случае на Фарерских островах говорится в препринте исследования вспышки, выложенном на medRxiv, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В мероприятии приняли участие 33 работника здравоохранения, причем все они были привиты вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и получили третью дозу не ранее чем за 2,5 месяца до события. Накануне конференции все они сдали негативный тест на SARS-CoV-2, большинство – ПЦР.

Спустя несколько дней после окончания конференции часть ее участников почувствовали себя нехорошо; ПЦР-тесты оказались положительными. Вслед за этим проверились и остальные: всего "+" получили 21 из 33 человек, причем все зараженные (средний возраст 45 лет) были с симптомами, пускай преимущественно и легкими.

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Ни один из пациентов не был госпитализирован с COVID-19, но, как уточнили авторы, по такой небольшой выборке невозможно определить частоту госпитализаций или смертность от "Омикрона".

Наиболее частыми симптомами была утомляемость (15 человек), боль в мышцах и лихорадка (по 13), насморк (12), боль в суставах (11), а наименее распространенными – потеря вкуса (5), запаха и боль в груди (по 4).

Исследователи пишут, что еще мало данных, какой риск развития "лонг-ковида" после "омикрона".

Авторы полагают, что высокая заразность "омикрона" объясняется также его коротким инкубационным периодом – по сравнению с прошлыми штаммами.

Также читайте: "Омикрон" и "Дельта" приведут к "цунами" случаев заболевания, - ВОЗ

Автор: 

вакцина (3815) исследование (567) наука (697) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Давайте подумаем, почему и четвёртая не защищает. Может потому, что и не может защитить в принципе? Может потому, что это не вакцина совсем?
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30.12.2021 17:29
+16
И из них половина вакцинированных, просто нагло скрывают и фальцифицируют статистику а бибизяна габрэйесусная втюхивает теперь еще и бустер с файзером и модерной независимо чем вакцинированы прежде. ******** подопытные перепуганные кролики...
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30.12.2021 18:10
+13
Они никогда и не помогали. А статистику при желании можно куда угодно развернуть. Кста, а где украинская статистика по заболеваемости именно вакцинированных с разбиением на возрастные, гендерные группы и по количеству раз вакцинации? Нетути? Оттож. Так что на счет статистики можно речь вообще не заводить. Нету статистики. Есть бла-бла-бла отдельных заинтересованных в процессе вакцинации. Все.
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30.12.2021 18:25
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Яка сумна та прикра новина...
Мабуть "вацина" була "не тієї конструкції".
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30.12.2021 20:17 Ответить
"...найменш поширеними - втрата смаку (5), запаху" ? ? ?...
Якого запаху?
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30.12.2021 22:23 Ответить
Вся эта херня с якобы "смертельным вирусом" была нужна только для одного: дать производителям товаров и услуг хорошенько заработать на поднятии цен. Не удивлюсь, если окажется, что они его и заказали...
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31.12.2021 01:12 Ответить
Багатомільярдні закупки і доходи фармацевтичним компаніям під багатомільярдні відкати чиновникам, котрі закупляють. А далі - то питання техніки - залякати, згвалтувати і щепити народ (нє пущать, нє давать, нє разрєшать, карать, вязать,...).
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31.12.2021 18:05 Ответить
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