Кількість користувачів "Дія" перевищила 13 млн осіб, - Федоров

Кількість користувачів електронного сервісу "Дія" перевищила 13 мільйонів осіб.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно пройшли позначку в 13 мільйонів унікальних користувачів "Дія". За 2021 рік ми зросли більше ніж уп'ятеро. Наразі щоденний приріст нових користувачів - плюс 50-70 тисяч. Це божевільні темпи зростання навіть для будь-якого технологічного бізнесу", - написав чиновник.

Федоров додав, що у застосунку є 15 документів і 9 послуг. "Дію" приймають понад 1,8 тис. організацій у всій країні.

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