США дозволили колоти бустерну дозу вакцини Pfizer підліткам
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США дозволило бустерні щеплення від коронавірусу підлітків у віці від 12 до 15 років, а також деяких дітей від 5 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, у своєму повідомленні FDA також повідомив про рішення скоротити час між завершенням первинної вакцинації вакциною Pfizer-BioNTech проти Covid-19 і бустерною дозою принаймні до 5 місяців.
також американський регулятор дозволив вводити третю дозу ковід-вакцини для деяких дітей віком від 5 до 11 років з ослабленим імунітетом.
FDA ухвалила рішення, спираючись на дані з Ізраїлю, де бустерні дози отримали понад 6300 громадян віком від 12 до 15 років.
Третє щеплення представникам цієї вікової групи зробили щонайменше через п'ять місяців після отримання другої дози – і після ревакцинації у цій групі населення не помічено небезпечних явищ: ані випадків міокардиту, ані перикардиту.
Також жодних нових проблем із безпекою не виникло у групі з понад 4,1 мільйона жителів Ізраїлю віком від 16 років, які отримали бустерну дозу щонайменше через п’ять місяців після завершення первинної вакцинації.
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Скользкая "наука" локдаунов
https://mises.in.ua/article/lockdown-science-pandemic/
оригінал: https://www.wsj.com/articles/lockdown-science-pandemic-imperial-college-london-quarantine-social-distance-covid-fauci-omicron-11639930605
А журнал сайнс каже, що мутує.
Журнал сайнс каже, що нестабільна. І перемогли її лише тотальною вакцинацією.
Невже ми втратимо тебе остаточно?
Обіцяю памятати тебе красунею...