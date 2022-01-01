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Новини Коронавірус і карантин
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Є рішення національної групи експертів про рекомендацію вакцинації бустерною дозою людей віком від 60 років, - Кузін

Є рішення національної групи експертів про рекомендацію вакцинації бустерною дозою людей віком від 60 років, - Кузін

В Україні найближчим часом планують почати вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу людям старше 60 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Українському радіо".

"Уже є рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років і більше. Це рішення найближчим часом також набуде чинності", — сказав Кузін.

Він додав, що 5 січня відбудеться засідання Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ). Там обговорюватимуть доступ до бустерної дози вакцини проти коронавірусу для всіх охочих.

Зазначимо, що є різниця між бустерною та додатковою дозою вакцини. Бустерну (ревакцинальну) дозу вводять, щоб посилити імунну відповідь/ефективність вакцини, яка з часом знижується. Натомість додаткову вводять для кращого захисту людей, які через стан свого здоров’я мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з іншими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 зможуть отримати особи віком від 60 років, - Кузін

вакцина (4419) Ігор Кузін (315)


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Топ коментарі
+18
Сначала они уверяли всех в том, что вакцина неизменно остановит передачу вируса, позволит снять маски и отменить ограничения относительно вакцинации против Covid-19. Но спустя несколько месяцев они отказываются от всего, что Нам говорили.. !?! Потому что это все не про медицину, а про трнансформацию социума !!! В истории человечества было немало случаев успешного правления людей с психопатическим расстройством личности, но чтобы Миром правили сумасшедшие шизофреники еще НИКОГДА не было !! И из этого дурдома нас уже походу никогда не выпишут...
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02.01.2022 01:26
+13
кста..

Израиль приостанавливает прием четвертой дозы вакцины Covid! Омикрон - безобидный вариант, который защищает!!! Его заразность может стать заключительным этапом в развитии эпидемии. Массовое заражение может привести к коллективному иммунитету! (с)

Нипонял !?че это за муйня началась?! да Мы антиваксеры требуем продолжения сего банкета !!! Потому что рабы должны прокалываться как можно чаще для поддержания своего статуса !!!





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02.01.2022 00:24
+13
..ты дурак, и молись теперь чтобы дожить тебе до судебных решений по этим упырям, что ввели насильственную вакцинацию и устроили глобальный эксперимент над народами планеты..
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02.01.2022 00:48
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они еще много чего "не знали"
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02.01.2022 16:31 Відповісти
но отвечать им все-же придется .. и их не знали - уже не прокатит!!!
главное правило медицины - не навреди больному если не знаешь толком шо-по чем..
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02.01.2022 17:20 Відповісти
Пребываю в шоке. Но остаюсь чистокровным.
Британское приложение NHS, используемое для пасс-Covid, теперь собирает данные о психическом здоровье, соц. обстоятельствах, политических взглядах, образе жизни, предполагаемых уголовных судимостях и будет использоваться в качестве документа, удостоверяющего личность, для, внимание !!! - права на работу и права на аренду..... !!!???
Теперь вопрос - Как это ВСЕ связано с доказательством того, что вы получили 2-3 укола !? КАК !?
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02.01.2022 01:02 Відповісти
Parlez-vous français Monsieur ?

На темці про прив'язку сімок до паспортних даних я навела посилання на National Post. Аналогічно. Збиратимуть ще 5 років. Типу.

А "клятви" ж які ! "турбота" !!!
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02.01.2022 01:07 Відповісти
ппц
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02.01.2022 01:36 Відповісти
Давайте посмотрим не только на британское приложение NHS, а на украинскую Дiя, разработанную "волонтерами", то есть работниками компании EPAM.
Дiя - приложение крайне интересное, ибо у этого государственного департамента Украины нет физического адреса, нет почтового адреса и нет факса.
Это чисто виртуальный государственный департамент, который собирает совершенно реальную информацию об украинских гражданах, которая имеет стратегическое значение.
Владелец компании EPAM, "волонтеры" из которой разработали Дiя, проживает в США и главный оффис компании находится в Пенсильвании.
Поскольку физического адреса у Дiя в Украине нет, то резонно предложить, что серверы со стратегической информацией об укрианцах находятся в Пенсильвании же.
Но это предположение на самом деле является неверным, потому что EPAM - это амриканско-беларусская компания, а владелец компании EPAM, Аркадий Добкин
"Добкин, Аркадий Михайлович (род. 1960) - крупный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F белорусский предпринимательhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Входит в первую десятку в рейтинге 200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларусиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . Член совета директоров ассоциации «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82 Руссофт »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] ." (Википедия)

Беларуси. Вот так.
Той самой Беларуси со стороны которой и будет происходить вторжение в Украину, если оно состоится.

То есть северы со стратегической информацией об украинцах находятся, скорее всего, в Минске, а точнее, принимая во внимание, что Добкин - "Член совета директоров ассоциации "Руссофт"", могут находиться и на Лубянке, в Москве.

"Приложение «Дія» могло бы стоить $100 тыс.. Как в EPAM создавали «государство в смартфоне»
разработкой приложения на волонтерских началах занимался украинский офис компании EPAM. Роман Шрамков, директор по технологическим решениям EPAM и один из лидеров команды IT-волонтеров, рассказал редакции MC.today, как создавалось главное приложение для госуслуг, понравилось ли айтишникам работать с чиновниками и сколько могла бы стоить их работа, если бы за нее платили."
https://mc.today/prilozhenie-diya-moglo-by-stoit-100-tys-kak-v-epam-sozdavali-gosudarstvo-v-smartfone/
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02.01.2022 03:51 Відповісти
Замечу, что виртуальная Дiя, серваки которой находятся неизвестно где и неизвестно у кого, не одинока.
Так, австралийская система myGov, без которой не возможно в Австралии вести частный бизнес (и вообще не возможно получить соцобеспечения), также является чисто виртуальный государственным департаментом.
Как и Дiя, myGov не имеет физического адреса, не имеет почтового адреса, не имеет факса, и не имеет электронной почты.
Этот чисто виртуальный государственный департамент имеет лишь телефон, а где физически находится отвечающий на звонок, в каком колл-центре - кто знает, но мы можем строить предположения, потому что приложение myGov было разработано программистами из Индии, так что сервера с конфиденциальной информацией об австралийских гражданах, информацией, которая по определению имеет стратегическое значение, находятся, скорее всего в Мумбае.
Спасибо, что не в Пекине, но вот только при чем здесь Австралия в общем и Канберра в частности?
И каким боком к этому выводу серваков за рубеж относится понятие "государственная независимость"?

P.S. Российская система "Госуслуги", аналогично Дiя и myGov также чисто виртуальный государственный департамент. Но вот где их серваки находятся - вот это мне по-барабану, хоть в Габоне или в Лондоне.
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02.01.2022 03:59 Відповісти
Да, именно факса и не хватает в 2022 году ! Я ору ))))
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02.01.2022 19:25 Відповісти
Орите.
Только куда будете орать, ведь у государственного департамента нет ни физического адреса, ни почтового адреса, ни электронной почты.
Будете орать по телефону в Мумбай?
Ну, орите.

P.S. Между прочим, в каждом оффисе врача есть факс.
Поясняю (мозг то у Вас слабый): факс - это не имэйл, про факс не скажешь, что он "попал в спэм" или "факс не получили".
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03.01.2022 08:44 Відповісти
Посмотрел фильм "Не смотри наверх". Сначала вроде скучновато и не очень , но потом достаточно интересно. Самое интересное что президент США и его руководитель администрации поразительно напомнили своим поведением Зеленского и Дерьмака! Посмотрите , сами убедитесь!Руководитель администрации даже внешне напоминает! Конечно события утрированы , но вот поведение власти очень достоверно. Ведь не секрет ,что при анализе действий в случае угрозы , вместо оптимальных и простых действий выбираются пути , которые приносят или повышение рейтинга , или денежные доходы , а лучше и то и другое в одном флаконе. Результате действия политиков , не то что приносят пользу , а зачастую , приносят вред ! Я на 200% уверен , что в случае с вакцинацией было принято решение тем же макаром ! Уже и самым упоротым понятно , что вакцинацией пандемию не одолеть , что если вакцинированные болеют и заражают других , то будут возникать новые штаммы , которые будут обходить защиту , и дай бог , что бы не возникло по-настоящему опасного штамма , как произошло с болезнью марека у кур! Кто не знает , почитайте!(Кстати ,этот вирус родственник вируса ветрянки , и слава богу , что еще не вздумали вакцинировать всех поголовно от ветрянки , которая для не болевшего в детстве , при заражении во взрослом состоянии представляет серьезную опасность, хотя в некоторых странах прививка от ветрянки обязательна . Иммунитет у переболевших и привитых как и в случае с ковидом нестерилен ,то есть вирус попадает в организм и может переноситься , но у переболевших симптомы не возникают , а вакцинация защищает от тяжелой формы! )И вот тут нормальные вирусологи и эпидемиологи говорят , что вакцинировать надо только группы риска и по желанию , но жажда наживы и политические амбиции перевешивают здравый смысл и заставляют вакцинировать всех поголовно! Даже переболевших! Что абсолютно бесполезно и вредно! Причем масса авторитетных ученых ради бабла готова подтвердить все что угодно , и только единицы говорят правду , но их называют сумасшедшими , закрывают им рот и смеются над ними! Как это знакомо и предсказуемо! В общем посмотрите фильм , концовка в классическом стиле, как это заканчивается обычно в таких случаях , и очень неожиданная даже для самих так называемых избранных!
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02.01.2022 01:12 Відповісти
Сначала они уверяли всех в том, что вакцина неизменно остановит передачу вируса, позволит снять маски и отменить ограничения относительно вакцинации против Covid-19. Но спустя несколько месяцев они отказываются от всего, что Нам говорили.. !?! Потому что это все не про медицину, а про трнансформацию социума !!! В истории человечества было немало случаев успешного правления людей с психопатическим расстройством личности, но чтобы Миром правили сумасшедшие шизофреники еще НИКОГДА не было !! И из этого дурдома нас уже походу никогда не выпишут...
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02.01.2022 01:26 Відповісти
А может это и не "теория заговора", если они сбываются, а просто миром управляют сумасшедшие?! Но на жаль это теория заговора уже не теория а - факт !!! Неужели не видно?! Как могли сойти с ума ВСЕ правители ВСЕХ стран ОДНОВРЕМЕННО !? Это уже само по себе означает план... я бы мог объяснить как это устроено и кем но тут не смогу. Да и многие не поймут...
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02.01.2022 01:41 Відповісти
Стесняюсь попросить, мол отожгите иСЧьо насчет заговора от комитета-300(комитет старых коммунофашистов).
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02.01.2022 01:48 Відповісти
Ну вы же смотрите,ковидовы поклонники.только РЕКОМЕНДАЦИИ!!!не заставлять,обманывать,дурить,запугивать,агитировать,принуждать....как вы это умеете.
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02.01.2022 10:11 Відповісти
Поймут. Тут все упирается ТОЛЬКО в очень большие и незаконные деньги! Медициной и не пахнет. А вот взяточничеством и воровским мошенничеством мирового масштаба аж воняет!
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02.01.2022 02:48 Відповісти
Хіба Ви не розумієте, бустерну дозу схвалила Національна технічна група "експертів", офігеть....., не міністерства охорони здоров"я, не академії медичних наук, не Всесвітньої організації охорони здоров"я, а така собі група за типом лещенків, наємів, геращенків, шкіряків??? Світ не зійшов з розуму, це наша влада від 95-го кварталу продовжує експерименти, пенсіонерів у країні дуже багато, 2 дози їх не добили, треба 3-ю, 4-ту, допоки не вимруть. Сумно, але виглядає так більше правдоподібно.
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02.01.2022 10:59 Відповісти
А по моему, это очень удачная реалити - пьеса по мотивам сказки "Новое платье короля(голый король)" ,и одновременно реализация нашей СИСТЕМЫ, где чинуши всех рангов, да и масса стадо-населения, живут по принципу !как бы ничего не вышло"(это больше для срелнего и низшего звена). Топы мыслят, как было описано выше-"а что и как я с этого поимею?". Кучка негодяев придумала и подготовила( сшили супер тонкие наряды) , медийщики раздули, само собой. Делать то почти ничего не нужно. Только умело и ресурсно дать старт. А дальше оно все самооооо.
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02.01.2022 17:47 Відповісти
"... людей, которые ... имеют более низкую эффективность вакцин" - это как? Вы синтаксис в школе учили? Люди не могут иметь эффективность вакцин - ни высокую, ни низкую? Что за бред? Вы что там курите?
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02.01.2022 02:44 Відповісти
Читателей нашей прессы в общем и целом можно подразделить на три группы:

* во-первых, те, кто верит всему, что читает;
* во-вторых, те, кто не верит ничему, что читает;
* в-третьих, те люди с головами, которые умеют отнестись критически к прочитанному и делать соответственно этому свои выводы.

В цифровом отношении первая группа является самой большой. Она состоит из основной массы народа и поэтому представляет собою наиболее примитивную в идейном отношении часть нации.

Вторая группа читателей в цифровом отношении значительно меньше. В одной своей части она состоит из элементов, ранее принадлежавших к первой группе, затем в результате долгого опыта разочаровавшихся и бросившихся в обратную крайность: теперь они уже ничему не верят, пока это "только напечатано в газетах". Они ненавидят все газеты и либо не читают их вовсе, либо бесконечно возмущаются их содержанием, полагая, что все газеты состоят только из неправды и лжи. Иметь дело с этими людьми становится очень трудно, так как они настроены недоверчиво и тогда, когда дело идет о правде. Эти люди почти целиком потеряны для всякой положительной работы.

Третья группа в цифровом отношении самая небольшая. Она состоит из действительно духовно развитых личностей, которым и врожденные качества и воспитание облегчили возможность самостоятельного мышления.

Эти люди пытаются составить свое собственное мнение, все прочитанное они подвергают собственной проверке и лишь затем делают практические выводы. Такие люди прочитывают всякую газету критически. Тут автору статей иногда приходится нелегко. Господа журналисты относятся к таким читателям весьма прохладно. Для людей этой третьей группы уже не так опасно и вообще имеет не такое большое значение все то, что попадается в наших лживых газетах.

Этот круг читателей уже давно привык в каждом журналисте принципиально видеть человека ненадежного, который только в виде исключения иногда скажет правду. К сожалению однако, великое значение этих прекрасных людей не в их количестве, а только в их интеллигентности. К несчастью,таких людей совсем мало и это очень плохо, в особенности в нашу эпоху, когда ум - ничто, а большинство - все. В наш век, когда избирательный бюллетень решает все, наибольшее значение получает именно первая, самая многочисленная группа читателей газет, т.е. группа совсем неискушенных людей, легко верящих всему.
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02.01.2022 02:45 Відповісти
от через те всезагальнне виборче право повинно бути відмінене. Але як? освітній ценз? - так багато навіть із вищою освітою не вміють критично мислити. Я колись пропонував допускати до виборів тільки власників водійських прав. Все ж тупих трішки відсіється. але права купляються. Як обьєктивно вибратти те мисляче ядро суспільства?
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02.01.2022 22:41 Відповісти
Неужели некому этих подонков остановить ?
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02.01.2022 04:07 Відповісти
К большому сожалению.всемирный заговор.но когда нибудь все станет на свои места.
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02.01.2022 10:04 Відповісти
Це Ви?

Це - Я!

З Новим роком! Бажаю Вам та Вашему акваріусу з ОА терпіння при вході в деактивований акаунт . Хочу приїхати до вас в Австралію та побачити кенгуру, а собі купити кишенькового кенгуру, як то бувають кишенькові собачки чихуахуйониши.

Тільки ви з акваріусом зможете астанавіть цих падонкаф.
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02.01.2022 11:49 Відповісти
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02.01.2022 06:56 Відповісти
Хай вже собі мізки
"пробустирують"
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02.01.2022 07:08 Відповісти
Нікого зараз не цікавить чим ви захворіли і від чого. Утирки виконують завдання заокеанських керманичів по програмі залякування і примусу до т.з. вакцинації. Є план, який їм довели, - вони його тупо виконують, а яка насправді дія того лайна на організм людини і для чого воно призначене, про це можуть не знати і ті, що це лайно виготовляють. Тому рішення лишень одне, - якщо ви зрозуміли, що вас намагаються вбити чи покалічити, ви маєте повне право на адекватну відповідь...
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02.01.2022 07:12 Відповісти
я з допомогою окремих людей знайшов інфу на сайті організації МОЗу, що займається медпрепаратами, про експереметальні вакцини. Там виробником же пишеться: очікується (предполагаєтса) відсутність шкідливих впливів на ті чи інші системи організму. Тобто ніяких твердих запевнень у нешкідливості немає. Але ні цензор ні будь-який інший мадіа не ризикне опублікувати ті інструкції із застосування вакцин.
ось інструкція:http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/024D77DDA7F922274225876B0031AB10/$file/UA185920101_0F73.pdf
http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument&stype=8
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02.01.2022 22:58 Відповісти
Лучше бы пенсии сделали на уровне настоящего прожиточного уровня, чтобы люди могли питаться нормально и не нервничали за коммунальные и цены. Для здоровья людей, иммунитета, это главное а не ширяево шмурдой.
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02.01.2022 07:57 Відповісти
Ну вы сравнили. Цена бустерной дозы и регулярные пенсии несоизмеримы.
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02.01.2022 17:50 Відповісти
О. Кстати. А сколько дней можно безопасно хранить оливье в холодильнике?
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02.01.2022 08:34 Відповісти
спроси в интернете
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02.01.2022 09:28 Відповісти
Идея, идея, иде это я нахожусь? Что ли я в телевизоре?
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02.01.2022 09:32 Відповісти
я рад, что ты заценил прикол )))
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02.01.2022 09:43 Відповісти
Вакцины повышают иммунитет или понижают? Много стариков погибают после вакцинации. Хренячат так по иммунитету. Добить хотят, чтобы пенсии не платить. Диагноз старикам ставят ибс, или чтото подобное. Удивитесь данным госстата, причины смерти
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02.01.2022 11:17 Відповісти
За период массовой вакцинации в октябре и ноябре рекордная смертность около 150 тысяч человек, за 2 месяца. При населении 30 млн. Это 5 тысяч на 1 млн. Полный писец. Мировой рекорд за два месяца
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02.01.2022 11:20 Відповісти
Сам в шоке! Булки расслабили вакцинированные и забыли, что это не панацея, а всего лишь шанс переболеть в лёгкой форме! У меня складывается впечатление, что после прививки некоторые ручки дверей в маркет облизывают
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03.01.2022 07:49 Відповісти
Я бы укололся чтобы полететь на Римские каникулы. Но в этом году решил не лететь. А в 2023 году уже вакцинаций никто делать не будут. И не потому что, пандемия пропадёт. А просто все поймут, что это была такая глупость по всему свету, как в Украине выбирать президентом шмарклю.
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02.01.2022 14:30 Відповісти
огласите полный список "национальной технической группы экспертов"
будем знать, кого вешать на осыках
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02.01.2022 14:39 Відповісти
несмотря на то, что они "на общественных началах"
петля выдержит
перед повешением расскажете, сколько получили за своё "мнение" -эксперты херовы
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02.01.2022 14:45 Відповісти
ще за останні тридцять рлків так нікого толком не наказали
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02.01.2022 23:00 Відповісти
У нас зарпз в провінції Квебек Канада, де вакциновані 90 процентів населення та дітей 2 та 3 мя дозами, кожний день захворіває 13-15 тис., при тому що 80 відсотків це зс2 та 3 дозами. Це майже в 3 рази більше захворюваність коли не було вакцин...смертей поменьше набагато....але......Влада аж перестала давати статистику в розрізі хворих вакцинованих ...
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03.01.2022 05:14 Відповісти
Иммунитет ослаблен после вакцинации
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03.01.2022 09:32 Відповісти
Dr Robert Malone - собственно изобретатель вакцины - разложил все по полкам в интервью Joe Rogan'у.
спойлер алерт для тех у кого нет времени смотреть (3 часа): профессор в а'xyz'е.
и его забанили в твитере и линкдине.
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03.01.2022 10:31 Відповісти
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