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Кількість користувачів "Дія" перевищила 13 млн осіб, - Федоров

Кількість користувачів

Кількість користувачів електронного сервісу "Дія" перевищила 13 мільйонів осіб.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно пройшли позначку в 13 мільйонів унікальних користувачів "Дія". За 2021 рік ми зросли більше ніж уп'ятеро. Наразі щоденний приріст нових користувачів - плюс 50-70 тисяч. Це божевільні темпи зростання навіть для будь-якого технологічного бізнесу", - написав чиновник.

Федоров додав, що у застосунку є 15 документів і 9 послуг. "Дію" приймають понад 1,8 тис. організацій у всій країні.

Також читайте: Водійські права, техпаспорт і студентський квиток у "Дії" тепер приймаються нарівні з паперовими, - Мінцифри

Автор: 

Федоров Михайло (876) Дія (1123)


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Топ коментарі
+11
_Это инструмент для тотального контроля народа кучкой уродов - разумеется в интересах этой кучки, а не народа! Хотя это как раз народ должен контролировать рвущихся - и дорвавшихся к власти. И ничем хорошим для народа это не закончится. Если ты не способен понять это сейчас, сегодня, просчитать на шаг-два вперёд... что ж, своим мозги в чужую голову не вложишь.
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04.01.2022 05:48
+10
Тупорылые сами бегут в концлагерь! Боже, что за дегенераты... Близорукие кретины.
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04.01.2022 01:39
+9
**** там неясного ? Чи недостатньо того,що дія розроблялася програмістами з рф ,не несе жодної відповідальності за збереження даних ,й створювалась з метою інформаційних спецоперацій ?
Створювалась запорізьким аферистом,щоб ощасливити нарот,ага....
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04.01.2022 07:56
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безсумнівний успіх, але до мордакнигі ще треба бубі - 7 сроків по 5 мінімум...
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04.01.2022 01:37 Відповісти
Смартфоны не обладают достаточной защитой. Если Вы используете смартфон, то Вы обязаны иметь лицензионный антивирус. Так что если у Вас нет айфона, то никакой Дии Вам не стоит устанавливать, в принципе.

В час ночи первого января получил информацию что кто-то пытался влезть в мою Дию, где куча личной информации. А подумайте что случится если спецслужбы России научатся легко взламывать Дию украинских граждан (учитывая незащищенность смартфонов). Это будет большим подарком для них от нашей действующей власти. Говорите вагнергейт?
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04.01.2022 11:18 Відповісти
Тупорылые сами бегут в концлагерь! Боже, что за дегенераты... Близорукие кретины.
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04.01.2022 01:39 Відповісти
А можно по подробней? А то я тоже могу написать, что с кучей бумаги в кармане только пососные совки, без развития, ходят.
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04.01.2022 04:05 Відповісти
Кто-то понимает до - предвидит, до кого-то доходит постфактум. Не напрягайся Книги читай.
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04.01.2022 04:53 Відповісти
Ну если книги способствуют беспредметным оскорблениям, то я наверно пасс.
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04.01.2022 05:20 Відповісти
_Это инструмент для тотального контроля народа кучкой уродов - разумеется в интересах этой кучки, а не народа! Хотя это как раз народ должен контролировать рвущихся - и дорвавшихся к власти. И ничем хорошим для народа это не закончится. Если ты не способен понять это сейчас, сегодня, просчитать на шаг-два вперёд... что ж, своим мозги в чужую голову не вложишь.
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04.01.2022 05:48 Відповісти
Та они уверены, что без Дии у государства нет о тебе никакой информации. Про загранпаспорт они нихера не знают, про водительское ни сном ни духом, техпаспорт на авто ты сам нарисовал, а не в МРЕО его сделали, вакцинацию без регистрации по паспорту делали... Идиоты...
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04.01.2022 07:05 Відповісти
_Никому нельзя давать в руки инструменты для тотального контроля над народом - особенно алчущим власти уродам! А подоляцкая ботва идёт на!
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04.01.2022 07:47 Відповісти
Ще раз - в додатку є тільки та інформація, яка вже є у держави. Дія для зручності пересічному громадянину.
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04.01.2022 07:50 Відповісти
Просто иди нах со своей попыткой обмануть меня.
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04.01.2022 07:51 Відповісти
Я шо, тварина якась - дебілів ошукувати. Абетку краще купи, та мову вивчи, недолуге...
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04.01.2022 07:54 Відповісти
Информация действительно есть вся и даже про твои амурные походы , но она в разных местах и собрать её воедино большой труд . Люди от "' большого ума"" сами лезут в стойло.
Всегда поражался беспредельной глупости людей.
ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ может быть использована против тебя. Кто этого не знает--- идиот
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04.01.2022 09:06 Відповісти
Витя, если ты чота не понимаешь, то ты именно чегото не понимаешь.
Смирись.
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04.01.2022 10:18 Відповісти
"для зручності пересічному громадянину"
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04.01.2022 09:01 Відповісти
**** там неясного ? Чи недостатньо того,що дія розроблялася програмістами з рф ,не несе жодної відповідальності за збереження даних ,й створювалась з метою інформаційних спецоперацій ?
Створювалась запорізьким аферистом,щоб ощасливити нарот,ага....
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04.01.2022 07:56 Відповісти
Дебилам это не ясно.
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04.01.2022 09:29 Відповісти
всі ці фрік шоу зебанатів нагадує мені фільм https://eneyida.tv/6769-ne-dyvitsia-vgoru.html Не дивіться вгору
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04.01.2022 01:42 Відповісти
… Утром - построение, вечером - перекличка
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04.01.2022 01:43 Відповісти
А цілий день що робити ?
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04.01.2022 05:43 Відповісти
невакцінуватися - вже діло
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04.01.2022 05:50 Відповісти
перед заходом в "Дію" - поголися, жінкам зачіску...
на тебе дивляться всі діепричасні і ржуть! ))
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04.01.2022 01:46 Відповісти
Ну правильно - сначала под угрозой увольнения заставили вакцинироваться и получить QR-код в этой байде, а теперь радостно рапортуют о 13 миллионах пользователей.
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04.01.2022 02:06 Відповісти
ще років з 3-4 тому хто б мені сказав що таке зелене
комічно-палікмахтерське лайно може статися в Україні?
а зара от оно - і на Банковій і на кожній гілці їх пів гілкі + кацпня,
і балалайка в них одна на всіх....
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04.01.2022 02:19 Відповісти
Дія - це непотріб.
На особистому прикладі. Судився з банком, після постанови апеляційного суду відкрито виконавче провадження. Верховний суд своєю постановою скасував постанову апеляції(присудили менше, ніж апеляція).
Виконавче провадження так і не було припинене, відображається в Дії. Довелось поскаржитись на виконавчу службу в суд. Зато в Дії відображається кнопка сплатити - тіпа щоб я 2 рази платив: раз по рішенню ВС, другий - по рішенню апеляції. Питання: нафіга взагалі потрібен некоректно працюючий сервіс?
А їх авторизація по nfc з їх крутінням головою взагалі вибішує.
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04.01.2022 02:44 Відповісти
"коррекно працюючюго інтернет сервісу" не існуе.
завжди е баги, нові технолоґії і завжди е шанс зламу системи.
інтернет сервіс який ВСЮ вашу перональну інформацію намагаеться зациклити на себе? - це спам і ****** на тотальний контроль власті над користувачами.
у кожноґо, хто хочь трохі розуміеться на цьому це викликае дивування і це найменше...
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04.01.2022 03:33 Відповісти
Сама ідея Дії, і тим більше реалізація - шлак.

"коррекно працюючюго інтернет сервісу" не існуе." - тут цю проблему навіть ніхто не намагався вирішити. Рішення ВС мало бути надісланим до виконавчої служби і ВП мало бути закрито автоматично.

А те, що робить зелена команда - це оцифровка хаосу.
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04.01.2022 04:56 Відповісти
нажаль в мене нема чого додати до своеї думки, що я вище визказав...
все інше - тільки на ваш роздум.
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04.01.2022 05:21 Відповісти
ніколи не кладіть всі яйця в один кошик, завжди існуе ризик спотикнутися і прощавай яешня.
думав це всі знають...
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04.01.2022 03:45 Відповісти
Уже пояснювали, що то така вправа для шиї.
Ну, щоб система точно знала, що

Ви- живий і реальний.

Я думаю, що суд не передав інформацію в Дію, тому вона й не показує правильно.
Але насправді не розумію, чому така інфа там міститься.
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04.01.2022 05:48 Відповісти
"Ну, щоб система точно знала Ви- живий і реальний"
а ще де ви реально живий, чім хворіете, ваш номер телефона,
адреса і як ви виглядаете з правоґо боку і з лівого - фас і профіль, танцювали же перед айфоном і тим боком і цим - це невиліковно...
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04.01.2022 05:57 Відповісти
так хлопці розпорядок тиждневий такий:
- 4 січня - пополам.
- 5те січня - дурна середа - нема базару
- 6те січня - різниці від 5го нуль
- 7ме січня - готуемося до 9го через 8ме
- 9те нарешті - неділя, тут нема запитань
- 10те - пиво злегка
- 11те - пиво злегка 2 - день дурний зовсім
- 12-те - пьемо книгу шо купив за вакцінацію.
- 13- ні нас там не було..
- 14те - по інерціі
- 15-16 - вихідні.
З Новим Роком всіх!
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04.01.2022 05:15 Відповісти
А ще тиждень тому , нас в ДіЯ було 12 млн . Вітаю нас усіх . Ми - найкращі . Тримаємо кулаки за вибори в смартфоні . Комфорт та зручність - понад усе .
Слава цифровізації
Смерть макулатуризації
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04.01.2022 06:31 Відповісти
ПНХ. В смартфоне.
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04.01.2022 06:44 Відповісти
Заповнення не використаних молоддю бюлетенів , вкиди і "каруселі" - залишаємо у минулому . Цифровізація - понад усе . Слава Україні !!!🇺🇦
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04.01.2022 07:10 Відповісти
Я так и думал , что это скотство придумано чтобы сделать писькограя пожизненно царем
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04.01.2022 09:09 Відповісти
Идиот.
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04.01.2022 11:37 Відповісти
"Дія" - наглядньій пример того , что Украина перестала пасти задних и реально идет вперед , так держать !
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04.01.2022 08:08 Відповісти
ПНХ, ботяра.
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04.01.2022 08:13 Відповісти
Вперёд ,это в пропасть рабства у обрезанных?
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04.01.2022 09:10 Відповісти
Антисемитизм в Украине не котируется .
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04.01.2022 10:31 Відповісти
Прямо МММ с Ковидом ...кажуть Реклама двигатель любого дерьма..
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04.01.2022 08:28 Відповісти
В любом финансовом деле применяется знаменитая Пирамида... Первые получают всё,остальные вступившие... крохи с барского стола...,
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04.01.2022 08:31 Відповісти
База набивается зеленью для фальсификаций через электронное голосование на выборах, как в рашке.
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04.01.2022 09:26 Відповісти
Нарид будут загонять в рабство вовиными тысячами, невозможность жить без смартфона. И как апофиоз -- избрания царя вову в смартфоне
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04.01.2022 09:33 Відповісти
Идите в жопу со своей "Дией"!!!!!
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04.01.2022 11:38 Відповісти
Зломати Дію не проблема і давно ламають кому треба, просто про це не афішують, використовують як джерело інформації.
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04.01.2022 11:59 Відповісти
А сколько миллионов удалили ее после одноразового использования, когда без нее ситуация не решалась?
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04.01.2022 12:39 Відповісти
Эта "Дия" вылезет пользователям таким боком, что те просто ох..ют.
Помните мое слово.
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04.01.2022 15:08 Відповісти
Сам Федоров не іт спеціаліст,а розповідає за цифрові технології.
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04.01.2022 18:27 Відповісти
 
 