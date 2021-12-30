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Новини Коронавірус і карантин
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"Омікрон" викликав спалах COVID-19 серед тричі щеплених вчених на Фарерах, - дослідження

Більшість учасників закритої науково-медичної конференції на початку грудня, попри три дози вакцини проти коронавірусу та ПЛР-тест максимум за 36 годин до зустрічі, заразилися на "Омікрон"-штам.

Про цей випадок на Фарерських островах йдеться в препринті дослідження спалаху, викладеному на medRxiv, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У заході взяли участь 33 працівники охорони здоров'я, причому всі вони були щеплені вакциною Comirnaty (Pfizer/BioNTech) та отримали третю дозу не раніше ніж за 2,5 місяці до події. Напередодні конференції всі вони склали негативний тест на SARS-CoV-2, більшість – ПЛР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смертність від "Омікрону" в чотири рази менша, ніж від попередніх штамів, - дослідження

Через кілька днів після закінчення конференції деякі учасники відчули себе недобре; ПЛР-тести виявилися позитивними. Перевірилися й інші: всього "+" отримали 21 із 33 осіб, причому всі заражені (середній вік 45 років) були із симптомами, хоча й переважно легкими.

Жоден із пацієнтів не був госпіталізований із COVID-19, але, як уточнили автори, за такою невеликою вибіркою неможливо визначити частоту госпіталізацій чи смертність від "Омікрону".

Найчастішими симптомами була стомлюваність (15 осіб), біль у м'язах та лихоманка (по 13), нежить (12), біль у суглобах (11), а найменш поширеними – втрата смаку (5), запаху та біль у грудях (по 4).

Дослідники пишуть, що ще мало даних, який ризик розвитку "лонгковіду" після "Омікрону".

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Автори вважають, що висока заразність "Омікрону" пояснюється його коротким інкубаційним періодом – проти попередніх штамів.

Автор: 

вакцина (4419) дослідження (605) наука (364) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Давайте подумаем, почему и четвёртая не защищает. Может потому, что и не может защитить в принципе? Может потому, что это не вакцина совсем?
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30.12.2021 17:29
+16
И из них половина вакцинированных, просто нагло скрывают и фальцифицируют статистику а бибизяна габрэйесусная втюхивает теперь еще и бустер с файзером и модерной независимо чем вакцинированы прежде. ******** подопытные перепуганные кролики...
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30.12.2021 18:10
+13
Они никогда и не помогали. А статистику при желании можно куда угодно развернуть. Кста, а где украинская статистика по заболеваемости именно вакцинированных с разбиением на возрастные, гендерные группы и по количеству раз вакцинации? Нетути? Оттож. Так что на счет статистики можно речь вообще не заводить. Нету статистики. Есть бла-бла-бла отдельных заинтересованных в процессе вакцинации. Все.
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30.12.2021 18:25
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Яка сумна та прикра новина...
Мабуть "вацина" була "не тієї конструкції".
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30.12.2021 20:17 Відповісти
"...найменш поширеними - втрата смаку (5), запаху" ? ? ?...
Якого запаху?
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30.12.2021 22:23 Відповісти
Вся эта херня с якобы "смертельным вирусом" была нужна только для одного: дать производителям товаров и услуг хорошенько заработать на поднятии цен. Не удивлюсь, если окажется, что они его и заказали...
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31.12.2021 01:12 Відповісти
Багатомільярдні закупки і доходи фармацевтичним компаніям під багатомільярдні відкати чиновникам, котрі закупляють. А далі - то питання техніки - залякати, згвалтувати і щепити народ (нє пущать, нє давать, нє разрєшать, карать, вязать,...).
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31.12.2021 18:05 Відповісти
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