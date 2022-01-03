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Новини Коронавірус і карантин
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США дозволили колоти бустерну дозу вакцини Pfizer підліткам

США дозволили колоти бустерну дозу вакцини Pfizer підліткам

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США дозволило бустерні щеплення від коронавірусу підлітків у віці від 12 до 15 років, а також деяких дітей від 5 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, у своєму повідомленні FDA також повідомив про рішення скоротити час між завершенням первинної вакцинації вакциною Pfizer-BioNTech проти Covid-19 і бустерною дозою принаймні до 5 місяців.

Читайте також: Є рішення національної групи експертів про рекомендацію вакцинації бустерною дозою людей віком від 60 років, - Кузін

також американський регулятор дозволив вводити третю дозу ковід-вакцини для деяких дітей віком від 5 до 11 років з ослабленим імунітетом.

FDA ухвалила рішення, спираючись на дані з Ізраїлю, де бустерні дози отримали понад 6300 громадян віком від 12 до 15 років.

Третє щеплення представникам цієї вікової групи зробили щонайменше через п'ять місяців після отримання другої дози – і після ревакцинації у цій групі населення не помічено небезпечних явищ: ані випадків міокардиту, ані перикардиту.

Також жодних нових проблем із безпекою не виникло у групі з понад 4,1 мільйона жителів Ізраїлю віком від 16 років, які отримали бустерну дозу щонайменше через п’ять місяців після завершення первинної вакцинації.

вакцина (4419) США (22713)


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Топ коментарі
+16
а те, що дослідження впливу цієї вакцинації з того ж міокардиту завершать у 2024, а впливу на жіночу репродукцію у 2025 нікого не хвилює?
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03.01.2022 23:53
+16
Всё это может закончиться военным конфликтом в мировых масштабах. Очевидно, в мире выращен абсолютно коррумпированный класс "политиков", которые десятилетиями следовали этому сценарию, и которым теперь некуда отступать: если они проиграют эту войну, их новая власть просто повесит.
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04.01.2022 00:12
+14
Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Мэри Бассетт признала, что намеренно вводит в заблуждение данные о госпитализации детей из-за коронавируса. Это делается для того, чтобы распространять панический страх по поводу вируса и убедить родителей сделать прививки своим детям.
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04.01.2022 00:04
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Я сподіваюсь, що в неї все буде добре !
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05.01.2022 00:30 Відповісти
Боже, скільки довбодятлів у коментарях. І вони реально вірять у всю ту маячню про всесвітню змову. Клініка блд.
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04.01.2022 03:18 Відповісти
Филлип Магнес, Питер Эрл
Скользкая "наука" локдаунов

https://mises.in.ua/article/lockdown-science-pandemic/

оригінал: https://www.wsj.com/articles/lockdown-science-pandemic-imperial-college-london-quarantine-social-distance-covid-fauci-omicron-11639930605
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04.01.2022 15:16 Відповісти
Також ні в якому разі не можна було щеплюватись від віспи, бо перетворишся на корову.

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04.01.2022 03:25 Відповісти
У часи віспи ще не було таких як Білл Гейтс.
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04.01.2022 07:20 Відповісти
Вирус оспы не мутирует
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04.01.2022 08:56 Відповісти
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaw8977

А журнал сайнс каже, що мутує.
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04.01.2022 10:26 Відповісти
Оспа стабильная фигня..одна прививка на всю жизнь. А ковидные псевдо прививки даже официально максимум на год, и дальше ХЗ что будет - вирус то быстро мутирует.
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04.01.2022 10:15 Відповісти
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaw8977

Журнал сайнс каже, що нестабільна. І перемогли її лише тотальною вакцинацією.
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04.01.2022 10:27 Відповісти
Внимательно перечитал статью ,основной довод для проведения следующего укола - хуже не будет!
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04.01.2022 07:05 Відповісти
В слове "заставили" много ошибок
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04.01.2022 08:16 Відповісти
На манєже все тєже помийні антивакси захлинаються у власному блювотинні та перетворюють сайт на пропагандонський антиваксерний майданчик. Сенс життя цих нещасних - це переконати бидло не робити вакцину, при чому самі вже давно вакциновані, тому що за кордоном з цим дуже строго.
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04.01.2022 12:34 Відповісти
Irenka, лапочка, благаю тебе, не роби вакцину! ))
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04.01.2022 13:03 Відповісти
Ти запіздився! ))
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04.01.2022 13:05 Відповісти
О, ні!
Невже ми втратимо тебе остаточно?
Обіцяю памятати тебе красунею...
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04.01.2022 13:14 Відповісти
Нідаждьося!
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04.01.2022 13:19 Відповісти
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