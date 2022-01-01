Є рішення національної групи експертів про рекомендацію вакцинації бустерною дозою людей віком від 60 років, - Кузін

В Україні найближчим часом планують почати вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу людям старше 60 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Українському радіо".

"Уже є рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років і більше. Це рішення найближчим часом також набуде чинності", — сказав Кузін.

Він додав, що 5 січня відбудеться засідання Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ). Там обговорюватимуть доступ до бустерної дози вакцини проти коронавірусу для всіх охочих.

Зазначимо, що є різниця між бустерною та додатковою дозою вакцини. Бустерну (ревакцинальну) дозу вводять, щоб посилити імунну відповідь/ефективність вакцини, яка з часом знижується. Натомість додаткову вводять для кращого захисту людей, які через стан свого здоров’я мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з іншими.

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