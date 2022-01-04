Количество пользователей приложения "Дія" превысило 13 млн человек, - Федоров
Число пользователей электронного сервиса "Дія" превысило 13 миллионов человек.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Только что прошли отметку в 13 миллионов уникальных пользователей "Дія". За 2021 год мы выросли более чем в пять раз. Сейчас ежедневный прирост новых пользователей - плюс 50-70 тысяч. Это безумные темпы роста даже для любого технологического бизнеса", - написал чиновник.
Федоров добавил, что в приложении есть 15 документов и 9 услуг. Приложение "Дія" принимают более 1,8 тыс. организаций по всей стране.
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В час ночи первого января получил информацию что кто-то пытался влезть в мою Дию, где куча личной информации. А подумайте что случится если спецслужбы России научатся легко взламывать Дию украинских граждан (учитывая незащищенность смартфонов). Это будет большим подарком для них от нашей действующей власти. Говорите вагнергейт?
Всегда поражался беспредельной глупости людей.
ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ может быть использована против тебя. Кто этого не знает--- идиот
Смирись.
Створювалась запорізьким аферистом,щоб ощасливити нарот,ага....
на тебе дивляться всі діепричасні і ржуть! ))
комічно-палікмахтерське лайно може статися в Україні?
а зара от оно - і на Банковій і на кожній гілці їх пів гілкі + кацпня,
і балалайка в них одна на всіх....
На особистому прикладі. Судився з банком, після постанови апеляційного суду відкрито виконавче провадження. Верховний суд своєю постановою скасував постанову апеляції(присудили менше, ніж апеляція).
Виконавче провадження так і не було припинене, відображається в Дії. Довелось поскаржитись на виконавчу службу в суд. Зато в Дії відображається кнопка сплатити - тіпа щоб я 2 рази платив: раз по рішенню ВС, другий - по рішенню апеляції. Питання: нафіга взагалі потрібен некоректно працюючий сервіс?
А їх авторизація по nfc з їх крутінням головою взагалі вибішує.
завжди е баги, нові технолоґії і завжди е шанс зламу системи.
інтернет сервіс який ВСЮ вашу перональну інформацію намагаеться зациклити на себе? - це спам і ****** на тотальний контроль власті над користувачами.
у кожноґо, хто хочь трохі розуміеться на цьому це викликае дивування і це найменше...
"коррекно працюючюго інтернет сервісу" не існуе." - тут цю проблему навіть ніхто не намагався вирішити. Рішення ВС мало бути надісланим до виконавчої служби і ВП мало бути закрито автоматично.
А те, що робить зелена команда - це оцифровка хаосу.
все інше - тільки на ваш роздум.
думав це всі знають...
Ну, щоб система точно знала, що
Ви- живий і реальний.
Я думаю, що суд не передав інформацію в Дію, тому вона й не показує правильно.
Але насправді не розумію, чому така інфа там міститься.
а ще де ви реально живий, чім хворіете, ваш номер телефона,
адреса і як ви виглядаете з правоґо боку і з лівого - фас і профіль, танцювали же перед айфоном і тим боком і цим - це невиліковно...
- 4 січня - пополам.
- 5те січня - дурна середа - нема базару
- 6те січня - різниці від 5го нуль
- 7ме січня - готуемося до 9го через 8ме
- 9те нарешті - неділя, тут нема запитань
- 10те - пиво злегка
- 11те - пиво злегка 2 - день дурний зовсім
- 12-те - пьемо книгу шо купив за вакцінацію.
- 13- ні нас там не було..
- 14те - по інерціі
- 15-16 - вихідні.
З Новим Роком всіх!
Слава цифровізації
Смерть макулатуризації
Помните мое слово.