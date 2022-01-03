США дозволили колоти бустерну дозу вакцини Pfizer підліткам

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США дозволило бустерні щеплення від коронавірусу підлітків у віці від 12 до 15 років, а також деяких дітей від 5 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, у своєму повідомленні FDA також повідомив про рішення скоротити час між завершенням первинної вакцинації вакциною Pfizer-BioNTech проти Covid-19 і бустерною дозою принаймні до 5 місяців.

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також американський регулятор дозволив вводити третю дозу ковід-вакцини для деяких дітей віком від 5 до 11 років з ослабленим імунітетом.

FDA ухвалила рішення, спираючись на дані з Ізраїлю, де бустерні дози отримали понад 6300 громадян віком від 12 до 15 років.

Третє щеплення представникам цієї вікової групи зробили щонайменше через п'ять місяців після отримання другої дози – і після ревакцинації у цій групі населення не помічено небезпечних явищ: ані випадків міокардиту, ані перикардиту.

Також жодних нових проблем із безпекою не виникло у групі з понад 4,1 мільйона жителів Ізраїлю віком від 16 років, які отримали бустерну дозу щонайменше через п’ять місяців після завершення первинної вакцинації.