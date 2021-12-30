"Омікрон" викликав спалах COVID-19 серед тричі щеплених вчених на Фарерах, - дослідження

Більшість учасників закритої науково-медичної конференції на початку грудня, попри три дози вакцини проти коронавірусу та ПЛР-тест максимум за 36 годин до зустрічі, заразилися на "Омікрон"-штам.

Про цей випадок на Фарерських островах йдеться в препринті дослідження спалаху, викладеному на medRxiv, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У заході взяли участь 33 працівники охорони здоров'я, причому всі вони були щеплені вакциною Comirnaty (Pfizer/BioNTech) та отримали третю дозу не раніше ніж за 2,5 місяці до події. Напередодні конференції всі вони склали негативний тест на SARS-CoV-2, більшість – ПЛР.

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Через кілька днів після закінчення конференції деякі учасники відчули себе недобре; ПЛР-тести виявилися позитивними. Перевірилися й інші: всього "+" отримали 21 із 33 осіб, причому всі заражені (середній вік 45 років) були із симптомами, хоча й переважно легкими.

Жоден із пацієнтів не був госпіталізований із COVID-19, але, як уточнили автори, за такою невеликою вибіркою неможливо визначити частоту госпіталізацій чи смертність від "Омікрону".

Найчастішими симптомами була стомлюваність (15 осіб), біль у м'язах та лихоманка (по 13), нежить (12), біль у суглобах (11), а найменш поширеними – втрата смаку (5), запаху та біль у грудях (по 4).

Дослідники пишуть, що ще мало даних, який ризик розвитку "лонгковіду" після "Омікрону".

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Автори вважають, що висока заразність "Омікрону" пояснюється його коротким інкубаційним періодом – проти попередніх штамів.