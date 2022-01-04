Количество пользователей приложения "Дія" превысило 13 млн человек, - Федоров

Число пользователей электронного сервиса "Дія" превысило 13 миллионов человек.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Только что прошли отметку в 13 миллионов уникальных пользователей "Дія". За 2021 год мы выросли более чем в пять раз. Сейчас ежедневный прирост новых пользователей - плюс 50-70 тысяч. Это безумные темпы роста даже для любого технологического бизнеса", - написал чиновник.

Федоров добавил, что в приложении есть 15 документов и 9 услуг. Приложение "Дія" принимают более 1,8 тыс. организаций по всей стране.

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